Дело не в непобедимой России, а в наличии у украинских солдат всего необходимого, - Кулеба

Дело не в непобедимой России, а в наличии у украинских солдат всего необходимого для борьбы с российской агрессией, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На пресс-конференции в Литве с литовским, латвийским, эстонским и французским коллегами в пятницу Кулеба сообщил, что сегодня в Литве они провели "честный и открытый разговор" и совместно определили несколько "практических шагов, которые ответят на вопросы, поставленные в Париже", в частности, это касается вооружения, боеприпасов, противовоздушной обороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда у Украины есть все необходимое, мы сбиваем российские самолеты, мы освобождаем наши территории, мы топим российские корабли, мы побеждаем. Это не вопрос непобедимой России. Дело только в наличии у украинских солдат всего, что нужно Украине", - заявил Кулеба.

