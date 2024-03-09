РУС
Дело не в непобедимой России, а в наличии у украинских солдат всего необходимого, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Дело не в непобедимой России, а в наличии у украинских солдат всего необходимого для борьбы с российской агрессией, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На пресс-конференции в Литве с литовским, латвийским, эстонским и французским коллегами в пятницу Кулеба сообщил, что сегодня в Литве они провели "честный и открытый разговор" и совместно определили несколько "практических шагов, которые ответят на вопросы, поставленные в Париже", в частности, это касается вооружения, боеприпасов, противовоздушной обороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда у Украины есть все необходимое, мы сбиваем российские самолеты, мы освобождаем наши территории, мы топим российские корабли, мы побеждаем. Это не вопрос непобедимой России. Дело только в наличии у украинских солдат всего, что нужно Украине", - заявил Кулеба.

Топ комментарии
+18
Якби у кулеби замість язика булаб лопата, він би всі окопи перерив на всіх напрямках.
08.03.2024 23:56 Ответить
+14
До чого цитувати це лайно Кулебу... Воно хто? Абсолютний нуль без власною думки і голосу, що Єрмака скаже те і він і озвуче
09.03.2024 00:05 Ответить
+10
"Дайте нам все, много денег тоже". Это уже девиз.
08.03.2024 23:53 Ответить
"Дайте нам все, много денег тоже". Это уже девиз.
08.03.2024 23:53 Ответить
Росія гівно
08.03.2024 23:54 Ответить
08.03.2024 23:56 Ответить
09.03.2024 00:27 Ответить
Він би море на місці росії викопав
09.03.2024 00:02 Ответить
Дрони?
- Так, але закордонні. М
09.03.2024 00:11 Ответить
кулеба,УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД це все робить,а не ви,ублюдки,зрадникибрехуни і крадії!
09.03.2024 00:14 Ответить
розмародерили і розікрали, а тепер про відсутність розповідає
09.03.2024 00:14 Ответить
кулебяка найгірший голова мзс за ******* українську історію,нікчема
09.03.2024 03:08 Ответить
Українську владу та її відповідальність за солдата та його забезпечення він взагалі не брав до уваги.
09.03.2024 05:27 Ответить
Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства
09.03.2024 06:35 Ответить
https://t.me/voynareal/85141 У російському Таганрозі було нічне нашестя БПЛА Атаковано, авіазавод "ТАНТК ім. Г.М. Берізка". росіяни також жалілися на проблеми з електрикою.
09.03.2024 06:52 Ответить
Целью стал авиазавод, где ремонтируют самолет А-50
09.03.2024 07:15 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/9/7445675/ Беспилотники атаковали Таганрог и Курск
09.03.2024 06:54 Ответить
Курвск , шо там пепео ?
09.03.2024 06:56 Ответить
https://t.me/voynareal/85144 💥 А це Курськ - Мінвбивць рф звітує про масову атаку БПЛА на Ростовську, Бєлгородську, Курську та Волгоградську області
09.03.2024 07:13 Ответить
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
09.03.2024 07:52 Ответить
Дело не в наличии у украинских солдат всего необходимого, а в том, что зебобики за два года украли у ЗСУ 200млрд. грн и хотят дальше воровать в таких объемах и даже увеличить эти объемы.
09.03.2024 07:41 Ответить
Інколи хочеться промовчати, але інколи не витримуєш, бо бере зло від таких "добрих і все розуміючих державних діячів" після їх висловлювнь "Справа не в непереможній Росії, а в наявності в українських солдатів усього необхідного". То чому ж ви тоді будували дороги замість ракет, навіщо тоді вкрали 32 мільярди на снаряди і 40 мільярдів на дрони, чому весь час крали і мародерили у ЗСУ, починаючи з яєць і закінчуючи гуманітаркою для ЗСУ із заходу?
09.03.2024 08:08 Ответить
https://youtu.be/2_HcVC3JBuQ?si=bQIW8Bb8LuD_fjne ...

Зачем Голобородько отправил генерала Залужного в Лондон?ответ даёт Юрий Щербак, бывший дипломат...
09.03.2024 08:10 Ответить
Сьогодні 210 річниця з дня народження Тараса Шевченка...🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱 Вітаю Пані та Панове Українці ✌️🕊️🕊️🕊️🥇🥇🥇
09.03.2024 08:13 Ответить
Кулєба, твої слова чиста правда !

але хто ж то має забезпечувати українську армію? Як там то тлумачить Чинне законодавство України?
Відкрий книжку і почитай і , о боже! Знайдеш там багато відповідей
09.03.2024 11:35 Ответить
 
 