Дело не в непобедимой России, а в наличии у украинских солдат всего необходимого, - Кулеба
Дело не в непобедимой России, а в наличии у украинских солдат всего необходимого для борьбы с российской агрессией, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
На пресс-конференции в Литве с литовским, латвийским, эстонским и французским коллегами в пятницу Кулеба сообщил, что сегодня в Литве они провели "честный и открытый разговор" и совместно определили несколько "практических шагов, которые ответят на вопросы, поставленные в Париже", в частности, это касается вооружения, боеприпасов, противовоздушной обороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Когда у Украины есть все необходимое, мы сбиваем российские самолеты, мы освобождаем наши территории, мы топим российские корабли, мы побеждаем. Это не вопрос непобедимой России. Дело только в наличии у украинских солдат всего, что нужно Украине", - заявил Кулеба.
- Так, але закордонні. М
Зачем Голобородько отправил генерала Залужного в Лондон?ответ даёт Юрий Щербак, бывший дипломат...
але хто ж то має забезпечувати українську армію? Як там то тлумачить Чинне законодавство України?
Відкрий книжку і почитай і , о боже! Знайдеш там багато відповідей