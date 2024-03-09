Украина и Турция подписали соглашение об электронном обмене данными между таможенными службами
В Стамбуле подписано Соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о перемещаемых между сторонами товарах и транспортных средствах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В присутствии лидеров двух государств документ подписали Министр обороны Украины Рустем Умеров и Министр торговли Турецкой Республики Омер Болат.
Согласно документу, информационный обмен будет осуществляться между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции. На основании соглашения будет создана система электронного обмена предварительной информацией, посредством которой будет производиться обмен заранее определенным набором данных в электронной форме.
Информация, полученная таможенными органами сторон, будет способствовать ускорению движения товаров и транспортных средств через границы обоих государств, а также противодействию таможенным правонарушениям.
