2 139 31

Украина и Турция подписали соглашение об электронном обмене данными между таможенными службами

туреччина

В Стамбуле подписано Соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о перемещаемых между сторонами товарах и транспортных средствах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В присутствии лидеров двух государств документ подписали Министр обороны Украины Рустем Умеров и Министр торговли Турецкой Республики Омер Болат.

Согласно документу, информационный обмен будет осуществляться между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции. На основании соглашения будет создана система электронного обмена предварительной информацией, посредством которой будет производиться обмен заранее определенным набором данных в электронной форме.

Информация, полученная таможенными органами сторон, будет способствовать ускорению движения товаров и транспортных средств через границы обоих государств, а также противодействию таможенным правонарушениям.

Автор: 

таможня (1977) Турция (3534)
+8
"Між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини"©
А Умэров тут до чого ?!
09.03.2024 02:21 Ответить
+7
Що сказав Єрдоган та Зеленський на прес-конференції?

( Відео тут - https://youtu.be/EGVfun30r4M?si=3EpPBpk-TYRb0bO1 ).

1. Єрдоган не на пряму, але завуалевано, дав зрозуміти. Що « Мир» з РФ повинен ісходити із реалій… Це означае що фактично він підтримуе план ху&ла.

2. На це Зеленский у відповіді журналісту відповів , що «Єрдоган завжди підтримував територіальну цілісність України, включно з кримом. За що ми йому дуже вдячні».
достойна відповідь Президента України.

3. Єрдаган у своему виступі подякував Зеленського за те що він « підтримуе автономію кримських татар»…? Не зрозуміло що йому казав Зеленський,

але намір Єрдогана « створити у Криму Автономію татар» стала повністью відкрита.

Це е загроза національній безпеки Україні, тому що Україна е унітарна краіна. Не федерація. Де не може бути « держави у державі».
Україна мае складатися із звичайних областей. А не «автономій»- Крим, або Лугондон.
09.03.2024 03:22 Ответить
+4
Крупний успіх! Потужна звитяга!
Особливо в умовах українського сьогодення!
09.03.2024 02:14 Ответить
На думку експертів, є чотири основні причини, чому Туреччина останніми роками стала другою домівкою для багатьох злочинців. По-перше, занадто слабкі місцеві закони проти відмивання грошей. По-друге, турецький уряд майже щороку оголошує амністію для засуджених за економічні злочини. По-третє, безвізовий режим для громадян багатьох країн. І по-четверте, багаті люди можуть швидко стати громадянами Туреччини.

Той, хто інвестує у цій країні 500 000 доларів чи покладе їх на банківський рахунок на три роки, або ж купить нерухомість за 400 000 доларів, може подати заявку на отримання турецького паспорта. За словами Крістін Сурак з Лондонської школи економіки та політичних наук (LSE), яка нещодавно оприлюднила книжку про ці так звані "золоті паспорти", щороку понад 50 000 людей з усього світу натуралізуються в такий спосіб у різних країнах світу. І майже половину "золотих паспортів" у світі видає Анкара.

Керівники міжнародних злочинних угруповань також можуть отримати громадянство Туреччини, якщо вони відповідають звичайним вимогам щодо цього і на момент натуралізації Інтерпол не видав ордерів на їх арешт.
09.03.2024 02:10 Ответить
У FAFT (Financial Action Task Force), міжурядовій організації, яка займається напрацюванням світових стандартів у сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, також заявляють, що Анкарі необхідно вжити жорсткіших заходів щодо боротьби з відмиванням грошей. FAFT два роки тому внесла Туреччину до так званого "сірого списку", тож відтоді до країни прикута пильна увага. Анкара має намір у червні, коли даний список оновлюватиметься наступного разу, домогтися свого виключення з нього, оскільки турецька економіка і так перебуває в поганому стані.
09.03.2024 02:12 Ответить
09.03.2024 03:22 Ответить
Крупний успіх! Потужна звитяга!
Особливо в умовах українського сьогодення!
09.03.2024 02:14 Ответить
09.03.2024 06:00 Ответить
Вжей Тимошенко готовий знову їхати в Турції Україну здавати .Джонсонюка немає - ніхто не заперечить!
От Умєров тепер не просто знавець турецької. раб Ахмєтова, подєльнік Єрмака -Козира а ще й МІНІСТР ЦІЛИЙ
09.03.2024 06:02 Ответить
"Між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини"©
А Умэров тут до чого ?!
09.03.2024 02:21 Ответить
Турки українцям не довіряють
09.03.2024 02:31 Ответить
Мабуть 'зацікавлений'
09.03.2024 03:11 Ответить
Мабудь було щось інше також
09.03.2024 03:47 Ответить
Умеров просто зна' англ та турецьку- 10 років співпрацював Ахметівським LIFE з Турками поки не по частинкам не організував продаж Туреччині . Вин готовить перемовини про мир- ВПЕВНЕННА
09.03.2024 05:42 Ответить
Дурна відмазка.
На таких зустрічах море перекладачів.
09.03.2024 06:42 Ответить
дурна бо й сам угода відмазка- ВОНИ ГОТУЮТЬ ДРУГИЙ ТУР МИРУ після березня 2022 го, коли Джонсонюк їх нах послав й сказав воювати ( зі слів Арахамії)
09.03.2024 07:06 Ответить
На всякий випадок! Раптом,щось пройде мимо рук дэрьмака!
09.03.2024 06:54 Ответить
Це комплекс людей які себе не знайшли, тому тиняються щоб довести собі - що мене цінують.
Теж вважаю - що не місце йому на цій світлині.
09.03.2024 07:16 Ответить
Угоду підписують державні діячі та установи - що не має до національності ніякого відношення.
09.03.2024 02:57 Ответить
Крадене українське зерно теж будуть показувати?І покажуть,як їхні кораблі,під прапорами різних офшорів,вільно курсують до портів окупованого Криму,здійснюючи торгівлю,незважаючи на заборону?
09.03.2024 03:01 Ответить
ну як буба поперся в Туреччину за угодою про електронний
обмін даними між митними службами?
то він або тупий дурень,
або є якись інші угоди про які нам знати не треба - тоді він зрадник.
а скоріше два в одному флаконі...
09.03.2024 03:57 Ответить
Турція. Березень 2022 року Перемовини рф Україна
Ви тут Кирила Тимошенко бачите?
А в ВІКІПЕДІЇ в делегації України він не названий
09.03.2024 05:56 Ответить
Кирило Тимошенко, колишній заступник голови Офісу Президента, з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова. Цю інформацію виданню NV…

ТАК ЩО ЗНОВУ ПЕРЕМОВИНИ Й ТІ Ж ***** В ДЕЛЕГАЦІЇ? Тільки не Резніков здаватиме а Умєров!
09.03.2024 05:59 Ответить
Серед представників української делегації, зазначили в ОП, - Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко, Олексій Резніков, Андрій Костін, Микола Точицький, Рустем Умеров. Також до складу делегації увійшли дипломат Олександр Чалий і генерал Олександр Кириленко, заступник начальника Генерального штабуАцього зрадника ЧАЛОГО теж як Кирила Тимошенко візьмуть доТурції на перемовини про мир з рашкою
09.03.2024 06:15 Ответить
Кращі друзі.Тарас Григорович,у якого сьогодні день народження,тричі в труні перевернувся.Татарин і турок підписують угоду з Україною.
Вже одна сестра польща була.
09.03.2024 06:40 Ответить
"Коли були ми козаками, братались з вольними ляхами... Подай же руку, ляше-друже..."
09.03.2024 07:41 Ответить
Атой лисий на фото видно самий головний митник України ?
09.03.2024 06:52 Ответить
Ненуаче--- это прорыв! Давно ждали. Попрет теперь и в казну, и народу. И как быстро? Умеют. Повезло нам.
09.03.2024 06:58 Ответить
коли буба буянить і впиваєтся своєю владою?
а можу звільнити все військове командування! - а так хочю!
а захочю так і народ звільню!
пісні закінчються...
09.03.2024 07:09 Ответить
Единi потоки i в Африке единi, типо а чьо бы это не продублировать за лаштунками пынинского договорняка. Я бы под шумок еще и обмен данными насчет ухылянтов слабал... А ШО ДЕЛАТЬ...
09.03.2024 07:16 Ответить
Каароч. турки полюбос будут крутиться насчет автономии Крыма. Мож пыня уже его пообещал Эрдогану, на случай ни сам не гам, ни нам не дам... Там с тем Крымом каверза случилась, в конце 18-го столетия. Он не был завоеван кацапами, а передавался под патронат, с условием, шо если Крым хоть на секунду окажется ничейной территорией, в том числе, когда Россия сама от него откажется, или же Крысчане возжелают выйти из-под патроната цапорылии, то Крым автоматически становится под покровительство Турции. Крым 3 раза был ничейным в Гражданскую войну, в 1954-ом цапорылия отказалась от Крыма в нашу пользу, но взамен от Украины получила равноценную по площади землю, 14-ый год - после"референдума Крым стал ничейным, бо каазлабад целую неделю голосовал за присоединение. Но Украина в этом случае обломила возможные варианты не в свою пользу - не дожидаясь , пока кацапы раздуплятся с Крымом, объявила Крым своей, временно оккупированной территорией. После возвращения Крыма, главное не сплоховать с автономией, бо тогда Турция 100500 будет в Крыму.
09.03.2024 07:31 Ответить
Та ти шо!?
09.03.2024 08:13 Ответить
А до чого Умеров до митний служби?
09.03.2024 10:31 Ответить
 
 