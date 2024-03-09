Губернатор Ростовской области сообщил о массированной атаке дронов на Таганрог, целью мог быть авиазавод. ВIДЕО
В ночь на 9 марта город Таганрог в РФ якобы массированно атаковали дроны, вероятно, целью стал завод, где ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России.
Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает Цензор.НЕТ.
Он заверил, что силами российской ПВО в Таганроге якобы отбита массированная атака БПЛА.
"Подразделения ПВО отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску. По предварительным данным, в результате массированной атаки БПЛА на Таганрог погибших нет. Получил ранения сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет", - добавил позже Голубев.
Местные жители сообщали о большом количестве дронов в небе над Таганрогом.
Местные телеграм-каналы пишут, что мог пострадать Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева.
В свою очередь, в Минобороны России уверяют, что ночью над российскими регионами якобы было перехвачено и уничтожено 47 дронов: 1 над Белгородской областью, 2 – над Курской, 3 – над Волгоградской и 41 – над Ростовской областями.
Российские милитари-блогеры допускают, что целью атаки БпЛА в Таганроге был авиационный завод Бериева, производящий самолеты-амфибии и в цехах которого ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, ранее пострадавший от атаки дронов.
Отут бі ваші родичі і знадобилися...
Але деякі люди з України не зовсім цьому раді, мовляв стріляєте в братній народ
І серед громадян України багато хто ненавидить Україну, але ******** Росію
Якщо народ ненавидить свою державу, то чи є впевненість в незалежності та звільнені ?
Чомусь кацапи живуть в болоті але жодний з них не сказав що ненавидить Росію
Президенти приходять і уходять а народ лишається
І виходить що в Україні вічно народ не задоволений владою бо в гаманці мало грошей
Тобто народ хоче жити в багатстві за рахунок пенсій та бюджетних зарплат?
Цього не буде
Заробляють ті хто на себе працює
Або за кордон їде працювати
А не сподівається на бюджетні кошти
І народу мабуть дати мільйони теж будуть говорити що мало і казати що держава погана
Немає в народа любові до своєї рідної землі
Але чомусь дуже переживають коли вибухи в Росії
