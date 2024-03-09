Губернатор Ростовской области сообщил о массированной атаке дронов на Таганрог, целью мог быть авиазавод. ВIДЕО

В ночь на 9 марта город Таганрог в РФ якобы массированно атаковали дроны, вероятно, целью стал завод, где ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает Цензор.НЕТ.

Он заверил, что силами российской ПВО в Таганроге якобы отбита массированная атака БПЛА.

"Подразделения ПВО отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску. По предварительным данным, в результате массированной атаки БПЛА на Таганрог погибших нет. Получил ранения сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет", - добавил позже Голубев.

Местные жители сообщали о большом количестве дронов в небе над Таганрогом.

Местные телеграм-каналы пишут, что мог пострадать Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева.

В свою очередь, в Минобороны России уверяют, что ночью над российскими регионами якобы было перехвачено и уничтожено 47 дронов: 1 над Белгородской областью, 2 – над Курской, 3 – над Волгоградской и 41 – над Ростовской областями.

Российские милитари-блогеры допускают, что целью атаки БпЛА в Таганроге был авиационный завод Бериева, производящий самолеты-амфибии и в цехах которого ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, ранее пострадавший от атаки дронов.

