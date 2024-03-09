РУС
19 563 48

Губернатор Ростовской области сообщил о массированной атаке дронов на Таганрог, целью мог быть авиазавод. ВIДЕО

В ночь на 9 марта город Таганрог в РФ якобы массированно атаковали дроны, вероятно, целью стал завод, где ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает Цензор.НЕТ.

Он заверил, что силами российской ПВО в Таганроге якобы отбита массированная атака БПЛА.

"Подразделения ПВО отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску. По предварительным данным, в результате массированной атаки БПЛА на Таганрог погибших нет. Получил ранения сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет", - добавил позже Голубев.

Местные жители сообщали о большом количестве дронов в небе над Таганрогом.

Таганрог

Местные телеграм-каналы пишут, что мог пострадать Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева.

В свою очередь, в Минобороны России уверяют, что ночью над российскими регионами якобы было перехвачено и уничтожено 47 дронов: 1 над Белгородской областью, 2 – над Курской, 3 – над Волгоградской и 41 – над Ростовской областями.

Российские милитари-блогеры допускают, что целью атаки БпЛА в Таганроге был авиационный завод Бериева, производящий самолеты-амфибии и в цехах которого ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, ранее пострадавший от атаки дронов.

россия (96939) дроны (4465)
Топ комментарии
+29
Доброго ранку, Україна !
09.03.2024 07:27 Ответить
+26
У нас родичі в Тоганрозі. Сестра на початку війни скидала скріни, про те, що всі оті бомбардування України - поставлені відео. Ми не спілкуємось 2 роки. Але я щоразу радію кожному отакому "фейку" у їхньому Тоганрозі і вимагаю продовження!!!
09.03.2024 08:42 Ответить
+23
09.03.2024 08:12 Ответить
Доброго ранку, Україна !
09.03.2024 07:27 Ответить
Орієнтуватися на балачки кацапських ******** немає сенсу.
09.03.2024 07:30 Ответить
Шо ж це за губернатор якии не знає куди втулили? - колись!
09.03.2024 07:34 Ответить
Все губернатор знает. Видимо, сказать не может или бриться.
09.03.2024 08:51 Ответить
А добре гепнуло!!!Чекаємо на добрі новини про знищєння, щє одного А-50 у ремонтних боксах.Якщо кацапи кажуть ,аж до всерачки збили усі значить ,як мінімум половину про...ли
09.03.2024 07:37 Ответить
Бокси - у танкістів та автомобілістів У авіації - АНГАРИ
09.03.2024 09:17 Ответить
Ось так треба кожен ранок робити..
09.03.2024 07:38 Ответить
09.03.2024 08:12 Ответить
Курвск , шо там пепео ?
09.03.2024 08:20 Ответить
09.03.2024 08:31 Ответить
Хорошо
09.03.2024 08:23 Ответить
А нас за что? ©
09.03.2024 08:24 Ответить
Сміяться при слові "лопата" : Губернатор Калінінграду звинуватив у розпалюванні українсько-російської війни Єммануїла Канта
09.03.2024 08:25 Ответить
Ну, классика же! "Говорил я тогда за завтраком Канту : воля ваша, профессор, но вы что-то нескладные придумали. Оно, может, и умно, но ведь больно не понятно. над вами смеяться будут".
09.03.2024 08:54 Ответить
😁👍🙏🙏🙏
09.03.2024 10:06 Ответить
Мабуть у Канта був зависокий культурний код 😁
09.03.2024 10:12 Ответить
У нас родичі в Тоганрозі. Сестра на початку війни скидала скріни, про те, що всі оті бомбардування України - поставлені відео. Ми не спілкуємось 2 роки. Але я щоразу радію кожному отакому "фейку" у їхньому Тоганрозі і вимагаю продовження!!!
09.03.2024 08:42 Ответить
треба все-таки мати сплячого агента А то всі гадають, знищили А-50 чи ні.
Отут бі ваші родичі і знадобилися...
10.03.2024 01:26 Ответить
Крейсер "мацква" після смерті теж ще довго плавав по кацапських медіа разом з екіпажем, ніби "Летючий голандець".
09.03.2024 08:46 Ответить
І хто ж це зробив?)) Мабуть НЛО.
09.03.2024 08:46 Ответить
Вопрос один - они что, без матюков вообще и не говорят? Слова не связываются? Посмотрел штук 5 видосиков про событие, таки да, "великий и могучий". Я в школе такой точно не учил.
09.03.2024 08:57 Ответить
Та якось по×ер на "нюанси" вашої свинособачої разом з носіями.
09.03.2024 09:09 Ответить
Ти вчив "русский литературный" А вони - "русскоматерный"
09.03.2024 09:21 Ответить
Они матом не ругаются, они на нём говорят. Не знаете вы русской идентичности.
09.03.2024 11:17 Ответить
дивився ті відео після того що я бачив в Одесі то це якісь пукалки
09.03.2024 08:57 Ответить
нашим мабуть далеко летіти
09.03.2024 09:50 Ответить
Може тому що наші не цілять по багатоповерхівках ?
09.03.2024 10:45 Ответить
И, кстати, Антон Чехов : я родился на юге России, в украинском городе Таганроге. Дословно Павловича слова.
09.03.2024 08:59 Ответить
Так і було. Держава Росс. Імперія. Населення Таганрогу україномовне.
09.03.2024 09:51 Ответить
Так і НовоЧеркаськ заснували Запорозькі козаки. Але московити їх швидко зробили своїми, як і відносно нещодавно Чорноморське Кубанське козацтво
09.03.2024 10:25 Ответить
Українські спецслужби провели успішну спецоперацію в Таганрозі, за допомогою БПЛА вразивши авіабудівний завод із великою кількістю продукції військового призначення, розпочалася пожежа,https://t.me/Bratchuk_Sergey/78241 повідомив спікер Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
09.03.2024 09:03 Ответить
09.03.2024 09:29 Ответить
опа кб береиева
09.03.2024 10:05 Ответить
На дніпропетровщині вчора було більше 10 повітряних тривог, загальною тривалістю більше 9 годин, вночі, сьогодні, теж вже декілька раз. Так от, хочу щоб кожного дня таке було по всій кацапії, особливо в мацквє!
09.03.2024 10:11 Ответить
Це добре що була атака на Таганрог
Але деякі люди з України не зовсім цьому раді, мовляв стріляєте в братній народ
І серед громадян України багато хто ненавидить Україну, але ******** Росію
Якщо народ ненавидить свою державу, то чи є впевненість в незалежності та звільнені ?
Чомусь кацапи живуть в болоті але жодний з них не сказав що ненавидить Росію
Президенти приходять і уходять а народ лишається
І виходить що в Україні вічно народ не задоволений владою бо в гаманці мало грошей
Тобто народ хоче жити в багатстві за рахунок пенсій та бюджетних зарплат?
Цього не буде
Заробляють ті хто на себе працює
Або за кордон їде працювати
А не сподівається на бюджетні кошти
І народу мабуть дати мільйони теж будуть говорити що мало і казати що держава погана
Немає в народа любові до своєї рідної землі
Але чомусь дуже переживають коли вибухи в Росії
09.03.2024 10:30 Ответить
В нас дійсно багато ждунів. В моєму рідному селі ( Волинь) російська церква все ще має сильні позиції. Так ось-практично всі її прихожани (а особоиво прихожанки) чекають на путіна. 300 років рабства та деукранізації дали свої плоди.
09.03.2024 11:34 Ответить
Ну якщо на Волині ждуть пуйла, то їм допоможе тільки лоботомія..
09.03.2024 21:34 Ответить
Скоріше всього влучань немає. Кацапи теж мають непогану ПВО. Ну що ж, потрібно працювати далі. Робить кращі дрони і кошмарити кацапі, оскільки західна політика, яку вони нав.язують і нам, "не сердити путіна" -веде в прірву. А Заходу вже потрібно хзняти не лише розові окуляри а, що важливіше, і паперси.
09.03.2024 11:28 Ответить
09.03.2024 12:36 Ответить
"Повітряна тривога, перейди до Таганрога, з Таганрога до Пітєра та бункерного пі#ара." (c)

Спрацювало!
09.03.2024 13:34 Ответить
Смерть кацапам!
09.03.2024 13:39 Ответить
українське місто Таганріг збувається окупантської техніки ))
09.03.2024 18:59 Ответить
Командна доктрина фельдмаршала Монтгомері - https://english-military-dictionary.org.ua/pdf/Montgomery
10.03.2024 04:27 Ответить
 
 