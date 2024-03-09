Войска РФ наступали на 6 направлениях, в течение суток - 63 боестолкновения. Больше всего атак отражено на Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки по уточненной информации на фронте зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы территории Украины
Как отмечается, авиационным ударам подверглись населенные пункты Сопич, Сидоровка и Волфино Сумской области; Волчанск, Синьковка, Табаевка и Берестово Харьковской области; Белогоровка и Макеевка Луганской области; Дружба, Новоалександровка, Прогресс, Новобахмутовка, Бердичи, Новоселовка, Новопокровское, Очеретино, Желанное, Владимировка Донецкой области; Верхняя Терса на Запорожье и город Херсон.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстановка на Севере
По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Обстановка на Востоке
"В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение", - говорится в сообщении.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка.
В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.
Обстановка на Юге
На Ореховском направлении отражены 8 атак противника в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции.
Удары по врагу
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 станциям радиоэлектронной борьбы, в том числе двум Р-330Ж "Житель", 1 тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек" и 1 складу боеприпасов противника.
