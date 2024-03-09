РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5542 посетителя онлайн
Новости
3 133 16

Польские фермеры обещают временно разблокировать одно из направлений на границе с Украиной, - Демченко

страйк,поляки,польща,блокування

По состоянию на утро сегодняшнего дня на заблокированных КПП в Польше скопилось 2,3 тысячи грузовиков. Польские фермеры обещают временно разблокировать одно из направлений.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на утро, в очередях находится где-то 2300 грузовиков совокупно на всех направлениях, где польские фермеры затрудняют или практически делают невозможным проезд грузовых транспортных средств. Больше всего это напротив КПП "Краковец" и "Ягодин", - рассказал Демченко.

По словам представителя ГПСУ, самая сложная ситуация наблюдается на направлениях КПП:

  • "Ягодин";
  • "Шегини".

На вышеупомянутых направлениях фермеры не пропускают ни одного грузовика, который следует в сторону Польши. За прошедший день показатели были нулевые. В то же время выезд в сторону Украины за вчерашний день в направлении "Ягодина" пересекли около 70 фур, а "Шегини" - около 20.

"Также сегодня ночью от польской стороны мы получили информацию, что польские фермеры, якобы, решили прекратить временно блокирование движения по направлению КПП "Краковец". По информации, которую нам сообщили, это может продлиться где-то до 13 числа. Но будет ли соблюдено это, действительно ли до 13 числа разблокируют - будем видеть", - отметил Демченко.

Пропуск других категорий транспорта

Как рассказал Демченко, для других категорий транспорта - легковых авто, или автобусов, которыми пересекают границу обычные граждане, осложнений нет в обоих направлениях.

Также представитель ГПСУ добавил, что пограничники фиксируют прибытие в украинские КПП гуманитарных и других важных грузов для Украины.

"Точно сказать, могут ли они (гуманитарные или другие важные для Украины грузы, - ред.) беспрепятственно проследовать через те блокадные места - сложно сказать, но то, что такие грузы прибывают в наши пункты пропуска, то это так", - добавил Демченко.

Автор: 

Польша (8619) блокирование (477) Демченко Андрей (309)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А там польські шльондри, мисливці, почекуни підтягнуться і знов заблокують.
показать весь комментарий
09.03.2024 09:32 Ответить
+3
Ішли б ви фермери в ... в Варшаву
показать весь комментарий
09.03.2024 09:33 Ответить
+3
Якщо б зелений клован не жував зелені шмарклі, то вже давно підняв би мито на польські товари для компенсації збитків України від печерного блокування кордону кремлівськими заробітчанами за мовчазного сором'язливого потурання польської влади.
показать весь комментарий
09.03.2024 09:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А там польські шльондри, мисливці, почекуни підтягнуться і знов заблокують.
показать весь комментарий
09.03.2024 09:32 Ответить
лучше учись студент, как свой рынок нужно защищать
показать весь комментарий
09.03.2024 12:08 Ответить
За минулий рік 500 тисяч польських фермерів вже розбіглися по світу. Просто питання часу коли цей збитковий бізнес виздихає у польщі. Бо мільярди дотацій на неефективних рагулів Брюссель не буде платити вічно.
показать весь комментарий
09.03.2024 12:18 Ответить
це добре.
показать весь комментарий
09.03.2024 09:32 Ответить
Ішли б ви фермери в ... в Варшаву
показать весь комментарий
09.03.2024 09:33 Ответить
Справжнім фермерам є чим ранньою весною займатися.
показать весь комментарий
09.03.2024 11:09 Ответить
Знаю 5 фермерів - вони не працюють -- наимані робітники
показать весь комментарий
09.03.2024 11:18 Ответить
В Варшаві поліція фермерам піз...лей виписує. В Варшаві боляче і безкоштовно. А на кордоні раша платить да і фермеров там немає. Рагулі конфедератівськи сидять
показать весь комментарий
09.03.2024 12:39 Ответить
Якщо б зелений клован не жував зелені шмарклі, то вже давно підняв би мито на польські товари для компенсації збитків України від печерного блокування кордону кремлівськими заробітчанами за мовчазного сором'язливого потурання польської влади.
показать весь комментарий
09.03.2024 09:35 Ответить
Фермери заблокуть танки?
Сумнів бере...

М'ясні рашистьські підрозділи?
Що ***** для них збере...

Бізнес з руснею -
На останок...

Зараз заробиш-
Потім Вагнер на Ганок...
показать весь комментарий
09.03.2024 09:39 Ответить
Якісь бісові діти..
показать весь комментарий
09.03.2024 09:45 Ответить
я одного не розумію - чого "фермери" досі не почали розстрілювати наших водіїв ?????
показать весь комментарий
09.03.2024 09:57 Ответить
Вже чотирьох по факту убили. Тобі мало?
показать весь комментарий
09.03.2024 10:02 Ответить
Зверніть увагу, у польщі вже всі знають, що з білорусі і росії у польщу постачається агропродукція по демпінговим цінам валячи місцевих фермерів, однак польські підри чомусь не блокують білоруський кордон, а блокують виключно український. Хоч всім також відомо, що з квітня 2023-го, українське зерно не постачається у польщу, а йде транзитом у Німеччину та ін країни ЄС. Тобто блокування українського кордону є умисним, з метою завдати шаленої економічної шкоди український економіці.
показать весь комментарий
09.03.2024 10:11 Ответить
Є ще момент на який наші змі не звертають увагу. Поки польска влада "потужно готується" до війни з росією, товарообіг між польщею і росією/білоруссю збільшився у рази за минулий рік. Але це ще не все, як вам збільшення торгівлі польщі і киргистану у тисячу раз за минулий рік! Цю бананову республіку, кремль використовує як прокладку між польщею і росією для взаємовигідної торгівлі, у першу чергу для обходу санкцій. Звичайно про цю незручну правду ніколи розкажуть польські змі.
показать весь комментарий
09.03.2024 10:34 Ответить
 
 