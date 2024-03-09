Польские фермеры обещают временно разблокировать одно из направлений на границе с Украиной, - Демченко

По состоянию на утро сегодняшнего дня на заблокированных КПП в Польше скопилось 2,3 тысячи грузовиков. Польские фермеры обещают временно разблокировать одно из направлений.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на утро, в очередях находится где-то 2300 грузовиков совокупно на всех направлениях, где польские фермеры затрудняют или практически делают невозможным проезд грузовых транспортных средств. Больше всего это напротив КПП "Краковец" и "Ягодин", - рассказал Демченко.

По словам представителя ГПСУ, самая сложная ситуация наблюдается на направлениях КПП:

"Ягодин";

"Шегини".

На вышеупомянутых направлениях фермеры не пропускают ни одного грузовика, который следует в сторону Польши. За прошедший день показатели были нулевые. В то же время выезд в сторону Украины за вчерашний день в направлении "Ягодина" пересекли около 70 фур, а "Шегини" - около 20.

"Также сегодня ночью от польской стороны мы получили информацию, что польские фермеры, якобы, решили прекратить временно блокирование движения по направлению КПП "Краковец". По информации, которую нам сообщили, это может продлиться где-то до 13 числа. Но будет ли соблюдено это, действительно ли до 13 числа разблокируют - будем видеть", - отметил Демченко.

Пропуск других категорий транспорта

Как рассказал Демченко, для других категорий транспорта - легковых авто, или автобусов, которыми пересекают границу обычные граждане, осложнений нет в обоих направлениях.

Также представитель ГПСУ добавил, что пограничники фиксируют прибытие в украинские КПП гуманитарных и других важных грузов для Украины.

"Точно сказать, могут ли они (гуманитарные или другие важные для Украины грузы, - ред.) беспрепятственно проследовать через те блокадные места - сложно сказать, но то, что такие грузы прибывают в наши пункты пропуска, то это так", - добавил Демченко.