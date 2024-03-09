Посольство США предупредило о "неизбежных планах" экстремистов совершить теракт в Москве, - Reuters

Посольство США в России предупредило, что "экстремисты" планируют теракт в Москве через несколько часов после того, как российские спецслужбы заявили, что сорвали запланированный обстрел синагоги афганским центром террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты имеют неизбежные планы нападения на большие собрания в Москве, в том числе концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", - говорится в сообщении на сайте посольства Соединенных Штатов в РФ.

Посольство США обнародовало это предупреждение через несколько часов после того, как Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что сорвала нападение на синагогу в Москве, которое якобы совершила ячейка суннитской мусульманской группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Читайте также: Посольство США и МИД Великобритании предупреждают об угрозе терактов в Москве

Союзники США, в частности Великобритания, Канада, Нидерланды, Южная Корея и Латвия, повторили американское предупреждение и призвали своих граждан не ездить в РФ.

Большинство западных стран рекомендуют отказаться от любых поездок в Россию и заявляют, что их граждане должны уехать оттуда.

США имеют самый высокий уровень предупреждения для России - красный "4 - Не путешествуйте" - такой же, как для Афганистана, Сирии, Йемена, Южного Судана и Ирана.

Смотрите также: Хакеры взломали эфир российского телеканала "Спас" и пообещали "удары возмездия": "Москва, готовься". ВИДЕО