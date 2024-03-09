РУС
Посольство США предупредило о "неизбежных планах" экстремистов совершить теракт в Москве, - Reuters

москва,рф,росія

Посольство США в России предупредило, что "экстремисты" планируют теракт в Москве через несколько часов после того, как российские спецслужбы заявили, что сорвали запланированный обстрел синагоги афганским центром террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты имеют неизбежные планы нападения на большие собрания в Москве, в том числе концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", - говорится в сообщении на сайте посольства Соединенных Штатов в РФ.

Посольство США обнародовало это предупреждение через несколько часов после того, как Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что сорвала нападение на синагогу в Москве, которое якобы совершила ячейка суннитской мусульманской группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Читайте также: Посольство США и МИД Великобритании предупреждают об угрозе терактов в Москве

Союзники США, в частности Великобритания, Канада, Нидерланды, Южная Корея и Латвия, повторили американское предупреждение и призвали своих граждан не ездить в РФ.

Большинство западных стран рекомендуют отказаться от любых поездок в Россию и заявляют, что их граждане должны уехать оттуда.

США имеют самый высокий уровень предупреждения для России - красный "4 - Не путешествуйте" - такой же, как для Афганистана, Сирии, Йемена, Южного Судана и Ирана.

Смотрите также: Хакеры взломали эфир российского телеканала "Спас" и пообещали "удары возмездия": "Москва, готовься". ВИДЕО

москва (3095) россия (96939) теракт (2346)
+39
Пиня ужє разсіпал рязанскій сахарок...
09.03.2024 09:38 Ответить
+24
Таваріщі расіянці! Гойда на концерт цими вихідними!
09.03.2024 09:40 Ответить
+22
Терористи відправили б путю до праотців - Алах ім в поміч
09.03.2024 09:39 Ответить
Пиня ужє разсіпал рязанскій сахарок...
09.03.2024 09:38 Ответить
"Доктор сказал "в морг", значіт в морг".
09.03.2024 09:47 Ответить
Чем больше дохлых свинособак- тем лучше. В идеале- чтобы все.
09.03.2024 13:06 Ответить
Дебіли реальні !
Замість відмінити теракти після попередження у пресі західних спецслужб, вони вперто виконують ці попередження
09.03.2024 13:59 Ответить
Сазарок рассыпан, Абдулла, пожигай... 😕
09.03.2024 14:00 Ответить
Терористи відправили б путю до праотців - Алах ім в поміч
09.03.2024 09:39 Ответить
Так ***** і є ті "терористи". Волгодонськ та інші вибухи житлових будинків у 1999 р. пам'ятаєте?
09.03.2024 09:45 Ответить
Та зараз якось сірєнєво -- нехаи рвуть всі і все -- хто здужає
09.03.2024 09:49 Ответить
То були "учєнія".
09.03.2024 13:15 Ответить
????????????????????????????????????????????
09.03.2024 09:40 Ответить
ФСБ планує теракти коли вже американці порозумнішають?
09.03.2024 09:40 Ответить
Не смішіть.Американці все знають
09.03.2024 10:25 Ответить
Що все?що такер Карлсон отримав від росіян гроші за інтерв'ю з так званим "путеним"? Чи справжній це "путєн"?вони навіть не можуть заблокувати поставку своїх комплектуючих та старлінків у сосію.
09.03.2024 10:30 Ответить
Я вам трохи відкрию очі-ви *******.війна розпочалася з бажання покійного вови путєна та дозволу Китаю.
09.03.2024 10:40 Ответить
Договорняки країн Заходу з путлером не виключають того факту що покійний Вова путєн за власним бажанням напав на Україну з дозволу Китаю.
09.03.2024 11:06 Ответить
ви забули ще щось додати про рептілойдів
09.03.2024 11:11 Ответить
Зараз напишу їбанаріям що 70 відсотків пенсій та зарплат бюджетників оплачують рептілоїди.
09.03.2024 11:35 Ответить
Перш ніж думати головою корнійчуків.треба збагнути звідки беруться гроші на продукти та життя та зброю для наших воїнів а саме від країн Заходу та цивілізованого світу.
09.03.2024 11:43 Ответить
Не думаю його головою.У нас просто думки збігаються.
14.03.2024 20:04 Ответить
які думки?про те що Захід винуватий в тому що дурні обрали зека а потім клоуна президентами?
14.03.2024 20:07 Ответить
1.Думаю було б набагато менше жертв та втрат територій якби ми готувалися до війни.замість того щоб будувати дороги для окупантів на моїй рідний Сумщині потрібно було будувати мінні поля та укріплення проводити збори резервістів тощо а не казати потім проїбали.(вбитих дітей у Маріуполі)
2.оборонні підприємства при клоуні працювали два дні на тиждень бо він у своїй дурній макітрі ."закінчив війну" мільярди долларів дерибанились на великому крадівництві запитайте у корнійчука чому він про це не пише?
3.ще у 2009 році британський журналіст Едвард Лукас написав книгу "Нова Холодна війна"де критикував західних лідерів за надто м'яку реакцію на окупацію сосією абхазії та осетії,у 2017 році вийшла книга "Як Захід програв війну Путіну"про окупацію Криму та Донбасу.ось там справжня аналітика а не конспірологічні теорії про те що Захід не хоче давати.все на світі коштує гроші і вони й так дають багато.а ниші колишні "друзі" вірменія,білорусь.казахстан та інші взагалі заробляють мільярди на нашому горі допомагаючі сосіянам обходити санкції та виготовляти зброю.
14.03.2024 20:40 Ответить
Якщо нам не допомогати,нас швидко захоплять,а це не у планах Заходу.А хто буде винищувати кацапів,розніжені європеці що лі?От і дають нам допомогу,але таку,щоб ми не могли швидко перемогти путлера,а побільше перемололи рашистів.Але ж гинуть і українці,але це іх мало цікавить.
14.03.2024 20:08 Ответить
тобто европейці винні що нам допомагають?
а що робили громадяни України для того щоб не нах не напали протягом 30 років?або хоча б останні три роки перед війною ржали з Порошенка бо "голосуйте за мене а то путен нападе?"
у 1991 році в Україні було 5 тис літаків перед тим як критикувати потрібно подивитися на себе у дзеркало.
14.03.2024 20:17 Ответить
тобто европейці винні що нам допомагають?
Ви даремно іронізуєте.Україну давно приготувались злити,ще років 20 тому.Глобалісти своі кроки продумують на десятки років уперед.

а що робили громадяни України для того щоб не нах не напали протягом 30 років?
Ось тут я згоден.Під мовчазну згоду українців іх раззброіли,та пограбували.Тому вони частково винуваті,що їх зараз вбивають рашисті.

або хоча б останні три роки перед війною ржали з Порошенка бо "голосуйте за мене а то путен нападе?"
Порошенко така ж наволоч,як і Зеленський.Тут мені про нього не потрібно розказувати.
14.03.2024 20:25 Ответить
1.глобалісти злили залишки вашого здорового глузду в унітаз.до речі хто вони такі?глобалісти-це масони які правлять світом чи марсіанські евреї які роззброїли Україну? як казав професор Преображенський"розруха не в клозетах,розруха в головах і кожен хохлосовок повинен бити себе по потилиці я коли він виб'є з себе всю дур (про заговори.глобалістів,гуцулів які насрали у штани,тощо) і займеться облаштуванням своєї держави розруха припиниться сама собою
2.українці вибрали непатріотичну владу яка їх розброїла за мовчазної згоди тому вина не часткова а 99 відсотків.тому що про свою державу треба дбати.
3.Порошенко розбудував нашу армію та врятував Україну від знищення а бзде повинен сісти за Маріуполь.
14.03.2024 20:50 Ответить
це дурна нарізка який і дитина не повірить
14.03.2024 20:42 Ответить
ахахаха!!!какое США!!!какой вы наивный.все происходит с разрешения рептелоидов!!!Вы недовключили кретическое мышление!
09.03.2024 10:57 Ответить
Подмечено по статистическим наблюдениям,что любой,кто начинает молоть про рептилоидов,обладает низким IQ, и слабой информативной базой.
14.03.2024 20:33 Ответить
Таваріщі расіянці! Гойда на концерт цими вихідними!
показать весь комментарий
09.03.2024 09:40 Ответить
кобзона ?
09.03.2024 09:45 Ответить
в москві, офіційно, є осередок іділа?
невже, підуть війною на кадирова?
09.03.2024 09:43 Ответить
Американці продовжують підігравати москалям, єдина екстриміська організація яка може діяти на росії - фсб.
09.03.2024 09:44 Ответить
Я вже чекати заморився..
09.03.2024 09:44 Ответить
Розвідка бачить наскрізь-
Екстримісти готують тер-акти...

Попереджує моквичів-
В метро - не лізь-

Скоро побачимо факти...
09.03.2024 09:44 Ответить
в паРашке "вибори" неможливі без терактів перед ними. Не для того там існує ФСБ та Лубянка, в яких, до речі, працює більш мільона спеціалістів - щоб там "вибори" проходили без попереднього теракта
09.03.2024 09:44 Ответить
Цікаво,а ці іділовці десь в печерах Іраку кільканадцять мегатон подарунку для москвабаду не можуть знайти???Сильно треба ...
09.03.2024 09:46 Ответить
Іділ фінансується с росії..
09.03.2024 09:52 Ответить
Ок,нехай росія їм дасть,і хай підірвуть в москвабаді,я ж не проти.Думаю,Ви теж?....
09.03.2024 09:59 Ответить
В посольства США не виникає когнітивного дисонансу? Адже у немитій при владі кінчені терористи, а теракт готують якісь екстремісти.
09.03.2024 09:52 Ответить
У глистів теж бувають глисти
09.03.2024 09:58 Ответить
09.03.2024 18:09 Ответить
Exactly. Я теж про це подумав.

Навіть нєкто навальнаЯ у публічному виступі десь у США чи у Європі заявила, що нинішній москвабадський режим -- то не влада, а величезна терористична організація, що керує величезними ресурсами. І їй ніхто не заперечив.

Та московщина той іділ за масштабами тероризму в тисячі разів вже перевершила!!!
09.03.2024 10:06 Ответить
партнеру треба допомагати
09.03.2024 10:23 Ответить
так вони про них й пишуть
09.03.2024 11:13 Ответить
Нехай би ********* підірвали!
09.03.2024 09:56 Ответить
Моє відношення до цих «терактів» точно передано у фотожабі з містером Біном.
09.03.2024 10:07 Ответить
Мабуть не буде теракту, США розказали про плани карлика і тепер він не переживе, що його таракт був кимось анонсований
09.03.2024 10:10 Ответить
Все буде. Анонс Пиня використає типу - хто аносував планував тот і взарвал расію.
09.03.2024 10:17 Ответить
Дивно, що Півд.Судан теж знаходиться в списку "небезпечних для американців країн", бо американці створили цю країну трохи більше 10 років тому, зупинивши довгу і криваву війну з північним сусідом. Невже у півд. суданців (земля яких переповнена нафтою) така велика ненависть до своїх творців, мовби у дитини-підлітка, яка звинувачює своїх батьків за те, що їх народили?
09.03.2024 10:16 Ответить
Был я в этом Судане. Животные, б-дь.
09.03.2024 12:02 Ответить
а в рашці був? хто там?
09.03.2024 13:22 Ответить
Там все намного хуже. Проехал на авто от Ижевска до Харькова. Цивилизация начинается в р-не Белгорода.
09.03.2024 13:34 Ответить
Ви з жінкою розмовляете
09.03.2024 14:59 Ответить
Як хто? наші воїни називають їх півнями ( ********* ). А у головного з них погоняло *****. Правда, він - старий пирдун, ні на що не здатний, може тільки тухес підставляти.
09.03.2024 15:25 Ответить
ЕКСТРЕМІСТИ ГОТОВИЛИ ТЕРАКТ ПРОТИ ЕКСТРЕМІСТІВ-ЕКСТРОМЕНТІВ ХКУЙЛА
09.03.2024 10:20 Ответить
Само фсб устроит теракт, свалить всё на украинцев.
09.03.2024 10:23 Ответить
Саме так. Методика фсб. Тоді на чеченів, тепер на українців.
09.03.2024 10:25 Ответить
Давайте ріб'яткі я вже попкорном і пивом затаряний 🍿🍻Ждун
09.03.2024 10:39 Ответить
Если посольство и знает что то, то зачем распиз..ели ? А если не знает, то зачем пиз..еть ? Во всяком случае, теперь не будет 100 %
09.03.2024 11:07 Ответить
лаптям был бы сюрпрайз
09.03.2024 11:27 Ответить
вот именно
09.03.2024 14:05 Ответить
все согласовано. сначала гебня предупредила "партнеров", а "партнеры" тупо по протоколу предупредили граждан. (протокол - это как "шашлыки", но наоборот)
09.03.2024 16:45 Ответить
лапти , не спать страдать !
09.03.2024 11:26 Ответить
09.03.2024 11:32 Ответить
Куплю поп-корн. Много. Дорого.
09.03.2024 11:42 Ответить
До дупи ісламістам та Москва, тільки якщо ФСБшники заплатять за теракт.
КГБісти знову мають якийсь план, і здається що він узгоджений з МІ та ЦРУ.
Що б не сталось - це не буде випадковість чи ініціатива якихось окремих людей.
09.03.2024 11:53 Ответить
В мавзолеї , мабуть лежатиме два вовочки.
09.03.2024 11:57 Ответить
Ігіл - то ж мацковські друзі!!!💁🏻‍♂️

терористи з терористами побили горщики??? 🤷🏻‍♂️
09.03.2024 12:03 Ответить
Ну и где? 48 часов ещё не прошло?
А какие такие "экстремисты" имеются ввиду? Там самые главные террорюги - это сама Федеральная служба опасности.
09.03.2024 12:25 Ответить
Що там, фсб взриває росію 2.0???
09.03.2024 12:34 Ответить
Єдині терористи що можуть зробити там теракт знаходяться на лубянці
09.03.2024 13:19 Ответить
Офіційна влада Москви розпочинає війну в Європі, кидаючи в неї всі запаси зброї совка, застосовуючи зброю з КНДР та Ірану, погрожуючи ядерними ударами містам Європи.

Але теракти в Москві звісно готують міфічні афганські осередки сунітської гілки ІДІЛ
09.03.2024 14:30 Ответить
Та не "неминучі", а "найближчим часом". У слова 'imminent' є декілька значень і перекладати його слід в залежності від контексту. Як взагалі про плани можна казати "неминучі"???
09.03.2024 16:24 Ответить
Напевне ці екстремісти хочуть висалити у повітря сам кремль з путінох**м!? Або московсе метро.
09.03.2024 18:42 Ответить
як я розумію всі повинні засудити ці плани? *** вам алаявбар ахєд ****
09.03.2024 20:57 Ответить
желаю им чтобы из всех там взорвало,вместе с их ****** и его бандой!
09.03.2024 21:07 Ответить
Якись цирк, нащо про це попереджати ворога? Які ще громадяни США в Росії
09.03.2024 22:55 Ответить
"...Більшість західних країн рекомендують відмовитися від будь-яких поїздок до Росії та заявляють, що їхні громадяни повинні виїхати звідти." Слушна рекомендація. Але запізДніла. Років на 500 !
10.03.2024 00:06 Ответить
Американський журналіст і колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, який на початку лютого брав інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна, заявив, що "денацифікація" України, про яку глава держави говорив під час розмови з ним, "є однією з найдурніших речей, які він коли-небудь чув
10.03.2024 07:51 Ответить
 
 