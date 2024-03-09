Посольство США предупредило о "неизбежных планах" экстремистов совершить теракт в Москве, - Reuters
Посольство США в России предупредило, что "экстремисты" планируют теракт в Москве через несколько часов после того, как российские спецслужбы заявили, что сорвали запланированный обстрел синагоги афганским центром террористической организации ИГИЛ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты имеют неизбежные планы нападения на большие собрания в Москве, в том числе концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", - говорится в сообщении на сайте посольства Соединенных Штатов в РФ.
Посольство США обнародовало это предупреждение через несколько часов после того, как Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что сорвала нападение на синагогу в Москве, которое якобы совершила ячейка суннитской мусульманской группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).
Союзники США, в частности Великобритания, Канада, Нидерланды, Южная Корея и Латвия, повторили американское предупреждение и призвали своих граждан не ездить в РФ.
Большинство западных стран рекомендуют отказаться от любых поездок в Россию и заявляют, что их граждане должны уехать оттуда.
США имеют самый высокий уровень предупреждения для России - красный "4 - Не путешествуйте" - такой же, как для Афганистана, Сирии, Йемена, Южного Судана и Ирана.
Замість відмінити теракти після попередження у пресі західних спецслужб, вони вперто виконують ці попередження
2.оборонні підприємства при клоуні працювали два дні на тиждень бо він у своїй дурній макітрі ."закінчив війну" мільярди долларів дерибанились на великому крадівництві запитайте у корнійчука чому він про це не пише?
3.ще у 2009 році британський журналіст Едвард Лукас написав книгу "Нова Холодна війна"де критикував західних лідерів за надто м'яку реакцію на окупацію сосією абхазії та осетії,у 2017 році вийшла книга "Як Захід програв війну Путіну"про окупацію Криму та Донбасу.ось там справжня аналітика а не конспірологічні теорії про те що Захід не хоче давати.все на світі коштує гроші і вони й так дають багато.а ниші колишні "друзі" вірменія,білорусь.казахстан та інші взагалі заробляють мільярди на нашому горі допомагаючі сосіянам обходити санкції та виготовляти зброю.
а що робили громадяни України для того щоб не нах не напали протягом 30 років?або хоча б останні три роки перед війною ржали з Порошенка бо "голосуйте за мене а то путен нападе?"
у 1991 році в Україні було 5 тис літаків перед тим як критикувати потрібно подивитися на себе у дзеркало.
Ви даремно іронізуєте.Україну давно приготувались злити,ще років 20 тому.Глобалісти своі кроки продумують на десятки років уперед.
а що робили громадяни України для того щоб не нах не напали протягом 30 років?
Ось тут я згоден.Під мовчазну згоду українців іх раззброіли,та пограбували.Тому вони частково винуваті,що їх зараз вбивають рашисті.
або хоча б останні три роки перед війною ржали з Порошенка бо "голосуйте за мене а то путен нападе?"
Порошенко така ж наволоч,як і Зеленський.Тут мені про нього не потрібно розказувати.
2.українці вибрали непатріотичну владу яка їх розброїла за мовчазної згоди тому вина не часткова а 99 відсотків.тому що про свою державу треба дбати.
3.Порошенко розбудував нашу армію та врятував Україну від знищення а бзде повинен сісти за Маріуполь.
невже, підуть війною на кадирова?
Екстримісти готують тер-акти...
Попереджує моквичів-
В метро - не лізь-
Скоро побачимо факти...
Навіть нєкто навальнаЯ у публічному виступі десь у США чи у Європі заявила, що нинішній москвабадський режим -- то не влада, а величезна терористична організація, що керує величезними ресурсами. І їй ніхто не заперечив.
Та московщина той іділ за масштабами тероризму в тисячі разів вже перевершила!!!
аносувавпланував тот і взарвал расію.
КГБісти знову мають якийсь план, і здається що він узгоджений з МІ та ЦРУ.
Що б не сталось - це не буде випадковість чи ініціатива якихось окремих людей.
терористи з терористами побили горщики??? 🤷🏻♂️
А какие такие "экстремисты" имеются ввиду? Там самые главные террорюги - это сама Федеральная служба опасности.
Але теракти в Москві звісно готують міфічні афганські осередки сунітської гілки ІДІЛ