Орбан - сильный и фантастический лидер, - Трамп после встречи с премьером Венгрии

В пятницу, 8 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. После встречи он назвал Орбана "фантастическим лидером" и высоко оценил его стиль управления.

"Орбан не вызывает споров, потому что он говорит: "Так будет" и на этом все заканчивается. Он босс. Нет – он большой лидер, фантастический лидер", - заявил Трамп.

Отмечается, что Трамп устроил Орбану экскурсию по своей резиденции, ужин с бывшей первой леди Меланией Трамп, часовую встречу со старшими помощниками и музыкальное выступление группы.

Издание напоминает, что действующий президент США Джо Байден перед встречей Трампа с Орбаном подверг ее критике. Он заявил, что Орбан "не считает, что демократия работает" и "ищет диктатуры".

Также Трамп назвал венгерского премьера "сильным лидером". По его мнению, Орбан создал себе имидж сильного человека в Венгрии и использовал свое право вето, чтобы сорвать усилия по достижению консенсуса в ЕС.

"Для Орбана встреча с Трампом - это шанс избавиться от образа белой вороны и позиционировать себя как потенциальный мост между Европой и США в случае победы Трампа на ноябрьских выборах. Хотя лидеры со всей Европы восстанавливают связи с командой Трампа, мало кто из них имеет прямую связь и атмосферу общительности, как у Орбана с бывшим президентом", - добавляет Bloomberg.