Орбан - сильный и фантастический лидер, - Трамп после встречи с премьером Венгрии

орбан,трамп

В пятницу, 8 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. После встречи он назвал Орбана "фантастическим лидером" и высоко оценил его стиль управления.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Орбан не вызывает споров, потому что он говорит: "Так будет" и на этом все заканчивается. Он босс. Нет – он большой лидер, фантастический лидер", - заявил Трамп.

Отмечается, что Трамп устроил Орбану экскурсию по своей резиденции, ужин с бывшей первой леди Меланией Трамп, часовую встречу со старшими помощниками и музыкальное выступление группы.

Издание напоминает, что действующий президент США Джо Байден перед встречей Трампа с Орбаном подверг ее критике. Он заявил, что Орбан "не считает, что демократия работает" и "ищет диктатуры".

Читайте также: Трамп - единственный серьезный шанс на мир в Украине, - Орбан

Также Трамп назвал венгерского премьера "сильным лидером". По его мнению, Орбан создал себе имидж сильного человека в Венгрии и использовал свое право вето, чтобы сорвать усилия по достижению консенсуса в ЕС.

"Для Орбана встреча с Трампом - это шанс избавиться от образа белой вороны и позиционировать себя как потенциальный мост между Европой и США в случае победы Трампа на ноябрьских выборах. Хотя лидеры со всей Европы восстанавливают связи с командой Трампа, мало кто из них имеет прямую связь и атмосферу общительности, как у Орбана с бывшим президентом", - добавляет Bloomberg.

+39
Цього разу повністю погоджуюсь з Трампом - Орбан дійсно фантастичний п*дер.
09.03.2024 10:01 Ответить
+31
Обидва фантастичні лідори. Ще у нас є Міжгалактичний лідор. Світ поїхав кукухою.
09.03.2024 10:19 Ответить
+22
Ага, особливо коли надується і скаже -"ква''.
09.03.2024 10:01 Ответить
Трамп - може ти підзабув - він шеи Туреччиною рулить
09.03.2024 09:58 Ответить
Обидва фантастичні лідори. Ще у нас є Міжгалактичний лідор. Світ поїхав кукухою.
09.03.2024 10:19 Ответить
да банально то но как точно ДВА ДЭБЭЛА ТАКИ СИЛА..
09.03.2024 13:01 Ответить
"кукушка хвалит петуха..." тут не підходить, бо

пєтухи обидва! 😂
09.03.2024 13:53 Ответить

З мови зняли!
09.03.2024 20:19 Ответить
О боже.
09.03.2024 10:01 Ответить
Ага, особливо коли надується і скаже -"ква''.
09.03.2024 10:01 Ответить
Цього разу повністю погоджуюсь з Трампом - Орбан дійсно фантастичний п*дер.
09.03.2024 10:01 Ответить
Для Трампа - аутсайдер лідер?

Може Україні треба змінити політику-
І почати погрожувати усьому світу?
09.03.2024 10:02 Ответить
Ніт. То просто круговорот гі*на у природі. Воно тягнеться до собі подібного і зліпляється у однорідну мвсу, стаючи за певний час однорідним гноєм.
09.03.2024 10:42 Ответить
куди ви папу римського тоді подінете в цій історії?
показать весь комментарий
Яке їхало - таке й здибало...
показать весь комментарий
Гроші орбану не пахнуть! Більшості мад'ярів мабуть теж.
показать весь комментарий
09.03.2024 10:26 Ответить
Почему-то вспомнился Номер Камеди-Клаб "Сватовство олигарха" с Ревой и Батрутдиновым.
"Мне подарили Венгрию" - Рева, сцк, как в воду смотрел
09.03.2024 10:04 Ответить
Боже,я думав,трамп шось із себе значить..
а воно...і річ не в тім,що орбан проти України...да...якщо ТАКЕ в президенти йде,світ перевнрнувся...
09.03.2024 10:05 Ответить
Кого ще почне вихваляти *уйловська маріонетка? Був сі, тепер орбан. Фіца вже згадував? А іранських чалмоносців?
показать весь комментарий
піпец у цого сильного лідора стан економіки як у Греків у 2000ні
показать весь комментарий
09.03.2024 10:07 Ответить
Два дебіла - то є сила.
09.03.2024 10:08 Ответить
Два кловуни - ординські сраколизи. Знайшли один одного.
09.03.2024 10:09 Ответить
Де там поціновувачі Трампа які його виправдовують як янгола небесного?
показать весь комментарий
Дві огидні потвори.
показать весь комментарий
Біба і Боба два *****.
показать весь комментарий
Два брати - їпанати.
показать весь комментарий
Хвалив півень, зозулю!!
Яке їхало, таке і здибало!

Справи на обох, заведені КДБ-ФСБ,ще за часів совдепії на Лубянці!
09.03.2024 10:13 Ответить
Орбан: "Ми, угорці, не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою. Країни, де змішуються європейці та неєвропейці - більше не нації !"
09.03.2024 10:13 Ответить
ну а що тут поганого, власно кажучи?
от ми є змішаної расою
за 70 років радінскої окупації та попередні 400 років (з часів Богдана Хмельниціького)
ми перемішалися з росіянами
росіяне завозили єшелонами росіян на наші теріторії після голодоморів
і зараз на всіх теріторіях де росіяне завезли свій єтнос ми маємо проросійскі сепаратистски повстання

09.03.2024 10:25 Ответить
сводка за один рік:

До кінця 1933 року із Західної області РРФСР до Дніпропетровщини було відправлено 109 ешелонів з переселенцями та їхнім крамом, з Центрально-чорноземної області Росії до Харківської області - 80 ешелонів, з Іванівської до Донецької - 44 ешелони, водночас із Білоруської РСР до Одеської області направили 61 ешелон, з Горьківської області - 35 ешелонів з людьми.

ну й що тут гарного?
09.03.2024 10:29 Ответить
Це тільки 33 рік , загалом московія відправила від 2 до 5 млн кацапів в Україну з 33 по 91 роки .
показать весь комментарий
який же ви, оптимістичний бовдур, якщо голослівно звиздите та зменшуєте правду.
показать весь комментарий
скотину завезли вагонами, хоча нормальний газда, поголів'я рахує...
показать весь комментарий
до речі існує цікава інструкція, що росіянам дозволялося робити у нас в Україні, а що заборонялося
дозволялося - вступати у власність на будь яке майно, що вони бачать своїми очима
а заборонялося - самим ховати наші трупи, що воні знаходили у нас в Україні, трупи загиблих від голоду
якщо вони ховали наші трупи самі, то їх наказували - відправляли їх додому на росію
для поховання трупів вони повинні були викликати НКВД
все їнше, крім цього, ім дозволялося робити у нас, в першу чергу привласнювати собі все, що вони бачать власними очима
такий собі "дикий запад", але на нашій землі
09.03.2024 11:52 Ответить
Ти не зрозумів. Мадяри - це ханти-мансійці з Югри. Тобто, азіати, котрі не так давно переїхали в Європу, раптом стали вважати себе крутими європейцями і ведуть боротьбу проти перемішування рас.
показать весь комментарий
"Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі - чужі люде,

Роблять лихо з вами." - вірш Шевченка і знаєте шо ? Тутка описуються дівчата предки яких були кочівниками тюрками - Україна це роздоріжжя між Великим Степом і Європою і в нас намішано стіко різної крові шо і не підрахуєш . А саме безглузде шо ви надрукували це те шо українці якась окрема раса - не розкажете шо це раса така і чим вона відрізняється від європеоїдної наприклад.
09.03.2024 13:51 Ответить
у чомусь Трамп правий. От наприклад всі країни закрили свої банки у паРашці
але Орбан свій банк ОТР не закрив, просто проігнорів всі міжнародні сінкції та наше переліки що OTP - спонсор війни
це привело до того, що OTP у 150 разів збільшив прибутки, саме за рахунок своїх відділень у паРашке
так само діє й Трамп - інтереси власної країни для нього на першому плані, саме тому він такий популярний, проблеми нелегальної іміграції для нього у 1000 разів віжливіші, ніж наши проблеми
тому нашим власноможцім просто потрібно це враховувати
наприклад послу Макаровой кожен день зустрічатися там з ранку до ночі та поясніювати що фінксування на сотні мільярдів доларів їхньої війскової промисловості - це в їх інтересах
відштовхувати Трампа не треба, треба пояснювати та пояснювати для них важливість надання допомоги нам, важливість для них
так само треба шукати інтереси Угорщини, щоб Орбан бачив їх для себе
вони вкрай єгоїстичні, роблять все лише на користь своїх країн
ще такий самий лідер - Єрдоган, йому теж наплювати на всіх, крім інтересів власної країни
для того й існує наше МЗС, щоб шукати ЇХ інтереси у допомозі нам та денно та нощно пояснювати їм ЇХ власні інтереси
а наше МЗС - гімно на палке, тому кожний розумний крок таких лідерів як Трамп, Орбан, Єрдоган й визиває неадекватну реакцію у нашому суспільтстві та уряді
09.03.2024 10:14 Ответить
Курва, хтось ще й плюсік поставив під дописом цього нововилупленого пі тора.
показать весь комментарий
Так, дивовижно. Цей кацап готовий виправдовувати трампа з орбаном навіть за умови, якщо вони будуть вимагати повної капітулації від України
показать весь комментарий
я не буду наполягати, що - повний адекват (зважаючи на його комент нижче), але виправдання трампа+орбана я там не побачив...
показать весь комментарий
я вам трохи нагадаю наших харківських реалій
я живу на вулиці Красного маршала Батіцкого, *****
ця курва у 17-ть років поїхала до москви, де жила на вулиці Сівцев Вражек, та по його васному зізнанню ні разу у житті не виходила за межи Бульварного кільці москви, тільки шоркалася там по кремлівському паркету, дошоркалкся до очільника ПВО СССР, та була одним з головних підарасів, що наполягали на вторгненню у Афганістан
найблища вулиця, що пересікає вулицю красного маршала - є вулиця Ульяновой, жінки Леніна
а найблищий від мене пам'ятник - пам'ятник улксбеку Московського улуса Золотої Орди - Александру Невському
ось вам харківські реалії - так давайте тут розбиратися - що тут причина війни, хворий мозок *****, або ПРОВОКАЦІЯ його, відверта та наполеглива - що ми росіяне, візьміть нас до себе будь ласка - благали ***** українці 30 років, ось дивиться на нас - ми навіть метро переймували, ні не на ім'я Бандери та Шухевича - на ім'я маршала Жукова !!!
тому хто тут адекват, а хто ні - це тема відкрита
ті, хто казав, що війни треба запобігти - доводячи що ми ОКРЕМИЙ народ, або ті, хто волав денно-нощно що ми росіяне, що випадково опинились під хвошиздами, а нагадаю вам, що таких ублюдков, що голосували за ОПЗЖ, за Рабіновіча, за боротьбу з хвошиздами - у Харкові було, упс... 90 відсотків.
09.03.2024 17:25 Ответить
згоден.
Тим більше, що з 1994-го по 2010-тий в мене були родичі в Харкові, часто їздив, часто спілкувався, але мірятися світоглядом - уникав. Але - знаю про оті 90% (та ні, там більше...)
09.03.2024 19:05 Ответить
та ні, оцей - не трампіст.
Ти, напевно, ще не заїдався з трампістами...
показать весь комментарий
Жорсткий з тебе кугут вийшов МихаИл та непримиримий до тих, що на 2,5 місяця пізніше від тебе зареєструвались. Одне тішить, язик свій майже поборов то скоро станеш мовником?
показать весь комментарий
Йди звідси, кацапе, водки немає!
показать весь комментарий
Уйобок уйобіка бачить з далеку!!!
показать весь комментарий
Орбан таки конкретно відсмоктав у Трампа.
Десь картинка була, як Орбан щось робить під столом у Трампа, ніяк не можу знайти.
Але враження саме таке.
показать весь комментарий
Нє, згадав, - то була картинка, де Орбан відсмоктував у *****.
Проте, "какая разніца". Орбан відсмоктує у всіх диктаторів. )))
показать весь комментарий
Закохані один в одного !
показать весь комментарий
два їбанати + ***** і фіца - 4ри дрочіляни!
показать весь комментарий
За шо зозуля хвалит когута?
За то хвалить він зозулю.
показать весь комментарий
Пітушка хваліт кукуха за то, што хваліт он пітушку
показать весь комментарий
Два підара
показать весь комментарий
мабуть псіхушка перестала робити
показать весь комментарий
Стандарти помінялись. Років 20 назад вони б сиділи в дурці обидва.
А тепер вони правлять країнами. Може, щось з країнами?
показать весь комментарий
все нормально з країнами,
як ідіотів вибирали років з 100 тому,
так і вибирають - тут без змін!
показать весь комментарий
Напевно тонкощі перекладу, малось на увазі "сказочний довбойоб" - це більш точне визначення.
показать весь комментарий
Мудак мудака видит издалека.
показать весь комментарий
Якщо "трамплін" стане президентом США .КУЙЛО МОЖЕ СПОКІЙНО РОЗПОЧИНАТИ ОКУПАЦІЮ АЛЯСКИ .Орбан підтримає і буде за мирні переговори США І 3,14 дерації .про входження Аляски до 3,14дерації.А взагалі ці заяви "трампа" для куйла.набагато більше "благословення продовження геноциду українського народу" ,як благословення гундяя з мацковського сатанату...
показать весь комментарий
от вибачте, нікого в світі не цікавить "геноцид українського народу"
у нас люди дурні, та не розуміють цього
от наведу вам приклад - уже у новій єрі, десятиріччя тому, одні негри у Африці обьявили інших негрів їжею
та з'їли цілий мільон людей. Тобто великі та більш чорні негри їли маленьких та меньш чорних
підсмажували їх, смакували печінку, казали що маленьки негрі доволі смачні
нікого це не бентежило взагалі, наше всесвітне "спортлото", тобто ООН випустило пару меморандумів, та й все
до нас відношення ще гірше, ніж до тих негрів
бо ніхто не бачить досить чутливої різниці між нами та росіянами
ми використовуємо їбану кирилицю, це перший зашквар
другий зашквар, більша частка з нас розмовляє у побуті московитскою телевізійнох мовою
більша частка з нас вважає Жукова героєм, а Бандеру
тому треба зрозуміти, що різниці ніхто не бачить, в першу черзгу з-за їбаної кирилиці

тому треба, по-перше працювати з західними лідерами, такими як Трамп, шукати ЇХ інтереси у допомозі нам - наприклад підйом ЇХ єкономіки завдяки фінансуванню війсково-промислового комплекса, ЇХ комплекса, доводити їм - що відправка їх застарілою техніки до нас ДЕШЕВШЕ для них та єклогічно безпечніше, ніж утілізація на місці

а дурніці, про ***** та Аляку - то просто дурниці
Трам його розмаже як муху, якщо хоч щось не сподобається США

все що ми маємо - це наслідки НАШОГО ВЛАСНОГО ДЕБІЛІЗМУ
в першу чергу голосування останне - яке й було спусковим гачком вторгнення
коли 90% на Схіній Україні проголосувало за ОПЗЖ та їх спойлерів
за Рабіновича "вставай страна огромная" на боротьбу з фашистами, тобто з українцями

от болгари за перші три дня незалежности переїменували всі їх вулиці з комуністичних московських імен на свої власні
а ми 30 років не можемо переїменувати вул Пушкиньску у Харкові на вул Бандери
а потім дивуємося - а чого це ***** нас вважає росіянами?
і чого це він після останнього голосування вирішив таки нас приеднати до себе?
показать весь комментарий
не змішуйте мух із котлетами, та не порівнюйте морквину із фалопротезом бо тоді допис стає маніпулятивним... (Тим паче, що ви зверху вже вказали на причину та наслідки )
показать весь комментарий
що ви бажаєте сказати?
що не 90-відсоткове голосування "за Росію" спровокувало вторгнення?
я маю на увазі звичайно Східну Україну
то що я написав про голодомор - то все так, але то справи минулого
а от саме те, що українці - НЕ відокремлена й чітко сформано нація, у чому українці переконували ***** - це й є причина вторгнення
а особливо останні вибори, коли проросійскі партії зібрали 90% голосів - це й було спусковим гачком вторгнення
якщо б зібрали 1% - ніякої війни би не було взагалі - чи ви заперечуєте це?
показать весь комментарий
ні, не заперечую я вам, а прошу у такому справедливому, але довжелезному тексті , робити розділення поміж причиною і наслідком та окремо наголошувати у цьому, щоб без вагань підтримувати.
показать весь комментарий
Йди звідси, кацапе, водки немає!
показать весь комментарий
з таким призвищем БОЙКО я б посоромився сувати своє рило на українськи форуми
показать весь комментарий
прізвище не суттєве, можливо троль чи просто перевіряє вас на адекватність чи хтивість?
показать весь комментарий
.. Ну шо оналітєги ?? Що ви там мололи ,, трамп мовляв - прийде , порядок наведе ?
І досі мабуть вірите що шизоїд , у якого кращі друзі - орбани і ***** , різний відстій тобто , наведе у світі якийсь порядок . ?? Ну ну .
показать весь комментарий
Ось і готовий новий лідер Європи після виборів
показать весь комментарий
"Трамп назвав Путіна «розумним хлопцем»"
Трамп: Зеленський - "найвидатніший комівояжер в історії"
"Трамп похвалився, що у нього хороші відносини як з Володимиром Зеленським, так і з диктатором Путіним"

Володимир Зеленський: Ви маєте рацію, пане президенте. Ми дійсно здобули велику перемогу й наполегливо працювали над цим. Ми багато зробили, але, зізнаюся, я мав нагоду перейняти ваш досвід. Ми використали кілька ваших навичок та знань й змогли застосувати їх як приклад під час наших виборів, які дійсно були унікальними. Ми були в унікальній ситуації й спромоглися досягти унікального успіху. Можу сказати вам наступне: першого разу ви подзвонили мені, аби привітати із перемогою на президентських виборах, а зараз вдруге ви телефонуєте, коли моя партія виграла парламентські вибори. Мабуть, мені варто балотуватися частіше, аби ви телефонували мені частіше й ми більше спілкувалися телефоном.
Дональд Трамп: *сміється* Це чудова думка. Думаю, ваша країна щаслива щодо цього.
Володимир Зеленський: Чесно кажучи, ми намагаємося наполегливо працювати, оскільки прагнемо висушити болото у себе в країні. Ми привели дуже багато нових людей, не старих типових політиків, оскільки хочемо мати новий формат, новий тип уряду. Ви - прекрасний наставник для нас і в цьому.
Дональд Трамп: Це дуже приємно чути.
показать весь комментарий
обидва фантастичнi довбнi)цiкаво,вони насправдi такi чи придурюються?
показать весь комментарий
Не забуваймо, що Угорщина це перевалочний пункт між Європою і Ізраїлем і головна база «боса» Семе́на Могиле́вича. Гадить Путін, Трамп і Нетаняху, а зв'язують їх люди з множинним громадянством типу Севи чи Роми, головним фокусом яких є перевести увагу на інших. Угорці просто статисти.
показать весь комментарий
Після виступу групи лишилися лише свої, тому "золотий дощ" , фокуси з букаке і шоу страпонів полишилось поза висвітленням в медіа.
показать весь комментарий
Ооо Небо!
Грьобаний сором!
Психіатрія безсила!
показать весь комментарий
путінські дуполизи звичайно подобаються одне одному.
показать весь комментарий
трамп ******** дегенератів.
плєшивого, пєльмєня, а тепер і орбана.
а ще, аутиста маска.
показать весь комментарий
От як так буває, що мудак мудака бачить здалека?

Чому з усіх європейських лідерів цей рудий орангутанг обрав самого упоротого?
показать весь комментарий
Для трампа все гівно це сила та фантастика.... Подібне притягає до подібного...
показать весь комментарий
https://youtu.be/JrhIi5HBVwk?si=9qYPpyKwBJ2DqvYR ...

Грустно стало после ухода генерала Залужного?🕊️🇺🇦🔱
показать весь комментарий
І орбану і трампу по х що тут пишуть... На жаль наші зебільні політики втратили навіть залишки тої поваги що була на початку війни! От до чого призводить - шлюхи замість дипломатів... Шапіто!
показать весь комментарий
Гімно до гімна липне. ....*****, Орбан, ще якась шваль і воно лисе. ПЗДЦ!
показать весь комментарий
Конечно. орбан же выполнял установки ***** и блокировал как мог помощь Украине от ЕС. Также, как сейчас это делает трамп в США. Поэтому оба - фантастические п...ры.
показать весь комментарий
Чекаю подібних слів Трампа щодо Фіцо. Вони просто зобов'язані бути. Трамп знаходить собі в однодумці виключно пі то рів, щоб він там не говорив.
показать весь комментарий
Підараси усіх країн єднайтеся !!!
показать весь комментарий
Двоє в їбанарії
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Що цікаво, жодного трампіста на цій гілці нема... Ніби повиздихали...
показать весь комментарий
2 пид....са. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку
показать весь комментарий
Це майбутнє світу-Трамп,Хуй@ло,Сі,Орбан,Кім які будуть ділити світ,можливо Едоган приєднається.
показать весь комментарий
"ти мила, чуйна, добра", - хвалила гюрзу кобра
показать весь комментарий
Офігенно фантастичний!
показать весь комментарий
тупий розхвалює ще більш тупого за його офіговенний розум
показать весь комментарий
"Дуже патужний"!😂
показать весь комментарий
