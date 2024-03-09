Орбан - сильный и фантастический лидер, - Трамп после встречи с премьером Венгрии
В пятницу, 8 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. После встречи он назвал Орбана "фантастическим лидером" и высоко оценил его стиль управления.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"Орбан не вызывает споров, потому что он говорит: "Так будет" и на этом все заканчивается. Он босс. Нет – он большой лидер, фантастический лидер", - заявил Трамп.
Отмечается, что Трамп устроил Орбану экскурсию по своей резиденции, ужин с бывшей первой леди Меланией Трамп, часовую встречу со старшими помощниками и музыкальное выступление группы.
Издание напоминает, что действующий президент США Джо Байден перед встречей Трампа с Орбаном подверг ее критике. Он заявил, что Орбан "не считает, что демократия работает" и "ищет диктатуры".
Также Трамп назвал венгерского премьера "сильным лидером". По его мнению, Орбан создал себе имидж сильного человека в Венгрии и использовал свое право вето, чтобы сорвать усилия по достижению консенсуса в ЕС.
"Для Орбана встреча с Трампом - это шанс избавиться от образа белой вороны и позиционировать себя как потенциальный мост между Европой и США в случае победы Трампа на ноябрьских выборах. Хотя лидеры со всей Европы восстанавливают связи с командой Трампа, мало кто из них имеет прямую связь и атмосферу общительности, как у Орбана с бывшим президентом", - добавляет Bloomberg.
пєтухи обидва! 😂
З мови зняли!
Може Україні треба змінити політику-
І почати погрожувати усьому світу?
"Мне подарили Венгрию" - Рева, сцк, как в воду смотрел
а воно...і річ не в тім,що орбан проти України...да...якщо ТАКЕ в президенти йде,світ перевнрнувся...
Яке їхало, таке і здибало!
Справи на обох, заведені КДБ-ФСБ,ще за часів совдепії на Лубянці!
от ми є змішаної расою
за 70 років радінскої окупації та попередні 400 років (з часів Богдана Хмельниціького)
ми перемішалися з росіянами
росіяне завозили єшелонами росіян на наші теріторії після голодоморів
і зараз на всіх теріторіях де росіяне завезли свій єтнос ми маємо проросійскі сепаратистски повстання
До кінця 1933 року із Західної області РРФСР до Дніпропетровщини було відправлено 109 ешелонів з переселенцями та їхнім крамом, з Центрально-чорноземної області Росії до Харківської області - 80 ешелонів, з Іванівської до Донецької - 44 ешелони, водночас із Білоруської РСР до Одеської області направили 61 ешелон, з Горьківської області - 35 ешелонів з людьми.
ну й що тут гарного?
дозволялося - вступати у власність на будь яке майно, що вони бачать своїми очима
а заборонялося - самим ховати наші трупи, що воні знаходили у нас в Україні, трупи загиблих від голоду
якщо вони ховали наші трупи самі, то їх наказували - відправляли їх додому на росію
для поховання трупів вони повинні були викликати НКВД
все їнше, крім цього, ім дозволялося робити у нас, в першу чергу привласнювати собі все, що вони бачать власними очима
такий собі "дикий запад", але на нашій землі
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами." - вірш Шевченка і знаєте шо ? Тутка описуються дівчата предки яких були кочівниками тюрками - Україна це роздоріжжя між Великим Степом і Європою і в нас намішано стіко різної крові шо і не підрахуєш . А саме безглузде шо ви надрукували це те шо українці якась окрема раса - не розкажете шо це раса така і чим вона відрізняється від європеоїдної наприклад.
але Орбан свій банк ОТР не закрив, просто проігнорів всі міжнародні сінкції та наше переліки що OTP - спонсор війни
це привело до того, що OTP у 150 разів збільшив прибутки, саме за рахунок своїх відділень у паРашке
так само діє й Трамп - інтереси власної країни для нього на першому плані, саме тому він такий популярний, проблеми нелегальної іміграції для нього у 1000 разів віжливіші, ніж наши проблеми
тому нашим власноможцім просто потрібно це враховувати
наприклад послу Макаровой кожен день зустрічатися там з ранку до ночі та поясніювати що фінксування на сотні мільярдів доларів їхньої війскової промисловості - це в їх інтересах
відштовхувати Трампа не треба, треба пояснювати та пояснювати для них важливість надання допомоги нам, важливість для них
так само треба шукати інтереси Угорщини, щоб Орбан бачив їх для себе
вони вкрай єгоїстичні, роблять все лише на користь своїх країн
ще такий самий лідер - Єрдоган, йому теж наплювати на всіх, крім інтересів власної країни
для того й існує наше МЗС, щоб шукати ЇХ інтереси у допомозі нам та денно та нощно пояснювати їм ЇХ власні інтереси
а наше МЗС - гімно на палке, тому кожний розумний крок таких лідерів як Трамп, Орбан, Єрдоган й визиває неадекватну реакцію у нашому суспільтстві та уряді
я живу на вулиці Красного маршала Батіцкого, *****
ця курва у 17-ть років поїхала до москви, де жила на вулиці Сівцев Вражек, та по його васному зізнанню ні разу у житті не виходила за межи Бульварного кільці москви, тільки шоркалася там по кремлівському паркету, дошоркалкся до очільника ПВО СССР, та була одним з головних підарасів, що наполягали на вторгненню у Афганістан
найблища вулиця, що пересікає вулицю красного маршала - є вулиця Ульяновой, жінки Леніна
а найблищий від мене пам'ятник - пам'ятник улксбеку Московського улуса Золотої Орди - Александру Невському
ось вам харківські реалії - так давайте тут розбиратися - що тут причина війни, хворий мозок *****, або ПРОВОКАЦІЯ його, відверта та наполеглива - що ми росіяне, візьміть нас до себе будь ласка - благали ***** українці 30 років, ось дивиться на нас - ми навіть метро переймували, ні не на ім'я Бандери та Шухевича - на ім'я маршала Жукова !!!
тому хто тут адекват, а хто ні - це тема відкрита
ті, хто казав, що війни треба запобігти - доводячи що ми ОКРЕМИЙ народ, або ті, хто волав денно-нощно що ми росіяне, що випадково опинились під хвошиздами, а нагадаю вам, що таких ублюдков, що голосували за ОПЗЖ, за Рабіновіча, за боротьбу з хвошиздами - у Харкові було, упс... 90 відсотків.
Тим більше, що з 1994-го по 2010-тий в мене були родичі в Харкові, часто їздив, часто спілкувався, але мірятися світоглядом - уникав. Але - знаю про оті 90% (та ні, там більше...)
Ти, напевно, ще не заїдався з трампістами...
Десь картинка була, як Орбан щось робить під столом у Трампа, ніяк не можу знайти.
Але враження саме таке.
Проте, "какая разніца". Орбан відсмоктує у всіх диктаторів. )))
За то хвалить він зозулю.
А тепер вони правлять країнами. Може, щось з країнами?
як ідіотів вибирали років з 100 тому,
так і вибирають - тут без змін!
у нас люди дурні, та не розуміють цього
от наведу вам приклад - уже у новій єрі, десятиріччя тому, одні негри у Африці обьявили інших негрів їжею
та з'їли цілий мільон людей. Тобто великі та більш чорні негри їли маленьких та меньш чорних
підсмажували їх, смакували печінку, казали що маленьки негрі доволі смачні
нікого це не бентежило взагалі, наше всесвітне "спортлото", тобто ООН випустило пару меморандумів, та й все
до нас відношення ще гірше, ніж до тих негрів
бо ніхто не бачить досить чутливої різниці між нами та росіянами
ми використовуємо їбану кирилицю, це перший зашквар
другий зашквар, більша частка з нас розмовляє у побуті московитскою телевізійнох мовою
більша частка з нас вважає Жукова героєм, а Бандеру
тому треба зрозуміти, що різниці ніхто не бачить, в першу черзгу з-за їбаної кирилиці
тому треба, по-перше працювати з західними лідерами, такими як Трамп, шукати ЇХ інтереси у допомозі нам - наприклад підйом ЇХ єкономіки завдяки фінансуванню війсково-промислового комплекса, ЇХ комплекса, доводити їм - що відправка їх застарілою техніки до нас ДЕШЕВШЕ для них та єклогічно безпечніше, ніж утілізація на місці
а дурніці, про ***** та Аляку - то просто дурниці
Трам його розмаже як муху, якщо хоч щось не сподобається США
все що ми маємо - це наслідки НАШОГО ВЛАСНОГО ДЕБІЛІЗМУ
в першу чергу голосування останне - яке й було спусковим гачком вторгнення
коли 90% на Схіній Україні проголосувало за ОПЗЖ та їх спойлерів
за Рабіновича "вставай страна огромная" на боротьбу з фашистами, тобто з українцями
от болгари за перші три дня незалежности переїменували всі їх вулиці з комуністичних московських імен на свої власні
а ми 30 років не можемо переїменувати вул Пушкиньску у Харкові на вул Бандери
а потім дивуємося - а чого це ***** нас вважає росіянами?
і чого це він після останнього голосування вирішив таки нас приеднати до себе?
що не 90-відсоткове голосування "за Росію" спровокувало вторгнення?
я маю на увазі звичайно Східну Україну
то що я написав про голодомор - то все так, але то справи минулого
а от саме те, що українці - НЕ відокремлена й чітко сформано нація, у чому українці переконували ***** - це й є причина вторгнення
а особливо останні вибори, коли проросійскі партії зібрали 90% голосів - це й було спусковим гачком вторгнення
якщо б зібрали 1% - ніякої війни би не було взагалі - чи ви заперечуєте це?
І досі мабуть вірите що шизоїд , у якого кращі друзі - орбани і ***** , різний відстій тобто , наведе у світі якийсь порядок . ?? Ну ну .
Трамп: Зеленський - "найвидатніший комівояжер в історії"
"Трамп похвалився, що у нього хороші відносини як з Володимиром Зеленським, так і з диктатором Путіним"
Володимир Зеленський: Ви маєте рацію, пане президенте. Ми дійсно здобули велику перемогу й наполегливо працювали над цим. Ми багато зробили, але, зізнаюся, я мав нагоду перейняти ваш досвід. Ми використали кілька ваших навичок та знань й змогли застосувати їх як приклад під час наших виборів, які дійсно були унікальними. Ми були в унікальній ситуації й спромоглися досягти унікального успіху. Можу сказати вам наступне: першого разу ви подзвонили мені, аби привітати із перемогою на президентських виборах, а зараз вдруге ви телефонуєте, коли моя партія виграла парламентські вибори. Мабуть, мені варто балотуватися частіше, аби ви телефонували мені частіше й ми більше спілкувалися телефоном.
Дональд Трамп: *сміється* Це чудова думка. Думаю, ваша країна щаслива щодо цього.
Володимир Зеленський: Чесно кажучи, ми намагаємося наполегливо працювати, оскільки прагнемо висушити болото у себе в країні. Ми привели дуже багато нових людей, не старих типових політиків, оскільки хочемо мати новий формат, новий тип уряду. Ви - прекрасний наставник для нас і в цьому.
Дональд Трамп: Це дуже приємно чути.
Грьобаний сором!
Психіатрія безсила!
плєшивого, пєльмєня, а тепер і орбана.
а ще, аутиста маска.
Чому з усіх європейських лідерів цей рудий орангутанг обрав самого упоротого?
Грустно стало после ухода генерала Залужного?🕊️🇺🇦🔱