Залужный после прохождения ВВК был признан непригодным для службы в армии, - СМИ

залужний

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный после прохождения ВВК был признан непригодным для службы в армии, поэтому еще в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы.

Об этом сообщают источники ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после увольнения со своего поста решением президента Залужный был выведен в распоряжение министра обороны. Какую-либо значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Умеров не предложил, как не предложил ее ранее и президент Зеленский.

В этих условиях генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом. Подписал ли рапорт министр обороны после объявления президентом намерения направить Валерия Залужного послом в Лондон – редакции неизвестно.

Нескольконедельная задержка с решением вопроса была связана с тем, что после принятия закона с новым перечнем воинских званий не было завершено соответствующее изменение нормативной базы, в частности в указах президента; поэтому юридически нет четкой ясности, кто должен увольнять Залужного в звании Генерала с военной службы — министр обороны своим приказом или президент своим указом, как раньше увольняли Генералов армии Украины.

С одной стороны, уход бывшего главнокомандующего ВСУ с военной службы во время войны, к тому же на крайне напряженном ее этапе – дело несвоевременное. С другой стороны, находиться в распоряжении министра обороны, без должного участка ответственности и влияния на ситуацию в армии – тоже бессмысленно.

Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра военнослужащему прекращается выплата денежного довольствия, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, имеющего высшее воинское звание, это составляет 1762 гривны в месяц.

Топ комментарии
+106
Тобто астматики, епілептики, люди без кінцівок придатні для служби на передньому краї, а Залужний не придатний для Генштабу? Потужно.
показать весь комментарий
09.03.2024 10:07 Ответить
+84
Зелені жаби дискредитують майбутнього Гетьмана.
показать весь комментарий
09.03.2024 10:06 Ответить
+60
Все неприятности в мире - от людей маленького роста (с)
показать весь комментарий
09.03.2024 10:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ади на маєш
Мужиків по селах нема, всіх в окоп. Косих, кривих, сліпих............. А тут на тобі. Зірку Героя, пенсію, інвалідність з виплатами, непригодний і в Льондон спокійний відпочивати......... Казка житуха!
Розпіарили "гєнєрала" на президента - месію!
показать весь комментарий
09.03.2024 18:16 Ответить
Ти такий бандерівець як свиня професор, в яких курва селах мужиків нема? Чи ти про тих хто на тцк кидається? Так це не чоловіки
показать весь комментарий
09.03.2024 20:05 Ответить
не займайтесь профанацією. Покажіть направлення на ВЛК з підствами. Чи для вас всі дебіли
показать весь комментарий
09.03.2024 18:22 Ответить
Залужний - це проєкт англосаксів поставити його нам замість зє-недоумка. Добре чи погано, рано казати. Те, що в українців природні ресурси заберуть за безцінь - то це без сумнівів, і закріпачать, як це було завжди в Україні. Але тут вже приходиться вибирати: або москалі, або англосакси.
показать весь комментарий
09.03.2024 18:32 Ответить
А зара всі ресурси і всі гроші України ваші? Зеботи вже не знають шо писать, як дожити до получки з цим дібілом
показать весь комментарий
09.03.2024 18:45 Ответить
Що ви з'їли??
показать весь комментарий
09.03.2024 20:56 Ответить
Як на мене - це ОПа видумує такі казочки. Хлопці, а ви добре подумали? А що якщо не придатний до військової служби то до дипломатичної придатний??? Куйня якась, це якщо тебе звільнили з військової служби через хворобу наприклад печінки чи нирок, або щитовидки то дипломатом ти можеш бути? А якщо через хворобу припустимо голови то відразу в посли? Видумуєте ви таку кухню що не дай тобі Боже!!!! Х
показать весь комментарий
09.03.2024 18:33 Ответить
А я б сказав українцям таке:

"Українці, не створюйте собі кумирів завчасно! Важко прийдеться розчаровуватись!"
показать весь комментарий
09.03.2024 18:37 Ответить
Zaluzhniy=Ukraina=Peremoga !
Tak i bude !🇺🇦
показать весь комментарий
09.03.2024 18:38 Ответить
Я здається знайшов лазівку як можна демобілізуватися через влк. Треба щоб рейтинг в/с був вищий за президентський і створити умови політичної конкуренції для Зеленського.)) Це просто смішно мені пам'ятаю написала влк про статтю обмежену придатну, потім написали придатний до військової служби бо усі офіцери, які відносяться до графа 3 в таблиці про придатність/непридатність визначаються індивідуально. Ну правильно якійсь молодший лейтенант офіцер запасу без досвіду набагато важливіший у військовий час ніж цілий головнокомандуючий, якого треба позбутися.))
показать весь комментарий
09.03.2024 18:42 Ответить
Оте ВЛК--також із-Луб*янки. 20 . Москви ( де окопалося ФСБ ??? )
Achtung--achtung !
Поки Ю. Бутусов -припадає там в окопах. на передовій. щоб розповісти всім нам про героїчні баталії наших воїнів--захисників тут-- схоже .під редакцію ( мерзенні агенти) чинять підкоп ?! Іначе чому б він ( для надійності ) оприлюднював сенсаційну. інформацію про ЗЕ- зрадництво : засилля-- впровадження перевертнів--агентяр ФСБ у наші спец--служби ( від СБУ. до КНБі О ) НЕ на " Цензорі " а на-YouT. Нагадую-- ДБР: ФСБ РФ.--- призначення зрадників у керівництво СБУ і звільнення генералів ... Дивовижні метамарфози спостерігаються. останнім часом іна " Цензорі " . а саме: --миттєво зникають дописи. на захист В. Залужного та зрадницькі витівки ЗЕ-чудотворця... Щодо першого: зникли 2 -дописи й надійшов підленько-підступний вкид агентяри. мовляв даремне моє заступництво . оскільки ТОЙ-- НЕвиліковно- хворий і на лікування НЕ погоджується ... натякаючи. що безнадійний алкащ... Щодо другого : Стамбульської місії ЗЕ- скомароха. замаскованої під визволення наших бранців... А насправді --це спроба розконсервувати грошові потоки для вампіро-- срулят на відбудову . розбехканої України варваро--кацапидлами ціною .ганебного перемир*я( оскільки. цьому має передувати--припинення вогню ) Та крім того за посередництво -Ердогана з ліліПУЗІКОМ турецькі БУД. ФІРМИ --отримують підряди на відбудову позаконкурсом !?--цей допис також миттєво випарувався...

Українці. до купи ! Україна в НЕбезпеці зрадництава!!! Потрібний тиск суспільства. щодо обов*язковості перевиборів... Задля зобов*язання КС У надти об*єктивне. НЕзаангажоване
роз*яснення...( можливі варіанти виходу із колізії . яку спричинили ЗЕ-прохіндеї ...)
показать весь комментарий
09.03.2024 18:48 Ответить
Нова вистава 95 кагалу.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:25 Ответить
зєля де твої аналізи?
показать весь комментарий
09.03.2024 19:27 Ответить
Генерал-майор служби цивільного захисту Віктор Гвоздь у 65 років очолив Національний університет ЦЗ у Харкові. Напевно,що його ВЛК визнала цілком придатним.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:48 Ответить
Забудьте про Залужного. Залужний "всьо". Головнокомандувачим він не стане. Президентом також. То ж хай доживає до пенсійного віку як йому дають. Більше ніякиих звершень від нього не очікуйте. Залужний "злився". Як правило, в його віці дипломати після закінчення терміну залишаються на Заході і в Україну не повертаються. Років з 10 побуде консультантом МІ6 і у нього все буде чудово. А що йому тут? "У верблюда два горба потому чьто жізнь борьба" - воно йомсму надо?
показать весь комментарий
09.03.2024 20:06 Ответить
шо завидно?
показать весь комментарий
10.03.2024 02:52 Ответить
Ні. Я свої 6 років в Британії прожив і повернувся в Україну. Зараз би не повертався.
показать весь комментарий
10.03.2024 03:03 Ответить
фальшивий ідол, схоже питання по залужному закрите, таких щирих обнімашок з агентом буратіно ще ні в кого не було, фотки з ківаловим, єрмаком...
очікується черговий клоун на вибори разом з притулою. Українська дипломатична школа знищена в нуль, мінєтчицю послом чи будького з вулиці без проф освіти, підготовки, досвіду - легко.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:50 Ответить
Цар - несправжній)) і ще без знання англійської це пздц))
показать весь комментарий
10.03.2024 09:46 Ответить
Дурилка картонна, Залужний, крім того, що генерал, є магістром з міжнародних відносин і доктором філософії з юриспруденції. А з вулиці - то твої зе-роботодавці.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:13 Ответить
крутесенько хворім людям чомусь ще 500 тисяч воїнів треба було, всі забігали засуєтілісь ради зради *******, а він собі хворий звісно в англії вирушив. як ти будеш військовим в очі дивитись? невже ви такі недолугі? як ця втеча на моральний стан армії вплине ніяких розумних думок не приходило?
показать весь комментарий
09.03.2024 20:53 Ответить
1762грн. Ще й харкнули в спину...
показать весь комментарий
09.03.2024 20:54 Ответить
зелёные мрази делают всё в интересах рашки!а Залужного нужно в президенты выдвинуть!
показать весь комментарий
09.03.2024 21:10 Ответить
Як шо я правильно зразувию в Велику Британию беруть тилько чоловикив с обмеженойи диялности...Залужному пощастило...Однако я впевненый что зелена плесень отримают по полной програме...
показать весь комментарий
09.03.2024 21:16 Ответить
Цікаво, що це за хвороба така, що людина в 50 років не може бути Головнокомандувачем, але може бути Дипломатом? Маннергейм став Головнокомандувачем у 72 роки, у 77 став Президентом і нічого 83 роки прожив, чи може він жив у легші часи чим ми живемо? Ох вже це ****** зелене шапіто, як воно вже надоїло
показать весь комментарий
09.03.2024 21:49 Ответить
У него что рук не было? На уши не вешается! Сейчас инвалидов выдергивают и мобилизуют - это как объяснять?
показать весь комментарий
09.03.2024 21:50 Ответить
Для чего эта "новость" и для кого .....

Ладно, спрошу прямым текстом, дебилы имбицильные, вы понимаете кого вы привели во власть, и за каких даунов вас держат если выкидывает подобный шлак? Подоляковским привет, начинайте гавкать.
показать весь комментарий
09.03.2024 22:11 Ответить
Так викладіть телефончик того ВЛК, там черги будуть!
Нащо хлопці тонуть на Дністрі, замерзають насмерть в горах, коли є такий чудовий ВЛК, який найбоєздатніших генералів списує.
показать весь комментарий
09.03.2024 22:30 Ответить
Я дуже сподіваюсь,що Залужний розгляне цю втрату високої посади як можливість. І все ж таки вирішить балотуватись в президенти. Ні через рік,ні через 5 років,люди не забудуть того,хто він є. Він,як ковток свіжого повітря для нашого суспільства. Вперше за десятки років на високій державній посаді була людина,яку українці поважали. Тож можливо ЗеЄрмак ще пожалкує?
показать весь комментарий
09.03.2024 23:25 Ответить
Требо бути самозакоханним шизоїдом , що для зберігання влади будь яким засобом вибрати найбільш параноїдальний . Залужний є небеспечним для фофана й банди не через його посаду , а через абсолютний авторітет : як в армії , так и в суспільстві . Причому -- робиться це прямо під закінчення конституційного терміну фофана на Банковій ... Можливо ідіотами керує божий промисел . Зараз нема жодної перегради , що Залужний висунув свою кандидатуру , а йще кілька місяців тому , для цього не було жодної предумови . А зараз нема жодної умови , що Залужний не висував би себе !!!
показать весь комментарий
09.03.2024 23:48 Ответить
чушь. раскрою великую тайну. большинству из моих друзей которые сейчас активно воюют в обороне абсолютно похер на залужных сырських и т.д. 5 дней боевых выбивают из головы все мысли о всякой *****. потом 5 дней отсыпаешься и опять в ад. контузия? та кто их считает
показать весь комментарий
10.03.2024 13:31 Ответить
Не кажи херні , може так вооють *********** орки , яких загнали як стадо на м"ясні штурми . В ЗСУ польова медицина в 20 разів крайща й тому байки про те , що контуженних не вважають пораненними це явно видає в тебе , як друга біомаси орків . Мій батько 2 рази був контуженний навіть в звирячий софкоїдній армії 2-ї світової . Навіть там -- максимим від чого він міг відмовится (т й то через дуже прагматичну мотивацію -- бо тільки у тупих хфільмах про тут війну пораненні з тилового шпиталю повертали до їх частин -- але в реаліях : тільки старших офіцерів . Тому в ЗСУ -- навіть легка контузія це місяц в шпиталю . Не кажіть некому цю херню . Це тільки московитам похер на поранненних тільки там конають звірі навіть через легке порання й кожний другий , В ЗСУ відношення пораннених й померлих від ран 7 к 1 або навіть 10 к одному !
показать весь комментарий
10.03.2024 20:31 Ответить
Накуй підешь само ти , за порушення правил форуму , й за те що так тебе вибішує усе україньске . Бо ти типовий ольгінець , в яких "немало друзів" полегло й в Авдіївці - але ж ясно з якого боку . Й через те тебе так бісить мова , яку ти пропускаєшь через перекладача , але то робот й не досконалий саме через те такі як ти ловляться . Ти явно ворог України , бо я знаю й прихильників Петі , й Юлі , серед моїх знайомих тільки нема ЗЕдурбеликів -- це правда , але жодний поточний супротивники Фофана таке не пишуть про Залужного. Той же Юрій Луценко и Борислав Береза дуже обережно висловлюються навіть проти ЗЕшобли . Бо вони українські патріоти й вони точно воювали й ясно на якому боці . А ти ось ворог й я зара бажаю усім ************ ворогам Неньки лютої смерті й що їх українськи коти й собаки дожирали . Й тільки ворог України не роздіяє мої почуття й не погодиться зі мною .
Слава Україні !
показать весь комментарий
11.03.2024 19:32 Ответить
Це падло жирне здоровіше чим я, мій годок,я мушу по полям лазить,а ці підари ,хворі,оце жиди хохлам вже насцали на голови
показать весь комментарий
10.03.2024 00:31 Ответить
На свіжому повітрі полазити це який заряд для твого здоровʼя , а цей ….. спас твою задницю від кавказької російського …., т
показать весь комментарий
10.03.2024 01:00 Ответить
Залужний два роки був головнокомандуючим , це яка відповідальність і тиск на нервову систему. Тому він заслужив побути в Великобританіі послом . Тим більше це важлива місія.Я підтримую його вибір на даний момент
показать весь комментарий
10.03.2024 00:53 Ответить
Оте ВЛК--також із-Луб*янки. 20 . Москви ( де окопалося ФСБ ??? )
Achtung--achtung !
Поки Ю. Бутусов -припадає там в окопах. на передовій. щоб розповісти всім нам про героїчні баталії наших воїнів--захисників тут-- схоже .під редакцію ( мерзенні агенти) чинять підкоп ?! Іначе чому б він ( для надійності ) оприлюднював сенсаційну. інформацію про ЗЕ- зрадництво : засилля-- впровадження перевертнів--агентяр ФСБ у наші спец--служби ( від СБУ. до КНБі О ) НЕ на " Цензорі " а на-YouT. Нагадую-- ДБР: ФСБ РФ.--- призначення зрадників у керівництво СБУ і звільнення генералів ... Дивовижні метамарфози спостерігаються. останнім часом іна " Цензорі " . а саме: --миттєво зникають дописи. на захист В. Залужного та зрадницькі витівки ЗЕ-чудотворця... Щодо першого: зникли 2 -дописи й надійшов підленько-підступний вкид агентяри. мовляв даремне моє заступництво . оскільки ТОЙ-- НЕвиліковно- хворий і на лікування НЕ погоджується ... натякаючи. що безнадійний алкащ... Щодо другого : Стамбульської місії ЗЕ- скомароха. замаскованої під визволення наших бранців... А насправді --це спроба розконсервувати грошові потоки для вампіро-- срулят на відбудову . розбехканої України варваро--кацапидлами ціною .ганебного перемир*я( оскільки. цьому має передувати--припинення вогню ) Та крім того за посередництво -Ердогана з ліліПУЗІКОМ турецькі БУД. ФІРМИ --отримують підряди на відбудову позаконкурсом !?--цей допис також миттєво випарувався...

Українці. до купи ! Україна в НЕбезпеці зрадництава!!! Потрібний тиск суспільства. щодо обов*язковості перевиборів... Задля зобов*язання КС У надти об*єктивне. НЕзаангажоване
роз*яснення...( можливі варіанти виходу із колізії . яку спричинили ЗЕ-прохіндеї... референдум.то що ? )
показать весь комментарий
10.03.2024 02:51 Ответить
А де ті "хоть паржом"? Наржались вже?
показать весь комментарий
10.03.2024 03:14 Ответить
Кровью харкают и мы вместе с ними
показать весь комментарий
10.03.2024 08:01 Ответить
Пане Генерале, підтримаю любий ваший вибір,ви цього заслужили!
показать весь комментарий
10.03.2024 03:52 Ответить
Командна доктрина фельдмаршала Монтгомері - https://english-military-dictionary.org.ua/pdf/Montgomery
показать весь комментарий
10.03.2024 04:24 Ответить
відкривайте очі і рот - зелені вам в їх знову ссуть...
показать весь комментарий
10.03.2024 06:28 Ответить
В смислі ? То нехай спростує це.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:14 Ответить
в прямому.
ой не смішить...
показать весь комментарий
10.03.2024 10:19 Ответить
Шо не смішить ? Нехай скаже що не звільнявся з зсу за станом здоров'я. В чому проблема (
показать весь комментарий
10.03.2024 15:48 Ответить
та не переймайтесь...
інваліди по розуму убрали Головнокомандуючого - ця думка вам ніколи не зайде...
показать весь комментарий
10.03.2024 15:58 Ответить
то це що? Хвора людина керувала військами ?, чи вирішив зробитись хворим разом з шапталою на якому ще город орати можна
показать весь комментарий
10.03.2024 06:51 Ответить
Ні, просто Валєра не вклався в армійські нормативи на марш-кидок на 6км з автоматом,в хімзахисту ,та в протигазі -не хватило здоров'я.
показать весь комментарий
10.03.2024 07:41 Ответить
Арестович те саме ВЛК проходив?
показать весь комментарий
10.03.2024 09:51 Ответить
ага дистанционно
показать весь комментарий
10.03.2024 13:29 Ответить
1700 грівасей для зєлупи єрмака зєлєнського це звичайно великі гроші, згадаємо як він сраку порвав щоб свому татові стипендію в 3000гр вибити.Наразі важко щось сказати про Залужного але симптоми дуже невтішні бо:1 оніімашки і мєдаль через два дні після звільнення, так наче єрмак роздумував дати чи ні.2.медкомісія і відбраковка ,це **** що було?це отмазка Залужному на майбутнє і козир єрмаку.Тепер навіть якщо Залужний і захоче вернутися до командування ,люба ***** вроді бузуглої чи колі -катлєти вилупить свої моргали і буде верещати що так не можна і генерал бракований.І жля Залужного лазійка типу я хотів би але здоров'я не те і справка є, як у зєлєнського.Так що любі українці і вкраїнчики розрахліувати требе на себе.
показать весь комментарий
10.03.2024 09:55 Ответить
Я про це вже писав - Залужному треба було в секретарі РНБО йти, коли йому гарант пропонував, а потім с цієї посади балотуватися у гаранти, а не їхати закордон. І по-друге, а шо якщо здоровʼя немає командувачем бути не можна, а послом у Великобританії можна? У нас в Україні шо всі наші посли з вадами здоровʼя в українських дипустановах закордоном працюють??? Посада посла тим більш у Британії це шо вам сміху й очки ? А як що голова болить\хвора, теж можна у посли? Кадрова політика у зелених як дишло… далі самі знаєте.
показать весь комментарий
10.03.2024 13:10 Ответить
Яка ганьба. Ну всі високі тузи йдуть зі служби через ВЛК. Всі хворі що капец. І потім всі отримують компенсацію. І цей такий самий.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:13 Ответить
Те що Залужний передав спадок з США в сумі 1 млн доларів на потреби ЗСУ вам нічого не говорить
показать весь комментарий
10.03.2024 12:02 Ответить
Нічого не каже. А куди він повинен був діти решту грошей по вашому ? Вкрасти ? Чі в нас як що не вкрав , то все - це вчинок. ?
показать весь комментарий
10.03.2024 15:46 Ответить
Ви не в темі. Там не решта грошей. А діти міг - залишити у себе на рахунку.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:45 Ответить
Один боневтік , другий боневкрав. Боядь за@ їбали довбойоьи.
показать весь комментарий
10.03.2024 15:49 Ответить
Правда в тому що це бумеранг. Він свої попередників також позвільняв без пояснень без подяк плюнувши в спину. Тепер бумеранг повернувся до нього. Не знай шлось у нього сили волі відмовитись від посади посла. Але його влаштовувами всі МО Таран, Рєзніков, Умеров .А ми в нього вірили. В Україні в нього було б багато роботи та однодумців. Все зрозуміло....
показать весь комментарий
10.03.2024 10:49 Ответить
Ти часом не в ОПі працюєш посіпака зелена? Ти ж диви вже і підстави звільнення придумав. А сам на штурм як??? Чи в ОПі або з бронюванням нацбанку спокійніше?
показать весь комментарий
10.03.2024 12:59 Ответить
Верховного будь ласка на ВЛК. Чи він і від цього ухилянт...Прямо як Колобок.Порода!
показать весь комментарий
10.03.2024 13:05 Ответить
І жодної заяви чи інтерв'ю від Залужного після відставки. Не розумію людей про крики - Залужний наш президент - він хоч раз висловив свою думку по цьому питанні - НІ. Тоді це нагадує тогож зеленского коли йьому кричали - наш *********.
показать весь комментарий
10.03.2024 13:17 Ответить
Залужного сейчас можно сравнить с Ющенко, физически человек жив и даже регулярно делает какие-то заявления из США, но у него нет никакого будущего в украинской политике.
показать весь комментарий
10.03.2024 13:23 Ответить
В обох-злощасна сутність,яка заволоділа ними.В одного-барлога,в другого-ермак.
показать весь комментарий
10.03.2024 15:43 Ответить
Так взял и свалил. Нормально? Опытные генералы уже не нужны?
показать весь комментарий
10.03.2024 16:13 Ответить
Таке враження, що деякі коментатори зовсім позбулися критичного мислення після того, як проголосували за Зє-. І с тих пір не відновили мислення, як процес, та не відтворюють зв'язок з реальністю.
Поясню.
Хтось чув про те, що Залужний якімось чином чинив спротив, опирався діям чи бездіяльності Зє-шобли? Я не чув.
Хтось чув про те, що Залужний завзято критикував закон 8271? Той самий, завдяки якому солдат перетворили у безправних рабів, позбавивши їх елементарних прав, що невід'ємні, згідно з Конституцією? Військові - "проти", Залужний -"за"!!! Згідно цього закону, навіть "зеки" мають БІЛЬШЕ ПРАВ , ніж солдат- захисник! Той самий, який по окопах, виритих без належної допомоги та забезпечення з боку цивільного та військового керівництва ІНЖЕНЕРНОЮ ТЕХНІКОЮ, залізобетонними конструкціями, лісоматеріалами, тощо, РОБИТЬ УСЕ МОЖЛИВЕ ТА НЕМОЖЛИВЕ щоби не пропустити кацапів на підконтрольну територію. Той солдат, що потерпає від нестачі теплого одягу, ***********, матеріального забезпечення, РОЗКРАДЕНОГО, РОЗМАРОДЕРЕНОГО вищим керівництвом держави ще зроблений ВИНУВАТИМ У БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ.
Акцент не офіцер, генерал, - а солдат!
Тож хочу спитати, що цей "смолоскип перемоги", "Гетьман" , "лідер рейтингів" зробив для захисту того солдата, котрий прийшов у збройні сили та щодня ризикує своїм життям не у затишному бункері, а у тих промерзлих окопах, намагаючись зігрітися "окопною свічкою" втрачає своє здоров'я та життя у СТАТУСІ РАБА?

А Залужний - просто частинка системи, яку за п'ять років ВИБУДУВАВ "царь" Зє-Рмак.
Залужний отримав наукову ступінь у "одеському князівстві Ківалова". До речі не без вказівки "з гори".
Так само отримав статус НЕПРИДАТНИЙ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ. (Вот цікаво, безрукі, безногі військовослужбовці - ПРИДАТНІ до військової служби, "За-" - непридатний для 😂😂😂.
Ну і "вишенька на торті" - відправляється з сім'єю у GB. Послом. НЕПРИДАТНИЙ.
Це просто чергова частина серіалу від Зє- "ЙБНЙ ПЗДЦ".
Але вже нам...
показать весь комментарий
11.03.2024 14:01 Ответить
Хтось чув, щоб Залужний вивів війська з Харкова, коли тце вимагав зеля ? Я не чув.

*Хтось не чув, як Залужний вимагав своєчасно виводити війська з Бахмута й Авдіївки? Я чув.
*Хтось не чув, що зермаки створили Ставку , щоб втручатися у справи Залужного й примушати його йти проти війскової науки ? Я чув.
*Хтось чув що Залужний казав: бракує техніки й технологій для літнього наступу ? Весь світ чув. А чого ж бракувало? Тому що зермаки не виконували тих умов демекратизаціЇ УКраині ,що вимогам Захід ... Тобто стаття Залужного була шилом в сраку зермкам - й це Залужний - частка системи?
*Хтось чув, щоб при шаленому тиску зедіотів, ВСУ звільняли українську землю ? Я чув.
*Хтось чув , щоб при сирському ВСУ не здавали ворогові землю, а забирали ? Я не чув.

Так хто частка системи:
Залужний, який всупереч зермакам відстояв Харків, якому лише голосування більшості дурнів в Ставці стало на заваді вчастно відійти з Бахмуту, та Авдіївці ? Світла пам'ять загиблим через це !

Чи Ставка, що заважає правильно воювати та їхній підлабузник сирський, що здає міста й селища "згідно голосування "мудрої" ставки неуків ?
показать весь комментарий
12.03.2024 09:18 Ответить
Перше.
Як це не прикро тобі чути, але аксіома, що "За-" це один з системи "Зє-" не потребує доказів. Я казав про реакцію "За-" на закон N 8271. Ну і усі наслідки, що від цього відбуваються.
Друге.
У вас, мігрантів у "зємлі абєтаванниє" загострене бачення ситуації "здаля" . Вам, як нікому іншому, краще видно, як "За-" самостійно, як казковий "багатур", захищає цілу країну!
Н а х є р а казати дурню, коли усім відомо, що країну захистив УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД.
Це зараз народ побачив, що відбувається у ЗСУ з м'ясними штурмами, незабезпеченністю у різних видах забезпечення.(розхожа фраза цих сучих "краскомов" - *ваєнкамат нових прішльот*) То ж влада не зацікавлена (у тому числі й армійська влада), у збереженні особового складу. Для них ми - ресурс. Людський, мобілізаційний, трудовий, тощо.
Результати я бачу на кожному цвинтарі України.
Третє.
Зміст статті, на яку здійснюєте посилання, це просто констатація очевидних речей, які були невідомі хіба що моєму котові.
Наділяти "За-" надприродними здібностями невдячна справа. Маємо одного х.у.є.грая.
Да й "За-" злився у Велику Британію зовсім не переймаючись долею країни. Погодився у відставку. Бо Зє- зробив пропозицію, від якої "За-" не відмовився.
Ось і весь "мессія"...
Згадав відомий анекдот. Про те яка різниця між дипломатом і військовим...
Тим більше в країні зі сталими традиціями дипломатичного етикету і протоколу.
А, врешті, какаяразніца, хотьпаржом, хуженібудєт, абинєпорох.
Так?
показать весь комментарий
12.03.2024 12:51 Ответить
ВВК подбиралась из лаборатории Пальчевского .... То есть Залужній такой же непригодний , как зеля не неркоман
показать весь комментарий
12.03.2024 08:24 Ответить
