Залужный после прохождения ВВК был признан непригодным для службы в армии, - СМИ
Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный после прохождения ВВК был признан непригодным для службы в армии, поэтому еще в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы.
Об этом сообщают источники ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, после увольнения со своего поста решением президента Залужный был выведен в распоряжение министра обороны. Какую-либо значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Умеров не предложил, как не предложил ее ранее и президент Зеленский.
В этих условиях генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом. Подписал ли рапорт министр обороны после объявления президентом намерения направить Валерия Залужного послом в Лондон – редакции неизвестно.
Нескольконедельная задержка с решением вопроса была связана с тем, что после принятия закона с новым перечнем воинских званий не было завершено соответствующее изменение нормативной базы, в частности в указах президента; поэтому юридически нет четкой ясности, кто должен увольнять Залужного в звании Генерала с военной службы — министр обороны своим приказом или президент своим указом, как раньше увольняли Генералов армии Украины.
С одной стороны, уход бывшего главнокомандующего ВСУ с военной службы во время войны, к тому же на крайне напряженном ее этапе – дело несвоевременное. С другой стороны, находиться в распоряжении министра обороны, без должного участка ответственности и влияния на ситуацию в армии – тоже бессмысленно.
Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра военнослужащему прекращается выплата денежного довольствия, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, имеющего высшее воинское звание, это составляет 1762 гривны в месяц.
Мужиків по селах нема, всіх в окоп. Косих, кривих, сліпих............. А тут на тобі. Зірку Героя, пенсію, інвалідність з виплатами, непригодний і в Льондон спокійний відпочивати......... Казка житуха!
Розпіарили "гєнєрала" на президента - месію!
"Українці, не створюйте собі кумирів завчасно! Важко прийдеться розчаровуватись!"
Tak i bude !🇺🇦
Achtung--achtung !
Поки Ю. Бутусов -припадає там в окопах. на передовій. щоб розповісти всім нам про героїчні баталії наших воїнів--захисників тут-- схоже .під редакцію ( мерзенні агенти) чинять підкоп ?! Іначе чому б він ( для надійності ) оприлюднював сенсаційну. інформацію про ЗЕ- зрадництво : засилля-- впровадження перевертнів--агентяр ФСБ у наші спец--служби ( від СБУ. до КНБі О ) НЕ на " Цензорі " а на-YouT. Нагадую-- ДБР: ФСБ РФ.--- призначення зрадників у керівництво СБУ і звільнення генералів ... Дивовижні метамарфози спостерігаються. останнім часом іна " Цензорі " . а саме: --миттєво зникають дописи. на захист В. Залужного та зрадницькі витівки ЗЕ-чудотворця... Щодо першого: зникли 2 -дописи й надійшов підленько-підступний вкид агентяри. мовляв даремне моє заступництво . оскільки ТОЙ-- НЕвиліковно- хворий і на лікування НЕ погоджується ... натякаючи. що безнадійний алкащ... Щодо другого : Стамбульської місії ЗЕ- скомароха. замаскованої під визволення наших бранців... А насправді --це спроба розконсервувати грошові потоки для вампіро-- срулят на відбудову . розбехканої України варваро--кацапидлами ціною .ганебного перемир*я( оскільки. цьому має передувати--припинення вогню ) Та крім того за посередництво -Ердогана з ліліПУЗІКОМ турецькі БУД. ФІРМИ --отримують підряди на відбудову позаконкурсом !?--цей допис також миттєво випарувався...
Українці. до купи ! Україна в НЕбезпеці зрадництава!!! Потрібний тиск суспільства. щодо обов*язковості перевиборів... Задля зобов*язання КС У надти об*єктивне. НЕзаангажоване
роз*яснення...( можливі варіанти виходу із колізії . яку спричинили ЗЕ-прохіндеї ...)
очікується черговий клоун на вибори разом з притулою. Українська дипломатична школа знищена в нуль, мінєтчицю послом чи будького з вулиці без проф освіти, підготовки, досвіду - легко.
Ладно, спрошу прямым текстом, дебилы имбицильные, вы понимаете кого вы привели во власть, и за каких даунов вас держат если выкидывает подобный шлак? Подоляковским привет, начинайте гавкать.
Нащо хлопці тонуть на Дністрі, замерзають насмерть в горах, коли є такий чудовий ВЛК, який найбоєздатніших генералів списує.
Слава Україні !
Achtung--achtung !
ой не смішить...
інваліди по розуму убрали Головнокомандуючого - ця думка вам ніколи не зайде...
Поясню.
Хтось чув про те, що Залужний якімось чином чинив спротив, опирався діям чи бездіяльності Зє-шобли? Я не чув.
Хтось чув про те, що Залужний завзято критикував закон 8271? Той самий, завдяки якому солдат перетворили у безправних рабів, позбавивши їх елементарних прав, що невід'ємні, згідно з Конституцією? Військові - "проти", Залужний -"за"!!! Згідно цього закону, навіть "зеки" мають БІЛЬШЕ ПРАВ , ніж солдат- захисник! Той самий, який по окопах, виритих без належної допомоги та забезпечення з боку цивільного та військового керівництва ІНЖЕНЕРНОЮ ТЕХНІКОЮ, залізобетонними конструкціями, лісоматеріалами, тощо, РОБИТЬ УСЕ МОЖЛИВЕ ТА НЕМОЖЛИВЕ щоби не пропустити кацапів на підконтрольну територію. Той солдат, що потерпає від нестачі теплого одягу, ***********, матеріального забезпечення, РОЗКРАДЕНОГО, РОЗМАРОДЕРЕНОГО вищим керівництвом держави ще зроблений ВИНУВАТИМ У БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ.
Акцент не офіцер, генерал, - а солдат!
Тож хочу спитати, що цей "смолоскип перемоги", "Гетьман" , "лідер рейтингів" зробив для захисту того солдата, котрий прийшов у збройні сили та щодня ризикує своїм життям не у затишному бункері, а у тих промерзлих окопах, намагаючись зігрітися "окопною свічкою" втрачає своє здоров'я та життя у СТАТУСІ РАБА?
А Залужний - просто частинка системи, яку за п'ять років ВИБУДУВАВ "царь" Зє-Рмак.
Залужний отримав наукову ступінь у "одеському князівстві Ківалова". До речі не без вказівки "з гори".
Так само отримав статус НЕПРИДАТНИЙ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ. (Вот цікаво, безрукі, безногі військовослужбовці - ПРИДАТНІ до військової служби, "За-" - непридатний для 😂😂😂.
Ну і "вишенька на торті" - відправляється з сім'єю у GB. Послом. НЕПРИДАТНИЙ.
Це просто чергова частина серіалу від Зє- "ЙБНЙ ПЗДЦ".
Але вже нам...
*Хтось не чув, як Залужний вимагав своєчасно виводити війська з Бахмута й Авдіївки? Я чув.
*Хтось не чув, що зермаки створили Ставку , щоб втручатися у справи Залужного й примушати його йти проти війскової науки ? Я чув.
*Хтось чув що Залужний казав: бракує техніки й технологій для літнього наступу ? Весь світ чув. А чого ж бракувало? Тому що зермаки не виконували тих умов демекратизаціЇ УКраині ,що вимогам Захід ... Тобто стаття Залужного була шилом в сраку зермкам - й це Залужний - частка системи?
*Хтось чув, щоб при шаленому тиску зедіотів, ВСУ звільняли українську землю ? Я чув.
*Хтось чув , щоб при сирському ВСУ не здавали ворогові землю, а забирали ? Я не чув.
Так хто частка системи:
Залужний, який всупереч зермакам відстояв Харків, якому лише голосування більшості дурнів в Ставці стало на заваді вчастно відійти з Бахмуту, та Авдіївці ? Світла пам'ять загиблим через це !
Чи Ставка, що заважає правильно воювати та їхній підлабузник сирський, що здає міста й селища "згідно голосування "мудрої" ставки неуків ?
Як це не прикро тобі чути, але аксіома, що "За-" це один з системи "Зє-" не потребує доказів. Я казав про реакцію "За-" на закон N 8271. Ну і усі наслідки, що від цього відбуваються.
Друге.
У вас, мігрантів у "зємлі абєтаванниє" загострене бачення ситуації "здаля" . Вам, як нікому іншому, краще видно, як "За-" самостійно, як казковий "багатур", захищає цілу країну!
Н а х є р а казати дурню, коли усім відомо, що країну захистив УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД.
Це зараз народ побачив, що відбувається у ЗСУ з м'ясними штурмами, незабезпеченністю у різних видах забезпечення.(розхожа фраза цих сучих "краскомов" - *ваєнкамат нових прішльот*) То ж влада не зацікавлена (у тому числі й армійська влада), у збереженні особового складу. Для них ми - ресурс. Людський, мобілізаційний, трудовий, тощо.
Результати я бачу на кожному цвинтарі України.
Третє.
Зміст статті, на яку здійснюєте посилання, це просто констатація очевидних речей, які були невідомі хіба що моєму котові.
Наділяти "За-" надприродними здібностями невдячна справа. Маємо одного х.у.є.грая.
Да й "За-" злився у Велику Британію зовсім не переймаючись долею країни. Погодився у відставку. Бо Зє- зробив пропозицію, від якої "За-" не відмовився.
Ось і весь "мессія"...
Згадав відомий анекдот. Про те яка різниця між дипломатом і військовим...
Тим більше в країні зі сталими традиціями дипломатичного етикету і протоколу.
А, врешті, какаяразніца, хотьпаржом, хуженібудєт, абинєпорох.
