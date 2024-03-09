Залужный после прохождения ВВК был признан непригодным для службы в армии, - СМИ

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный после прохождения ВВК был признан непригодным для службы в армии, поэтому еще в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы.

Об этом сообщают источники ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после увольнения со своего поста решением президента Залужный был выведен в распоряжение министра обороны. Какую-либо значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Умеров не предложил, как не предложил ее ранее и президент Зеленский.

В этих условиях генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом. Подписал ли рапорт министр обороны после объявления президентом намерения направить Валерия Залужного послом в Лондон – редакции неизвестно.

Читайте также: Рейтинг Залужного. Покушения на Зеленского | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Нескольконедельная задержка с решением вопроса была связана с тем, что после принятия закона с новым перечнем воинских званий не было завершено соответствующее изменение нормативной базы, в частности в указах президента; поэтому юридически нет четкой ясности, кто должен увольнять Залужного в звании Генерала с военной службы — министр обороны своим приказом или президент своим указом, как раньше увольняли Генералов армии Украины.

С одной стороны, уход бывшего главнокомандующего ВСУ с военной службы во время войны, к тому же на крайне напряженном ее этапе – дело несвоевременное. С другой стороны, находиться в распоряжении министра обороны, без должного участка ответственности и влияния на ситуацию в армии – тоже бессмысленно.

Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра военнослужащему прекращается выплата денежного довольствия, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, имеющего высшее воинское звание, это составляет 1762 гривны в месяц.

Также читайте: Назначение Залужного послом в Лондоне - однозначно усиление для нашей системы, - Кулеба