РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5483 посетителя онлайн
Новости Война
11 474 34

Франция создает альянс стран, открытых для потенциального размещения западных войск в Украине - Politico

нато

Франция создает альянс государств, потенциально готовых отправить свои войска в Украину. В первую очередь речь идет о странах Балтии.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне находился в Литве, где упоминал, что иностранные войска могут, например, помочь Украине в разминировании.

"Не Россия будет указывать нам, как мы должны помогать украинцам в ближайшие месяцы или годы. Не Россия должна устанавливать красные линии. Мы должны решать это между собой", – заявил он.

Министры стран Балтии похвалили Францию за "нестандартное мышление".

Читайте также: Вопрос об отправке сухопутных войск в Украину не стоит, - министр обороны Франции Лекорню

"Украина не просит нас отправить войска. Сейчас Украина просит нас отправить боеприпасы", - добавил французский министр. "Мы ничего не исключаем в ближайшие месяцы".

"Присутствие сил НАТО не является немыслимым", - отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Он добавил, что ценит инициативу Макрона, поскольку речь идет о том, чтобы Путин боялся нас, а не наоборот.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис поддержал слова Сежурне.

"Не может быть никаких "но". Мы должны провести красные линии для России, а не для себя. Никакую форму поддержки Украины нельзя исключать. Мы должны продолжать поддерживать Украину там, где она в этом больше всего нуждается", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины со стороны Франции "не имеет границ и красных линий", - Макрон

Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

Автор: 

НАТО (10261) Балтия (367) Франция (3582)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Ну нехай кацапам пердаки порвуться
показать весь комментарий
09.03.2024 10:41 Ответить
+16
а Макрон то з яйками виявляеться))
показать весь комментарий
09.03.2024 10:45 Ответить
+14
Молодець Макрон! Велика робота, робиться - поступово і невідворотньо !!! Зараз з болота лайно піде….
Дякуємо, Західним Партнерам!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
09.03.2024 10:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну нехай кацапам пердаки порвуться
показать весь комментарий
09.03.2024 10:41 Ответить
Інакше напишу,що така інформація ще міцніше тримає українця на дивані. Бо НАТО повинна зробити усе,а вони проголосують знову за клоуна
показать весь комментарий
09.03.2024 11:05 Ответить
А ти саме де? В окопі під Лейпцигом?
показать весь комментарий
09.03.2024 11:23 Ответить
така інформація додає українцям надію, що вони не самі проти орди і відганяє зневіру. бо ця війна - це не тільки проблема України. Це проблема і Європи теж, навіть ширше - це світова проблема. Захід теж винен у цій війні. спочатку змусили українців віддати ядерну зброю, натомість не убезпечивши їх гарантіями безпеки від можливого нападу. Більше того, ситий Захід і викормив нового гітлера своїми нафтодоларами. тож тепер має стояти зараз пліч-о-пліч з Україною, надавши їй усі необхідні ресурси для відбиття кацапської агресії, в тому числі і свої війська. бо ящо Україна впаде, то дуже велика ймовірність того, що Європа або буде стояти перед кацапами на колінах, або буде воювати проти кацапів (разом з поневоленими білорусами, українцями, молдованами, грузинами).
показать весь комментарий
09.03.2024 12:06 Ответить
Тебе ж не втримала, он як чкурнула.
показать весь комментарий
09.03.2024 13:17 Ответить
Хоч і розмови, але все-рівно похвально. Перший рівень психологічного прийняття, так сказати)
показать весь комментарий
09.03.2024 10:44 Ответить
ВІкно Овертона, щодо допомоги Україні військами країн НАТО у припинені та ліквідації наслідків агресивного нападу РФ на Україну відкрила Франція.
показать весь комментарий
09.03.2024 10:55 Ответить
так. про тце, ще місяць тому навіть і думати ніхто не хотів.
такі заяви, навіть якщо вони просто заяви
змушують нервувати ********* так що аж пердаки підгоряють.
показать весь комментарий
09.03.2024 11:50 Ответить
а Макрон то з яйками виявляеться))
показать весь комментарий
09.03.2024 10:45 Ответить
ага..." ви мене не так зрозуміли.."
показать весь комментарий
09.03.2024 11:35 Ответить
тож не так як наш...
спочатку боневтік, кращеб втік та забрав з собою ОПу.
а зараз катається по світу в формі кольору хакі
а приіхавши додому вистроює почесний караул для себе коханого
та одіває корону.
як хамеліон.
а Макрон мовчав, мовчав, а тепер сказав
без зміни клованської маски
показать весь комментарий
09.03.2024 11:54 Ответить
Балийские старны могут разве, что символично поддержать такую инициативу. Тут слово за Францией, Великобританией и Канадой, которые могли бы к примеру расположить свой контингент на границе с Беларусью и приднестровьем, тем самым высвободив для фронта 10ки тысяч наших солдат, которые вынуждены дислоцироваться на границе с этими субъектами
показать весь комментарий
09.03.2024 10:45 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2024 11:16 Ответить
Молодець Макрон! Велика робота, робиться - поступово і невідворотньо !!! Зараз з болота лайно піде….
Дякуємо, Західним Партнерам!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
09.03.2024 10:47 Ответить
У Макрона виросли яйця?Подивимось тепер у кого їх немає
показать весь комментарий
09.03.2024 10:48 Ответить
а.) це лише полякати Путлєра.
б.) ніхто не розмістить тут війська без підтримки з повітря. Відповідно в разі реалізації, все дуже швидко перейде до залучення авіації цих країн до бойових дій.
І обережний висновок - а чи не чуємо ми зараз, про підготовку до плану введення миротворчих військ, котрі розділять Україні на 2 Кореї, відповідно до "перемир'я". З усіма наслідками цього.
показать весь комментарий
09.03.2024 10:50 Ответить
Ці війська могли би взяти на себе український кордон з ЕС , Приднестровьем , з Білорусью , а також допомогти Молдові охороняти кордони.
показать весь комментарий
09.03.2024 11:18 Ответить
Якщо вони охоронятимуть наші кордони так само як і свої, то було б непогано, але якщо будуть вести "миротворчу діяльність", так само "старанно", як не так давно в Югославії...... То нехай краще їх охороняють ЗСУ. Особливо щодо кордону з Бл№дорісією і Придністров'єм.
показать весь комментарий
09.03.2024 11:31 Ответить
Ну якшо потенція сильна - можна и розмістити
показать весь комментарий
09.03.2024 10:52 Ответить
У 1918 в Одесі були французькі війська, а в Києві - німецькі. Недоробили. Вертайтесь дороблювати. Шведські - у Полтаву, само собою.
показать весь комментарий
09.03.2024 10:56 Ответить
як в 2 світову коаліція поборола монстра так і зараз коаліція потрібна для перемоги
показать весь комментарий
09.03.2024 11:10 Ответить
Так е французський легіон - вони русню будуть нищіти як українці !

українці колись допомогали звільнити Париж
показать весь комментарий
09.03.2024 11:11 Ответить
Легіону до українців як до неба раком, при всій повазі.

Нещодавно дивися відео з нашим воїном, який був у тому легіоні і приймав участь у різних операціях по всьому Світу. Так ось - його слова майже цитатою: якщо перевага у кількості на користь легіонерів десь у двічі - це таке собі, тоді розглядаються інші варіанти. Інакше кажучи - легіон то не для героїчної голлівудської боротьби - а комерційно-військова організація для зачищення від банд-формувань. Вагнер, то для них вже серйозний противник. Легіон не для захисту рідної землі а для спецоперацій за кордоном. Люди там заробляють а не плигають під т-72 з гранатою в зубах).

Декілька слів на іншу тему:

періодично з'являються критичні зауваження, що армії Заходу ефективні тільки проти бармалеїв у шльопанцях. От, мовляв, у них виявилось що і арти малувати і снарядів до неї для повномасштабки не досить..і виробництво не встигає...а висновки робляться на основі україно-орчанської Війни. І це чути навіть від досить розумних та здавалося б аналітично-мислячих голів.

От що думаю я і поки не траплялись мені такі думки у інших, тому висловлюсь:

Панове, ви помиляєтесь тому, що не враховуєте очевидну річ - завдяки дефіциту озброєння в Україні ВСІХ видів та Родів військ путіну вдалося завести протистояння у площину, коли працює переважно арта та піхота. У чому в нього кратна перевага. В ідеалі для ботоксного *****-фюрера було б все звести до стінка-на-стінку з дубиняками у руках. Я вже мовчу про перевагу кацапа у повітрі і кошмарення наших мирних міст ракетами та БПЛА.

Але така площина штучна!! У відкритому протистоянні з НАТО ніхто йому не дозволить так вести справи на полі бою - використавши беззаперечну перевагу у засобах дальнього враження як у якості так і у кількості як з повітря так і з води/суходолу умовному НАТО вдасться порушити як тили так і логістику ПівтоРашки перевівши її у стан тих самих бармалеїв у шльопках! А як робити зачистку від них Захід вчити не треба.

Ще розумні голови часів Другої Світової казали, що танки - то не для протитанкових боїв. А для штурму укріплень. Так само і з всім іншим. Кількість Арти у НАТО не для артових дуелей часів Першої Світової. Вся Західна машина розрахована таким чином, щоб ніколи більше не бути не те що на рівних з умовним противником - а переважати його кратно як якісно так і у кількості. Приклад французького легіону тому дуже показовий.
показать весь комментарий
09.03.2024 12:37 Ответить
Нову байку для Нас вигадали...
показать весь комментарий
09.03.2024 11:45 Ответить
скажіть що Полтава в небезпеці то за Швецією не заржавіє
показать весь комментарий
09.03.2024 11:49 Ответить
Якщо ця БАЙКА підриває пердаки у кацапських пропогандонів, то вона має право на життя!
показать весь комментарий
09.03.2024 11:52 Ответить
Саме так. Хай рашисти замислюються і нервують. Франція не Німеччина, яку обеззброїла та каструвала Бундесвер кремлівська пацифістка Меркель. Франція - ядерна держава. І не бігатиме за дозвілом у вашингтонський обком.
показать весь комментарий
09.03.2024 14:39 Ответить
Я вот это уже что то. Хрена лысого они будут обстреливать территории, где находятся войска нато. Они только на словах с натой воюют, а на деле пуканы разорвутся и обосрутся они)
показать весь комментарий
09.03.2024 12:29 Ответить
гопота з московського ГУЛАГУ розуміє тільки силу. як і ті їх рашенфюрери хто виховувався в підтерських підворотнях
показать весь комментарий
09.03.2024 12:54 Ответить
Макрон рулить
показать весь комментарий
09.03.2024 12:55 Ответить
А ЗАЧЕМ ВОЙСКА !? ЕСЛИ МОЖНО ЭВАКУИРОВАТЬ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ И ЗАВЕСТИ ЯДЕР И СТРЕЛЬНУТЬ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ПО ВСЕЙ РФ !!!
показать весь комментарий
03.04.2024 02:14 Ответить
 
 