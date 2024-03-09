Франция создает альянс стран, открытых для потенциального размещения западных войск в Украине - Politico

Франция создает альянс государств, потенциально готовых отправить свои войска в Украину. В первую очередь речь идет о странах Балтии.

Как отмечается, ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне находился в Литве, где упоминал, что иностранные войска могут, например, помочь Украине в разминировании.

"Не Россия будет указывать нам, как мы должны помогать украинцам в ближайшие месяцы или годы. Не Россия должна устанавливать красные линии. Мы должны решать это между собой", – заявил он.

Министры стран Балтии похвалили Францию за "нестандартное мышление".

"Украина не просит нас отправить войска. Сейчас Украина просит нас отправить боеприпасы", - добавил французский министр. "Мы ничего не исключаем в ближайшие месяцы".

"Присутствие сил НАТО не является немыслимым", - отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Он добавил, что ценит инициативу Макрона, поскольку речь идет о том, чтобы Путин боялся нас, а не наоборот.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис поддержал слова Сежурне.

"Не может быть никаких "но". Мы должны провести красные линии для России, а не для себя. Никакую форму поддержки Украины нельзя исключать. Мы должны продолжать поддерживать Украину там, где она в этом больше всего нуждается", - подчеркнул он.

Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.