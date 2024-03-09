Франция создает альянс стран, открытых для потенциального размещения западных войск в Украине - Politico
Франция создает альянс государств, потенциально готовых отправить свои войска в Украину. В первую очередь речь идет о странах Балтии.
Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне находился в Литве, где упоминал, что иностранные войска могут, например, помочь Украине в разминировании.
"Не Россия будет указывать нам, как мы должны помогать украинцам в ближайшие месяцы или годы. Не Россия должна устанавливать красные линии. Мы должны решать это между собой", – заявил он.
Министры стран Балтии похвалили Францию за "нестандартное мышление".
"Украина не просит нас отправить войска. Сейчас Украина просит нас отправить боеприпасы", - добавил французский министр. "Мы ничего не исключаем в ближайшие месяцы".
"Присутствие сил НАТО не является немыслимым", - отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Он добавил, что ценит инициативу Макрона, поскольку речь идет о том, чтобы Путин боялся нас, а не наоборот.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис поддержал слова Сежурне.
"Не может быть никаких "но". Мы должны провести красные линии для России, а не для себя. Никакую форму поддержки Украины нельзя исключать. Мы должны продолжать поддерживать Украину там, где она в этом больше всего нуждается", - подчеркнул он.
Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине
Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.
О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".
Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.
такі заяви, навіть якщо вони просто заяви
змушують нервувати ********* так що аж пердаки підгоряють.
спочатку боневтік, кращеб втік та забрав з собою ОПу.
а зараз катається по світу в формі кольору хакі
а приіхавши додому вистроює почесний караул для себе коханого
та одіває корону.
як хамеліон.
а Макрон мовчав, мовчав, а тепер сказав
без зміни клованської маски
Дякуємо, Західним Партнерам!!
Слава Україні!
б.) ніхто не розмістить тут війська без підтримки з повітря. Відповідно в разі реалізації, все дуже швидко перейде до залучення авіації цих країн до бойових дій.
І обережний висновок - а чи не чуємо ми зараз, про підготовку до плану введення миротворчих військ, котрі розділять Україні на 2 Кореї, відповідно до "перемир'я". З усіма наслідками цього.
українці колись допомогали звільнити Париж
Нещодавно дивися відео з нашим воїном, який був у тому легіоні і приймав участь у різних операціях по всьому Світу. Так ось - його слова майже цитатою: якщо перевага у кількості на користь легіонерів десь у двічі - це таке собі, тоді розглядаються інші варіанти. Інакше кажучи - легіон то не для героїчної голлівудської боротьби - а комерційно-військова організація для зачищення від банд-формувань. Вагнер, то для них вже серйозний противник. Легіон не для захисту рідної землі а для спецоперацій за кордоном. Люди там заробляють а не плигають під т-72 з гранатою в зубах).
Декілька слів на іншу тему:
періодично з'являються критичні зауваження, що армії Заходу ефективні тільки проти бармалеїв у шльопанцях. От, мовляв, у них виявилось що і арти малувати і снарядів до неї для повномасштабки не досить..і виробництво не встигає...а висновки робляться на основі україно-орчанської Війни. І це чути навіть від досить розумних та здавалося б аналітично-мислячих голів.
От що думаю я і поки не траплялись мені такі думки у інших, тому висловлюсь:
Панове, ви помиляєтесь тому, що не враховуєте очевидну річ - завдяки дефіциту озброєння в Україні ВСІХ видів та Родів військ путіну вдалося завести протистояння у площину, коли працює переважно арта та піхота. У чому в нього кратна перевага. В ідеалі для ботоксного *****-фюрера було б все звести до стінка-на-стінку з дубиняками у руках. Я вже мовчу про перевагу кацапа у повітрі і кошмарення наших мирних міст ракетами та БПЛА.
Але така площина штучна!! У відкритому протистоянні з НАТО ніхто йому не дозволить так вести справи на полі бою - використавши беззаперечну перевагу у засобах дальнього враження як у якості так і у кількості як з повітря так і з води/суходолу умовному НАТО вдасться порушити як тили так і логістику ПівтоРашки перевівши її у стан тих самих бармалеїв у шльопках! А як робити зачистку від них Захід вчити не треба.
Ще розумні голови часів Другої Світової казали, що танки - то не для протитанкових боїв. А для штурму укріплень. Так само і з всім іншим. Кількість Арти у НАТО не для артових дуелей часів Першої Світової. Вся Західна машина розрахована таким чином, щоб ніколи більше не бути не те що на рівних з умовним противником - а переважати його кратно як якісно так і у кількості. Приклад французького легіону тому дуже показовий.
дтерських підворотнях