В результате удара войск РФ по Никопольщине погиб 16-летний парень, еще один человек в тяжелом состоянии

В результате удара войск РФ по Красногригорьевской громаде Никопольщины Днепропетровской области погиб 16-летний парень.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Погиб 16-летний парень. Еще один, 22 лет, в больнице. "Тяжелый". Это последствия утреннего удара россиян по Красногригоревской громаде Никопольщины. Оккупанты обстреляли ее из артиллерии. Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод", - говорится в сообщении.

обстрел (29119) Никополь (1158) Днепропетровская область (4375)
Жодного дня не проходить що б рашиська паскуда не вбивала мирних громадян ,будь ти проклята навіки ця імперія зла ,путін **** здохни погань.
09.03.2024 11:32 Ответить
09.03.2024 11:32 Ответить
«Результати читання», срускім мірам, Достоєвського, Чехова та Булгакова … побачила Мирна Україна з 2014 року..
Зеленський з отарою, це вирок Україні!
09.03.2024 11:41 Ответить
 
 