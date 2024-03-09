В результате удара войск РФ по Никопольщине погиб 16-летний парень, еще один человек в тяжелом состоянии

В результате удара войск РФ по Красногригорьевской громаде Никопольщины Днепропетровской области погиб 16-летний парень.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Погиб 16-летний парень. Еще один, 22 лет, в больнице. "Тяжелый". Это последствия утреннего удара россиян по Красногригоревской громаде Никопольщины. Оккупанты обстреляли ее из артиллерии. Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод", - говорится в сообщении.

