США в 2022 году "тщательно" подготовились к возможному ядерному удару РФ по Украине, - CNN

В конце 2022 года США начали "тщательно готовиться" к возможному удару России по Украине ядерным оружием, что стало бы первой ядерной атакой в войне после того, как Штаты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки почти восемьдесят лет назад. Так, с конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США созвал ряд заседаний, чтобы ввести планы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в то время администрация президента США Джо Байдена была особенно озабочена тем, что Россия может использовать тактическое или боевое ядерное оружие с целью сдерживания дальнейших потерь или какого-либо потенциального нападения на Россию.

Журналисты CNN пишут, что позднее лето 2022 стало разрушительным периодом для российских войск в Украине. Украинские войска наступали на оккупированный россиянами Херсон на юге, а целые российские части оказались под угрозой оцепления.

"Мы должны были спланировать все так, чтобы быть в лучшей позиции в случае, если это уже немыслимое событие действительно произойдет", - отметил высокопоставленный чиновник администрации.

"Если значительное количество российских войск было уничтожено, если их жизни были разрушены, это стало бы своего рода предвестником потенциальной угрозы непосредственно российской территории или российскому государству", - сказал первый высокопоставленный чиновник администрации.

Россия теряла позиции на украинской суверенной территории, а не внутри России. Официальные лица США были озабочены тем, что президент России Владимир Путин мог воспринять потерю Херсона как "прямую угрозу ему и России".

Согласно такой оценке, по словам журналистов, Россия могла бы рассматривать тактический ядерный удар как сдерживающий фактор против дальнейших потерь оккупированной Россией территории в Украине, а также любого потенциального нападения со стороны других стран.

Ядерное оружие под "ложным флагом"

Авторы материала отметили, что российская пропагандистская машина также в 2022 году распространяла фальшивую историю об "украинской грязной бомбе", которая, по мнению официальных лиц США, могла быть прикрытием для российской ядерной атаки.

"Российские публичные заявления о возможности использования Украиной грязной бомбы были сделаны на пустом месте, и мы видели, что они не имеют под собой никаких оснований", - пояснил высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Однако, как пишет CNN, была еще одна деталь, повысившая беспокойство. Западные разведывательные службы получили информацию о том, что между российскими официальными лицами происходят коммуникации, в которых открыто обсуждается возможность ядерного удара.

"Это никогда не бывает однозначной, черно-белой оценкой. Но уровень риска, казалось, рос, превышая тот, который был раньше", - сказал американский чиновник.

Пока нет данных о возможной подготовке к ядерному удару РФ

Журналисты CNN подчеркнули, что ни разу США не обнаружили данные разведки, указывающие на то, что Россия принимает меры для мобилизации своих ядерных сил для осуществления такой атаки.

Однако официальные лица США не были уверены, что будут знать, перемещает ли Россия тактическое ядерное оружие, поскольку в отличие от стратегического ядерного оружия, способного уничтожить целые города, тактическое или боевое ядерное оружие достаточно мало, чтобы его можно было тихо перемещать и использовать с обычных систем, уже развернутых на поле боя в Украине.

По словам высокопоставленных чиновников администрации Байдена, госсекретарь Энтони Блинкен "очень прямо" выразил обеспокоенность США российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли позвонил по телефону своему российскому коллеге генералу Валерию Герасимову, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России.

США также тесно сотрудничали со своими союзниками как для разработки планов по чрезвычайным ситуациям в случае российского ядерного нападения, так и для передачи предупреждений российской стороне о последствиях такого удара.

"Это отличительная черта всего нашего подхода - мы лучше и сильнее в том, когда мы полностью сотрудничаем с нашими союзниками", - отметил высокопоставленный чиновник администрации президента США.

США хотели заручиться поддержкой Индии и Китая

Кроме того, как отмечает CNN, США пытались заручиться помощью стран, не являющихся их союзниками, в частности Китаем и Индией, чтобы отговорить Россию от ядерного удара.

"Одна из вещей, которую мы делали, – это не только посылали им прямое сообщение, но и решительно призывали, давили, поощряли другие страны, к которым они могли быть более внимательными, делать то же самое", - сказал один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Официальные лица США подчеркнули, что информационно-разъяснительная работа и публичные заявления лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди помогли избежать кризиса.

Американские и европейские чиновники отметили, что опасность применения ядерного вооружения Россией снизилась после того, как война в Украине вошла в длительную фазу. Однако США и их союзники остаются внимательными, продолжая следить за намерениями России.