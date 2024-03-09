РУС
США в 2022 году "тщательно" подготовились к возможному ядерному удару РФ по Украине, - CNN

В конце 2022 года США начали "тщательно готовиться" к возможному удару России по Украине ядерным оружием, что стало бы первой ядерной атакой в войне после того, как Штаты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки почти восемьдесят лет назад. Так, с конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США созвал ряд заседаний, чтобы ввести планы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в то время администрация президента США Джо Байдена была особенно озабочена тем, что Россия может использовать тактическое или боевое ядерное оружие с целью сдерживания дальнейших потерь или какого-либо потенциального нападения на Россию.

Журналисты CNN пишут, что позднее лето 2022 стало разрушительным периодом для российских войск в Украине. Украинские войска наступали на оккупированный россиянами Херсон на юге, а целые российские части оказались под угрозой оцепления.

"Мы должны были спланировать все так, чтобы быть в лучшей позиции в случае, если это уже немыслимое событие действительно произойдет", - отметил высокопоставленный чиновник администрации.

"Если значительное количество российских войск было уничтожено, если их жизни были разрушены, это стало бы своего рода предвестником потенциальной угрозы непосредственно российской территории или российскому государству", - сказал первый высокопоставленный чиновник администрации.

Россия теряла позиции на украинской суверенной территории, а не внутри России. Официальные лица США были озабочены тем, что президент России Владимир Путин мог воспринять потерю Херсона как "прямую угрозу ему и России".

Согласно такой оценке, по словам журналистов, Россия могла бы рассматривать тактический ядерный удар как сдерживающий фактор против дальнейших потерь оккупированной Россией территории в Украине, а также любого потенциального нападения со стороны других стран.

Ядерное оружие под "ложным флагом"

Авторы материала отметили, что российская пропагандистская машина также в 2022 году распространяла фальшивую историю об "украинской грязной бомбе", которая, по мнению официальных лиц США, могла быть прикрытием для российской ядерной атаки.

"Российские публичные заявления о возможности использования Украиной грязной бомбы были сделаны на пустом месте, и мы видели, что они не имеют под собой никаких оснований", - пояснил высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Однако, как пишет CNN, была еще одна деталь, повысившая беспокойство. Западные разведывательные службы получили информацию о том, что между российскими официальными лицами происходят коммуникации, в которых открыто обсуждается возможность ядерного удара.

"Это никогда не бывает однозначной, черно-белой оценкой. Но уровень риска, казалось, рос, превышая тот, который был раньше", - сказал американский чиновник.

Пока нет данных о возможной подготовке к ядерному удару РФ

Журналисты CNN подчеркнули, что ни разу США не обнаружили данные разведки, указывающие на то, что Россия принимает меры для мобилизации своих ядерных сил для осуществления такой атаки.

Однако официальные лица США не были уверены, что будут знать, перемещает ли Россия тактическое ядерное оружие, поскольку в отличие от стратегического ядерного оружия, способного уничтожить целые города, тактическое или боевое ядерное оружие достаточно мало, чтобы его можно было тихо перемещать и использовать с обычных систем, уже развернутых на поле боя в Украине.

По словам высокопоставленных чиновников администрации Байдена, госсекретарь Энтони Блинкен "очень прямо" выразил обеспокоенность США российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Читайте также: Госдеп США о ядерных угрозах Путина: Безответственная и неуместная риторика

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли позвонил по телефону своему российскому коллеге генералу Валерию Герасимову, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России.

США также тесно сотрудничали со своими союзниками как для разработки планов по чрезвычайным ситуациям в случае российского ядерного нападения, так и для передачи предупреждений российской стороне о последствиях такого удара.

"Это отличительная черта всего нашего подхода - мы лучше и сильнее в том, когда мы полностью сотрудничаем с нашими союзниками", - отметил высокопоставленный чиновник администрации президента США.

США хотели заручиться поддержкой Индии и Китая

Кроме того, как отмечает CNN, США пытались заручиться помощью стран, не являющихся их союзниками, в частности Китаем и Индией, чтобы отговорить Россию от ядерного удара.

"Одна из вещей, которую мы делали, – это не только посылали им прямое сообщение, но и решительно призывали, давили, поощряли другие страны, к которым они могли быть более внимательными, делать то же самое", - сказал один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Официальные лица США подчеркнули, что информационно-разъяснительная работа и публичные заявления лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди помогли избежать кризиса.

Американские и европейские чиновники отметили, что опасность применения ядерного вооружения Россией снизилась после того, как война в Украине вошла в длительную фазу. Однако США и их союзники остаются внимательными, продолжая следить за намерениями России.

россия (96939) США (27759) ядерное оружие (1386)
Топ комментарии
+26
З днем народження Тараса Григоровича.свинособаки
09.03.2024 11:53 Ответить
+14
Тому і гальмують з наданням потужної зброї-все ескалації бояться. Отже тепер всі хто може буде робити ядерну бомбу.
09.03.2024 11:54 Ответить
+12
Готувались.. Ссикуни занепокоєнi
09.03.2024 11:49 Ответить
Готувались.. Ссикуни занепокоєнi
09.03.2024 11:49 Ответить
Та й Ми одного часу напрягалися.. але касапів попустило..
09.03.2024 11:50 Ответить
Підготувались -- це виказати потужне занепокоєння?
09.03.2024 11:52 Ответить
подготовиться єто я понимаю расчехлить люки пусковых шахт минитмена
09.03.2024 11:53 Ответить
сцали кип'яточком, як колись маринований крупський, який тоді навіть поділився ним з "салдатіком з ружжом".
09.03.2024 11:53 Ответить
З днем народження Тараса Григоровича.свинособаки
09.03.2024 11:53 Ответить
це де ? коли?
09.03.2024 13:18 Ответить
Таганрог наверно. Сегодня видимо. 🕺🤩

09.03.2024 13:37 Ответить
Тому і гальмують з наданням потужної зброї-все ескалації бояться. Отже тепер всі хто може буде робити ядерну бомбу.
09.03.2024 11:54 Ответить
так и будет.
09.03.2024 12:44 Ответить
Журналюги жгут! "Використати тактичну чи бойову ядерну зброю" - это вообще как? Тактична что, не боевая? Наверное, учебная...мелочь, конечно, но показательно.
09.03.2024 11:56 Ответить
А яка різниця між тактичною і бойовою ЯЗ?
Тактична це учбова?
Хоч читайте,що друкуєте!
09.03.2024 12:00 Ответить
Ну що Ви, чукча нє чітатєль, чукча пісатєль.
09.03.2024 12:44 Ответить
нарешті сказали правду, чому зірвали постачання зброї Залужному
під час контратаки ЗСУ..
так хоч чесно...
мо боялися що ***** злетить з катушок від миттевої поразки.
тож постачання зброї в 30% від потрібної виправдана
і якщо подумати добре то
що булоб з нами сьогодня, якби ЗСУ уїбали ******** до кордонів 1991року???
лиш один Бог може знати наслідки
а що ***** таке не проковтнулоб, це 100%
так що сварити, куєсосити, ч дякувати америкосам, велике питання
09.03.2024 12:02 Ответить
він давно злетів з катушок
не требя сцятись під себе
09.03.2024 12:13 Ответить
х*рня. чем дальше в лес - тем больше дров. интересно, за Аляску Байден бы тоже так же "боялся"? Хйло - экспериментатор, может успеет проверить с такими то раскладами.
09.03.2024 17:41 Ответить
до чого тут аляска???
***** напало на нас.
ніодне керівництво не буде ризикувати ядерною війною
тим більше заради українців, земля та надра яких є привабливим шматком пирога.
і якщо хтось і буде воювати на нашій землі, то не за нас а за територію.
тож я не згоден що написав херню
09.03.2024 18:02 Ответить
ну так в этом и дело. если заведомо не будет рисковать - значит Хйло (и подобные) может брать все что хочет, в том числе и "несправедливо проданные народные исторические земли Аляски". о чем кацапы (как и о Крыме) долго и влажно мечтают, вслух. и дело только в удачном моменте и только. а если за "свои" земли ядерной войной готовы рисковать - тогда в чем смысл ядерного разоружения и почему другие страны не могут аналогично защищаться\нападать, а должны тупо смотреть на геноцид своего населения? что это за расизм?
10.03.2024 13:08 Ответить
згоден з усім написаним крім одного...
аляска, віддана під заставу
гроші не повернуті...
то чому незаконно продана???
аляска забрана в рахунок неповернутих коштів.
вона офіційно вважається придбаним майном
аналогічна доля чекає крим
за крим в 20-30х роках ссср отримав трактора, станки паровози пароходи
а гроші не повернули...
Роквейлери зробили АО і акції продали
тож десь хтось, по міжнародним правилам є реальним власником криму
в коло цих власників входять навіть родини тодішніх президентів сша
10.03.2024 13:22 Ответить
ну во время войны или голода (скажем искусственного) можно к примеру золото за хлеб 1 к 1 просить - это законно? - возможно, но несправедливо и так посмотреть - явный криминал. а любую несправедливость надо долго и муторно защищать - или вбухивая (как Хйло) ********* на перманентную войну, или условным постоянным подкупом\зомбированием обобранных, чтобы сильно не возникали. но рано или поздно деньги закончатся, а вопросы останутся.
10.03.2024 13:33 Ответить
Не треба боятися ядерної війни, кнопку має нажати не путлєр, а кацапський майор в ракетній шахті, а він не дурний, якщо його призначили в кацапії це робити, більш того у нього як правило є сім'я (оркоматка та вилупки), які, як куйло і кацапська шобла, юункером не захищена. До того ж їм є зо втрачати, на відміну від мене пенсіонера.
Знову ж таки, таки наша цивілізація на Землі, не перша і не остання. В разі чого Вищий розум (Бог) ще створить, йому не вперше. Так що не СЦЯТЬ!!!😁
Знову ж таки, таки наша цивілізація на Землі, не перша і не остання. В разі чого Вищий розум (Бог) ще створить, йому не вперше. Так що не СЦЯТЬ!!!😁
09.03.2024 12:04 Ответить
Не сподівайтесь на розум кацапського майора. Мій батько у другій половині минулого століття був саме таким майором, і навіть не кацапом, а українцем (більшість таки була кацапами).
Так от - натиснув би, не розмірковуючи.
😢
Так от - натиснув би, не розмірковуючи.
😢
09.03.2024 12:13 Ответить
Тожі, прошу вибачення але Ваш батько був не дуже розумний, якщо зміг би знищити Ваше життя в угоду недолугих політиків та кермачів!
09.03.2024 12:22 Ответить
Нерозумним є майже все людство. Минолого століття найнерозумнішими були Опенгеймер, Курчатов... Назвиськ розробників біологічної зброї не знаю.
А мого батька, якби він відмовився, просто б розстріляли. І кнопку натиснув би інший майор.
09.03.2024 12:37 Ответить
За Опенгеймера не знаю, но Курчатова бы тоже расстреляли, если бы не воспроизвел цепную реакцию. И вместо него это сделал бы какой- нибудь Петухов.
09.03.2024 12:49 Ответить
Безумовно. І для того для проекту була створена "шарага".
09.03.2024 13:28 Ответить
Совок в 50-роках випробовував ядерку на своїх військових... мій родич був учасником тих випробувань там багато хто отримав радіактивні ураження а частина загинула...

і ви думаєте що в орків не знайдеться д...лів хто натисне кнопку

і ви думаєте що в орків не знайдеться д...лів хто натисне кнопку
09.03.2024 12:44 Ответить
Ніхто не знав нічого,мій тесть був в Тоцьку(1954) з частиною свого автобата,там були не тільки різноманітні війська і техніка,але і вівці,корови ітд і ітп.
09.03.2024 13:33 Ответить
Як підготуалися? Записали звернення де вони "дуже сильно стур

Мені видається, що єдиним зараз виходом, щоб максимально відвернуть загрозу ядерної вфйни-це надати Україні ядерну зброю. росія щантажує Захід ядеркою прекрасно знаючи, що навіть якщо вона нанесе ядерний удар по Україні або по країнах бувшого радянського блоку + СКандінавські країни, то Захід не відповісь ядеркою а лише стурбується. А ось якби ядерна зброя була в Україні, то відповідь була б 100% і всі ці шантажі так само 100% припинилися б. Але Захід ніколи на це не піде бо всі хором роблять в штани, як лише путін топне ногою. Для цього напевно памперси так популярні серед західних політиків. Столтенберг та Шольц напевно і сплять в них.
09.03.2024 12:08 Ответить
Повернути? Не для того відбирали...
09.03.2024 13:29 Ответить
Про те, що й тут "сабака пари́лась", усі давно зрозуміли.
09.03.2024 12:23 Ответить
Люди, та Ви ж почніть нарешті думати та аналізувати!!! Як в біса ядерна війна??? Перемлжців не буде!!!
09.03.2024 12:25 Ответить
на жаль хворим вяличієм і фантастичною покірою рабів *ула це не лікується.
09.03.2024 13:40 Ответить
Вірю на 100%. Два роки Захід жив у власних ілюзіях. Добре що більшість українців не вміють читати англійською, німецькою тощо.
09.03.2024 12:32 Ответить
Читати можуть. Думати-НІ!!! 😁
09.03.2024 12:36 Ответить
Кажуть після ядерного апокаліпсиса виживуть тільки таргани, скорпіони та бактерії, це й буде наступна цивілізація на Землі, хоча я сподіваюсь, що виживуть в океанах дельфіни та восьминоги, вони розумні і рук не мають, щоб в майбутьному, створювати ядерну зброю!😁
09.03.2024 12:35 Ответить
це все перебільшення
09.03.2024 16:46 Ответить
подивіться Love.Death.and.Robots.S01E17.Alternate.Histories.
09.03.2024 18:38 Ответить
І тому 2 роки захід продає оркам компоненти для озброєння і купляє їх ресурси щоб раша мала гроші на виробництво зброї.... Тому що бояться ядерки....

Стаття щоб відбилити діда, якому зараз перед виборами закидають що через його бездіяльність така ситуація...
09.03.2024 12:42 Ответить
Це на випадок, якщо президент не Трамп.
09.03.2024 12:44 Ответить
Ну я не знаю, чого це американці вирішили, що кацапи можуть застосувати ядерну зброю. Так, в Україні немає аналогічної відповіді, але поблизу кордонів України розташовано кілька кацапських АЕС, зруйнувати які не зовсім і складно. Зараження типу Чорнобиля буде набагато гірше, ніж підрив ядерного заряду. Я думаю, що це повинні навіть кацапи розуміти.
09.03.2024 12:49 Ответить
Бо то одговорка. Штати вирішують все на свою користь. Як конкурента Україну знищили, срасію на задвірки запхали, в ЄС своє рило засунули добряче, свою промисловість перезапустили і т.д.
09.03.2024 12:57 Ответить
Це 3,14ць, це вже навіть не дно. Обісралися так, що до цього часу не можуть відмитися. Це світовА ганьба. Штати опустилиль до рівня другосортної держави.
09.03.2024 12:53 Ответить
Штати показали,що в разі ядерної загрози вони обісруться і підуть на будь які уступки.І це держава яка дала кращих гравців в покер...
09.03.2024 13:05 Ответить
бо в них гарні будиночкі у малібу
09.03.2024 16:47 Ответить
...превентивный удар решит проблему ядер на болотах мацковии.Смерть выродкам болот мацковии
09.03.2024 13:41 Ответить
"Если значительное количество российских войск было уничтожено, если их жизни были разрушены, это стало бы своего рода предвестником потенциальной угрозы непосредственно российской территории или российскому государству", - сказал первый высокопоставленный чиновник администрации Байдена. - вот ЭТО что такое ? Кто-нибудь ПОНИМАЕТ что БОЛТАЕТ байденовский клерк ? Может перевод корявый ?
09.03.2024 13:55 Ответить
Ясно только одно, без бутылочки не обойдёшься .
09.03.2024 13:56 Ответить
Слова то какие : "предвестником", "их жизни разрушены", "значительное количество" . А можно было сказать конкретнее : "США БОЯТСЯ, что если дать Украине ОРУЖИЕ, то она СЛОМАЕТ хребет Рашке за неделю и ху.ло может кинуть бомбу" . ПОЭТОМУ Байден будет только БОЛТАТЬ и косить под дурочка, НО не даст Украине оружия для быстрой Победы.
Вот и всё - 2 строчки.
09.03.2024 14:01 Ответить
Теж так вважаю
09.03.2024 16:39 Ответить
Саме тому і зброю нам бздяять давати.
А якби в нас була ядерна?
То і в нато і в євросоюз прийняли б дуже швидко.
Подякувати треба ще живому чучмі та вже ні кравучці
09.03.2024 16:18 Ответить
Якби у нас була ЯЗ, кацапи б зассали нападати взагалі
09.03.2024 16:40 Ответить
продали бы за скидку на газ, очевидно. потому что главное - мозги (на нужных местах), а не кум-сват-брат и попил на пару.
09.03.2024 16:59 Ответить
нащо нам то всрате нато якщо є ЯЗ?
воювати за сцикливих бюргерів?
09.03.2024 16:49 Ответить
наверное тщательно придумывали - и написали - письмо об озабоченности.
09.03.2024 16:57 Ответить
до чого цей треп зраз?
10.03.2024 01:14 Ответить
 
 