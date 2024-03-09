РУС
На перелеты Зеленского в 2023 году потратили более 33 млн грн, - ДУС. ДОКУМЕНТ

зеленський

На авиаперелеты официальных делегаций во главе с главой государства Владимиром Зеленским на протяжении 2023 года было израсходовано более 33 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ответе Государственного управления делами (Державне управління справами – ДУС) на запрос LIGA.net.

"Кассовые расходы на услуги по нерегулярным авиационным перевозкам литерными рейсами официальных делегаций во главе с президентом Украины в 2023 году составили 33 728,112 гривен", - отметили в ДУС.

Перельоти Зеленського
Перельоти Зеленського

+28
І яка користь для країни від тих польотів, якщо снаряди для ЗСУ добуває Президент Чехії???
показать весь комментарий
09.03.2024 12:29 Ответить
+20
А скільки ще млн на брехню, мародерство, зраду - порахували , нарід 73 % ?
показать весь комментарий
09.03.2024 12:24 Ответить
+16
Ну це дрібниці насправді. Особливо на фоні телесеріалів, телемарафону, доріг і т.п.
Окрім звісно цікавого моменту - а скільки з бюджету пішло на вояжі Восьмигривневої Скумбрії? Я розумію необхідність польотів президента, але по якій статті проходять тури його пасії?
показать весь комментарий
09.03.2024 12:31 Ответить
А скільки ще млн на брехню, мародерство, зраду - порахували , нарід 73 % ?
показать весь комментарий
09.03.2024 12:24 Ответить
За Оман теж порахували, чи путін заплатив?
показать весь комментарий
09.03.2024 12:31 Ответить
Патрушев все оплатив 🙁
показать весь комментарий
09.03.2024 12:53 Ответить
Все оплатили українці своїми життями, містами, частиною здачею півдня, Азовським морем зі всіма ресурсами і базами відпочинку, Новокаховською ГЕС і Запорізькою АЕС. А скільки ще всього попереду?
показать весь комментарий
09.03.2024 16:32 Ответить
На содержание Президента в день тратится 5 000 000 грн ! Т е 1 000 000 в день на каждого эффективного менеджера
показать весь комментарий
09.03.2024 12:37 Ответить
Зеленский один из пяти лиц исполняющих обязанности?
показать весь комментарий
09.03.2024 15:04 Ответить
На це грошей не жалко.
Втрати , у цілому, виправдані.
Коаіна в 2023 була в тяжкому стані.
Треба було створювати коаліцію партнерів. А завжди витрати на травел.

Можно проаналізувати кожний візіт, але без витрат на дорогу нічого не буде.

Можно критикувати Президента Зеленського за багато кроків, але не за цей.

Світ треба трясти, щоб він не заспокоювався як хоче ху&ловська пропаганда.
Світ мае чути Україну.
показать весь комментарий
09.03.2024 13:02 Ответить
Що? Це в якій реальності?
показать весь комментарий
09.03.2024 13:54 Ответить
я не знаю, що воно зробило на добро Україні , хоть щось- підкажіть..
показать весь комментарий
09.03.2024 12:35 Ответить
Орел має літати! (с)
)))
показать весь комментарий
09.03.2024 12:26 Ответить
Цей "орел" повинен сідіти, кукарікати та гівно клювати.
показать весь комментарий
09.03.2024 13:20 Ответить
А на дЄрмаки скільки витратили З БЮДЖЕТУ ? чмохіло без державної посади, а бабло отримує з податків українців замість з кишені наймача цього "талановитого" крота прИзИдента зеленского.
показать весь комментарий
09.03.2024 12:28 Ответить
І яка користь для країни від тих польотів, якщо снаряди для ЗСУ добуває Президент Чехії???
показать весь комментарий
09.03.2024 12:29 Ответить
А Порошенко і Пашинського не пускають за патронами в Європу.
показать весь комментарий
09.03.2024 12:32 Ответить
А Президенти Країн Балтії, такі млн розтрати бюджету, не вчиняють!!
Користуються місцями в економ класах… і без тягання за собою отари челяді з чумаданами!! Тому в Бюджеті України і є те, про що скиглять, Міністр фінансів з Шмигалем…
Рахункову палату, очолює особа від Зеленського, тому й наслідки такі…
показать весь комментарий
09.03.2024 12:29 Ответить
Не, ну, это такое... Не на электричках же ему по заграницах гасать. Тем более, что деньги не бог знает какие. Пусть летает. Зелина маланская манера нагловато клянчить работает. Хоть он, правда, мудила, меру не особо чувствует..
показать весь комментарий
09.03.2024 12:30 Ответить
,, банда ліквідаторів у владі ,, С.І.Хмара .
показать весь комментарий
09.03.2024 12:31 Ответить
без пессімізму, шановний!
а якби майданівці при владі?
мали шанс - не сподобалось, а тепер вже шо понаржали...
показать весь комментарий
09.03.2024 13:06 Ответить
Ну це дрібниці насправді. Особливо на фоні телесеріалів, телемарафону, доріг і т.п.
Окрім звісно цікавого моменту - а скільки з бюджету пішло на вояжі Восьмигривневої Скумбрії? Я розумію необхідність польотів президента, але по якій статті проходять тури його пасії?
показать весь комментарий
09.03.2024 12:31 Ответить
Тим більше, що вовина мыінєтчіца не живе в Україні. Тобто кожен її чартер+проїзд з Лондона в Києв коштує нам сотні тисяч гривень. І це не рахуючи держ охорону і всі супутні послуги
показать весь комментарий
09.03.2024 13:57 Ответить
Ой як дорого в нас на білети 95 кварталу і це під час війни,коли ми пенсіонери перераховуємо із своїх пенсій для ЗСУ А скільки пустих "туристичних" поїздок нашої влади ?
показать весь комментарий
09.03.2024 12:41 Ответить
Вася, як би не підтримка Західу ти б вже давно був без пенсії.

Якщо сідіти дома, не зустрічаються з лідерами світу,
то за Україну ніхто нічого робить не буде.
І пенсій не буде, і зброї не буде. Нічого.

Вода камінь точе.
показать весь комментарий
09.03.2024 13:07 Ответить
Зе їздить по світу і просить все для армії ,добре , як Ви кажете ,
але чому Він за кордон заборонив виїжджати депутатам
із опозиціі ,
чому зпборонив телевізійні канали від тоїж таки опозиціі ,
тільки тому , що вони не завжди дують в його дудку ?
показать весь комментарий
09.03.2024 14:02 Ответить
А бензин чого не порахували, він же ще і їздить😅
показать весь комментарий
09.03.2024 12:42 Ответить
та лано майже 1 млн доллярів - хіба це гроші?
буба майдрівник,
суто по державнив ділах, суто по них...
а відняти мівіну?
так майже i дебіт з кредітом і нос в нос!
показать весь комментарий
09.03.2024 12:51 Ответить
Для преЗедента нашоі краіни , 33млн грн на вояжі то мізер ,
а от в оффшори йде набагато крутіші сумми 😠
показать весь комментарий
09.03.2024 12:57 Ответить
"Президентські крила - літаки та вертольоти. Зараз найчастіше президент користується українським літаком - АН-148. Але закордон іноді літає на "Аеробусі" 319. Його колись замовляв Ющенко, а купив Янукович. Там є окремий кабінет, зал для засідань та спальня.

Лише перельоти у 2018-му коштували державі 88 мільйонів гривень. Їх заплатили Державному авіаційному підприємству. До цієї суми треба ще додати вартість палива, зарплату пілотам та страхування. Щонайменше було 25 поїздок за кордон - один такий візит коштує до 2,5 мільйонів гривень. " https://www.unian.ua/politics/10500036-litaki-harchuvannya-ta-avtopark-skilki-ukrajinci-vitrachayut-na-utrimannya-prezidenta-video.html Джерело.
показать весь комментарий
09.03.2024 13:09 Ответить
Якщо порівняти по тодішньому та сьогодняшньому курсі долару, то у 2018р президентських перелеьотів було приблизно на $3,25 млн, у 2023р - на приблизно $878 тис.
показать весь комментарий
09.03.2024 13:36 Ответить
.. не поширюйте дурниць.. 148 стоїть у Борисполі під парканом. 319 пройшов **незаплановану** модернізацію під бажання хрипатого і стоїть на одному закордонному аеродромі! У Туреччину хрипатий прилетів на літаку чеських ВПС.. Наш 319 фактично не використовується із за питань безпеки.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:10 Ответить
Які ще дурниці ? Там є посилання на джерело.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:22 Ответить
..Ви до того наівна людина..що посилання на джерело у Вас не викликає сумнівів? Деякі **джерела** у тому році вже у Ялті каву пили... і у лютому 2022 не намагалися здавати Україну. Ну якщо послухати ИксперДів накшталт лже-полковника світана... та ще кількох **знаменитих** то враження та сподівання перевршать реальність і факти. Оуе і є Ваші сумнозвісні **джерела**!!))) А якщо трохи подумати..а ще зайти в інтернет та подивитися наш сумнозвісний аеропорт Бориспіль... які особливо пришелепкуваті хочуть відновити і почати літати...то побачите..як на урядовій стоянці стоїти урядовий Ан-148...та й достатньо багато покинутої техніки. І там Ви побачите..як дурноголові стягнули літаки до кучі і розмістили їх біля сховища ПСМ..))) Однієї ракети у сховище достатньо... щоб позбутися пару десятків літаків.. Оце реальне **ДЖЕРЕЛО**__))))
показать весь комментарий
10.03.2024 11:34 Ответить
Ще раз-там вказано джерело. Невже складно по посиланню зайти на нього та подивитись дату публікації ? Так зрозуміліше ?
показать весь комментарий
10.03.2024 11:40 Ответить
.. так Ви тут обговорюєте сам з собою події п*ятирічної давнини? А я то думав..що ми про СЬОГОДНІ розмовляємо? Інші теж про сьогодні! То питання..**де Ви так затрималисяу часі?** Може Ви і зараз будете стверджувати..що і на чому хрипате літає по Вашому? А я Вам скажу..що вкрай рідко на нашому 319... Критично рідко. Сцить хрипате літати на наших літаках та вертольотах. Навіть до кордону..щоб звідти вилетіти їде потягом..чи машиною. ))) Сциться хрипате по повній.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:46 Ответить
..Ви мене на **джерело** направили..))) Ви то хоть рік видання там побачили? 2019.... Де ж Ви так затрималися у часі ?))))
показать весь комментарий
10.03.2024 11:39 Ответить
Нарешті здогадалися на дату публікації подивтится ? Знаєте для чого те посилання ? Підкажу-тільки для того, щоб порівняти вартість перельоів при попередньому та нинішньому президентах. Бо для деяких перельоти зе-це надкосмічні суми та марнотратство.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:44 Ответить
.. нарешті Ви попробували невдало викрутитися! Коли я написав про чеський літак ВПС.. на якому воно прилетіло до Туреччини..а до того літав на літаках ВПС США.. Британії... Франції... ТО ВИ МЕНЕ НА ДЖЕРЕЛО НАПРАВИЛИ!!??? А джерело про інше говорить. І повірте.. аренда закордонного літака..та ще й військового... це В РАЗИ більші витрати..ніж на своєму... Навіть у порівнянні з 2019 роком. В РАЗИ!!! Я прекрасно розумію.. що ці гроші відрахують з коштів ..наданих державі на зброю та оборону... А може Ви думаєте..що Єрмак у США ..чи скумбрія по 8 грн. літають по країнам на рейсових літаках? Ви так далекі від реальності... і навіть не здогадуєтеся..як далеко Ви зайшли і сховалися!!)))
показать весь комментарий
10.03.2024 11:53 Ответить
".. нарешті Ви попробували невдало викрутитися! "
У вас з усвідомленням проблеми ? Ще раз, якщо погано доходить-мені нецікаво, на чому, як, коли і до кого літає хрипате. Цитата, в якій було і про літаки-була наведена для того, щоб розуміти, що йдеться про "президентські крила", а саме-про польоти президентів, бо без цього уточнення, подальше цитування про "Лише перельоти у 2018-му коштували державі 88 мільйонів гривень. " могло би кимось невірно сприйнятися, що мова йде лише про президентські перельоти. Цифра 88 у 2018-лише для порівняння з цифрою 33 у 2023. Тож не вплутуйте мене у свою коспірологію про "невдале викручування" та інше. Я навів просто факти у цифрах, не більше того. Що ви там собі додумали, якщо не вмієте просто осмислити написане-мені нецікаво.
показать весь комментарий
10.03.2024 12:07 Ответить
..я з Вами згоден! Нема сенсу щось обговорювати з людиною..яка вважає сьогодняшні витрати (реальні) з казковими.. (джерелами) пятирічними... меншими...))) Особливо з людиною..яка довіряє **джерелам** І ціфірки викладені у листі ОПи з сумою біля 900000 доларів..Вам нічого не сказали? Може Ви не знаєте...що вартість ОДНІЄЇ тони керосину вартує від 1000 до 1200 доларів за тону.? Може Ви не знаєте... що навігаційні збори на перельоті від того ж Жешува до Стамбула коштують від 50-60 доларів за 100 км? А може Ви не знаєте... що аеропорт Стамбул ..це коммерційна організація..і навіть державні турецькі літаки ( не авіакомпаній) платять за використання його. Держава платить! А тут прилетів хрипатий..і все БЕЗКОШТОВНО? То може Ви трошечки включите мозок..і на пальцях порахуєте..щоб посміятися з листа про **РЕАЛЬНІ** кошти витрачені на катання хрипатого та шобли по світу? Чи може скумбрія у США літала безкоштовно..чи за свій кошт? Ваше ПОРІВННЯ..це дитяче мислення... різниці на папері цифри 88 та 33...)) І не більше! Найкращого!! І починайте вже хоч трохи думати... Бо буде як у 2019... Тільки вже ржати нікому буде!
показать весь комментарий
10.03.2024 12:32 Ответить
. Бо для деяких перельоти зе-це надкосмічні суми та марнотратство. От у цій Вашій фразі ВСІ ВАШІ ДУМКИ!!!!!)))))))))))))))))
показать весь комментарий
10.03.2024 12:34 Ответить
Я сказав тільки те що я сказав. "Розумний-зрозуміє, дурний-навигадує".
показать весь комментарий
10.03.2024 16:05 Ответить
.. та що тут розуміти!? Коли бачиш ..чи читаєш поціновувача зеленої погані... то трошки блюванути хочеться..))) Які ж ви гидотні... зелені потвори!!!!
показать весь комментарий
10.03.2024 19:27 Ответить
Притрушене, де я зелених поціновував ? Конкретніше, де ? Я ж кажу, що тупе, що не зрозуміє-то напридумує. Піди проблюйся вже, може трохи бачити та розуміти почнеш. Хоча-навряд чи, раз досі не дойшло.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:05 Ответить
Якщо досі не дійшло, я поясню останній раз. Цитата про 88 мільйонів була для тих, хто вважає, що 33-це величезні кошти і такого не має бути. Для того, щоб показати, що це нормально, бувало і більше. А зовсім не вибілювання чи поціновування зеленої шобли чи хрипатого. Так дійшло ? На цьому-гудбай, годувати і далі недалекого тролля мені нецікаво.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:22 Ответить
я тобі...дурноголовеньке...ще раз нагадаю!! . Бо для деяких перельоти зе-це надкосмічні суми та марнотратство. От у цій Вашій фразі ВСІ ВАШІ ДУМКИ!!!!!)))))))))))))))))

І повторюю для недалекого розумово!! Зелена паскуда витрачає і витратив на свої вояжі у рази більше..ніж ти там нарахував! І всі твої дописи... це реальне відбілювання зеленої тваринки..яка тобі ..дурноголовому... написала листа.. де цифрою у 900 тисяч доларів познущалася над тобою! Сама відстала авіакомпанія з одним ..двома літаками і з рідкими перельотами по Європі отримує до 700-800 тисяч у рік.... А тут вояжі по всьому світу. ТИ б ..недолугеньке... порахувало..чи спитало ..скільки коштує переліт з Жешува до США та назад. Щоб щось у макітрі зв*якнуло. І тобі... безмозкове поясню... що один рейс вантажного літака ВАНТАЖНОГО!!! зі Стамбула до Жешува коштує 56000 доларів... Літак класу С-130... ))) Це ТРИ!!! години польоту...навіть менше...))) Може щось до телепня і дійде..але навряд..!!))))
показать весь комментарий
10.03.2024 20:38 Ответить
..і мені дуже сподобалося Ваше порівняння з попереднім!!))) То може попередній у час війни відправив свій 319 на реставраційну віднову салону літака? Чи літати бородатому клоуну у військовому прикіді заважала відсутність новійшої акустично телевізійної системи? А може хрипатому достатньо було б літати на військовому Ан-26 ВПС України? Туреччина... Болгарія..Албанія.. недалеко... Але воно їде до кордону..куди летить чеський літак..щоб доставити тіло у Стамбул...?? То може це не марнотратство?
показать весь комментарий
10.03.2024 12:01 Ответить
За чей счет банкет? И какая польза?
показать весь комментарий
09.03.2024 13:11 Ответить
33 на перельоти, так, зрозуміло, єдине не зрозуміло на шо підуть 18 міліардів 800 міліонів гр. запланованих на утримання Влви та йогго жОПи у 2024 році.
показать весь комментарий
09.03.2024 13:21 Ответить
я особисто за Зеленського не голосував, але для чого цей дурнуватий ви_ер.
показать весь комментарий
09.03.2024 13:26 Ответить
Ржали коли Яценюк літав економклассом ?
показать весь комментарий
09.03.2024 15:02 Ответить
русня радіє, зелені радіють, шо клован зняв фахового Генерала.
і сам собою нарисовується питання, а русня і зелені не тіж самі люде?
показать весь комментарий
09.03.2024 13:46 Ответить
і тупа безумна краба приглохла і відрапортувалась.
завдання виконане, товариш клован!
показать весь комментарий
09.03.2024 14:01 Ответить
В цій новині не повна інформація. На перельоти і закордонні вояжі радників із ОП було витрачено із бюджету 10 млн гривень. Ще раз, радники радників із Банкової прогуляли у своїх вояжах 10 мільйонів наших з вами гривень! І це ще не все: персонаж на прізвище шаурма, тільки за одну ніч в готелі наночував на більш ніж 150 тисяч гривень!
Ані сдєлалі вас вмєстє
показать весь комментарий
09.03.2024 13:50 Ответить
Один політ до Туреччини обійшовся у 2 мільйони корун (приблизно 82 тисяч євро). За цей політ внесла оплату Чехія, тому ми точно знаємо його вартість.

Вартість години польоту на літаку Airbus становить 180 тисяч корун (7,350 євро в годину), а на Gripen - 650 тисяч корун (26,530 євро в годину).

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/volodymyr-zelenskyj-armada-cesko-vladni-letka-airbus-gripen.A230809_093921_domaci_ivos

Отже, 33 мільйони гривень це 790 тисяч євро. Іншими словами, це максимум 107 годин польоту на Airbus, не враховуючи вартість паркування на аеродромах.
показать весь комментарий
09.03.2024 13:56 Ответить
А скільки коштували поїздки дЄрмака, хто сплачував і на якій підставі...?
показать весь комментарий
09.03.2024 14:03 Ответить
А скільки безпілотників можна було закупити на ці гроші, що витратилили на нікчемного туриста?
показать весь комментарий
09.03.2024 14:44 Ответить
мільярди на марафон
мільярди в кишеню
показать весь комментарий
09.03.2024 14:46 Ответить
А ще в рази більше витратили на його зальоти!
показать весь комментарий
09.03.2024 14:51 Ответить
підар літає,гроші народні тратить!
показать весь комментарий
09.03.2024 14:52 Ответить
Царь развлекается.
показать весь комментарий
09.03.2024 16:16 Ответить
А можна навпаки, всі державні кошти витрачати на ЗСУ, а вояжі президента проводити за рахунок волонтерських зборів прихильників 73%?
показать весь комментарий
09.03.2024 16:34 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2024 19:08 Ответить
буратінка продовжує жити у власне задоволення. То не його війна.
показать весь комментарий
09.03.2024 23:54 Ответить
 
 