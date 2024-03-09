На перелеты Зеленского в 2023 году потратили более 33 млн грн, - ДУС. ДОКУМЕНТ
На авиаперелеты официальных делегаций во главе с главой государства Владимиром Зеленским на протяжении 2023 года было израсходовано более 33 млн грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ответе Государственного управления делами (Державне управління справами – ДУС) на запрос LIGA.net.
"Кассовые расходы на услуги по нерегулярным авиационным перевозкам литерными рейсами официальных делегаций во главе с президентом Украины в 2023 году составили 33 728,112 гривен", - отметили в ДУС.
Втрати , у цілому, виправдані.
Коаіна в 2023 була в тяжкому стані.
Треба було створювати коаліцію партнерів. А завжди витрати на травел.
Можно проаналізувати кожний візіт, але без витрат на дорогу нічого не буде.
Можно критикувати Президента Зеленського за багато кроків, але не за цей.
Світ треба трясти, щоб він не заспокоювався як хоче ху&ловська пропаганда.
Світ мае чути Україну.
)))
Користуються місцями в економ класах… і без тягання за собою отари челяді з чумаданами!! Тому в Бюджеті України і є те, про що скиглять, Міністр фінансів з Шмигалем…
Рахункову палату, очолює особа від Зеленського, тому й наслідки такі…
а якби майданівці при владі?
мали шанс - не сподобалось, а тепер вже шо понаржали...
Окрім звісно цікавого моменту - а скільки з бюджету пішло на вояжі Восьмигривневої Скумбрії? Я розумію необхідність польотів президента, але по якій статті проходять тури його пасії?
Якщо сідіти дома, не зустрічаються з лідерами світу,
то за Україну ніхто нічого робить не буде.
І пенсій не буде, і зброї не буде. Нічого.
Вода камінь точе.
але чому Він за кордон заборонив виїжджати депутатам
із опозиціі ,
чому зпборонив телевізійні канали від тоїж таки опозиціі ,
тільки тому , що вони не завжди дують в його дудку ?
буба майдрівник,
суто по державнив ділах, суто по них...
а відняти мівіну?
так майже i дебіт з кредітом і нос в нос!
а от в оффшори йде набагато крутіші сумми 😠
Лише перельоти у 2018-му коштували державі 88 мільйонів гривень. Їх заплатили Державному авіаційному підприємству. До цієї суми треба ще додати вартість палива, зарплату пілотам та страхування. Щонайменше було 25 поїздок за кордон - один такий візит коштує до 2,5 мільйонів гривень. " https://www.unian.ua/politics/10500036-litaki-harchuvannya-ta-avtopark-skilki-ukrajinci-vitrachayut-na-utrimannya-prezidenta-video.html Джерело.
У вас з усвідомленням проблеми ? Ще раз, якщо погано доходить-мені нецікаво, на чому, як, коли і до кого літає хрипате. Цитата, в якій було і про літаки-була наведена для того, щоб розуміти, що йдеться про "президентські крила", а саме-про польоти президентів, бо без цього уточнення, подальше цитування про "Лише перельоти у 2018-му коштували державі 88 мільйонів гривень. " могло би кимось невірно сприйнятися, що мова йде лише про президентські перельоти. Цифра 88 у 2018-лише для порівняння з цифрою 33 у 2023. Тож не вплутуйте мене у свою коспірологію про "невдале викручування" та інше. Я навів просто факти у цифрах, не більше того. Що ви там собі додумали, якщо не вмієте просто осмислити написане-мені нецікаво.
І повторюю для недалекого розумово!! Зелена паскуда витрачає і витратив на свої вояжі у рази більше..ніж ти там нарахував! І всі твої дописи... це реальне відбілювання зеленої тваринки..яка тобі ..дурноголовому... написала листа.. де цифрою у 900 тисяч доларів познущалася над тобою! Сама відстала авіакомпанія з одним ..двома літаками і з рідкими перельотами по Європі отримує до 700-800 тисяч у рік.... А тут вояжі по всьому світу. ТИ б ..недолугеньке... порахувало..чи спитало ..скільки коштує переліт з Жешува до США та назад. Щоб щось у макітрі зв*якнуло. І тобі... безмозкове поясню... що один рейс вантажного літака ВАНТАЖНОГО!!! зі Стамбула до Жешува коштує 56000 доларів... Літак класу С-130... ))) Це ТРИ!!! години польоту...навіть менше...))) Може щось до телепня і дійде..але навряд..!!))))
і сам собою нарисовується питання, а русня і зелені не тіж самі люде?
завдання виконане, товариш клован!
Ані сдєлалі вас вмєстє
Вартість години польоту на літаку Airbus становить 180 тисяч корун (7,350 євро в годину), а на Gripen - 650 тисяч корун (26,530 євро в годину).
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/volodymyr-zelenskyj-armada-cesko-vladni-letka-airbus-gripen.A230809_093921_domaci_ivos
Отже, 33 мільйони гривень це 790 тисяч євро. Іншими словами, це максимум 107 годин польоту на Airbus, не враховуючи вартість паркування на аеродромах.
мільярди в кишеню