На перелеты Зеленского в 2023 году потратили более 33 млн грн, - ДУС. ДОКУМЕНТ

На авиаперелеты официальных делегаций во главе с главой государства Владимиром Зеленским на протяжении 2023 года было израсходовано более 33 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ответе Государственного управления делами (Державне управління справами – ДУС) на запрос LIGA.net.

"Кассовые расходы на услуги по нерегулярным авиационным перевозкам литерными рейсами официальных делегаций во главе с президентом Украины в 2023 году составили 33 728,112 гривен", - отметили в ДУС.





