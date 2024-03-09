РУС
Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 19 марта в Германии, - СМИ

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 19 марта в Германии.

Об этом сообщила прессслужба Военно-воздушных сил США в Европе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Министр обороны США Ллойд Остин планирует провести личную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германия, 19 марта 2024 года. Остин вновь пригласил министров обороны и старших военных должностных лиц мира, чтобы обсудить кризис в Украине и различные проблемы по безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - говорится в сообщении.

Предыдущее 19-е заседание состоялось 14 февраля. На нем обсудили вопросы усиления противовоздушной обороны, артсистем и дронов.

Читайте также: Конгрессмены обеих партий США просят Остина передать Украине ATACMS.

США (27759) Остин Ллойд (420)
Єрмак, сидітиме поруч, із сирським??

Дивно, звідки Плани контрнаступу України, мав прутін із шойгу, на своїх столах…
Хто б це міг бути в Україні таким ЗРАДНИКОМ!!??? Невже, знову отой Бакай з старими агентами з ДУС ??
Все одно що на концерт Рамштайн сходити і послухати Тілля Лі́ндеманна!
Нинішній день потужно свідчить, що усі ці засідання дають такий же потужний ефект.
Для мене це буде наче подвійне свято, бо саме 19 приходить пенсія!
Ги...
Ллойд збирає не просто так, а щоб обговорити !
вже не пишуть який по рахунку збились з рахунку
Все одно що на концерт Рамштайн сходити і послухати Тілля Лі́ндеманна!
вимальовується картина, що скоро опу перестануть підтримувати в звʼязку з відміною виборів ( читай узурпацією) та зняттям генералів українців (що мають найвищий рейтинг) , десь рік і буде договорняк про припинення вогню , але війна триватиме щоб не проводити вибори або проводити тоді потрібен свій технічний кандидат , якось так це все відчувається
"засідання ,ради засідання"Якщо на засіданнях брехня брехню доганяє, а пустопорожні обіцянки для України і її народу розмножуються, що колорадські жуки на картоплі
, то користь і допомога від цих засідань для України така ж сама, як мертвому крапельниця...
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

Кацапи опуб-ли кадри на яких,як вони стверджують,удар Іскандером по двом нашим пусковим установкам M901 комплексу MIM-104 "Patriot"в Донецькій області,біля н.п. https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Сергіївка Ви здивовані?Я ні грамма!Скоро ви взнаєте скілько за https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Сирського кацапи попалили такої техніки то ви ухуїєте
