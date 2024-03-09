Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 19 марта в Германии, - СМИ
Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 19 марта в Германии.
Об этом сообщила прессслужба Военно-воздушных сил США в Европе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Министр обороны США Ллойд Остин планирует провести личную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германия, 19 марта 2024 года. Остин вновь пригласил министров обороны и старших военных должностных лиц мира, чтобы обсудить кризис в Украине и различные проблемы по безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - говорится в сообщении.
Предыдущее 19-е заседание состоялось 14 февраля. На нем обсудили вопросы усиления противовоздушной обороны, артсистем и дронов.
Для мене це буде наче подвійне свято, бо саме 19 приходить пенсія!
Ги...
Дивно, звідки Плани контрнаступу України, мав прутін із шойгу, на своїх столах…
Хто б це міг бути в Україні таким ЗРАДНИКОМ!!??? Невже, знову отой Бакай з старими агентами з ДУС ??
, то користь і допомога від цих засідань для України така ж сама, як мертвому крапельниця...
@JaWernulsa
Кацапи опуб-ли кадри на яких,як вони стверджують,удар Іскандером по двом нашим пусковим установкам M901 комплексу MIM-104 "Patriot"в Донецькій області,біля н.п. https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Сергіївка Ви здивовані?Я ні грамма!Скоро ви взнаєте скілько за https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Сирського кацапи попалили такої техніки то ви ухуїєте