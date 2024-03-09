Великобритания готова помочь Германии в поставках ракет Taurus в Украину, - глава МИД Кэмерон

Великобритания предлагает Германии кольцевой обмен, чтобы помочь поставить в Украину дальнобойные ракеты Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung.

"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами в этом, как и во всех других вопросах, чтобы помочь Украине", - подчеркнул он.

По его словам, допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины... Но не будем сообщать никаких подробностей и не расскажем нашим оппонентам, что мы планируем", - добавил глава британского МИД.

Также Кэмерон отверг опасения, что передача Taurus может привести к эскалации.

"Совершенно возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никоим образом не способствует эскалации", - сказал он, добавив, что Британия доверяет заверениям Украины.

