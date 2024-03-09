Великобритания готова помочь Германии в поставках ракет Taurus в Украину, - глава МИД Кэмерон
Великобритания предлагает Германии кольцевой обмен, чтобы помочь поставить в Украину дальнобойные ракеты Taurus.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung.
"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами в этом, как и во всех других вопросах, чтобы помочь Украине", - подчеркнул он.
По его словам, допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.
"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины... Но не будем сообщать никаких подробностей и не расскажем нашим оппонентам, что мы планируем", - добавил глава британского МИД.
Также Кэмерон отверг опасения, что передача Taurus может привести к эскалации.
"Совершенно возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никоим образом не способствует эскалации", - сказал он, добавив, что Британия доверяет заверениям Украины.
Будете тримтячого гера Шольца тримати, щоб він Таурус не уроніл, коли буде українцям передавати !? 😂
і це Шольц зараз робить
НИЧІМБІЛЬШЕ НЕ ПОЯСНИТЬ проблеми з озброєнням від Німеччини
From Ritter Sport to Metro and Knauf, many Germany firms still active in Russian market, sanctions notwithstanding
https://www.aa.com.tr/en/economy/major-german-brands-still-active-in-russia-despite-sanctions-military-support-for-ukraine/2798018
Over 300 U.S. companies still operate in Russia-and risk being complicit in the Kremlin's war crimes
https://fortune.com/2024/03/04/over-300-us-companies-still-operate-in-russia-risk-being-complicit-in-the-kremlins-war-crimes/
але ракети таурус скажуть "ні" і лягуть на ремонт,
те саме касається і атакамсів.
не для того те залізяччя будували,
шо б воно по русні літало - так, бавилися інженери...
Зеленщина - на неї планують напасти "партньори"(як каже Подоляк), має: - розмінування, "порізку" ракетних програм і т.д.
А тепер подумаємо - Трамп досить скептично ставиться до нас.
А як би ви на місці Трампа(навіть якщо не був би він рабом путіна) ставились би до такої країни ви?
якщо "мізги" не стали на місце(в верхніх полушаріях), то досить знайти фоточку нашої, прости Аллах, "делегації" до Вашингтону(а), і відчути відрАзу амер. оф. осіб до цього цирку.
ідіоти в піжамах, кривляються, можете 5 секунд послухати кривомордого з кривоанглійською мовою в інтерв.ю Фоксу(це типу шоб Байдену показати зелену жо..у)
Це ж просто "треш". якщо це не спеціально, тоді, цих поцієнтів варто б на лікування, бо цей "перфоманс" коштував..... дорого. дуже дорого. і так, я би на місці навіть друзів нашої держави, як мінімум би просто "отетЕрів" від відрАзи до цього цирку. це жах, але вони це свідомо зробили!
"маємо те що дебіли нагаласували". Саме смішне шо третина населення - твердо заЗе.
хоча, я от з вірунів дивуюсь, вроді би все ясно, не будьте дебілами, але воно радісно лізе до капища і терпить "обіднення гаманця", але там "віра", а тут - прямо стаду сцуть в очі о ок - Бубачка боневтікович янетряпка наш прип..здєнт!
ну це реально ..... дивно
Ну ось така логіка...