ВСУ осуществляют мероприятия по укреплению и расширению плацдарма на левобережье Днепра, - Силы обороны Юга
Украинские воины продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины.
"В операционной зоне Сил обороны юга не прекращается ежедневная контрбатарейная борьба. Хотя в течение текущих суток враг штурмовых действий не вел, однако, совершал артиллерийские и минометные обстрелы в районе Крынок", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Силы обороны удерживают позиции, осуществляют меры по укреплению и расширению плацдарма на левобережье Днепра.
Вместе с тем, оккупанты активно проводят аэроразведку, продолжают давление артиллерией, применяют большое количество ударных дронов разных типов.
"Впервые за десять дней решились направить управляемую авиабомбу с самолета тактической авиации, ударив в центр Херсона по жилой пятиэтажке. Пострадал 7-летний ребенок", - добавили в пресс-центре.
А не ті хто повязаний з Росією
Особливо церковні прихожани -які навіть на західній Україні чекають на путлера
Це внутрішня війна треба позбутися тих церков де ходять лояльні до Росії люди
Чи може бути майбутнє України коли багато людей вважає Росію гарним сусідом ?
Через таких людей страждають інші
