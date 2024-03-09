ВСУ осуществляют мероприятия по укреплению и расширению плацдарма на левобережье Днепра, - Силы обороны Юга

Украинские воины продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины.

"В операционной зоне Сил обороны юга не прекращается ежедневная контрбатарейная борьба. Хотя в течение текущих суток враг штурмовых действий не вел, однако, совершал артиллерийские и минометные обстрелы в районе Крынок", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Силы обороны удерживают позиции, осуществляют меры по укреплению и расширению плацдарма на левобережье Днепра.

Вместе с тем, оккупанты активно проводят аэроразведку, продолжают давление артиллерией, применяют большое количество ударных дронов разных типов.

"Впервые за десять дней решились направить управляемую авиабомбу с самолета тактической авиации, ударив в центр Херсона по жилой пятиэтажке. Пострадал 7-летний ребенок", - добавили в пресс-центре.

