Турция и США обсудили пути прекращения войны РФ против Украины и улучшения двусторонних отношений

Турецкие и американские официальные лица провели переговоры по войне РФ против Украины, ситуации в Секторе Газы и разных двусторонних вопросах во время встреч в Вашингтоне. В Анкаре считают, что пришла пора для переговоров по прекращению войны.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что официальные лица этих стран провели несколько раундов обсуждений по таким темам, как Сирия, Украина, Газа, сотрудничество оборонной промышленности, энергетика и борьба с терроризмом.

По его словам, стороны достигли определенных изменений в психологии их отношений и ожидают более положительную повестку дня в дальнейшем взаимодействии.

"Решая проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, важно также осознать общий потенциал, который могут создать две нации, и возможности, которые они могут предоставить", - отметил он.

Фидан также обсудил пути прекращения вторжения России в Украину с американским коллегой Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

По словам главы турецкого МИД, Анкара считает, что пора обсудить пути прекращения войны, но Турция не видит такой готовности со стороны Киева и Москвы.

"Нам нужна основа для разговоров, чтобы эта война прекратилась, и диалог, чтобы предотвратить худшие кризисы, и мы призываем к этому", - подчеркнул Фидан.

