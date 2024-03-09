РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5328 посетителей онлайн
Новости
5 089 44

Турция и США обсудили пути прекращения войны РФ против Украины и улучшения двусторонних отношений

блінкен,фідан

Турецкие и американские официальные лица провели переговоры по войне РФ против Украины, ситуации в Секторе Газы и разных двусторонних вопросах во время встреч в Вашингтоне. В Анкаре считают, что пришла пора для переговоров по прекращению войны.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что официальные лица этих стран провели несколько раундов обсуждений по таким темам, как Сирия, Украина, Газа, сотрудничество оборонной промышленности, энергетика и борьба с терроризмом.

По его словам, стороны достигли определенных изменений в психологии их отношений и ожидают более положительную повестку дня в дальнейшем взаимодействии.

"Решая проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, важно также осознать общий потенциал, который могут создать две нации, и возможности, которые они могут предоставить", - отметил он.

Фидан также обсудил пути прекращения вторжения России в Украину с американским коллегой Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

По словам главы турецкого МИД, Анкара считает, что пора обсудить пути прекращения войны, но Турция не видит такой готовности со стороны Киева и Москвы.

"Нам нужна основа для разговоров, чтобы эта война прекратилась, и диалог, чтобы предотвратить худшие кризисы, и мы призываем к этому", - подчеркнул Фидан.

Читайте также: Турция готова принять мирный саммит с участием России, - Эрдоган

Автор: 

США (27759) Турция (3534) Блинкен Энтони (937) переговоры с Россией (1298) Фидан Хакан (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
09.03.2024 15:15 Ответить
+13
якщо цей нарід ще раз приведе на трон зе-клована, а не на гільотину, така нація просто зникне
показать весь комментарий
09.03.2024 15:28 Ответить
+12
Корочє, все іде до заморозки війни. Це вигідно і Байдену перед виборами, і росії аби набратися сил для більш потужного удару, і зепідру аби переобратися на другий термін. Ось така куйня малята.
показать весь комментарий
09.03.2024 15:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво чи порадив туркам хтось перестати бути ***************, щоб відносини з цивілізацією покращились?
показать весь комментарий
09.03.2024 15:11 Ответить
Пане, там немного позаковыристей. Турки не отказываются от идеи вернуть Крым себе.
показать весь комментарий
09.03.2024 15:16 Ответить
Я, може дещо і наївно, вважав, що в них "тавараабарот падаєт" з недоімперією через вторинні санкції і тому інфляція пре і інтрес у них суто фінансовий.
Але якщо їм треба Крим, і враховуючи їхні інші територіальні суперечки по периметру, виходить, що туреччина - то ісламський аналог нарассєюшкі, унгро-османське болото миротворців.
показать весь комментарий
09.03.2024 15:38 Ответить
Просто, турки ПНХ.
показать весь комментарий
09.03.2024 16:38 Ответить
Основа для размов е! Це поразка ху&ла.

Так що турецьким дипломатам нехрін крутити опой, та сідіти на двох стільцях.
Хоча реально вони сидять на одном- стільці РФ.

Та тільки намагаються робити вигляд що вони « нейтральні».
Але цей Стамбульский кінь не пройде знову у українську фортецю.

Турція не може бути надійним нейтральним переговорником ще і тому,
що вона вимогае від України «автономного статусу» Криму як кримське- татарську адміністративну « автономію». Про це Єрдоган відкрито, не ховаюсь, повідомив світ на вчорашній прес конференції.
показать весь комментарий
09.03.2024 17:34 Ответить
Що там ще за перемовини без участі України? Ладно там ще Туреччина, вже звикли до цього, но штати...коротше ніякі вони як мінімум вже не лідери світу, скоріш у куйла на побігеньках ...
показать весь комментарий
09.03.2024 15:14 Ответить
Розмріявся

Сша у ху@ла на побігеньках.
Облиш свої вологі фантазії, кацап
показать весь комментарий
09.03.2024 17:38 Ответить
Сам ти кацап чмо ***** ...
показать весь комментарий
09.03.2024 17:41 Ответить
А хто же ти, коли агітуешь за парашу?!

Звістно «кацап». І це не національність, або місце твого знаходження,

це стан твого розуму.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:46 Ответить
Та в тебе взагалі розум відсутній, якщо в моєму комменті знайшов агітацію за рашку. Саме головне це перемовини про Україну без України. Та і взагалі потрібно бути іпанутим на усю голову щоб після Бучі, Маріуполя, Бахмута, Одеси, Дніпра, Харькове, Севєродонецька і т.д. казати про якесь покращення відносин з рашкою ...
показать весь комментарий
09.03.2024 19:56 Ответить
Так я знайшов у твоему коменті агітацію за рашку.

ось твоя пряма мова:
»….но штати...коротше ніякі вони як мінімум вже не лідери світу, скоріш у куйла на побігеньках ...».

Тут ти кажешь про РФ, що їм вдалося зробити так з США «слугу» , яка « у ***** на побігеньках».

Що це як не приниження головного партнера України (США), та не агітація ЗА рашку?

Тому я і кажу-
облишь свої вологі фантазії, кацап!
показать весь комментарий
09.03.2024 21:16 Ответить
От ти тупе ...хто зараз головний партнер? Штати які, під якимось лівими підставами, перестали надавати військову допомогу Україні? Усе в минулому ...
показать весь комментарий
09.03.2024 22:22 Ответить
Кацапи завжди коли не мае аргументів переходять до лайки.

Це такий стіль - лайка- матюк- бухло.

Его як такакана прибили тапком-
Він питан де ти знайшов?

йому показують - его пряму мову.
А воно крутяться як уж на сковорідці.

Оце і е моськовський троль- ворог України.

Зараз рараша запустила їх тисячі в український інтернет.

Цензор не виключення.

Слава Україні!
показать весь комментарий
09.03.2024 23:56 Ответить
Та до тупих ніякі аргументи не доходять. Трампівська троляка це ти ... Яким ще тапком ти там прибив? Це тебе прибито тим що коли Україні вкрай потрібна допомога США поводить себе як ...ладно без матюків. **** віддайте ядерну зброю та порізані літаки а потім будеш піздіти ...і ще меморандум у дупу собі запхайте ...
показать весь комментарий
10.03.2024 01:18 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2024 15:15 Ответить
Рівно 2 роки тому русня остаточно зрозуміла що Україну їм не перемогти - https://www.youtube.com/watch?v=8KfsDa8GvBg
показать весь комментарий
09.03.2024 15:15 Ответить
Обговорили "..на таки теми, як Сирія, Україна, Газа,.., та боротьба з тероризмом".
Так росія і є головний терорист розв'язавший війни в Сирії, Україні, Газі. Які мирні переговори з ТЕРОРИСТОМ?
показать весь комментарий
09.03.2024 15:21 Ответить
Корочє, все іде до заморозки війни. Це вигідно і Байдену перед виборами, і росії аби набратися сил для більш потужного удару, і зепідру аби переобратися на другий термін. Ось така куйня малята.
показать весь комментарий
09.03.2024 15:21 Ответить
Ні, хлопчик. Слухай дорослих.

1. Байдена потрібна не заморозка в Україні, а перелом та перемога. Це був би його козирь.

2. Того що хоче ху&ло нам зрозуміло. Але Україна вже відповіла- ПНХ!

3. Перевибори у Україні зараз не можливі.
Якщо вони колись стануться - то бажання Зеленського буде його персональним викликом. А рішати буде Народ України.

І останне, та головне-
Усі хто агітують за кремлівський план «заморозки»- е кацапськими тролями та ворогами України!

Слава ЗСУ!
Слава Україні!
показать весь комментарий
09.03.2024 17:49 Ответить
Для перелому потрібно пообіцяти руси гігантські гроші, може чого і поступиться.
як із Херсоном було.
показать весь комментарий
09.03.2024 18:02 Ответить


Хлопче, ти наче з Америки пишеш, однак реально не розумієш, що зупинка активної фази війни буде козирем для бідона, бо він вискочить миротворцем. трамп не зможе хайпонути на "закінченні війни за 2 години". Плюс реднеки не будуть вити, що американські гроші не ідуть американцям, а ідуть у Європу. Тобто два великі плюса у Байдена.
Як тільки гарача фаза війни в Україні завершиться, можна буде проводити вибори по всій неокупованій Україні, як це було у часи АТО. А зепідру саме це і потрібно - зараз у нього конкурентів немає. Тому наступні 5 років він буде і далі преZeденствувати.
Так що у мене все сходиться. А у тебе - ні.
показать весь комментарий
09.03.2024 18:46 Ответить
Давай, подивимось. Як у тебе « усе сходиться»

1. Байдан вже казав що він згоден з «українською формулою миру». А це відходів на кордони 1991.
Ця позиція підтримана Блинкіном, Остіном, та багатьма парламентарями з обоіх партій.

2. Байдан виступае проти « плана Трампа» по мирному врегулюванню. А це саме і е « заморозка»!

Тому для Байдена потрібна « Перемога». Це може бути якщо не остаточна перемога, але Значний перелом! Фактичний военний разгром військ рф та виход ЗСУ близько до кардонів України.

3. Те що хоче Зеленський це одне. А як воно буде- це інше.
Може він і хотів би перевиборів, так а хто йому гарантуе що його оберуть? Беня? Пінчук?
Дерьмак?
Якщо будуть вибори то будуть і альтернатіви. Україна не росія.

Доведено двома Майданами.
» Легкої перемоги Слуг» варто чекати.

А ось пацюки побіжать перші.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:04 Ответить
Та ні ...я підтримую твій перший коммент, але не може бути ніяких виборів тільки на неокупованій території. І що значить закінчення активної фази війни? - заморозка? тоді рашка більш ретельно підготується та вдарить більш потужно ...
показать весь комментарий
09.03.2024 20:04 Ответить
що сходиться? це всього лише ваші уявлення, прогнози, версії, припущення, гадання... реальність може бути іншою. та й конкурент після звільнення з військової служби у Вови точно вже з'явився.. та й Вова навряд чи захоче йти на другий термін. він і так вже вигорів.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:26 Ответить
за спиною України, беніни кловани вже промацують "героїчну" капітуляцію. Стамбул-2 = шашлик 2
показать весь комментарий
09.03.2024 15:24 Ответить
Капітуляцію кловани "промацують" з 20 травня 2019.
показать весь комментарий
09.03.2024 15:57 Ответить
якщо цей нарід ще раз приведе на трон зе-клована, а не на гільотину, така нація просто зникне
показать весь комментарий
09.03.2024 15:28 Ответить
Поліпшення не будет пока американцы не перестанут содержать собственную армию курдов. У курдов сейчас такая армия, что может снести любую страну на Ближнем Востоке.
показать весь комментарий
09.03.2024 15:30 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2024 15:32 Ответить
Так себе вже царем і уявило! Вибрали генетичного монстра!
показать весь комментарий
09.03.2024 16:46 Ответить
********* в путю превращается
показать весь комментарий
09.03.2024 19:12 Ответить
Поліпшення двухсторонніх відносин? Після Бучі, Бахмут, Авдіївка?! Що там писали про вклинення русру в інфовійну? Це з якої пропаганди про Поліпшення чого? Невже візит зе має тільки такий контекст?!
показать весь комментарий
09.03.2024 15:33 Ответить
Світ політичних клоунів, таку муйню можливо було по скайпу обмусоліти🤮
показать весь комментарий
09.03.2024 15:45 Ответить
Йде третій рік повномасштабної війни. І кожного дня хтось з кимсь зустрічається, щоб "обговорити шляхи припинення війни РФ проти України" при цьому війна не припиняється.

Питання. В вас там клуб п...доболів по інтересах для тих кому нема чим зайнятися, чи б...ть ПРО ЩО МОЖНА ГОВОРИТИ, ска, ДВА РОКИ з лишнім і ні до чого так і не добалакатись?
показать весь комментарий
09.03.2024 15:46 Ответить
"Нам потрібна основа для розмов, щоб ця війна припинилася, і діалог, щоб запобігти гіршим кризам, і ми закликаємо до цього", - наголосив Фідан. Читаючи це , я розумію,що сказав оцей набір слів або людина котра обкурилася трави, або пропустила пару фанфуриків питьєвого одеколону .або ні перше ані друге, але "******" доконало- довершений
показать весь комментарий
09.03.2024 15:48 Ответить
Це ті що розповідали - ні кроку без України..
показать весь комментарий
09.03.2024 16:39 Ответить
а как же никаких переговоров об Украине без Украины ?
показать весь комментарий
09.03.2024 16:40 Ответить
Турки перестали заробляти на тлі війни України з рашкою! Ось тепер і ****** ніжками, бо в них повна жопа з економікою!
показать весь комментарий
09.03.2024 17:09 Ответить
""Нам нужна основа для разговоров, чтобы эта война прекратилась, и диалог, чтобы предотвратить худшие кризисы, и мы призываем к этому", - подчеркнул Фидан. " - что за бред ? А при чём тут турки ? Чтобы война прекратилась есть только ДВА выхода : 1) вывод рашиских войск на границу 1991. 2 ) И ВСЁ остальное - означает поражение Украины.
Чем тут могут помочь турки ? А Байден уже "помог " с Ленд Лизом.... Так что, ху.ло при таких мягкотелых западных политиках НЕ отступит, значит, решение вопроса ЗА УКРАИНОЙ.
показать весь комментарий
09.03.2024 17:20 Ответить
Турки друзяки рашистів
показать весь комментарий
09.03.2024 17:55 Ответить
Саміт у Туреччині закінчився.

Кримськи татарк України виступили проти плану єрдогану. Респект.
показать весь комментарий
10.03.2024 00:00 Ответить
 
 