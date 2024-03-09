ГБР открыло два уголовных дела против Шабунина якобы за уклонение от службы и подделку документов. Глава ЦПК прокомментировал. ДОКУМЕНТ

Блогер Владимир Бойко сообщил, что Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства относительно главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина якобы по факту подделки официальных документов в воинскую часть и уклонения от военной службы.

Об этом блогер Бойко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, против Шабунина возбудили дела по ч. 4 ст. 409 УК (уклонение от военной службы) и ч. 1 ст. 358 УК Украины (подлог официального документа).

"В декабре 2023 года ГБР зарегистрировало два уголовных производства: по ч. 4 ст. 409 УК Украины по факту уклонения солдата Шабунина от военной службы и по ч. 1 ст. 358 УК Украины по факту возможного изготовления Шабуниным фальшивых документов, на основании которых он был прикомандирован в НАПК вместо того, чтобы защищать Родину", - пишет он.

Как отметил блогер, второе дело связано с тем, что Шабунин предоставил в военную часть, где он числился на службе, несколько писем за подписями бывшего председателя НАПК Александра Новикова и заместителя председателя НАПК Артема Сытника с просьбой прикомандировать его.





По данным Бойко, руководство НАПК сейчас уверяет, что таких писем никогда не направляло и Шабунин их изготовил самостоятельно.

"Я думаю, что руководство НАПК лжет и эти письма настоящие. Впрочем, это никак не влияет на квалификацию действий командира воинской части, который, незаконно отправив солдата Шабунина в НАПК, выплачивал ему ежемесячно 53 тыс. грн. - 23 тыс. грн денежного довольствия и 30 тыс. грн дополнительного вознаграждения за, казалось бы, выполнение боевых задач. Эти задачи, насколько я понимаю, заключались в том, что солдат Шабунин выносил пустые бутылки из кабинета Сытника", - говорится в сообщении блогера.

Ранее Бойко писал, что НАПК начало "проект "Уклонист" для тех, кто хочет избежать службы в ВСУ.

"По заявкам военнослужащих заместитель председателя НАПК Артем Сытник направляет в их воинские части письма с просьбой прикомандировать таких бойцов к НАПК "для прохождения службы". Артем Сергеевич гарантирует, что уклонисты, которые обратятся в НАПК, будут отозваны с фронта, во время пребывания в командировке будут получать денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн и будут иметь возможность работать как частные предприниматели по специальной программе, разработанной в НАПК. В качестве отдельного бонуса Сытник гарантирует, что ни сами уклонисты, ни командиры воинских частей, которые их отправили в НАПК, не будут привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной для таких случаев ч. 4 ст. 409 УК Украины", - отмечал он.

По его словам, проект "Уклонист" уже был испытан на военнослужащем 207-го отдельного батальона ТрО 241-й отдельной бригады ТрО солдате Виталии Шабунине.

"По итогам эксперимента солдат Шабунин, которого командир 207-го батальона ТрО по просьбе Сытника прикомандировал в НАПК, опубликовал свою декларацию о доходах за 2022 год. Согласно декларации, солдат Шабунин за первые 10 месяцев военного положения получил денежное довольствие и дополнительное вознаграждение за выполнение (под последними понималось, наверное, вынос пустых бутылок из кабинета Сытника) в размере 584 тыс. грн, а также получил доход как частный предприниматель в размере 218 тыс. грн.

Быть прикомандированным в НАПК не только почетно, но и выгодно! Военнослужащим, прикомандированным в НАПК, не угрожает ни отправка на фронт, ни уголовная ответственность", - добавил Бойко.

Комментарий Виталия Шабунина

Шабунин в комментарии NV подтвердил, что видел информацию, будто против него открыли два уголовных производства.

Он добавил, что добровольно вступил в армию на второй день полномасштабного вторжения, поэтому не понимает, почему речь идет об уклонении от службы.

В декабре следственный судья Шевченковского районного суда Киева обязал ГБР зарегистрировать заявление о совершении уголовного правонарушения по признакам подделки документов и уклонения от военной службы Виталием Шабуниным.

Соответствующее постановление было принято по жалобе главы ОО "Общественный совет добродетели" Ростислава Кравца, который в своем обращении попросил проверить факты о том, что якобы Шабунин был зачислен в личный состав воинской части, но военную службу не проходил, а также подделал документы, на основании которых находился в командировке.