ГБР открыло два уголовных дела против Шабунина якобы за уклонение от службы и подделку документов. Глава ЦПК прокомментировал. ДОКУМЕНТ
Блогер Владимир Бойко сообщил, что Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства относительно главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина якобы по факту подделки официальных документов в воинскую часть и уклонения от военной службы.
Об этом блогер Бойко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, против Шабунина возбудили дела по ч. 4 ст. 409 УК (уклонение от военной службы) и ч. 1 ст. 358 УК Украины (подлог официального документа).
"В декабре 2023 года ГБР зарегистрировало два уголовных производства: по ч. 4 ст. 409 УК Украины по факту уклонения солдата Шабунина от военной службы и по ч. 1 ст. 358 УК Украины по факту возможного изготовления Шабуниным фальшивых документов, на основании которых он был прикомандирован в НАПК вместо того, чтобы защищать Родину", - пишет он.
Как отметил блогер, второе дело связано с тем, что Шабунин предоставил в военную часть, где он числился на службе, несколько писем за подписями бывшего председателя НАПК Александра Новикова и заместителя председателя НАПК Артема Сытника с просьбой прикомандировать его.
По данным Бойко, руководство НАПК сейчас уверяет, что таких писем никогда не направляло и Шабунин их изготовил самостоятельно.
"Я думаю, что руководство НАПК лжет и эти письма настоящие. Впрочем, это никак не влияет на квалификацию действий командира воинской части, который, незаконно отправив солдата Шабунина в НАПК, выплачивал ему ежемесячно 53 тыс. грн. - 23 тыс. грн денежного довольствия и 30 тыс. грн дополнительного вознаграждения за, казалось бы, выполнение боевых задач. Эти задачи, насколько я понимаю, заключались в том, что солдат Шабунин выносил пустые бутылки из кабинета Сытника", - говорится в сообщении блогера.
Ранее Бойко писал, что НАПК начало "проект "Уклонист" для тех, кто хочет избежать службы в ВСУ.
"По заявкам военнослужащих заместитель председателя НАПК Артем Сытник направляет в их воинские части письма с просьбой прикомандировать таких бойцов к НАПК "для прохождения службы". Артем Сергеевич гарантирует, что уклонисты, которые обратятся в НАПК, будут отозваны с фронта, во время пребывания в командировке будут получать денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн и будут иметь возможность работать как частные предприниматели по специальной программе, разработанной в НАПК. В качестве отдельного бонуса Сытник гарантирует, что ни сами уклонисты, ни командиры воинских частей, которые их отправили в НАПК, не будут привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной для таких случаев ч. 4 ст. 409 УК Украины", - отмечал он.
По его словам, проект "Уклонист" уже был испытан на военнослужащем 207-го отдельного батальона ТрО 241-й отдельной бригады ТрО солдате Виталии Шабунине.
"По итогам эксперимента солдат Шабунин, которого командир 207-го батальона ТрО по просьбе Сытника прикомандировал в НАПК, опубликовал свою декларацию о доходах за 2022 год. Согласно декларации, солдат Шабунин за первые 10 месяцев военного положения получил денежное довольствие и дополнительное вознаграждение за выполнение (под последними понималось, наверное, вынос пустых бутылок из кабинета Сытника) в размере 584 тыс. грн, а также получил доход как частный предприниматель в размере 218 тыс. грн.
Быть прикомандированным в НАПК не только почетно, но и выгодно! Военнослужащим, прикомандированным в НАПК, не угрожает ни отправка на фронт, ни уголовная ответственность", - добавил Бойко.
Комментарий Виталия Шабунина
Шабунин в комментарии NV подтвердил, что видел информацию, будто против него открыли два уголовных производства.
Он добавил, что добровольно вступил в армию на второй день полномасштабного вторжения, поэтому не понимает, почему речь идет об уклонении от службы.
В декабре следственный судья Шевченковского районного суда Киева обязал ГБР зарегистрировать заявление о совершении уголовного правонарушения по признакам подделки документов и уклонения от военной службы Виталием Шабуниным.
Соответствующее постановление было принято по жалобе главы ОО "Общественный совет добродетели" Ростислава Кравца, который в своем обращении попросил проверить факты о том, что якобы Шабунин был зачислен в личный состав воинской части, но военную службу не проходил, а также подделал документы, на основании которых находился в командировке.
Ситник в реєстрі корупціонерів з 2019, хіба це зажаважає очолювати Національне Агенство Запобігання Корупції?
Яких реформ Вам ще не хватає?
А є "двійник" - неприбуткова організація ГО "Громадська рада доброчесності", ЄДРПОУ 41711320, яку очолює Ростислав Юрійович Кравець, яка подає заяви(не плутати з доносами) до органів влади в інтересах певних осіб, що знаходяться при владі.
Питання просте - це брудна практика чи ні, і чи ганьбить свою ділову репутацію Ростислав Юрійович?
Зеленський як і путін вже відчуває себе довічним царем в цій країні.
Жодного, з призначених-військовозобов'язаних на посади Зеленським, після їх звільнення з таких посад, ТЦК так і не дочекалися! А вони ж, у дивний спосіб, КИМОСЬ знімалися та ставилися на облік у кадрах секретаріату КМУ, ВРУ та інших ЦОВВ?!?!?
Ось за цих призначенців, ДБР геть ЗАБУВ!! Видно, таки, татаров з ОПУ, за схемою працюють з керівником ДБР?!?!
Безкарність Гончарука з Шевченком з 2019 року, та сотням їм подібних військовозобов'язаних, цьому ХАРАКТЕРНИЙ ПРИКЛАД!
Слава Україні!!
зробили з України зелене кріпосництво беззаконня прикриваючись патріотичними гаслами тепер і вбивати почнуть
Якщо афуенний "правдолюб- борець" Шабунін реально "заліз" на коримінальні ст. ст. ...- на фронт молодий та здоровий не пішов..., найшов "тепле хлібне", / не сумніваюсь, що всі ті отримані 500 000 грн віддава за "дах" / ...- то що , він непідсудний..., він не вчинив злочин...
Ми хочем дотримання закону та відповідальності одних- а на порушення закону готові закрити очі відносно інших.?
Спочатку підпалили будинок Шабуніну , а сьогодні є бажання посадити !
Дуже нагадує сценарій кремлівського ублюка з Навальним :
спочатку отруїли , а згодом вбили !!
Я не нікого не захищаю,
я просто констатую факти 🙁
@UkrBereza
·
https://twitter.com/UkrBereza/status/1766425343131345025 5 ч
З'явилося відео як ДПСУ разом з СБУ зупиняють бус, в якому знаходиться 34 ухилянти. Те що відбулося далі викликає огиду до обох сторін. Чому СБУ дозволяють собі таке жорстке затримання людей? Бити ногами по голові лежачу людину - нормально? Хто дав наказ?
То не спростування звинувачень, а зустрічні звинувачення заявників в стилі : "А вони теж погані" . . .
Цікава буде справа. Ці наші "антикорупційні" активісти, на повірку, теж - живі люди. І, відповідно, мають купу всяких скелетів у шафі. Других рясненько брудом поливають, але коли до них питання виникають, одразу стає цікаво. То Лещенко - великий "антикорупціонер" був зовсім непроти синекури в Наглядовій Раді Укрзалізниці, хоча його кваліфікація для такої посади викликала питання - він про залізницю знав, мабуть, лише те, що їздив на поїзді якусь кількість разів у своєму житті. Тепер Шабунін зі своєю "службою". Ок, він типу присягу прийняв наступного дня після початку вторгнення - а служив тоді і служить зараз де ? На це питання хотілося б мати відповідь.
Мені завжди було цікаво : ок, ви професійні "борцуни" з корупцією, а за які кошти ви самі живете ? Це ж якщо день-ніч "боротися", але ж їсти щось треба, звідки доходи ? Порошенку свого часу терпець урвався, що на нього помиї лили 24 / 7 з усіх моніторів / екранів і він ввів антикорупційне декларування для антикорупційних активістів, нарівні з чиновниками - то скільки хаю було одразу піднято і "активістами", і західними країнами, мовляв це боротьба з громадянським суспільством, "не тих контролюєте". Але от такі ситуації показують, що це варто було робити, бо контролерів теж потрібно контролювати. Якщо ці звинувачення підтвердяться, то виходить, що Шабунін отримував бойові виплати через НАЗК ??? Тоді хотілося б почути, де він "воював" . . . І коментарі від святого і безгрішного Ситника теж хотілося б почути про цю ситуацію. Тільки не в плані "караул, пресують антикорупційний блок", а по суті : "ні, такого не було, не підписував, не виплачували" або "так, підписував і виплачували, але людина реально воювала там-то і тоді-то" . . .
Імідж антикорупційного активіста чи, як у випадку із Ситником, антикорупційного чиновника не є і не може бути індульгенцією - вони теж мають чітко дотримуватися законодавства і бути готовими це довести. Більше того, вони В ПЕРШУ ЧЕРГУ мають дотримуватися, бо мають показувати приклад іншим в силу специфіки своєї діяльності.
Це так само, яку Президент має прокоментувати колишні звинувачення в ухиленні від військової служби, що нібито повістки ігнорував, коли ще в Кварталі-95 виступав. Та сама фігня - хочеш бути на посаді, в центрі уваги - будь готовий до того, що суспільство тебе під рентген поставить. Маєш скелети в шафі - ок, май, але тоді не лізь на широкий загал і не бий себе в груди. Все має бути по-чесному і однаково для всіх, як для Порошенка, так і для Зеленського, як для Князєва, так і для Шабуніна / Ситника.
єрмак переплюнув Фуйла
Звісно нікому йти на фронт!!!
Хоча від армії четвертий раз косив.
В мілітарі закутав себе всього,
Якого в армії у війську не носив.