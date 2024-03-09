РУС
ГБР открыло два уголовных дела против Шабунина якобы за уклонение от службы и подделку документов. Глава ЦПК прокомментировал. ДОКУМЕНТ

шабунін

Блогер Владимир Бойко сообщил, что Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства относительно главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина якобы по факту подделки официальных документов в воинскую часть и уклонения от военной службы.

Об этом блогер Бойко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, против Шабунина возбудили дела по ч. 4 ст. 409 УК (уклонение от военной службы) и ч. 1 ст. 358 УК Украины (подлог официального документа).

"В декабре 2023 года ГБР зарегистрировало два уголовных производства: по ч. 4 ст. 409 УК Украины по факту уклонения солдата Шабунина от военной службы и по ч. 1 ст. 358 УК Украины по факту возможного изготовления Шабуниным фальшивых документов, на основании которых он был прикомандирован в НАПК вместо того, чтобы защищать Родину", - пишет он.

Как отметил блогер, второе дело связано с тем, что Шабунин предоставил в военную часть, где он числился на службе, несколько писем за подписями бывшего председателя НАПК Александра Новикова и заместителя председателя НАПК Артема Сытника с просьбой прикомандировать его.

Справа проти Шабуніна
Справа проти Шабуніна

Читайте также: В Раде зарегистрировали законопроект, который обяжет обнародовать цены на стройматериалы во всех государственных закупках, - Шабунин

По данным Бойко, руководство НАПК сейчас уверяет, что таких писем никогда не направляло и Шабунин их изготовил самостоятельно.

"Я думаю, что руководство НАПК лжет и эти письма настоящие. Впрочем, это никак не влияет на квалификацию действий командира воинской части, который, незаконно отправив солдата Шабунина в НАПК, выплачивал ему ежемесячно 53 тыс. грн. - 23 тыс. грн денежного довольствия и 30 тыс. грн дополнительного вознаграждения за, казалось бы, выполнение боевых задач. Эти задачи, насколько я понимаю, заключались в том, что солдат Шабунин выносил пустые бутылки из кабинета Сытника", - говорится в сообщении блогера.

Ранее Бойко писал, что НАПК начало "проект "Уклонист" для тех, кто хочет избежать службы в ВСУ.

"По заявкам военнослужащих заместитель председателя НАПК Артем Сытник направляет в их воинские части письма с просьбой прикомандировать таких бойцов к НАПК "для прохождения службы". Артем Сергеевич гарантирует, что уклонисты, которые обратятся в НАПК, будут отозваны с фронта, во время пребывания в командировке будут получать денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн и будут иметь возможность работать как частные предприниматели по специальной программе, разработанной в НАПК. В качестве отдельного бонуса Сытник гарантирует, что ни сами уклонисты, ни командиры воинских частей, которые их отправили в НАПК, не будут привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной для таких случаев ч. 4 ст. 409 УК Украины", - отмечал он.

По его словам, проект "Уклонист" уже был испытан на военнослужащем 207-го отдельного батальона ТрО 241-й отдельной бригады ТрО солдате Виталии Шабунине.

Читайте также: ОП продолжает атаковать антикоррупционеров, потому что те добиваются очищения БЭБ от Татарова и Ко, - Шабунин

"По итогам эксперимента солдат Шабунин, которого командир 207-го батальона ТрО по просьбе Сытника прикомандировал в НАПК, опубликовал свою декларацию о доходах за 2022 год. Согласно декларации, солдат Шабунин за первые 10 месяцев военного положения получил денежное довольствие и дополнительное вознаграждение за выполнение (под последними понималось, наверное, вынос пустых бутылок из кабинета Сытника) в размере 584 тыс. грн, а также получил доход как частный предприниматель в размере 218 тыс. грн.

Быть прикомандированным в НАПК не только почетно, но и выгодно! Военнослужащим, прикомандированным в НАПК, не угрожает ни отправка на фронт, ни уголовная ответственность", - добавил Бойко.

Комментарий Виталия Шабунина

Шабунин в комментарии NV подтвердил, что видел информацию, будто против него открыли два уголовных производства.

Он добавил, что добровольно вступил в армию на второй день полномасштабного вторжения, поэтому не понимает, почему речь идет об уклонении от службы.

Читайте также: "Правками Лозового" власть готовится снести еще тысячу топ-коррупционных дел, - Шабунин

В декабре следственный судья Шевченковского районного суда Киева обязал ГБР зарегистрировать заявление о совершении уголовного правонарушения по признакам подделки документов и уклонения от военной службы Виталием Шабуниным.

Соответствующее постановление было принято по жалобе главы ОО "Общественный совет добродетели" Ростислава Кравца, который в своем обращении попросил проверить факты о том, что якобы Шабунин был зачислен в личный состав воинской части, но военную службу не проходил, а также подделал документы, на основании которых находился в командировке.

Автор: 

Шабунин Виталий (605) НАПК (1228) ГБР (3181)
+74
Самий раз відкривати справу проти чотирижди ухилянта зелі
09.03.2024 16:42 Ответить
+50
Офіс президента добрався до Шабуніна? А Татарова не помічає?
09.03.2024 16:48 Ответить
+39
А проти Люсі не відкривали? Як він в Монако потрапив нікому не цікаво?
А по шабуньці, - думаю він зараз зрозуміє що татаров не такий вже поганий чувак, особливо на фоні корупційного диявола Порошенки. І все буде пучком...
09.03.2024 16:47 Ответить
Дивно, усі повії Кварталу роблять те саме, а причепилися до Шабуніна у НАЗК, про якого в усякому разі усі знають що він займається антикорупціюєю. Не країна а Кварталівський бордель.
09.03.2024 17:29 Ответить
Президент з судимістю вже був, тепер буде антикорупціонер з судимістю за корупційне правопорушення.

Ситник в реєстрі корупціонерів з 2019, хіба це зажаважає очолювати Національне Агенство Запобігання Корупції?

Яких реформ Вам ще не хватає?
09.03.2024 17:29 Ответить
Клован мав би теж бути з судимістю до 2019, якби не сцяклі у очі мудрого народу, що рвав жопу за нього
09.03.2024 17:35 Ответить
А що заважало посадити його до 2019-го?
показать весь комментарий
09.03.2024 18:02 Ответить
Дивні речі іноді спливають. Виявляється, що існує Громадська рада доброчесності - незалежний громадський орган, що з 2016 року на підставі статті 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» сприяє Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС) в оцінюванні чинних суддів та доборі кандидатів на посади суддів. Має сайт grd.gov.ua в домені gov.ua - тобто це громадський орган, який має певні передбачені законом повноваження.
А є "двійник" - неприбуткова організація ГО "Громадська рада доброчесності", ЄДРПОУ 41711320, яку очолює Ростислав Юрійович Кравець, яка подає заяви(не плутати з доносами) до органів влади в інтересах певних осіб, що знаходяться при владі.
Питання просте - це брудна практика чи ні, і чи ганьбить свою ділову репутацію Ростислав Юрійович?
09.03.2024 17:29 Ответить
Ростислав Юрійович Кравець - прихильник регіоналів, жопоблоку, русскомирец
09.03.2024 18:31 Ответить
"громадський орган, який має певні передбачені законом повноваження" організаційно-розпорядчих функцій від імені держави? Звучить абсурдно. Це новий вид громадських організацій, відмінних від тих, що створюються на основі однойменного закону і діють на підставі свого статуту? Якщо так, тоді це вже державний орган, не громадський.
показать весь комментарий
13.03.2024 01:15 Ответить
непонятно, если справку он подделал и по ней откомандировался в назк из армии, чего только ч.1 ст.358 ? ведь он ее использовал, зная что поддельная. тогда должна быть еще ч.3 ст.358.
показать весь комментарий
Коротше це називається вибіркове правосуддя, Трухіни, друзі Зеленського, Єрмака, Татарова і т.д. можуть хоч на камеру робити що завгодно, а для неугодних завжди знайдуть статтю за що завгодно, була б команда згори.

Зеленський як і путін вже відчуває себе довічним царем в цій країні.
09.03.2024 17:42 Ответить
Зверніть увагу на «дивну» однобокість та вибірковість, отого керівника ДБР??!!
Жодного, з призначених-військовозобов'язаних на посади Зеленським, після їх звільнення з таких посад, ТЦК так і не дочекалися! А вони ж, у дивний спосіб, КИМОСЬ знімалися та ставилися на облік у кадрах секретаріату КМУ, ВРУ та інших ЦОВВ?!?!?
Ось за цих призначенців, ДБР геть ЗАБУВ!! Видно, таки, татаров з ОПУ, за схемою працюють з керівником ДБР?!?!
Безкарність Гончарука з Шевченком з 2019 року, та сотням їм подібних військовозобов'язаних, цьому ХАРАКТЕРНИЙ ПРИКЛАД!
Слава Україні!!
09.03.2024 17:43 Ответить
Героям слава !!
09.03.2024 18:31 Ответить
ВИІБРКОВЕ ПРАВОСУДДЯ теперь влада шиї справи ухилянство і прочі причини
зробили з України зелене кріпосництво беззаконня прикриваючись патріотичними гаслами тепер і вбивати почнуть
09.03.2024 18:08 Ответить
А на яких "харчах- грантах" взагалі "харчувався" весь час Шабунін.../хто в темі , той знае.../ ...
Якщо афуенний "правдолюб- борець" Шабунін реально "заліз" на коримінальні ст. ст. ...- на фронт молодий та здоровий не пішов..., найшов "тепле хлібне", / не сумніваюсь, що всі ті отримані 500 000 грн віддава за "дах" / ...- то що , він непідсудний..., він не вчинив злочин...
Ми хочем дотримання закону та відповідальності одних- а на порушення закону готові закрити очі відносно інших.?


09.03.2024 18:14 Ответить
Він як суб'єкт критичної антикорупційної інфраструктури громадянського суспільства, без якого останнє функціонувати й взагалі існувати не зможе, має залишатися виконувати свої антикорупційні обов'язки по контролю й моніторингу дій привладних, інакше таке суспільство буде розграбовано мародерами й стерв'ятниками при владі, що відчують свою цілковиту вседозволеність і безкарність
13.03.2024 01:27 Ответить
А Обдрестовича ЗЕшайка спокійно випустила за кордон для ведення антиукраїнської пропаганди!
09.03.2024 18:22 Ответить
Пікалов у Національній Гвардії за такою ж схемою?
09.03.2024 18:24 Ответить
а юра вернидуб, тренер кривбасса?
09.03.2024 18:27 Ответить
Було все так , як на кацапії :
Спочатку підпалили будинок Шабуніну , а сьогодні є бажання посадити !
Дуже нагадує сценарій кремлівського ублюка з Навальним :
спочатку отруїли , а згодом вбили !!

Я не нікого не захищаю,
я просто констатую факти 🙁

09.03.2024 18:34 Ответить
Шабуніну у військо не можна. Там не дозволять носити біле пальто. А Шабунін без білого пальта - це нонсенс на двох ногах.
09.03.2024 18:35 Ответить
Borislav Bereza

@UkrBereza

·

https://twitter.com/UkrBereza/status/1766425343131345025 5 ч

З'явилося відео як ДПСУ разом з СБУ зупиняють бус, в якому знаходиться 34 ухилянти. Те що відбулося далі викликає огиду до обох сторін. Чому СБУ дозволяють собі таке жорстке затримання людей? Бити ногами по голові лежачу людину - нормально? Хто дав наказ?
09.03.2024 18:38 Ответить
Дуже цікаво, а на якій підставі татарова, подоляка, лєщєнка, баканова, рєзнікова, шаурму, смірнова не призивають у армію? На них бронь не поширюється. Чи це свої їм неположено служити країні яку вони грабують?!
09.03.2024 18:38 Ответить
А хто ж буде вилизували найвеличнішу дупу !?!?
09.03.2024 20:21 Ответить
Чого тільки цих, а демченка, "лисого", пікалова, тамбовського вовка, аристовича, всіх рдників офісу президента, а їх там добра тисяча, всіх "акторів" і прислуг акторів "95 кварталу",колишніх депутатів "партії регіонів", сина Бені, бойка, богатирьової, шуфрича,лукаш, ківалова,круглова,вілкула..., синів депутатів "слуг наріду", ОПЗЖ, прокурорів, помічників суддів, молодих пенсіонерів МВС, прокуратури, СБУ та інших, яких держава вчила, як захищати державу і народ, коли буде небезпека. А скільки різних помічників і радників у міністрів, скільки державних службовців, які приймли присягу на вірність України...То час прийшов виконти свої обов'язки по Конституції.
09.03.2024 20:39 Ответить
Ну якщо йому шиють таку статтю, то по ідеї скоро теж саме очікує нацгвардійця Пікалова? Закон один для всіх, віримо..
09.03.2024 18:44 Ответить
Сьогодні на пішоходному переході ухилився від машини. Аж якось невдобно стало.
09.03.2024 18:49 Ответить
Цікава тема. Аж дух перехопило. А чого наші порадники, які не є державними посадовцями, а є тільки радники тупого презика ЩЕ НЕ ОТРИМАЛИ ПОВІСТКИ ? Зелік знайшов їх десь на вулиці під забором, привів цих п'яниць дЄрмака, татарова та інших, і зробив з них УХИЛЯНТІВ ? Чого вони не у військоматі ще ? Під який закон у них броня ? Трясця, там в ОПісі цілий взвод штурмовиків сховався від мобілізації !!!
09.03.2024 19:01 Ответить
де спростування від самого Шабуні?
09.03.2024 19:21 Ответить
:
09.03.2024 23:15 Ответить
Почитав . . .
То не спростування звинувачень, а зустрічні звинувачення заявників в стилі : "А вони теж погані" . . .

Цікава буде справа. Ці наші "антикорупційні" активісти, на повірку, теж - живі люди. І, відповідно, мають купу всяких скелетів у шафі. Других рясненько брудом поливають, але коли до них питання виникають, одразу стає цікаво. То Лещенко - великий "антикорупціонер" був зовсім непроти синекури в Наглядовій Раді Укрзалізниці, хоча його кваліфікація для такої посади викликала питання - він про залізницю знав, мабуть, лише те, що їздив на поїзді якусь кількість разів у своєму житті. Тепер Шабунін зі своєю "службою". Ок, він типу присягу прийняв наступного дня після початку вторгнення - а служив тоді і служить зараз де ? На це питання хотілося б мати відповідь.

Мені завжди було цікаво : ок, ви професійні "борцуни" з корупцією, а за які кошти ви самі живете ? Це ж якщо день-ніч "боротися", але ж їсти щось треба, звідки доходи ? Порошенку свого часу терпець урвався, що на нього помиї лили 24 / 7 з усіх моніторів / екранів і він ввів антикорупційне декларування для антикорупційних активістів, нарівні з чиновниками - то скільки хаю було одразу піднято і "активістами", і західними країнами, мовляв це боротьба з громадянським суспільством, "не тих контролюєте". Але от такі ситуації показують, що це варто було робити, бо контролерів теж потрібно контролювати. Якщо ці звинувачення підтвердяться, то виходить, що Шабунін отримував бойові виплати через НАЗК ??? Тоді хотілося б почути, де він "воював" . . . І коментарі від святого і безгрішного Ситника теж хотілося б почути про цю ситуацію. Тільки не в плані "караул, пресують антикорупційний блок", а по суті : "ні, такого не було, не підписував, не виплачували" або "так, підписував і виплачували, але людина реально воювала там-то і тоді-то" . . .

Імідж антикорупційного активіста чи, як у випадку із Ситником, антикорупційного чиновника не є і не може бути індульгенцією - вони теж мають чітко дотримуватися законодавства і бути готовими це довести. Більше того, вони В ПЕРШУ ЧЕРГУ мають дотримуватися, бо мають показувати приклад іншим в силу специфіки своєї діяльності.
Це так само, яку Президент має прокоментувати колишні звинувачення в ухиленні від військової служби, що нібито повістки ігнорував, коли ще в Кварталі-95 виступав. Та сама фігня - хочеш бути на посаді, в центрі уваги - будь готовий до того, що суспільство тебе під рентген поставить. Маєш скелети в шафі - ок, май, але тоді не лізь на широкий загал і не бий себе в груди. Все має бути по-чесному і однаково для всіх, як для Порошенка, так і для Зеленського, як для Князєва, так і для Шабуніна / Ситника.
10.03.2024 00:25 Ответить
13 слідчіх та 11 прокурорів на одного Шабуніна!!!
єрмак переплюнув Фуйла
Звісно нікому йти на фронт!!!
09.03.2024 19:26 Ответить
та это щас обычная практика. пишут всех кто есть. что б если кто то на мальдивы полетит, было кем заменить. по факту все равно кто то один занимается. времена такие. у меня 20 лет назад замены небыло....
09.03.2024 19:38 Ответить
зеленський це ***** 2.0
09.03.2024 19:33 Ответить
Забагато честі давати їм номера для впізнаваності.
09.03.2024 21:05 Ответить
Шабунін - от тепер скажи я справді завжди боровся проти корупції, не сидів на Пінчуківсьвих каналах з ПРитулами різного штибу ... Слуга "двух гаспОд" попадається саме тоді, коли починає служити тільки правильному ...
09.03.2024 20:11 Ответить
Всіх ухилянт судити буде строго,
Хоча від армії четвертий раз косив.
В мілітарі закутав себе всього,
Якого в армії у війську не носив.
09.03.2024 20:24 Ответить
Щоб була Україна , потрібно щось робити...тільки скиглимо...Демобілізація на часі. Воїни, які зараз повертаються з фронту, мають щось сказати про це ********...Ми , старики, їм поможемо. Слава героям, які за Україну віддали своє життя! Смерт ворогам!
09.03.2024 21:09 Ответить
зелена мразота
09.03.2024 21:45 Ответить
Псы татарова отрабатывают корм и теплые места?
09.03.2024 22:12 Ответить
Нам потрібна правда про нашу війну. Не відосики з презиком... А правда не така як нам показує марафон...Відосики, що у нас все під контролем, як каже ОП , а взагальному- все не дуже... Питання, яке не раз задавалось патріотичними журналістами до нашої влади, що вони роблять 24/7 для захисту України! Ноль реакції і всякі викрутаси- це не до мене...Таке складається враження, і не тільки в мене, що при владі, або натуральні злодії, які прийшли "на волне прошлых барыг", або цілеспрямовані втілення російської агентури...Що більше підходить до загального аналізу подій.
09.03.2024 22:18 Ответить
Як ми можемо дивитись в очі союзникам, які все знають про нас, зрадників, злодіїв і требувати у них нас захистити, дати гроші на наше існування...Це якийсь нонсенс ...не розумію ...
09.03.2024 22:23 Ответить
А дійсно чому він не на фронті? Йому то Порошенко заважає то ще хтось і документи точно підробляв
09.03.2024 22:25 Ответить
Може вони , союзники- вся Британська Співдружність, США, ЄС надіються на Зе ...може він перетвориться з боневтіка- клоуна на справжнього Українського МАЗЕПУ.
09.03.2024 22:36 Ответить
нехай відкриють провадження за те що у нього хату спалили дєрьмаки
09.03.2024 23:47 Ответить
А може Шабунін грощі за службу донатив ЗСУ? До речі, боротьба з корупцією справа ризикова бо можуть посадити. Якщо не Шабунін, то кому боротися з зеленими корупціонерами? ви ж не хочете бо вам безпечніше буде на фронті...
10.03.2024 01:24 Ответить
А що на рахунок крадідок Резніковича? Зто з них сидить? Хто прослуховував журнадістів? Працюють далі в СБУ? 40 тунеядців які і гроші отримають і не воюють
10.03.2024 07:31 Ответить
Україна починає свій шлях до 1937 року... Це ж треба було зробити такий вибір "по приколу"!!!
10.03.2024 08:41 Ответить
Буйних і небезнечних відправили в окопи, потенційних конкурентів відправили за кордон, неслухняних і надокучливих по одному виловлять добре прикормлені і багаточисельні. В чистому полі, що залишиться, жити вже буде нікому.
10.03.2024 09:15 Ответить
