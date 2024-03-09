РУС
Новости
Орбан после встречи с Трампом: Мир стал бы лучше, если бы он вернулся

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похвалил кандидата в президенты США Дональда Трампа после их встречи.

"Нам, венграм, остается только одно – честно признать: мир стал бы лучше, и для Венгрии было бы лучше, если бы господин президент Дональд Трамп вернулся (к власти. – Ред.)", – сказал он.

Орбан также повторил свои предварительные заявления, что при президентстве Трампа на Ближнем Востоке и в Украине был мир.

По его словам, Трамп "предложил уважение в мире и тем самым создал условия для мира".

Он также выразил надежду, что его возвращение в Белый дом оживит двусторонние торговые отношения.

Читайте також: Орбан - сильний і фантастический лідер, - Трамп після зустрічі з прем'єром Венгрії

Венгрия (2075) США (27759) Трамп Дональд (6452) Орбан Виктор (524)
Топ комментарии
+28
Кукушка і пєтух
09.03.2024 18:20 Ответить
+21
Два гaндoни - шкарпетки для карлика
09.03.2024 18:25 Ответить
+20
От я точно знаю, шо як шоб тупий шахрай Трумп сів за грати, а пропарашний сосОрбан сконав, то світ дійсно став би кращім.
09.03.2024 18:31 Ответить
Кукушка і пєтух
09.03.2024 18:20 Ответить
Два гaндoни - шкарпетки для карлика
09.03.2024 18:25 Ответить
За что кукушка хвалит петуха?За то что хвалит он кукушку..
09.03.2024 18:38 Ответить
за то, что тралит он кукуху...
09.03.2024 19:44 Ответить
Біба і Боба два далб@****!
10.03.2024 00:59 Ответить
Який світ?
09.03.2024 18:21 Ответить
Напевне потойбічний, з якого він вийшов. Бо у цьому, нашому він на жаль ще є.
09.03.2024 18:25 Ответить
*обнутих *обіків
09.03.2024 18:25 Ответить
Спочатку під час зустрічі трампло наміроточіло у *******, тепер ****** буде міроточити по всьому світові...
09.03.2024 18:22 Ответить
Все станет на свои места.
09.03.2024 18:22 Ответить
"Горбата гора"? 🤔
09.03.2024 18:23 Ответить
Та ну...там актьори покрасивей)))
09.03.2024 18:26 Ответить
Ну, там жє кіно, а тут - жизнь. Как би правільнєє сказать. Нє всє п"дори хорошиє актєри
09.03.2024 19:06 Ответить
Обидва "голубци"... цікаво, хто зних пасивний, а хто активний? Кремлівське х@ло вже ревнує ...
09.03.2024 18:25 Ответить
Гонористий мадяр.Самий розумний......чи шо?Управи на Орбана нема.Може шось мадярам перекрити?Газ нафта до них через нас?Хтось знае?
09.03.2024 18:25 Ответить
Нефтепровод дрЮжба.
09.03.2024 18:32 Ответить
Дрючба
10.03.2024 02:25 Ответить
Збоченці
09.03.2024 18:27 Ответить
В політиці буває, що два пархатих кобелі лижуть одне одному.
09.03.2024 18:27 Ответить
чотири роки трамп тiльки й робив,що розповiдав про проблеми якi йому залишив обама.питання-чого тодi ти лiз в презеденти,якщо нiчого зробити не можеш?а..так був ще керрi держсекретарем-котрий воюжував до кацапiв пити пиво по бараз з лавровим...а результат де?!
09.03.2024 18:31 Ответить
Хіба хочеш, мусиш. Х-ло змушує
09.03.2024 19:07 Ответить
От я точно знаю, шо як шоб тупий шахрай Трумп сів за грати, а пропарашний сосОрбан сконав, то світ дійсно став би кращім.
09.03.2024 18:31 Ответить
100% Ви маєте рацію 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
09.03.2024 18:42 Ответить
А в Світі б "радуга" була і Орбан с Доніком під нею
09.03.2024 18:32 Ответить
Світ стане краще, коли такі мудаки як ти з тампоном перестануть існувати як вид, а ***** навіть не зявиться бо в нормальному світі для таких як він немає місця
09.03.2024 18:32 Ответить
Гей-трампісти, давайте хваліть цього уйобка разом з трампом! Де ви? Всі!
Anatoliy likhtser
Andry Asmodeus
Astaroth
bob marley 9afe0c71
Bubble Zoner
Gugo Paien 9043fd3a
Jolly Roger 0a3736d9
Max Simple
Nero Angelo
Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
Ololosh Ololoshko
Paul S
Randall Flag da70119e
Second First
Sunrise2000EU
Svetlana Bylgakova
Uwe Blazkowicz
Victarion Greyjoy
VinsenTuaVega
Vitaliy Korkh 7f6cf27d
Yuriy Kundin 685c06ac
Євгеній a184cdac
Самий правий Укр
ЭндиСтар
Юрій 82781515
09.03.2024 18:33 Ответить
10.03.2024 00:40 Ответить
та накацапії це ж расстельний список!
а може їм всім водочкі?
10.03.2024 01:00 Ответить
То хто до кого переїде?
09.03.2024 18:34 Ответить
Два дов...бойоба.
09.03.2024 18:35 Ответить
пристаркуваті пЄтухі думають що будуть жити вічно, і не давати всім жити нормально
та ні, не вічно уроди, вам залишився максимум місяць
09.03.2024 18:35 Ответить
горшок с унитазом выхвалялись-- кто важнее...
09.03.2024 18:35 Ответить
Какие отвратительные рожи (к-ф Джентльмены удачи), соррі за кацапську, цитата ...
09.03.2024 18:38 Ответить
Іх притягає один до одного
09.03.2024 18:38 Ответить
- Харашо брадіть па свету с карамєлькай за щьокою
(Орбан)
09.03.2024 18:38 Ответить
Два дибіла то є сила
09.03.2024 18:39 Ответить
якщо все так і буде йти у такому ж ключі, то ми можемо побачити у найближчі роки початок формування Балто-Чорноморського безпекового союзу.
09.03.2024 18:39 Ответить
Вони обидва з партії *******, чи як їх там
09.03.2024 18:42 Ответить
Якщо це не пряме втручання іноземної держави у вибори президента США, то що можна вважати таким?
09.03.2024 18:50 Ответить
Пєтушка хваліт кукуха, а кукух пєтушку! 🦃🐓
09.03.2024 18:51 Ответить
в гробу! ))
09.03.2024 18:52 Ответить
09.03.2024 18:55 Ответить


Леонід Глібов

ЗОЗУЛЯ І ПІВЕНЬ

- Як ти співаєш,
Півне, веселенько...
- А ти, Зозуленько, ти, зіронько моя,
Виводиш гарно так і жалібненько,
Що іноді аж плачу я...
Як тільки що почнеш співати,
Не хочеться й пшениченьки клювати,-
Біжиш в садок мерщій...
- Тебе я слухала б довіку, куме мій,
Аби б хотів співати...
- Ах ти, голубонько, ти, кралечко моя,
Поки співаєш на калині,
То й весело мені, і забуваю я
Свою недоленьку, життя своє погане
Та безталанне.
А тільки замовчиш
Або куди летиш,-
Заниє серденько, неначе на чужині...
І їстоньки - не їм, і питоньки - не п'ю,
Та виглядаю все Зозуленьку мою.
Як гляну на тебе - така ти невеличка,
Моя перепеличко, А голосочок-то який!
Тонесенький, милесенький такий.
Куди той соловей годиться?
- Спасибі, братику, за добреє слівце.
Як не кохать тебе за се?
І ти виспівуєш, неначе та жар-птиця;
І далебі, що так, - пошлюся я на всіх. -
Де взявся Горобець, послухав трохи їх
Та й каже: - Годі вам брехати
Та одно другого знічев'я вихваляти! -
Пурхнув - та й був такий,
За що ж, - хто-небудь попитає,
Зозуля Півня вихваляє?
За те, що Півень годить їй
Та потакати добре вміє:
Рука, як кажуть, руку миє.
09.03.2024 18:57 Ответить
далі зустріч з Фіцо, потім з Ці Дзі Пином, ну і десь у кінуці з пуйлом.
09.03.2024 19:00 Ответить
09.03.2024 19:04 Ответить
Сподіваюсь ці два підари чпокнулись десь у кулуарах! 🤬
показать весь комментарий
10.03.2024 01:13 Ответить
До речі навіть ззовні чимось схожі. Дебільними зачісками щонайменше.
10.03.2024 01:14 Ответить
Світ був би кращим без ось таких як ці двоє та іньших подібних брехливих лицемірних покидьків...
09.03.2024 19:05 Ответить
Орбан переборщив щодо перевернувся Трамп, нехай ще виплатить гроші..
09.03.2024 19:10 Ответить
Два кента - х-та и е-та.
09.03.2024 19:10 Ответить
Ще один "гігант думки".
09.03.2024 19:11 Ответить
Добавте йому в каву ''новічьок''.
09.03.2024 19:11 Ответить
Орбан своєю поведінкою мені нагадує бандітську шестьорку, - Промокашку із "Мєсто встрєчі ізмєніть нєльзя".
"Волкі пазорниє! А на скамьє, на скамьє падсудімих!..."

09.03.2024 19:13 Ответить
Але останнім часом навіть Орбан почав згадувати про 56 рік, може ще про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 маленький робот згадає!
10.03.2024 00:45 Ответить
Звичайно,світ би став кращим.Якби тисяч 10 таких уїбнів десь поділися.
Їх не так і багато.
09.03.2024 19:17 Ответить
Менше з тим , а втручатися у вибори президента США...так собі ідея. Хі хі хі хі(ледь чутно).
09.03.2024 19:31 Ответить
Зустріч сТрапоном...
09.03.2024 19:50 Ответить
Зеленський заявив, що вважає Трампа своїм наставником

Про це сам Зеленський ще 25 липня 2019 року розповів у своїй телефонній розмові із президентом США, стенограму якої https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787489-bilij-dim-opriludniv-tekst-rozmovi-trampa-j-zelenskogo.html було оприлюднено у середу.
09.03.2024 20:07 Ответить
Нічого тут немає, звичайно президент України вважав президента США своїм наставником, хто ж винен, що американці ... та й в Україні 73% проголосували за Голобородька
10.03.2024 01:08 Ответить
💊💊💊💊💊💊💊💊
09.03.2024 20:57 Ответить
Світ став би кращим якби ви разом з пуйлом пішли на..
09.03.2024 22:35 Ответить
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/orban-shukae-diktaturi-bajden-rozkritikuvav-zustrich-trampa-z-premerom-ugorschini.htm «Орбан шукає диктатури» : Байден розкритикував зустріч Трампа з прем'єром Угорщини .

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого візиту до США зустрівся з експрезидентом країни Дональдом Трампом, який цього року знову балотується на цю посаду. Чинний лідер Сполучених Штатів Джо Байден розкритикував цю зустріч. Про це пише https://www.theguardian.com/us-news/2024/mar/09/biden-trump-mar-a-lago-orban The Guardian .
Орбан під час спілкування з Трампом неодноразово висловлював надію на повернення республіканця до влади. Він також заявив, що "сьогодні не було б війни, якби Трамп все ще був президентом Сполучених Штатів".
Свою думку щодо цього Байден висловив під час передвиборчого мітингу.
"Ви знаєте, з ким Трамп зустрічається сьогодні, у Мар-а-Лаго? Орбан із Угорщини, який прямо заявив, що вважає, що демократія не працює, і шукає диктатури", - сказав американський президент.
За словами Байдена, він бачить майбутнє, де ми "будемо захищати демократію, а не применшувати її".

Трамп та Орбан вже давно підтримують приязні відносини. Колишній президент США заявляв, що Орбан "зробив величезну роботу" і його "поважають у всій Європі". Зокрема, на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан припустив, що в разі перебування Трампа в Овальному кабінеті https://lb.ua/news/2024/03/02/601316_orban_nazvav_trampa_iedinim_shansom.html війна б "взагалі не сталася" . Він назвав Трампа "єдиним шансом на мир в Україні"
09.03.2024 22:59 Ответить
Історія протидії Орбана і демократів сягає десятків років, бо його найлютіший ворог Джордж Сорос (угорський єврей Дєрдь Шорош) є класичним демократом. До речі мало хто знає, що термін "соросята" прийшов саме з угорської пропаганди.
10.03.2024 00:54 Ответить
Побазарили два петуха...
10.03.2024 01:34 Ответить
Экс-премьер Великобритании, Борис Джонсон, 19.01.24:
,,Мир многое выиграет, если в США на выборах президента победит Дональд Трамп.
Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе, президентство Трампа может стать большой победой для мира и Украины".

Президент Польши, Анджей Дуда, 07.02.24:
,,В случае переизбрания Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине, потому что всегда выполнял свои обещания.
Если я получал какое-то обещание от президента Дональда Трампа, если он мне что-то обещал, оно выполнялось.
Да, президент Дональд Трамп держит свое слово, если он что-то говорит, то относится к этому серьезно,,
10.03.2024 03:15 Ответить
Яка гидота…
10.03.2024 09:34 Ответить
 
 