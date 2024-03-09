Орбан после встречи с Трампом: Мир стал бы лучше, если бы он вернулся

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похвалил кандидата в президенты США Дональда Трампа после их встречи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Нам, венграм, остается только одно – честно признать: мир стал бы лучше, и для Венгрии было бы лучше, если бы господин президент Дональд Трамп вернулся (к власти. – Ред.)", – сказал он.

Орбан также повторил свои предварительные заявления, что при президентстве Трампа на Ближнем Востоке и в Украине был мир.

По его словам, Трамп "предложил уважение в мире и тем самым создал условия для мира".

Он также выразил надежду, что его возвращение в Белый дом оживит двусторонние торговые отношения.

