Депутат Бундестага Хофрайтер об обмене Taurus на Storm Shadow: Для Украины - это возможность, Шольц не должен препятствовать

Депутат германского Бундестага от "Зеленых" Антон Хофрайтер сообщил о поддержке британского предложения по обмену ракет Taurus на британские Storm Shadow.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Хофрайтера, "было бы лучше", если бы канцлер Германии Олаф Шольц не блокировал поставки Taurus Украине.

"Но пока Украина не получит больше крылатых ракет, такой "кольцевой обмен" – это возможность", – добавил он.

Депутат также убежден, что Шольц "не должен препятствовать этому".

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.