Новости
4 581 15

Депутат Бундестага Хофрайтер об обмене Taurus на Storm Shadow: Для Украины - это возможность, Шольц не должен препятствовать

бундестаг

Депутат германского Бундестага от "Зеленых" Антон Хофрайтер сообщил о поддержке британского предложения по обмену ракет Taurus на британские Storm Shadow.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Хофрайтера, "было бы лучше", если бы канцлер Германии Олаф Шольц не блокировал поставки Taurus Украине.

"Но пока Украина не получит больше крылатых ракет, такой "кольцевой обмен" – это возможность", – добавил он.

Депутат также убежден, что Шольц "не должен препятствовать этому".

Читайте также: Нагнетание относительно Taurus не ускорит их передачу Украине, - Игнат

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Автор: 

Германия (7226) ракеты (3690) Бундестаг (226) Шольц Олаф (912)
Топ комментарии
+2
Це якийсь писець. Таке враження що колону пускових петріота спецом тісненько поставили щоб кацапам було зручніше.
Пояснити враження мобільного комплекса сраним древнім іскандером неможливо...
показать весь комментарий
09.03.2024 18:56 Ответить
+1
+1
Шольц заиняв глуху оборону - проити иого дріблінгом
показать весь комментарий
09.03.2024 18:49 Ответить
Літня Зірка

@IgTygcooT4bLyZF

В ответ

https://twitter.com/JaWernulsa @JaWernulsa

Та звичайно ніхто вже нічого серйозного не дасть, коли зараз при Сирському здуються оркам локації зхідних ППО установок. Майже кожного дня втрати ППО і РЕБ.
показать весь комментарий
09.03.2024 18:51 Ответить
Це якийсь писець. Таке враження що колону пускових петріота спецом тісненько поставили щоб кацапам було зручніше.
Пояснити враження мобільного комплекса сраним древнім іскандером неможливо...
показать весь комментарий
09.03.2024 18:56 Ответить
Що, усі +100500 штук?
показать весь комментарий
09.03.2024 19:11 Ответить
А ні, бач, тільки що відпрацювали.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:30 Ответить
Що? Де? Коли? Я чув про хаймарса вразили? Коли було знищено петріот?
показать весь комментарий
09.03.2024 19:49 Ответить
Ондрушка,я подивсь той "відосік" про Петріот - ну як тобі сказати,шоб ти себе довбнем не відчував ?
показать весь комментарий
09.03.2024 21:19 Ответить
ПРУФ! В студію. Хто ця зірка? Фсб?
показать весь комментарий
09.03.2024 19:12 Ответить
розвальні гатовь лєтам, а тєлєгу зимой. (кац. мудрість)
показать весь комментарий
09.03.2024 19:20 Ответить
Упс!
показать весь комментарий
09.03.2024 19:29 Ответить
Не лякайте його, в нього й так дупа шольц-шольц-шольц
показать весь комментарий
09.03.2024 18:53 Ответить
Це зрозуміло, як таблиця МНОЖЕННЯ, але ж час перебування Шольца на посаді Мінфіну в Уряді меркель, мав і свої «дивні сліди» та факти, за участю агента ФСБ в ЄС, який потім «смішно зник до московії», разом з об'ємною картотекою їх гріхів… Меркель, під час свого візиту до КНР, так активно рекламувала новий фінансовий інструмент, онукам хунвейбінів… Що тепер їй самій соромно, що так обгадилися …
показать весь комментарий
09.03.2024 18:57 Ответить
ідея начебто непогана, але нахєра Британії ті "тауруси". якщо вона не має носіїв цієї ракети? Колись планували адаптувати британські Eurofighter Typhoon FGR4, але після виходу з Британії з ЄС навряд чи на це виділяли гроші. Принаймні я про це ніде не читав. Може хтось знає більше щодо цієї адаптації.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:16 Ответить
 
 