Оккупанты 14 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены админздания, коммунальное предприятие, дома, энергооборудование и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Утром россияне произвели обстрел Красногригоревской громады Никопольского района Днепропетровской области, а в течение дня под удары попали Никополь и Мировская громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"От вражеских атак сегодня содрогались Никополь и Мировская громадф. Оккупанты били дронами-камикадзе и артиллерией. Всего - 14 раз.

Изуродованы 2 админздания, коммунальное предприятие, котельная. Повреждены четырехэтажка, 2 частных дома, хозяйственная постройка, гараж. Изуродованы энергооборудование, линии электропередачи и газопровод", - говорится в сообщении.

Как отмечается, последствия последнего обстрела еще уточняются.

Относительно утренних обстрелов Лысак сообщил, что 22-летнего парня, пострадавшего во время обстрела Красногригорьевской громады, перевели в днепровскую больницу.

"У него черепно-мозговая травма, ушибы, множественные переломы. Он все еще в реанимации, стабильно тяжел. К сожалению, ранения его 16-летнего брата были несовместимы с жизнью", - рассказал Лысак.