Оккупанты 14 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены админздания, коммунальное предприятие, дома, энергооборудование и ЛЭП. ФОТОрепортаж
Утром россияне произвели обстрел Красногригоревской громады Никопольского района Днепропетровской области, а в течение дня под удары попали Никополь и Мировская громады.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"От вражеских атак сегодня содрогались Никополь и Мировская громадф. Оккупанты били дронами-камикадзе и артиллерией. Всего - 14 раз.
Изуродованы 2 админздания, коммунальное предприятие, котельная. Повреждены четырехэтажка, 2 частных дома, хозяйственная постройка, гараж. Изуродованы энергооборудование, линии электропередачи и газопровод", - говорится в сообщении.
Как отмечается, последствия последнего обстрела еще уточняются.
Относительно утренних обстрелов Лысак сообщил, что 22-летнего парня, пострадавшего во время обстрела Красногригорьевской громады, перевели в днепровскую больницу.
"У него черепно-мозговая травма, ушибы, множественные переломы. Он все еще в реанимации, стабильно тяжел. К сожалению, ранения его 16-летнего брата были несовместимы с жизнью", - рассказал Лысак.
