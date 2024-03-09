В течение суток на фронте произошло 58 боевых столкновений, враг атакует на 5 направлениях, - Генштаб ВСУ
Продолжаются 745-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В течение суток произошло 58 боевых столкновений. Россияне нанесли 3 ракетных и 61 авиационный удар, совершили 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Обстрелы территории Украины
Всего враг нанес 3 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Гранов Харьковской области. Артиллерийскием и минометным обстрелам врага подверглись около 40 населенных пунктов, среди них Елино, Барановка, Блешня, Бучки Черниговской области; Волфино, Екатериновка, Запселье, Порозок Сумской области; Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное Харьковской области.
Боевые действия на Востоке
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новосадово, Терны, Ямполевка, Николаевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское и Белогоровка Луганской области; Терны Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр, Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Николаевка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Прогресс, Волчье, Желанное, Мирноград, Новогродовка, Уманское, Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Максимилиановка, Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Берестки, Константиновка, Антоновка, Екатериновка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.
Ситуация на Юге
На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Работино и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Приморское Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы по районам более 20 населенных пунктов, среди них Херсон и Осокоровка, Берислав, Отрадокаменка, Токаревка, Антоновка, Станислав Херсонской области.
Удары по врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 средству противовоздушной обороны противника.
