Лубинец призвал международных партнеров и иностранных журналистов не освещать псевдовыборы на оккупированных территориях
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международных партнеров и иностранных журналистов не участвовать в освещении событий, связанных с псевдовыборами на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом идет речь в его телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Лубинец отмечает, что с 2014 года в Украине враг пытается добиться своих военных и политических целей, в частности, и благодаря пропагандистским кампаниям. Они направлены не только на россиян, но и на украинцев и на международную аудиторию.
"Это обостряется накануне псевдовыборов "президента" страны-агрессора на ВОТ. Оккупанты используют свои пропагандистские медиа и "рупоров Кремля" для освещения этих "выборов", а также пытаются приобщить к этому иностранных журналистов. Цель остается одной - сделать видимость законности не только для внутренней аудитории, но также для граждан других стран.
Поэтому обращаюсь к международным партнерам и иностранным журналистам: не участвуйте в освещении событий на ВОТ Украины, связанных с псевдовыборами.
Украина – независимая и суверенная, а российские "выборы" на ВОТ – нелегитимны! Они нарушают международное гуманитарное право. Кроме этого, поездка на ВОТ Украины юридически запрещена через территорию России. Также это может быть опасно для вашей жизни, поскольку там продолжаются боевые действия, а по улицам ходят российские военные с оружием", - подчеркнул Лубинец.
