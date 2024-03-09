На следующей неделе законопроект о мобилизации осужденных будет зарегистрирован в Раде, а на ближайшем заседании будет голосоваться, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюска рассчитывает, что на следующей неделе законопроект о мобилизации осужденных и заключенных будет зарегистрирован в Верховной Раде и будет голосоваться.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Малюска заявил в эфире телемарафона.
"Я думаю, что на следующей неделе он (законопроект. - Ред.) будет зарегистрирован, а на ближайшем заседании Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором также. Я ожидаю, что это будет весной, не позже", - подчеркнул Малюска.
Он отметил, что есть тысячи заключенных и осужденных, готовых стать военнослужащими и полноправными членами Сил обороны.
"Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления во время исполнения воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории наверняка под мобилизацию не попадут", - отметил министр.
Он добавил, что не ожидает затягивания рассмотрения в парламенте этого законопроекта, ведь, по его словам, он не встретил ни одного депутата, который был бы против.
"Не все командиры военные готовы брать осужденных и заключенных к себе, но мы не будем и не планируем никому навязывать таких мобилизованных. Скорее всего, это будут отдельные отряды", – пояснил Малюска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
всі крім нас
всі крім наших!
самі себе не заберуть?
повторюють всі кроки кацапів...
А чому не закличете всіх своїх 73% ідіотів стати до лав Війська?
Не підуть? Отакої!
заводиокопи, селянам - землюокопи, бандитам - тюрмиокопи, небожителям - лазурний берег Франції.
а як що засуджений стане зрадником, та загинуть наші солдати, хто за це відповість?
Але хтось, це гальмує … Невж з ВІП-камер ….
@RudijLis
Це що вже, штрафбати, як при совку? Може й заградотряди скоро будуть? Малюська - це розмір мозку цієї істоти, певно
А чому ж тоді влада України робить все точнісінько, як робить *****?
Бо в ********** є дирявий кадирка , що на фронт не прется й свої туди не пускає , але у ролі катів й загранотряду -- залюбки .
Хто в Україні піде на таку роботу ката й вбивці ?! Хто буде охороняти в тилу й ЗББ мирне населення -- особливо донєк від цих садюг й гвалтівників ?!
***** похер й на зеків як на очевидний фарш , йому посрати на згвалтованних московитянок від "гемороїв-вагнера" . Воно воює за владу й за власну дупу ... В його тоталітарни режим й йому похер на усіх носіїв альтернативної інфи .
В Україні не потрібно полюжувати позитивний образ ЗСУ через навалу там мародерів , вбивць й гвалтівників .
Починаючи від замашок главзебвла, який є пародією на пуйла.
При СРСР із засуджених робили штрафбати і кидали їх на штурми
То чому Україна не може мобілізувати цих злочинців?
Нехай своєю кров'ю спокутують свої злочини які вони вчинили
І таким чином збільшиться чисельність військ
І це треба було робити з перших днів війни, і при тому що Україна має дуже велику кількість засуджених
Чому платники податків їх повині утримувати ?
Нехай відпрацьовують за своє багаторічне утримання
Яке вам до них діло?
Чи може ви із їхнього числа
Тобто студентів не треба набирати бо вони молоді
Пенсіонерів не чіпайте бо вони старі
Нехай тоді засуджені воюють і вони мають допомагати зсу якщо бажають вийти з в'язниці
І на війні правил немає
Всі чекають перемоги але чомусь вважають що засуджені не мають воювати
Все скидують на владу нехай зелені воюють
Цього не буде ніколи
Як і Сталін ніколи не воювала а давав команди
А війна на плечах народу
Господи, вируби йому інтернет...
я представляю, что будет, если возраст призыва продлят до 65. тут же основной актив ресурса - колхозные пни по 60 лет. которые тут бьются в патриотических припадках, и совсем не против, чтобы кто-нибудь другой стал ценой победы. главное, чтоб не они))