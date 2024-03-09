РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5348 посетителей онлайн
Новости
10 063 83

На следующей неделе законопроект о мобилизации осужденных будет зарегистрирован в Раде, а на ближайшем заседании будет голосоваться, - Малюська

малюська

Министр юстиции Денис Малюска рассчитывает, что на следующей неделе законопроект о мобилизации осужденных и заключенных будет зарегистрирован в Верховной Раде и будет голосоваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Малюска заявил в эфире телемарафона.

"Я думаю, что на следующей неделе он (законопроект. - Ред.) будет зарегистрирован, а на ближайшем заседании Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором также. Я ожидаю, что это будет весной, не позже", - подчеркнул Малюска.

Он отметил, что есть тысячи заключенных и осужденных, готовых стать военнослужащими и полноправными членами Сил обороны.

Читайте также: Воевать могут 50 000 граждан с судимостью и тысячи заключенных. Побратимов не будут убивать, - Малюська

"Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления во время исполнения воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории наверняка под мобилизацию не попадут", - отметил министр.

Он добавил, что не ожидает затягивания рассмотрения в парламенте этого законопроекта, ведь, по его словам, он не встретил ни одного депутата, который был бы против.

"Не все командиры военные готовы брать осужденных и заключенных к себе, но мы не будем и не планируем никому навязывать таких мобилизованных. Скорее всего, это будут отдельные отряды", – пояснил Малюска.

Читайте также: В рамках проекта рекрутинга доступны 8,5 тыс. вакансий, - Минобороны

Автор: 

судимость (50) мобилизация (2886) Малюська Денис (322)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
І по школам потім будете їх водити??
показать весь комментарий
09.03.2024 21:20 Ответить
+15
чума на вас, блаЗЄнські!

повторюють всі кроки кацапів...

А чому не закличете всіх своїх 73% ідіотів стати до лав Війська?

Не підуть? Отакої!
показать весь комментарий
09.03.2024 21:19 Ответить
+14
вони ще не сидять.
показать весь комментарий
09.03.2024 21:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А квартоловцев будут мобилизованы??
показать весь комментарий
09.03.2024 21:07 Ответить
А хто ж мудрий нарід ОБслуживать то будєт!?
показать весь комментарий
09.03.2024 21:09 Ответить
вони ще не сидять.
показать весь комментарий
09.03.2024 21:22 Ответить
Лучше бы им лежать минуя стадию отсидки.
показать весь комментарий
09.03.2024 21:28 Ответить
поки що нікому ї покласти, бо всі зайняті. Тому вони вже забронзовіли як памятники, і покласти їх буде важко. Як казала одна розумна людина - проблема ідіократії в тому, що ти можешь вільно за неї голосувати, а от щоб її позбавитись, тобі доведеться стріляти.
показать весь комментарий
09.03.2024 21:31 Ответить
Молюск у владі ЗЕгадюк з ЗЕжабами
показать весь комментарий
09.03.2024 22:25 Ответить
лозунг зелених!!!
всі крім нас
всі крім наших!
показать весь комментарий
10.03.2024 09:30 Ответить
не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Джерело:

самі себе не заберуть?
показать весь комментарий
10.03.2024 10:49 Ответить
А яких саме засуджених ще на фронт відправить? Невже тих самих добровольців?
показать весь комментарий
09.03.2024 21:10 Ответить
Самых нежелающих. Убийциы и т. п. останутся на зоне мирно кормиться.
показать весь комментарий
09.03.2024 21:13 Ответить
не факт. у меня клиент по разбою пошел воевать еще в 2022-м году. а в 2016-м в военную часть, где я служил, взяли на контракт чувака у которого 14 лет отсидки. за убийство и грабеж. через два месяца после подписания контракта он жену убил.
показать весь комментарий
11.03.2024 08:20 Ответить
Та поки приймуть закон про мобілізацію, то в Україні і залишуться виключно "квартальці" і такі, як вони мажори від влади з довідками, що навіть ходити не можуть, а самі кожної ночі засідають у нічних клубах і роблять гонки по містах на крутих тачках. Україну знову розділи на дві частини, колись яник і "риги" ділили на схід і захід, а "слуги" розділили на "своїх" і "чужих". Свої можуть вільно пересікати кордони, відпочивати в кабаках, а "чужі", більшість із сіл, мають сидіти в окопах.
показать весь комментарий
09.03.2024 21:12 Ответить
Вже давно пора їх забрати
показать весь комментарий
09.03.2024 21:15 Ответить
чума на вас, блаЗЄнські!

повторюють всі кроки кацапів...

А чому не закличете всіх своїх 73% ідіотів стати до лав Війська?

Не підуть? Отакої!
показать весь комментарий
09.03.2024 21:19 Ответить
І по школам потім будете їх водити??
показать весь комментарий
09.03.2024 21:20 Ответить
Яка блаЗЄнська ганьба...
показать весь комментарий
09.03.2024 21:22 Ответить
Які ж ви сміливі, зелені сцикуни! А нормальний закон про мобілізацію від подання якого ухилився верховний ухилянт ухвалити слабо?
показать весь комментарий
09.03.2024 21:21 Ответить
Робочим - заводи окопи, селянам - землю окопи, бандитам - тюрми окопи, небожителям - лазурний берег Франції.
показать весь комментарий
09.03.2024 21:22 Ответить
а хто буде командиром у засуджених?
а як що засуджений стане зрадником, та загинуть наші солдати, хто за це відповість?
показать весь комментарий
09.03.2024 21:22 Ответить
Окупант з Кринок жаліється на ЗСУ https://t.me/frontline_news_ua
показать весь комментарий
09.03.2024 21:23 Ответить
Чесно кажучи не уявляю цей сором - Герої і зекі в одному окопі..
показать весь комментарий
09.03.2024 21:24 Ответить
І впевнений що добровільно куй хто туди піде.. тюрма зараз саме безпечне місце.. а надивившись на казловагнерівців - так то й подавно..
показать весь комментарий
09.03.2024 21:26 Ответить
Вы по сеьбе не судите. Попробуйте посидеть несколько мес без свободы-это не так просто. Хотя если вы прирожденный раб-вам понравится. А нормальнысм людям даже в суперлюксовой Норвежской тюрьме где условия жизни ,питания,медицины и досуга лучше чем у среднестатистического украинца-они всеравно не хотят там сидеть. ПС командирам таких подразделений нужно давать особые полномочияесли такой солдат будет нарушать воинскую дисциплину. Влплоть до расстрела на месте. И я-бы не брал рецидивистов или тех кто сидит за умышленное убийство
показать весь комментарий
10.03.2024 09:51 Ответить
зэк зэку рознь. есть много тех, кто по дурости на зону попал. у меня в части был чувак, который дезертировал. потом его вернули. дали условное. так он потом два ордена богдана получил. наград заработал больше, чем командир полка ссо. когда то мужик попался. допрашивал его как свидетеля. у него 8 лет отсидки за убийство. в пьяной драке в кабаке не расчитал сил и убил. после тюрьмы много лет небыло никаких залетов. женился, дети, дом, огород, работа. жил так, что соседи завидовали.
показать весь комментарий
11.03.2024 08:26 Ответить
А якщо його за ухилянство посадили? То що теж на фронт відправлять?
показать весь комментарий
09.03.2024 21:51 Ответить
Обовязково.
показать весь комментарий
09.03.2024 21:56 Ответить
Если он сам захочет-а он ЗАХОЧЕТ! Всех ухилянтов нужно через тюрьму прогнать-чтобы они поняли что такое несвобода и что за свободу нужно воевать и она не дается на шару. На нашу свободу воевало много поколений Укаинцев-плохо что многие об этом забыли
показать весь комментарий
10.03.2024 09:53 Ответить
Сидів?
показать весь комментарий
10.03.2024 10:22 Ответить
А військова поліція, військова прокуратура та військовий суд будуть створені? Чи дезертирів-зеків тьотькі судді роками лапати та судити будять?
показать весь комментарий
09.03.2024 21:55 Ответить
"окреми загони", тобто цей "Чапай" в окулярах буде командувачем окремої бригади.
показать весь комментарий
09.03.2024 22:05 Ответить
Коли вже цей пацаватий слимак заглохне?
показать весь комментарий
09.03.2024 22:10 Ответить
Оскільки жоден житель квартала не вважає за можливість захищати Україну, тому що їхні рила і дупи вже не вмістяться до танку, їхні рила і дупи повинні захищати інші. )(уйло з його 3,14дораснею використовує для окупації України вагінівців та шмордизети. Тому не бачу підстав для критики ініціативи Малюськи, хоча його фешенебельна камера власника чекає.
показать весь комментарий
09.03.2024 22:18 Ответить
Малюска, сам особисто, має бажання захищати Україну від орків московських… з першого дня його сидіння, в будинку Мінюсту!!
Але хтось, це гальмує … Невж з ВІП-камер ….
показать весь комментарий
09.03.2024 22:21 Ответить
Нє, но то факт: всі нормальні ухилянти або ховаються або Тису перепливають, а засуджені бадьоро і безстрашно крокують вулицями, увязнені вобше наглі - сидять.
показать весь комментарий
09.03.2024 22:36 Ответить
Мусоров, прокуроров, адвокатов, судейских работников, СБУ, спецсвязь, депутатов и других клиентов из закрытых списков мобилизовть не пробовали? Если их всех вместе собрать, там миллиона три насобирается.
показать весь комментарий
09.03.2024 22:49 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

Це що вже, штрафбати, як при совку? Може й заградотряди скоро будуть? Малюська - це розмір мозку цієї істоти, певно

показать весь комментарий
09.03.2024 22:52 Ответить
Кажете, що Україна, це не Росія?

А чому ж тоді влада України робить все точнісінько, як робить *****?
показать весь комментарий
09.03.2024 23:25 Ответить
Если на Рашке убирают улици от мусора-то в Украине принципиально этого не делать не нужно чтобы не быть такими как рашка. Если Гитлер сторил Автобаны и дешевый народный автомобиль-нужно запретить автобаны поскольку это изобретение злого нацистского гения? Даже у русских бывают здравые идеи. Зачем содержать преступника в тюрьме(а это очень большие деньги) если он может приносить пользу государству и ДОБРОВОЛЬНО воевать за Украину. Надеюсбь их в мясные штурны посылать не будут как это в рашке делали. и тогда все будет нормально
показать весь комментарий
10.03.2024 09:57 Ответить
Єдина розумна ідея ********** це суіцид до віправки на фарш в Україну .

Бо в ********** є дирявий кадирка , що на фронт не прется й свої туди не пускає , але у ролі катів й загранотряду -- залюбки .

Хто в Україні піде на таку роботу ката й вбивці ?! Хто буде охороняти в тилу й ЗББ мирне населення -- особливо донєк від цих садюг й гвалтівників ?!

***** похер й на зеків як на очевидний фарш , йому посрати на згвалтованних московитянок від "гемороїв-вагнера" . Воно воює за владу й за власну дупу ... В його тоталітарни режим й йому похер на усіх носіїв альтернативної інфи .

В Україні не потрібно полюжувати позитивний образ ЗСУ через навалу там мародерів , вбивць й гвалтівників .
показать весь комментарий
10.03.2024 21:34 Ответить
На россии зэков краткосрочными контрактами заманивают. В Украине собираются мобилизовать. Догоним и перегоним емае.
показать весь комментарий
09.03.2024 23:48 Ответить
Все как на россии, только на шаг позади. Так победим однозначно!
показать весь комментарий
09.03.2024 23:50 Ответить
Так як та рада працює,то наступне засідання це в грудні????
показать весь комментарий
09.03.2024 23:52 Ответить
длбпи повторюють оркостан
показать весь комментарий
10.03.2024 02:19 Ответить
Все повторюють за кацапами.
Починаючи від замашок главзебвла, який є пародією на пуйла.
показать весь комментарий
10.03.2024 09:10 Ответить
А чого ніхто не возмющался коли цей дебіл після того як став мін.юстіціі сидів на столі в приймальному кабінеті,стояв на голові(стрес знімав) в рабочьому.Для цього там є комната відпочинку.Гадаєте це він робив просто так,заради куража.Мін юст-це окрема державна структура,яка контролює законопроекти відповідно констітуціі соблюденія провав людини в першу чергу.
показать весь комментарий
10.03.2024 09:53 Ответить
Штрафбати Боневтіка......
показать весь комментарий
10.03.2024 10:10 Ответить
А головне що військових не випустят а всяку шваль..... хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. А це десятки тисяч військових а не блатних та урків..
показать весь комментарий
10.03.2024 10:13 Ответить
В Україні будуть мобілізовані всі крім чотириразового ухилянта Зеленського, Єрмака, Колі Оболонського, мордоворотів з "Кварталу 95"та усіх їх родичів. На них законодавством України встановлена бронь.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:26 Ответить
Це правильне рішення
При СРСР із засуджених робили штрафбати і кидали їх на штурми
То чому Україна не може мобілізувати цих злочинців?
Нехай своєю кров'ю спокутують свої злочини які вони вчинили
І таким чином збільшиться чисельність військ
І це треба було робити з перших днів війни, і при тому що Україна має дуже велику кількість засуджених
Чому платники податків їх повині утримувати ?
Нехай відпрацьовують за своє багаторічне утримання
показать весь комментарий
10.03.2024 11:09 Ответить
Довбаний совок.У твоєму коннченому сесері більшість сиділа по политичним статтям та депортовані-Так звані вороги народу.Надивилося кончене совкових і кацапських пропагандистських фільмів.Гопота та блатні не воювали.
показать весь комментарий
10.03.2024 14:04 Ответить
А зараз сидять злочинці крадії шахраї, гвалтівники , вбивці
Яке вам до них діло?
Чи може ви із їхнього числа
Тобто студентів не треба набирати бо вони молоді
Пенсіонерів не чіпайте бо вони старі
Нехай тоді засуджені воюють і вони мають допомагати зсу якщо бажають вийти з в'язниці
І на війні правил немає
Всі чекають перемоги але чомусь вважають що засуджені не мають воювати
Все скидують на владу нехай зелені воюють
Цього не буде ніколи
Як і Сталін ніколи не воювала а давав команди
А війна на плечах народу
показать весь комментарий
10.03.2024 14:19 Ответить
Эти ублюдки будут дёргать всех без разбора, даже тех кто под следствием и их вина не доказана, сидишь в СИЗО а завтра к тебе ввалились и пинка под сраку дуй на фронт, а человек ни разу в жизни в руках автомат не держал.
показать весь комментарий
10.03.2024 14:43 Ответить
а ви сам пенсіонер, чи засуджений ви чому вважаєте, що саме ви не повинні воювати?..
показать весь комментарий
10.03.2024 19:50 Ответить
Так и есть, пенсионер.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:31 Ответить
так і мовчіть "в тряпочку".. як ви заїбали розсуджувати! усі ваші гроші не кравчук чи кучма вкрав, вони в страші пропали -- бо то був держбанк, я такі як я на вас повинні працювати, а ще й воювати, а ви ще навелико порадами розкидуєтесь....
Господи, вируби йому інтернет...
показать весь комментарий
12.03.2024 19:09 Ответить
Тому що гвалтівник , й без зборої має певну схильність . А як дати йому йще зборою , то воно в 10 разів верогіднійше піде у сусіднє тилове село й згвалтує там когось . А щоб його від цього зтримувати потрібно як мінімум 10 тисяч дирявих кадирівців в якості загранзагоу. В Україні таке є чи нема ?! Й законодавства такого нема, що дозволяло би розтрілувати мародерів й гвалтівників на місці . Тим більш дезертирів .
показать весь комментарий
10.03.2024 21:39 Ответить
Я не думаю что на передовой особо заморачиваться будут с законодательством
показать весь комментарий
10.03.2024 23:46 Ответить
Ещё как воевали, особенно в конце войны, когда Европу грабить и насиловать появилась возможность.А потом вернулись на зоны и стали ******. Почитай о сучьей войне
показать весь комментарий
10.03.2024 23:45 Ответить
Очкастая пид*расина!
показать весь комментарий
10.03.2024 12:46 Ответить
Как это всё за*бло, эти тухлодырые соросята заслуживают одного, публичной казни на площади.
показать весь комментарий
10.03.2024 12:49 Ответить
сам ти путинятко -- йди зі своїми соросятками "на дно"!
показать весь комментарий
10.03.2024 19:51 Ответить
В этом зелёном болоте махновцем станешь и будешь орать "Анархия мать порядка".
показать весь комментарий
10.03.2024 19:56 Ответить
почитал гневные высеры выше . такое ощущение, что основной контингент ресурса - честные арестанты, которые 2 года мирно сидели на форуме, говнякали про ухылянтов и речку тысу, а тут как за них взялись - так айяяй))
я представляю, что будет, если возраст призыва продлят до 65. тут же основной актив ресурса - колхозные пни по 60 лет. которые тут бьются в патриотических припадках, и совсем не против, чтобы кто-нибудь другой стал ценой победы. главное, чтоб не они))
показать весь комментарий
10.03.2024 15:53 Ответить
Смотрел видео где командир отчитывает солдата, за то что тот бездействовал во время боя, орёт на него неистово а смысл диалога следующий "Ты почему баран не стрелял, не видел что ли с фланга обходили и пытались в тыл зайти?! Да я на крючок нажал а он так сильно грохочет". Боец оказался менеджером или дизайнером не помню уже, ну и какой победе говорить когда таких людей в армию набирают
показать весь комментарий
10.03.2024 16:02 Ответить
всем зелеДрочерам по калашмату и на Бахмут пусть кровью искупают свой выбор 19 года и баб туда же биомусор не жалко...
показать весь комментарий
10.03.2024 16:55 Ответить
Їбаньки!
показать весь комментарий
10.03.2024 19:42 Ответить
цього молюска б мобілізували... але підозрюю ВЛК зробить заключення, що він не сповна розуму...
показать весь комментарий
10.03.2024 19:44 Ответить
цікаво а зеків теж примусово будуть мобілізовувати . чи за бажанням?
показать весь комментарий
11.03.2024 10:45 Ответить
 
 