На следующей неделе законопроект о мобилизации осужденных будет зарегистрирован в Раде, а на ближайшем заседании будет голосоваться, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюска рассчитывает, что на следующей неделе законопроект о мобилизации осужденных и заключенных будет зарегистрирован в Верховной Раде и будет голосоваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Малюска заявил в эфире телемарафона.

"Я думаю, что на следующей неделе он (законопроект. - Ред.) будет зарегистрирован, а на ближайшем заседании Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором также. Я ожидаю, что это будет весной, не позже", - подчеркнул Малюска.

Он отметил, что есть тысячи заключенных и осужденных, готовых стать военнослужащими и полноправными членами Сил обороны.

"Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления во время исполнения воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории наверняка под мобилизацию не попадут", - отметил министр.

Он добавил, что не ожидает затягивания рассмотрения в парламенте этого законопроекта, ведь, по его словам, он не встретил ни одного депутата, который был бы против.

"Не все командиры военные готовы брать осужденных и заключенных к себе, но мы не будем и не планируем никому навязывать таких мобилизованных. Скорее всего, это будут отдельные отряды", – пояснил Малюска.

