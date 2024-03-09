Один человек погиб и четыре получили ранения вследствие атак российской армии на Донетчину 9 марта

В течение 9 марта войска РФ атаковали пять населенных пунктов в Донецкой области, есть пострадавшие

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

В частности, утром армия РФ обстреляла с. Очеретино Покровского района. Вражеский снаряд разорвался недалеко от дома, в результате чего получил осколочное ранение мужчина 63-х лет. На момент взрыва он находился на собственном подворье.

Вскоре оккупанты атаковали г. Часов Яр Бахмутского района. Прямо на улице получил множественные осколочные ранения 46-летний мужчина. Очевидцы пытались сразу оказать ему неотложную помощь, но спасти потерпевшего не удалось.

В 15:30 произошел обстрел с. Елизаветовки Марьинской ГГ. Как следствие получила ранение женщина 68 лет, которую с огнестрельным осколочным ранением грудной клетки доставили в больницу.

В то же время армия РФ ударила по с. Архангельское Очеретинской СГ. Недалеко от водоема получил телесные повреждения мужчина 57 лет.

Указанные населенные пункты оккупанты атаковали из артиллерии.

В 17:20 оккупанты нанесли удар по Украинску Селидовской ОТГ, вероятно, с использованием РСЗО "Ураган". С минно-взрывной травмой и открытым переломом голени в больницу доставлена 29-летняя пострадавшая. Повреждены 3 многоэтажных дома и 3 частных домовладения.

