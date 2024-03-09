РУС
С начала года Россия 346 раз применила химическое оружие против ВСУ

Хімічна зброя

Россия продолжает применять против Вооруженных сил Украины токсичные химические вещества, запрещенные Конвенцией о химическом оружии.

Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич во время выступления на 105-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"РФ последовательно и постоянно нарушает правила ведения войны и продолжает применять против Вооруженных сил Украины токсичные химические вещества, запрещенные Конвенцией о химическом оружии", - сказал он.

Посол также отметил, что российская армия стремительно увеличивает объем и расширяет географию использования токсичных химикатов, что также является нарушением конвенции.

Читайте также: На Таврическом направлении россияне девять раз за сутки сбросили химоружие на позиции ВСУ, - Силы обороны

"Только в 2024 году мы зафиксировали 346 случаев применения токсичных химических веществ - это эквивалентно 6 нарушениям РФ конвенции в день. Применение химического оружия рассматривается врагом как средство достижения тактического преимущества и деморализации ВСУ. Цель применения - отравление военнослужащих ВСУ и вытиснение их с укрепленных позиций", – сказал посол.

По его словам, по состоянию на 1 марта расследуется 1060 случаев применения химических веществ Россией. В настоящее время подтверждены 72 факта такого использования.

Основным средством доставки боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами, являются БПЛА, сбрасывающие газовые гранаты типа К-51 (71%).

Смотрите также: За неимением бронетехники россияне для штурмов используют квадроциклы и гольф-кары. Мы это называем "колымажные мясные штурмы", - Тарнавский. ВИДЕО

"По состоянию на февраль 2024 года - 946 случаев оказания медицинской помощи украинским военнослужащим в связи с отравлением неизвестным веществом, произошедшим в районах боевых действий, зарегистрированы в учреждениях здравоохранения Украины", - сказал посол.

Карасевич подчеркнул, что Украина считает эти задокументированные случаи и обращения военнослужащих ВСУ за медицинской помощью свидетельством систематичности и грубым нарушением государством-агрессором положений конвенции.

Читайте также: Армия РФ все чаще применяет ядовитый газ против ВСУ, - Le Monde

Украинские власти активно собирают доказательства, связанные с нарушениями Россией конвенции, и будут предоставлять техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и государствам-участникам информацию о ходе расследования в установленном порядке, добавил посол.

армия РФ (20363) химическое оружие (383)
+3
Мир должен понять, что нет такого оружия массового поражения, которое не могло бы быть применено против параши после того, как она тысячи раз нарушила все конвенции, обычаи и правила ведения войны.
09.03.2024 21:39 Ответить
+3
Може пора вимагати скликати радбез? Зелепухи де ваші дії в цьому напрямку?
На кого працює зелена влада?
Може такій владі пора на вихід!
09.03.2024 21:47 Ответить
+2
Кулеба! Єрмак! зе-лідОр! Ну і де рішення міжнародних організацій? Де зібрання ООН та міжнародні резолюції? Де хоч щось, що засуджує цих кацапських виродків??? Чи ви своїх оманських партнерів не підставляєте, бо можуть припинити фінансування? Чи прикрити прокат ваших "кварталів", "Сватів", "папіков" та іншого ТВ-сміття на кацапських болотах???
09.03.2024 21:44 Ответить
