С начала года Россия 346 раз применила химическое оружие против ВСУ

Россия продолжает применять против Вооруженных сил Украины токсичные химические вещества, запрещенные Конвенцией о химическом оружии.

Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич во время выступления на 105-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"РФ последовательно и постоянно нарушает правила ведения войны и продолжает применять против Вооруженных сил Украины токсичные химические вещества, запрещенные Конвенцией о химическом оружии", - сказал он.

Посол также отметил, что российская армия стремительно увеличивает объем и расширяет географию использования токсичных химикатов, что также является нарушением конвенции.

"Только в 2024 году мы зафиксировали 346 случаев применения токсичных химических веществ - это эквивалентно 6 нарушениям РФ конвенции в день. Применение химического оружия рассматривается врагом как средство достижения тактического преимущества и деморализации ВСУ. Цель применения - отравление военнослужащих ВСУ и вытиснение их с укрепленных позиций", – сказал посол.

По его словам, по состоянию на 1 марта расследуется 1060 случаев применения химических веществ Россией. В настоящее время подтверждены 72 факта такого использования.

Основным средством доставки боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами, являются БПЛА, сбрасывающие газовые гранаты типа К-51 (71%).

"По состоянию на февраль 2024 года - 946 случаев оказания медицинской помощи украинским военнослужащим в связи с отравлением неизвестным веществом, произошедшим в районах боевых действий, зарегистрированы в учреждениях здравоохранения Украины", - сказал посол.

Карасевич подчеркнул, что Украина считает эти задокументированные случаи и обращения военнослужащих ВСУ за медицинской помощью свидетельством систематичности и грубым нарушением государством-агрессором положений конвенции.

Украинские власти активно собирают доказательства, связанные с нарушениями Россией конвенции, и будут предоставлять техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и государствам-участникам информацию о ходе расследования в установленном порядке, добавил посол.