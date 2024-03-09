С начала года Россия 346 раз применила химическое оружие против ВСУ
Россия продолжает применять против Вооруженных сил Украины токсичные химические вещества, запрещенные Конвенцией о химическом оружии.
Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич во время выступления на 105-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"РФ последовательно и постоянно нарушает правила ведения войны и продолжает применять против Вооруженных сил Украины токсичные химические вещества, запрещенные Конвенцией о химическом оружии", - сказал он.
Посол также отметил, что российская армия стремительно увеличивает объем и расширяет географию использования токсичных химикатов, что также является нарушением конвенции.
"Только в 2024 году мы зафиксировали 346 случаев применения токсичных химических веществ - это эквивалентно 6 нарушениям РФ конвенции в день. Применение химического оружия рассматривается врагом как средство достижения тактического преимущества и деморализации ВСУ. Цель применения - отравление военнослужащих ВСУ и вытиснение их с укрепленных позиций", – сказал посол.
По его словам, по состоянию на 1 марта расследуется 1060 случаев применения химических веществ Россией. В настоящее время подтверждены 72 факта такого использования.
Основным средством доставки боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами, являются БПЛА, сбрасывающие газовые гранаты типа К-51 (71%).
"По состоянию на февраль 2024 года - 946 случаев оказания медицинской помощи украинским военнослужащим в связи с отравлением неизвестным веществом, произошедшим в районах боевых действий, зарегистрированы в учреждениях здравоохранения Украины", - сказал посол.
Карасевич подчеркнул, что Украина считает эти задокументированные случаи и обращения военнослужащих ВСУ за медицинской помощью свидетельством систематичности и грубым нарушением государством-агрессором положений конвенции.
Украинские власти активно собирают доказательства, связанные с нарушениями Россией конвенции, и будут предоставлять техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и государствам-участникам информацию о ходе расследования в установленном порядке, добавил посол.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На кого працює зелена влада?
Може такій владі пора на вихід!
Тестують реакцію Міравой Общєствінасті.
Папізже,побачив шо усім досраки - влупять поповній..