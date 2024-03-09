Фортификационные сооружения на Запорожье строятся по обновленному проекту, - Федоров

В Запорожской области фортификационные сооружения строят по обновленному проекту.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня происходит строительство фортификационных сооружений по всему нашему государству. Непосредственно на территории Запорожской области мы строим совместно с военными (одну часть строят гражданские, другую – военные подрядчики)", – сказал он.

Федоров добавил, что работы проходят по типовому обновленному проекту, изданному Минобороны.

"Мы стараемся совершенствовать оборонные сооружения, чтобы нашим военным было не только более безопасно, но и более комфортно находиться там во время выполнения своих боевых задач", – добавил Федоров.

Темпы строительства контролирует лично президент Украины, качество работ – Минобороны и военные бригады.

Фортификационные сооружения состоят из большого количества компонентов, в том числе противотанкового рва, "зубов дракона". Линия обороны содержит все, что может замедлить или остановить прохождение вражеской колесной и гусеничной техники.

"Те сроки, которые перед нами ставят военные, будут соблюдены и, скорее всего, мы будем увеличивать объемы того, что сейчас строим, чтобы нашим военным и гражданским жителям было спокойнее, и мы могли сконцентрироваться на освобождении территории", - добавил глава области.