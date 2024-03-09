РУС
Фортификационные сооружения на Запорожье строятся по обновленному проекту, - Федоров

Будівництво фортифікацій

В Запорожской области фортификационные сооружения строят по обновленному проекту.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня происходит строительство фортификационных сооружений по всему нашему государству. Непосредственно на территории Запорожской области мы строим совместно с военными (одну часть строят гражданские, другую – военные подрядчики)", – сказал он.

Федоров добавил, что работы проходят по типовому обновленному проекту, изданному Минобороны.

"Мы стараемся совершенствовать оборонные сооружения, чтобы нашим военным было не только более безопасно, но и более комфортно находиться там во время выполнения своих боевых задач", – добавил Федоров.

Темпы строительства контролирует лично президент Украины, качество работ – Минобороны и военные бригады.

Фортификационные сооружения состоят из большого количества компонентов, в том числе противотанкового рва, "зубов дракона". Линия обороны содержит все, что может замедлить или остановить прохождение вражеской колесной и гусеничной техники.

"Те сроки, которые перед нами ставят военные, будут соблюдены и, скорее всего, мы будем увеличивать объемы того, что сейчас строим, чтобы нашим военным и гражданским жителям было спокойнее, и мы могли сконцентрироваться на освобождении территории", - добавил глава области.

+7
По проекту Тимошенко? В несколько раз дороже реальной стоимости?
09.03.2024 22:03
+6
Проект уже продали, анонсёры?
09.03.2024 22:03
+6
С ФСБ согласовали!!
09.03.2024 22:04
Проект уже продали, анонсёры?
09.03.2024 22:03
Ну, якшо Президент контролює, то........
09.03.2024 22:05
Іван Федоров - ты *****, сдающий гостайну!
09.03.2024 22:06
По проекту Тимошенко? В несколько раз дороже реальной стоимости?
09.03.2024 22:03
А ось для чого Тимошенко повернули- не тільки в Турцію з Умеровим про мир тусити
09.03.2024 22:05
це самий той Тимошенко Бєні, котрого зняли (на рік, як виявляється) коли відмивали яйця Резнікова по 17 перед Рамштаймом, а Тимошенко загуркотів з ОПУ під ту лавочку - дав Єрмаку місце для його шурмів... А тепер БЄНЯ возвращаєццца? Нє долго ще його Малюк кришуватиме- скоро мир?
09.03.2024 22:09
Координатор програми Кирило Тимошенко про ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО - сніг зійшов, дороги залишилися . ОСЬ чому так довго не було захисних споруд - Бєня просував свого Кирилку- Малюк разрєшіл...
показать весь комментарий
Наперегонки с НАБУ. Почему Зеленский уволил Тимошенко и связанных с ним губернаторов-
https://www.liga.net/politics/articles/naperegonki-s-nabu-pochemu-zelenskiy-uvolil-timoshenko-i-svyazannyh-s-nim-gubernatorov
09.03.2024 23:09
Раніше крали по чорному,а тепер по зеленому крадуть.
09.03.2024 23:45
Да зеленые уже переплюнули в этом деле всех прошлых, вместе взятых...
показать весь комментарий
В порівнянні з тендерною вартістю будівництва оборонних споруд в Сумській області,-в 2,5-3 рази.
Тимошенко свою справу знає.
Тимошенко свою справу знає.
10.03.2024 05:51
"НЕ ПРАШЛО І ТРІ ГОДА "...
показать весь комментарий
Голосування читачів The Page у рейтингу політичних інфлюенсерів

Хто з політичних інфлюенсерів має найбільший вплив на українців? До кого прислуховуються люди, кому довіряють? Щоб знайти відповіді на ці питання, The Page оголошує старт читацького голосування у рейтингу політичних інфлюенсерів і пропонує обрати зі складеного редакцією лонглиста свого кандидата.

За допомогою голосування ми сформуємо першу десятку рейтингу. Цих людей ми і вважатимемо найвпливовішими серед наших читачів. .....

Від себе- за добу дуже дивні переміщення відбулися , перша трійка не змінна, залишилася, а Бргинець, Бутусов , Залужний -третя трійка , вова на 12-му (устал йому Подоляк писати)
Дуже просто - лайкніть на сердечку один раз для Вас найцікавішого ...
https://thepage.ua/ua/rating/golosuvannya-chitachiv-the-page-u-rejtingu-politichnih-inflyuenseriv
09.03.2024 22:19
,,,,,The Page:
Деяких популярних діячів ми вирішили не включати до списку.

Це персонажі, яких офіційно звинувачують в антиукраїнській діяльності, ті, хто працював на проросійських пропагандистських ресурсах, що належали політикам-зрадникам, ті, хто в гонитві за переглядами надавав слово відвертим ворогам нашої держави.

Також до переліку не включили людей, які працюють під псевдонімами і не показують свої обличчя.
Якщо ви вважаєте, що у лонглисті немає людини, яка має увійти до рейтингу The Page, додайте свого кандидата, заповнивши цю https://docs.google.com/forms/d/e/1********************************************-_hVXahOd3A/viewform форму . Ми обов'язково розглянемо всі пропозиції.
09.03.2024 22:23
09.03.2024 22:42 Ответить
На на .
09.03.2024 22:43
С ФСБ согласовали!!
показать весь комментарий
це Умєров в Турції учора - 8 травня
показать весь комментарий
А це банда Умєров-Гамадрилохамія - Кирило Тимошенко ( у Вікіпедії про його участь у цій делегації ні слова) - хочуть здати Україну 29 березня 2022 року, та Джонсонюк не дав( жалівся недавно привселюдно Гамадрилохамія)
показать весь комментарий
За проектну документацію не продешевили?
показать весь комментарий
ткнула америка носом в гівно, як паршиве котеня, то зе-шобла заворушилась , з пафосом будує
показать весь комментарий
Так америка в наступ гнала з лопатами цілий рік. То для чого було щось будувати? Хто будує оборонні споруди при наступі? Надіялись, що дадуть достойної зброї, але не тут було....
показать весь комментарий
Зеля як завжди колотить понти і "контролює темпи"
показать весь комментарий
Зелений шапітолій на марші чергової брехні. Хвьодоров, де міліон дронов? Звичайні земляні шанці зешобла називає новим проектом. Брехливі покидьки.
показать весь комментарий
Федоров це якась магічна прокладка, якою Зеленський з Єрмаком закриває всі діри і зашквари влади. Де був Федоров до здачі Авдіївки, а міністр оборони велика дупа, да і особистий контроль президента? Де все е було? А зараз, ми повинні повірити що воно все магічно зʼявилось бо Федоров?
показать весь комментарий
Міхаіл Альбертовіч, це Бермудський трикутник, в якому безвісти зникають українські міліарди.
показать весь комментарий
Сіндзе,або Або

@oUqXP4RXQRmPtlw

Погані новини: п*дори навчились перетворювати авіабомби на міні-ракети. Все через новий модуль УМПБ. Формально це авіабомба ФАБ-250, але з реактивним двигуном і супутниковою навігацією.
показать весь комментарий
ну, у нас по телевизору любят показывать то, чего не нужно. Русня дронами научилась пользоваться из бравурных видосиков описывающих тактику и сами скиды. "Какие они ******* эффективные!". КАБы сделала русня из рекламмы: "У нас нет, но нам их дадут, смотрите, как они работают!". Пока ждем КАБы от партнеров, русня сделала ихсамостоятельно. Но у нас только победные видосики клепают, как Буданов Крым штурмует. И так везде.
показать весь комментарий
У той же час існує можливість його встановлення на 300-мм реактивний снаряд від Торнадо-С - в такому випадку виходить аналог американської системи GLSDB.
показать весь комментарий
А могли вже копати десь біля ростову...
показать весь комментарий
Чёт он меня, подбешивает
показать весь комментарий
Була держава у смартфоні - тепер оборонні споруди у смартфоні.

Для цих зелених пустоголових інфантилів, схоже, ця війна - щось на кшталт іграшки у смартфоні - такі собі "танчики"...
показать весь комментарий
Це інший, мелітопольський.
показать весь комментарий
Фортификационные сооружения на Запорожье строятся по обновленному проекту, - Федоров Источник:
===============
Пока только одни виртуальные фортификационные сооружения все видят или просто голые траншеи шириной 1 м, абы как сделанные, но по стоимости минимум как отлитые из бронированной стали по 2 метра со всех сторон.
показать весь комментарий
А совсем недавно дороги собирались строить навстречу оккупантам. Как же этот важнейший проект?
показать весь комментарий
Судячи з усього, це надсекретний проект укріплень-невидимок.
показать весь комментарий
за прєктом єрмака треба все розмінувати і розібрати
показать весь комментарий
Министр и глава Запорожской ОВА слились в комментах в единое. Все збс.
показать весь комментарий
И зачем об этом предупреждать врагов? Сюрпризов уже не получится...
показать весь комментарий
10.03.2024 00:12

показать весь комментарий
пи---деж
показать весь комментарий
"А ми винайшли новий метод як пиляти бабло" - так напевно було б правильніше назвати...
показать весь комментарий
З пластику та OSB плит? Сітки антимоскітні не забудьте на вікна поставити, Чи вже розікрали?
показать весь комментарий
"Темпи будівництва контролює особисто Президент України..." - це означає Ніхто.
показать весь комментарий
Судячи з слів військових, це брехня. Вони живуть в окопах, які самі іириють. Проект преЗЕ це і надалі красти
показать весь комментарий
По слова укріплення, це викопані рови тракторами, без бетонних споруд. Цікаво, що в них таке закладено, що наші військові будуть там перебувати з комфортом.
показать весь комментарий
