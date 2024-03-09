Российские оккупанты ограничили экспертам МАГАТЭ доступ к машинным залам Запорожской АЭС

Российские захватчики, контролирующие Запорожскую АЭС, снова ограничили экспертам МАГАТЭ доступ к машинным залам энергоблоков №3 и №5.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время других визитов на этой неделе команда наблюдала за обращением с твердыми радиоактивными отходами на ЗАЭС, а также посетила машинные залы энергоблоков №3 и №5. И снова доступ был ограничен. Эксперты МАГАТЭ не смогли попасть в западную часть залов, а также к оборудованию станции на первом этаже машинного зала энергоблока №5", – говорится в заявлении.

Команда экспертов МАГАТЭ надеется получить доступ к этим помещениям в ближайшее время.

Эксперты МАГАТЭ смогли посетить электрические и механические склады ЗАЭС, чтобы оценить наличие запасных частей, необходимых для технического обслуживания, и осмотрели некоторые запасные части.