Российские оккупанты ограничили экспертам МАГАТЭ доступ к машинным залам Запорожской АЭС

Запорізька АЕС

Российские захватчики, контролирующие Запорожскую АЭС, снова ограничили экспертам МАГАТЭ доступ к машинным залам энергоблоков №3 и №5.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время других визитов на этой неделе команда наблюдала за обращением с твердыми радиоактивными отходами на ЗАЭС, а также посетила машинные залы энергоблоков №3 и №5. И снова доступ был ограничен. Эксперты МАГАТЭ не смогли попасть в западную часть залов, а также к оборудованию станции на первом этаже машинного зала энергоблока №5", – говорится в заявлении.

Читайте также: Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию о немедленном возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины

Команда экспертов МАГАТЭ надеется получить доступ к этим помещениям в ближайшее время.

Эксперты МАГАТЭ смогли посетить электрические и механические склады ЗАЭС, чтобы оценить наличие запасных частей, необходимых для технического обслуживания, и осмотрели некоторые запасные части.

МАГАТЭ (436) Запорожская АЭС (739)
Воєнні злочинці з московії, продовжують бикувати перед МАГАТЕ !
09.03.2024 22:26 Ответить
вони не бикують - вони нову атомну станцію російську мабудь готують для відкриття- остання була у Турциї вже під час першого року широкомастабного
09.03.2024 22:36 Ответить
Російські гроші та корупція. Що не так із МАГАТЕ https://www.youtube.com/watch?v=a23fJS_hVVU
09.03.2024 22:37 Ответить
по логиці подій на ЗАЕС повинно щось розплавитись, і тільки тоді Захід почне трахати Гроссі з усією його російською піздобратією у МАГАТЕ.
09.03.2024 22:32 Ответить
поки що куйло трахає і Захід і МАГАТЕ
09.03.2024 23:12 Ответить
поки не розплавилось.
09.03.2024 23:14 Ответить
09.03.2024 22:55 Ответить
щоб експерти не здогадалися, що мавпи переналагодити не спромоглися ,,а підірвати готові ???
показать весь комментарий
10.03.2024 00:22 Ответить
 
 