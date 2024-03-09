Польские фермеры анонсировали новые масштабные протесты по всей стране: будут заблокированы города и дороги

Польские фермеры анонсировали проведение общенациональной акции протеста 20 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как заявил один из представителей фермеров Томаш Обшанский, в ходе протестов будут заблокированы города и дороги.

"Это будет еще сильнее, чем раньше. У фермеров очень большая проблема, потому что нет никакой государственной поддержки, хотя премьер-министр делает все, что может. Мы остались ни с чем", – сказал он.

Читайте также: Польские фермеры встретились с Туском: Окончательного согласия с правительством нет