Польские фермеры анонсировали новые масштабные протесты по всей стране: будут заблокированы города и дороги

Польские фермеры анонсировали проведение общенациональной акции протеста 20 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как заявил один из представителей фермеров Томаш Обшанский, в ходе протестов будут заблокированы города и дороги.

"Это будет еще сильнее, чем раньше. У фермеров очень большая проблема, потому что нет никакой государственной поддержки, хотя премьер-министр делает все, что может. Мы остались ни с чем", – сказал он.

Читайте также: Польские фермеры встретились с Туском: Окончательного согласия с правительством нет

+39
Цим ідіотам і війна не потрібна. Самі себе знищать.
09.03.2024 22:22 Ответить
+31
Чи це тільки мені здається, що польська влада втрачає здатність керувати?
09.03.2024 22:22 Ответить
+29
Кацапи працюють за відпрацьованою технологією. Згадайте "кормільцев" України з Донбасу.
09.03.2024 22:32 Ответить
Чи це тільки мені здається, що польська влада втрачає здатність керувати?
09.03.2024 22:22 Ответить
Тебе просто нравится крепкая рука, поки що демократия и т д
09.03.2024 22:31 Ответить
Это не демократия. Это прёт от безнаказанности и вседозволенности. Кто то возомнил себя новым Лех Валенса. Дескать, такое в жизни раз бывает
10.03.2024 05:44 Ответить
Демократія у нас тепер це анархія і все дозволеність?
10.03.2024 11:08 Ответить
Думаю що це вони і організували... там по дорогах більше поліція блокує наші фури чим самі фермери...
09.03.2024 23:17 Ответить
Нi, не тільки Вам здається...
10.03.2024 10:02 Ответить
Цим ідіотам і війна не потрібна. Самі себе знищать.
09.03.2024 22:22 Ответить
Кацапи працюють за відпрацьованою технологією. Згадайте "кормільцев" України з Донбасу.
09.03.2024 22:32 Ответить
А навіщо щось вигадувати, коли є таке, що працює?
09.03.2024 22:34 Ответить
Польські фермери ж католики, хай послухають свого поупа та дістануть білий прапор.
09.03.2024 22:22 Ответить
у їхньому переконанні - білий прапор тільки для нас, і заради дотацій вони навіть згодні злитись у своєму протистоянні навіть з кацапами.
09.03.2024 22:26 Ответить
Московіти з агентурою, час не марнують в Польщі…., гадять НАТО.
09.03.2024 22:23 Ответить
Поки ната тихо спала з роздертими ногами, кацапи з усіх сторін припаркувались.
09.03.2024 22:26 Ответить
Дождутся что их свои же ******* начнут.
09.03.2024 22:24 Ответить
це "наклевываеца путин введи вайска" довбо%би кончені
09.03.2024 22:25 Ответить
У наших простих фермерів теж вже давно нічого немає... і шо???
09.03.2024 22:26 Ответить
09.03.2024 22:28 Ответить
"Дякуємо польским браттям, дуже дякуємо, руській мір з вами"!!!, прокукарікало бункерне )(уйло вкладаючись спати.
09.03.2024 22:28 Ответить
Ох і задроти..
09.03.2024 22:28 Ответить
Та що їм не йметься… ворог під кордоном (Білорусь), сусіди кроваво воюють, а ці дурнею маються. Скоро інші країни зроблять кордони з Польщею і привіт ЄС.
09.03.2024 22:28 Ответить
У польських фермерів прізвище "иванов".
09.03.2024 22:30 Ответить
Може, щоб погасити конфлікт: "нужно просто перестать возить зерно". Але, то певно другоє... Гешефт.
09.03.2024 22:31 Ответить
Это нужно было делать сразу. Ща поперло. Никто уже не помнит из за чего началось. Ща У фермеров очень большая проблема, потому что нет никакой государственной поддержки Источник:
И зерном уже не отделаться.
Заметьте с властями пока ссыкотно сориться. хотя премьер-министр делает все, что может Источник:
10.03.2024 05:52 Ответить
З початку війни Україна у торговому сенсі є членом ес та навіть більше ( такі надані льготи) а всім іншим ні …. Туму поляки кипішують…
нехай ес уровняє усіх тоді буде розмова….
09.03.2024 22:31 Ответить
Україна до заподляків немає ніякого відношення. Чуваки просто хочуть халявних грошей.
09.03.2024 22:54 Ответить
Ах.євші, Євросоюз в минулому році дотаціями повернув фермерам вартість їхньої продукції, тобто в них залишились і їхня продукція і дотації. *****.во так!!
09.03.2024 22:32 Ответить
09.03.2024 22:32 Ответить
Та заспокойтесь вже ви - жертви заголовків у ЗМІ! Тривають торги. ******* теж вийобувались, поки не отримали грошенят. З цими лицарами меча й орала буде те саме: ЄС відвалить грошей і розійдуться польські реднеки по хатах бухати. Правда, в кінці - ***** Євросоюзу. Ну то таке
09.03.2024 22:34 Ответить
Треба просто почать стрілять! (с)

А потім шашлики!
09.03.2024 22:35 Ответить
Це вже якась самоізоляція Польщі. Даремно ЄС розблокував їм 137 млрд євро - на ці гроші ми могли б роз'їпати аж два ×уйла з імперіями і нагодувати всю Європу.
09.03.2024 22:37 Ответить
А мені вже не йметься заглянути у мабутнє, коли українці завершать з москалями і візьмуться за світовий аргоринок. Ото вже завиють! І не лише пшеки!

Але здається українці здобудуть - найголовніше - витривалість і готовість перемогти кожного!
09.03.2024 22:37 Ответить
Весна - фермерам треба працювати а вони хороводи водять під кремлівську дудку.
09.03.2024 22:39 Ответить
Так там же горбатитися треба, а так на халяву дотації підкинуть.
10.03.2024 10:09 Ответить
Іспанці, французи, німці, не завдають Україні збитків на 8 млрд щомісяця, а польські упани - завдвють. Ось і різниця.
09.03.2024 22:56 Ответить
Польський простітут, блокування кордону курвами завдає збитків українській економіці, бо логістика стає за космічною ціною. Якщо ти на бронепоїзді, я нагадаю, що агробарони є найбільшими платниками податків в Україні (мхп, кернел і тд). Від того, що в польщі здохне сільське господарство в Україні нічого не зміниться. Якщо в Україні не буде АПК, то мільйон людей буде без роботи і бюджет не до отримає мільярди баксів. Ось і вся історія. Тому можеш цілувати своїх рольників куди завгодно - це вже твої проблеми.
09.03.2024 23:18 Ответить
Це довпойоп із сєкти свідків святості польських дегенератів рольніків. Воно придумує якусь жалюгідну дичину і думає, що всі навколо такі дурні як і він сам
10.03.2024 01:39 Ответить
Розумію, що найближчим часом польський орел візьме в лапи серп і молот, а в дзьоба руський куй. Сміятимося всі, разом з поляками. До кровавих сліз.
09.03.2024 22:41 Ответить
09.03.2024 22:45 Ответить
Чого цим гандонам ще не вистачає? Щоб їм виплачували просто так сто тисяч мільонів дотацій і всім, крім польских фермерів заборонили продавати збіжжя по всьому ЄС?
09.03.2024 22:56 Ответить
польський фермер - це синонім слів: імбіцил, дегенерат, довпойоп, *****, даун
09.03.2024 22:59 Ответить
Що означає відчути халяву,нахрена займатись посівною якщо можна походити хороводи і отримати дотації.А ну і з рашкою і бульбашами приторговувати!
09.03.2024 22:59 Ответить
Це зовсім не погано. Скоро їх, прокацапських хвермерів, самі поляки почнуть *******
09.03.2024 23:11 Ответить
То є так. Достатньо в магазині подивитися на етикетці товару що воно зроблене в Польщі і покласти назад на полицю. І проплачених московією "блокіраторів" знесуть самі поляки.
10.03.2024 01:02 Ответить
Стадо польських биків трясе всю країну. Поляки тільки на папері воякі а в житті звичайні куколди
09.03.2024 23:13 Ответить
Польській владі потрібно послати ***** польських фермерів хай міняють професію.
09.03.2024 23:14 Ответить
Бабло пішло - вогонь палає
09.03.2024 23:16 Ответить
Це вже якась секта...
09.03.2024 23:17 Ответить
Плять, хлопці, якщо вам не подобаються правила ЕС, то виходьте вже з цього клятого ЕС, не заважайте іншим.
09.03.2024 23:31 Ответить
а нічого що посівна почалася? якщо ви фермери, то коли ж ви сіяти будете, як ви на мітингах з ранку до ночі стоїте???
10.03.2024 00:11 Ответить
Нафіга там щось робити, коли московське бабло прямо у кишеню капає?
10.03.2024 01:07 Ответить
Почитав трошки коменти і зрозумів як використовуються 1.5 млрд на прокацапське іпсо.
10.03.2024 00:54 Ответить
1000 злотих аби проїхати фурою кордон без черг. рольгики нормально прібірахляются на блокуванні.
10.03.2024 01:42 Ответить
Пшекоправительство просто позор...
10.03.2024 01:42 Ответить
БОЙКОТ. Всему польскому в Украине от всех нас. Другого выхода не вижу. Кстати, сам давно так и делаю. С начала их бойкотов на границе. Даже яблочка не купил за эти месяцы. Принципиально беру у наших бабок на базаре, пусть и иногда дороже. И так во всем.
10.03.2024 04:53 Ответить
...і правильно зробили. Окрім того, а не подумали, чому ті "яблочки" так гарно зберігаються? Так от, розповім історію: жаліється польський фермер - "покропив я свій сад 5 разів, потрібно було хоча б 10-12, грошей на хімію не хватило"... не придумав, сам свідок. Так що думайте, що купляєте і чи варто.
10.03.2024 05:59 Ответить
Дружина любить зпікати в духовці яблука. Оце якраз свої вже закінчились то невістка підкинула нам з якогось магазину. Хто виробник не знаю. Тільки оці куплені після запікання дружина викинула. То мабуть та хімія під часзапікання й поплила.
10.03.2024 08:39 Ответить
В ЄС дорога стала відкрита, якраз після 24.02. В НАТО - також. ваші рашисти дійсно дохєра поклали підрів, однак це все до лампочки - Захід не відмовляється від підтримки України.
10.03.2024 07:21 Ответить
Кацапський дебіл - це ти. Іди нахєр недороблене.
10.03.2024 07:33 Ответить
Я буду радіти, якщо серед ліквідованої вати, буде і твоя тушка
10.03.2024 07:34 Ответить
Наблюдаю, коли вже зкінчиться агонія тролів подоляцьких і єрмаківських з накиданням бруду на поляк. Не подобються првила ЄС, то не пріться туди. А краще не тягніть свій статут у вигліді "стдіону" полякам, там це не пройде, бо там діють закони. Вони не дивляться наш марафон. А після шахрайських дій і схем по доставці в Польщу зерна в минулому році, більше нас не допустять на рівних правах до поставок зерна та іншого в ЄС. І це дуже велика заслуга ОПи всього з один рік.
Звичйно я не схвалюю дії радикальних і проросійських партій Польщі, які, примкнувши до фермерів, почали так агресивно діяти, але підгрунтя для таких дій дав наш уряд. Потрібно було цю проблему вирішувти, як тільки вона почалася, а не цькувти поляк. Доцькувалися?
10.03.2024 10:36 Ответить
 
 