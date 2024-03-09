"Ростех" намерен наладить производство на одном из захваченных предприятий на оккупированной территории Украины, - ЦНС
Российская корпорация "Ростех" планирует использовать промышленные мощности временно захваченных территорий.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о производстве смолы на базе мощностей института физико-органической химии при НАН Украины в Донецке. Таким образом институт может войти в состав объектов российского ВПК.
"Все, к чему прикасается РФ, становится сплошной военной базой, ведь Россия несет в мир только войну и смерть", - отметили в ЦНС.
хай тепер спробують відновити виробнитво хоча би на своєму ТАНТК ім. Бєрієва.
Успокойтесь, там все уже
спизжукрадено до кацапов.
Маємо ракети, час і наснагу.
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!
В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, пачкал пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"
Назви мені "невстановлені" страви у Котляревського Я не знайшов Може у тебе просто "брак інформації"?
Бо дума - то з української! Відповіді не отримав.
У них диплом с золотым обрезом!
Написав для порівняня,але не з вами,а на загальномцу рівні освіти срср. Є на раші й ті,хто це розуміють,але "вЯличАе скреп" не дозволяє визнати. Бо ************ так казав - хто заперечуватиме?!
Капуста з діжки,яка вже трохи тхне,і можна отруїтися,кип'ятять у воді з сілю,та засушеними травами.
- Слушайте, а как вы его так вкусно готовите?
- Ну, туди треба м»яса, сала, капусти, буряка, квасолі, цибулі, картоплі, помідорів, приправ різних …
Приехали московиты домой, сообщили женам рецепт и давай требовать от них, чтобы те им такой же борщ приготовили. Жены полезли по сусекам, погребам - того нет, другого… одно мясо, кислая капуста да картошка. Вот и осталась от классического украинского борща одна последняя буква «ща». А так как наварили большой котел, то и назвали блюдо во множественном числе - «щи»…
( А готовить разнообразные блюда, экспериментируя при этом, основная масса русских баб, особенно по селам, так и не научилась. Одни нижнетагильские пельмени, с начинкой из сырой капусты, чего стоят…Да и учиться не хотят…Подтверждение - восхищение полицейского Глухарева в русском же сериале : «У Антошина жена - «хахлушка», знаешь, как вкусно готовит…»)
Жалкую за тим,що у казахів не перейняв як готувати баранину. Мало часу було. Єдині у срср які це вміли,навіть у заводських їдальнях
Пам'ятаю в Уральску,у зводський їдальні перший раз їв. Взяв кістку,дивлюся і не розумю! Місцевий - що?
От такий велетенський кроль,чи що це?
Звичайний баран!
Цеж теж мабуть має значеня!
Не допомогло,а після того був в інших містах,і не зміг детізувати з прорадницею.
Можу розповісти про перше відрядженя восени на Апшерон. Ніколи не забуду!
Звичайним туристам такого не пропонували,бо різні поверхи.
Але все то було до 90х. До того,як туди взіли ***********.
Ага, ага еще в середине 90-стых института физико-органической химии при НАН Украины Источник:
превратили в добрый хутор, убогие складские и офисные помещения.
Хто саме "шишку тримав" на Донбасі в 90-ті?
Ми зворотне тільки вміемо, наукові ділянки соею засіяти.
В прежней жизни у меня была перепелиная ферма, и что такое соя, кукуруза и овес, я не по книжкам знаю.
Садок вишневий коло хати - вот потолок нашего нынешнего развития. Все наукоемкие производства просрали. Южмаш и Антонов лопаты выпускали. А ведь газодобыча СССР у нас начиналась.
Капица:
На ядерную физику - это в Харьков нужно ехать учиться, а на зубного техника в Киев.
Но ничего, соя и подсолнух тоже нужны
Словом "наукоёмкий" овладел!
Вся эта наукоёмкость в СССР финансировалась в интересах военно-промышленного комплекса, пропал заказчик - чем зарплату платить?
Во первых не бывает институтов ПРИ академии.
Во вторых он называется по другому :
"Червня 1975 року Президія АН УРСР прийняла рішення про створення Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії АН УРСР на базі Донецького Відділення фізико-органічної хімії Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського АН УРСР.