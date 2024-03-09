РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5151 посетитель онлайн
Новости
6 011 66

"Ростех" намерен наладить производство на одном из захваченных предприятий на оккупированной территории Украины, - ЦНС

цнс

Российская корпорация "Ростех" планирует использовать промышленные мощности временно захваченных территорий.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о производстве смолы на базе мощностей института физико-органической химии при НАН Украины в Донецке. Таким образом институт может войти в состав объектов российского ВПК.

"Все, к чему прикасается РФ, становится сплошной военной базой, ведь Россия несет в мир только войну и смерть", - отметили в ЦНС.

Читайте также: Оккупант-мародер рассказал о преступлениях войск РФ во время оккупации Киевщины: Можно абсолютно все, выносить дверь, выворачивать чужую жизнь

Автор: 

оккупация (10265) Центр национального сопротивления (597)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
так, ми почекаємо поки завезуть, а потім поки запустять. Ми терплячі.
показать весь комментарий
09.03.2024 23:10 Ответить
+5
Для "рашистського пекла" смоли потрібно до ...уя
показать весь комментарий
09.03.2024 22:46 Ответить
+4
довбойоби))
хай тепер спробують відновити виробнитво хоча би на своєму ТАНТК ім. Бєрієва.
показать весь комментарий
09.03.2024 22:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
довбойоби))
хай тепер спробують відновити виробнитво хоча би на своєму ТАНТК ім. Бєрієва.
показать весь комментарий
09.03.2024 22:43 Ответить
труни з берези виготовлятимуть...
показать весь комментарий
09.03.2024 23:04 Ответить
Для "рашистського пекла" смоли потрібно до ...уя
показать весь комментарий
09.03.2024 22:46 Ответить
Хай пиляють своє бабло москалопітеки. На урочистий запуск виробництва прилетять наші подарунки.
показать весь комментарий
09.03.2024 22:47 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2024 22:49 Ответить
Пох... нах.
показать весь комментарий
09.03.2024 23:00 Ответить
В нас не можуть те підприємство зрівняти з землею? Чи трохи почекати, щоб завезли яке обладнання?
показать весь комментарий
09.03.2024 23:07 Ответить
так, ми почекаємо поки завезуть, а потім поки запустять. Ми терплячі.
показать весь комментарий
09.03.2024 23:10 Ответить
Окститесь. Какое підприємство? Того института, как и Советского Союза 30 лет уже нет. Прошли 90стые, прошла оптимизация, прошло 10 лет ДНР. А институт (т.е максимум лаборатории) даже не производство стоит ждет заказчиков смолы.
Успокойтесь, там все уже спизж украдено до кацапов.
показать весь комментарий
10.03.2024 07:31 Ответить
зразу попереджаю майбутніх робітників виробництва колишнього донецького ІНФОВ НАНУ: смерть від незначних поранень у розлитій епоксидній смолі довга і болісна, бо в епоксидці вас на хірургічний стіл ніхто класти не стане. Так і приклеїтесь там у руїнах назавжди.
показать весь комментарий
09.03.2024 23:08 Ответить
"Ростєх" має намір налагодити, а ми маємо намір роз#ерачити.
Маємо ракети, час і наснагу.
показать весь комментарий
09.03.2024 23:21 Ответить
Ростєрх.
показать весь комментарий
10.03.2024 03:54 Ответить
Рос Тєх Єщьо.
показать весь комментарий
10.03.2024 08:15 Ответить
Це ти українців питаєшся? Чи москалів? Можу дать відповідь: поки москальня до нас не лізе - все до чого ми торкаємося, перетворюється на добрий хутір з полями, садами та міцним господарством А коли до нас лізе москальня - все перетворюється на руїну та смерть А якщо москалі чогось торкаються у себе - все перетворюється у гімно На відміну від українців, у москалів навіть своєї національної кухні немає! Все крадене!
показать весь комментарий
10.03.2024 04:39 Ответить
Є. Наприклад "брюква"та "щі".
показать весь комментарий
10.03.2024 07:18 Ответить
Брюква - не російська Це західноєвропейський овоч - коренеплодний сорт рапсу Його вирощують в основному у країнах Балтійського регіону Кацапи мають "ріпу" (плоский різновид турнепсу") Ну а з одної страви - щів кухню скласти важко
показать весь комментарий
10.03.2024 07:25 Ответить
Пушкін народився і 1799, а Котляревський видав "Енеїду" розмовною українською мовою в 1798. В цій книжці показано побут українського народу і згадано 800 національних страв, що підтверджено фундаментальними дослідженнями. Рецептура деяких страв (12) достеменно не встановлена, але ентузіасти продовжують пошуки...
показать весь комментарий
10.03.2024 07:37 Ответить
- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!

В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, пачкал пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"
Назви мені "невстановлені" страви у Котляревського Я не знайшов Може у тебе просто "брак інформації"?
показать весь комментарий
10.03.2024 08:04 Ответить
Читав колись статтю про ці пошуки, але й там, здається, назви страв не згадувались.
показать весь комментарий
10.03.2024 08:10 Ответить
Просто у мене є і "Енеїда" і довідник старовинної української кухні І я цим цікавився саме з кухонної точки зору Тому й здивувався від твого коментарю
показать весь комментарий
10.03.2024 08:32 Ответить
Я коли прочитав про 800 страв теж здивувався і кинувся перечитувати "Енеїду". "Зевес тоді кружляв сивуху і оселедцем заїдав."
показать весь комментарий
10.03.2024 15:30 Ответить
Я тебе здивую ще більше - мій український довідник "Страви з картоплі" налічує 617 рецептів А "Стародавня кухня" - більше 800 І епіграфи до розділів - саме з "Енеїди" Я передивився "Енеїду" і довідник Автор просто "погано читав" - там є все Або він просто "притриндів" - не читаючи
показать весь комментарий
10.03.2024 16:17 Ответить
Мене завди цікавило,чому на московії (була навіть до винаходу слова расєя!) є "государственная ДУМА", а не "МЫСЛЯ"?!!
Бо дума - то з української! Відповіді не отримав.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:09 Ответить
ТОму що "дума" для москалів - слово запозичене! Його принесли їм з Києва Принесли не прості люди - а княжі бояри Принесли вже у розумінні "дорадчого органу при князі"
показать весь комментарий
10.03.2024 10:21 Ответить
Ги! В Україні це може пояснити учень початкових класів,але не спромігся жоден **********!
показать весь комментарий
10.03.2024 10:34 Ответить
Ну - я не "учень початкових класів" -дві вищі освіти І сім"я - така ж Батько - агроном Мати - вчителька
показать весь комментарий
10.03.2024 10:41 Ответить
слава ускоренным курсам кройки и шытья при Нежинском пединституте!
У них диплом с золотым обрезом!
показать весь комментарий
10.03.2024 10:52 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 10:56 Ответить
Те,що ваш рівень вище більшості - зрозуміло по дописам!
Написав для порівняня,але не з вами,а на загальномцу рівні освіти срср. Є на раші й ті,хто це розуміють,але "вЯличАе скреп" не дозволяє визнати. Бо ************ так казав - хто заперечуватиме?!
показать весь комментарий
10.03.2024 12:49 Ответить
Традиційний рецепт "щі".
Капуста з діжки,яка вже трохи тхне,і можна отруїтися,кип'ятять у воді з сілю,та засушеними травами.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:03 Ответить
После разгрома Золотой Орды наладилась обстановка между Украиной, Литвой и Московией. Стали люди друг к другу ездить. Приехали из Москвы гости в Украину. Угостили их борщом. Поели они, понравилось:

- Слушайте, а как вы его так вкусно готовите?

- Ну, туди треба м»яса, сала, капусти, буряка, квасолі, цибулі, картоплі, помідорів, приправ різних …

Приехали московиты домой, сообщили женам рецепт и давай требовать от них, чтобы те им такой же борщ приготовили. Жены полезли по сусекам, погребам - того нет, другого… одно мясо, кислая капуста да картошка. Вот и осталась от классического украинского борща одна последняя буква «ща». А так как наварили большой котел, то и назвали блюдо во множественном числе - «щи»…

( А готовить разнообразные блюда, экспериментируя при этом, основная масса русских баб, особенно по селам, так и не научилась. Одни нижнетагильские пельмени, с начинкой из сырой капусты, чего стоят…Да и учиться не хотят…Подтверждение - восхищение полицейского Глухарева в русском же сериале : «У Антошина жена - «хахлушка», знаешь, как вкусно готовит…»)
показать весь комментарий
10.03.2024 11:24 Ответить
Десять років безперерних відряджень по всій європейський частині срср дали і той рецепт,який дав у допису. Перейняв трохи з грузинської та азербайджанської кухні.
Жалкую за тим,що у казахів не перейняв як готувати баранину. Мало часу було. Єдині у срср які це вміли,навіть у заводських їдальнях
показать весь комментарий
10.03.2024 12:56 Ответить
Що саме цікавить з баранини? Можу поділиться рецептами Я поряд з ними жив майже десять років Хоча з них кухарі "не дуже" Кращі кухарі у Казахстані - уйгури дунгани і корейці
показать весь комментарий
10.03.2024 13:06 Ответить
Як саме готують баранину так,що вона НЕ СХОЖА на спеціфічний вкус барана,а нагадує одрзу три м'яса - кроля,нутрія і індика?!
Пам'ятаю в Уральску,у зводський їдальні перший раз їв. Взяв кістку,дивлюся і не розумю! Місцевий - що?
От такий велетенський кроль,чи що це?
Звичайний баран!
показать весь комментарий
10.03.2024 13:36 Ответить
Щоб відбить запах баранини треба на жиру підсмажить дрібно посічений часник І додать у м"ясо яке тушиться чи вариться
показать весь комментарий
10.03.2024 13:43 Ответить
На якому жиру? Для мене жир - це від сонячникової олії до курячого або внутрішнього свинячого витопленого( найчастіше користуюся).
Цеж теж мабуть має значеня!
показать весь комментарий
10.03.2024 14:12 Ответить
Можна на будь-якому (навіть на баранячому) Але моїй дружині він не подобається - бо швидко захолоняє та твердне Тому я готую на свинячому смальці
показать весь комментарий
10.03.2024 16:33 Ответить
Дякую!
показать весь комментарий
10.03.2024 18:40 Ответить
Будь ласка! Відкрий мою "Ватру" на "Цензорі" Там є рецепт тушеної баранини (Ним можна готувать також і козлятину чи оленину)
показать весь комментарий
10.03.2024 18:42 Ответить
І як це зробити?!
показать весь комментарий
10.03.2024 18:57 Ответить
Відкрить тему "Ватра" і полистать Саме для кулінарів "Цензора" ця тема і створювалася Може ще щось цікаве для себе знайдеш!
показать весь комментарий
10.03.2024 19:02 Ответить
Мені там казали,що баранину миють(тримають) від 30 хв до 2 годин у воді з оцтом.
Не допомогло,а після того був в інших містах,і не зміг детізувати з прорадницею.
показать весь комментарий
10.03.2024 18:47 Ответить
Оцет - "як мертвому - припарка" З підрум"яненим часником готую вже років з тридцять!
показать весь комментарий
10.03.2024 18:53 Ответить
Найкращі страви з баранини, як на мене, готували в Сухумі...
показать весь комментарий
10.03.2024 15:37 Ответить
Ні. Там накраще готують птицю. Окрім міст Казахстану ще є Баку,іх яб помістив на 2 місце.
Можу розповісти про перше відрядженя восени на Апшерон. Ніколи не забуду!
показать весь комментарий
10.03.2024 18:32 Ответить
Кава по турецьки в Сухумі була найкраща. А от бар у трикутнику краще відвідувати з друзями з місцевих,тоді водка з морозильника + гряча кава = незабутній букет смаку.
Звичайним туристам такого не пропонували,бо різні поверхи.
Але все то було до 90х. До того,як туди взіли ***********.
показать весь комментарий
10.03.2024 18:55 Ответить
все до чого ми торкаємося, перетворюється на добрий хутір з полями, садами та міцним господарством.
Ага, ага еще в середине 90-стых института физико-органической химии при НАН Украины Источник:
превратили в добрый хутор, убогие складские и офисные помещения.
показать весь комментарий
10.03.2024 07:22 Ответить
Ти читать умієш? "поки москальня до нас не лізе - все до чого ми торкаємося, перетворюється на добрий хутір з полями, садами та міцним господарством А коли до нас лізе москальня - все перетворюється на руїну та смерть А якщо москалі чогось торкаються у себе - все перетворюється у гімно "
Хто саме "шишку тримав" на Донбасі в 90-ті?
показать весь комментарий
10.03.2024 07:29 Ответить
І до чого ми за часів незалежності доторкнулися, що стало рівнем "института физико органической химии"?
Ми зворотне тільки вміемо, наукові ділянки соею засіяти.
показать весь комментарий
10.03.2024 07:39 Ответить
А тобі соя "поперек горла" стала? Для відома - соя на одиницю маси зерна має найвищий процент білку Крім того - багата жирами І урожайність у неї висока Американці саме соєю з м"ясом годували (та й зараз годують) армію Вони з її продуктів готували ще століття тому "сухпайки" для солдат А якщо твої кацапи за майже півтори сотні років (з часів російсько-японської війни) не навчилися її готувать - так то їх проблеми
показать весь комментарий
10.03.2024 08:01 Ответить
Вы, пан, чушь городите.
В прежней жизни у меня была перепелиная ферма, и что такое соя, кукуруза и овес, я не по книжкам знаю.
Садок вишневий коло хати - вот потолок нашего нынешнего развития. Все наукоемкие производства просрали. Южмаш и Антонов лопаты выпускали. А ведь газодобыча СССР у нас начиналась.
Капица:
На ядерную физику - это в Харьков нужно ехать учиться, а на зубного техника в Киев.
Но ничего, соя и подсолнух тоже нужны
показать весь комментарий
10.03.2024 10:29 Ответить
"Дорофєєв"! А ти випадково "массіанських торбоглотів" або "венеріанських жопоклювів" не розводив на фермі? Займися! Може "розводняк" краще вдасться!
показать весь комментарий
10.03.2024 10:34 Ответить
Да ты умный оказывается?
Словом "наукоёмкий" овладел!
Вся эта наукоёмкость в СССР финансировалась в интересах военно-промышленного комплекса, пропал заказчик - чем зарплату платить?
показать весь комментарий
10.03.2024 11:02 Ответить
хрню несёшь, Серж! Институт накрылся в 2014 году после захвата Донецка, осколки перебазировались во Львов.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:04 Ответить
Але їли вони гівно завжди. Навіть дворяни. Наприклад, Кюхєльбекер написам епіграму своєму товаришу такого змісту "А єслі хочєшь ти отвєдать дурного масла, яйц гнілих то отправляйся ка обєдать друг Пушкін у своіх родних".
показать весь комментарий
10.03.2024 07:22 Ответить
Я не проти! Навіть самі росіяни про це писали у своїх спогадах Колись читав приведене кимось з російських письменників порівняння порубіжжя Харківщини - російської дярєвні та українського села Він там відмітив чітко різницю між приготуванням їжі та чистотою в "хаті" та їх протилежністю - в "избе"!
показать весь комментарий
10.03.2024 07:33 Ответить
Добра новина:Русня задіяла для бойових дій від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів. Наразі країна-агресор більш ремонтує, аніж виробляє цей вид військової техніки. Мордор може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років.
показать весь комментарий
10.03.2024 08:04 Ответить
Кацапи вихваляються, що знищили дві батареї «Петріот» і пускову установку «Химерс»?
показать весь комментарий
10.03.2024 08:08 Ответить
Їм же треба якось пояснювати витрату бк.
показать весь комментарий
10.03.2024 08:15 Ответить
Хрен что у них получится. Ростехещё
показать весь комментарий
10.03.2024 08:20 Ответить
Для начала разберитесь, про что речь "при Академии", млять.
Во первых не бывает институтов ПРИ академии.
Во вторых он называется по другому :
"Червня 1975 року Президія АН УРСР прийняла рішення про створення Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії АН УРСР на базі Донецького Відділення фізико-органічної хімії Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського АН УРСР.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:07 Ответить
 
 