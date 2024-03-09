"Ростех" намерен наладить производство на одном из захваченных предприятий на оккупированной территории Украины, - ЦНС

Российская корпорация "Ростех" планирует использовать промышленные мощности временно захваченных территорий.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о производстве смолы на базе мощностей института физико-органической химии при НАН Украины в Донецке. Таким образом институт может войти в состав объектов российского ВПК.

"Все, к чему прикасается РФ, становится сплошной военной базой, ведь Россия несет в мир только войну и смерть", - отметили в ЦНС.

