Кабмин упростил подачу заявления на помощь в связи с гибелью или инвалидностью военных: теперь можно ее оформить через ЦПАУ. ИНФОГРАФИКА
Правительство упростило подачу заявления для назначения единовременного пособия (ЕДП) в случае гибели (смерти) или инвалидности защитников и защитниц Украины.
Об этом идет речь в сообщении Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.
Согласно изменениям к постановлению КМУ №336, теперь подавать заявление в Министерство по делам ветеранов на назначение ЕДП можно через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Одноразовую денежную помощь могут получить лица с инвалидностью в результате войны и члены семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников и защитниц Украины.
С образцом заявления на получение ЕДП для лиц с инвалидностью можно ознакомиться по ссылке. Детальнее всю информацию можно узнать с инфографики. Заявление для членов семей погибших здесь.
ну дякувало, ну потужне!
15 921 перегляд 8 бер. 2024 р.
Офіцера ЗСУ та співзасновника нашої партії Народовладдя Святослава Кутняка оголосили в розшук поки він на фронті за сміттєву люстрацію одіозного регіонала, корупціонера та фальсифікатора виборів Віктора Пилипишина. З цього приводу Святослав записав відео-звернення з передової, де він зараз боронить Україну в складі своєї 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила. Нижче додаємо його пряму мову до цього відео й закликаємо всіх максимально поширити звернення офіцера, аби вплинути на владу та зупинити це свавілля! Згадані у відео документи Ви можете знайти у його дописі на Фейсбуці: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFpVNlZjSkJiRXgwZTRUOXI4RUwwRUJzUmJxZ3xBQ3Jtc0tsdWJzT2dsZkR6Um1KdlZhZ25hUFd4ZjA2ZXBlNVlwTHhTMnZPQmt0TDE0Z0p4Nm5Ebk1FZ3hNR1p3QTRVemVnWnQtRnctemFpVE5GMmNaOXJMUl9TcjBzNDdMQTJya2pXeUdEemNOWTZpdjNaWjd4OA&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fs.kutniak%2Fposts%2Fpfbid0pXLzboQs4gMG5JRPULiuZpomgVWpamSsmqnpEBkN5hiyTn8XVQWWsb9c6KksdAwwl&v=Xqo75z7nSFA / pfbid0pxlzboqs4gmg5jrpuliuzpomgvwpamssmqnp... ------- Мене оголосили в розшук поки я перебуваю на фронті. Проти мене знову відкрили справу 10-ти річної давнини про сміттєву люстрацію регіонала. Якщо стисло, то в 2014 році одіозний нардеп-корупціонер Віктор Пилипишин, який проліз до Верховної Ради шляхом кричущих фальсифікацій виборів прямо під час Майдану й голосував за диктаторські закони Януковича, спробував знову пролізти в Раду. Але цього покидька, за керівництво якого Шевченківською райдержадміністрацією були масово роздерибанені земля та комунальні приміщення центрального району столиці, кияни зустріли під стінами Центральної виборчої комісії. Пилипишина кинули у смітник та облили червоною фарбою, нагадавши йому, що його голосування у Верховній Раді та робота на Януковича спричинили смерті невинних на Майдані. В 2016 році, після суспільного розголосу, цю маячливу справу проти мене закрили, про що в мене є офіційна відповідь з прокуратури. Але після того, як минуло 10 років з моменту люстрації регіонала ця справа знову раптом "ожила" та мене оголосили в розшук. Краще б ви Пилипишина оголосили в розшук, який розікрав пів Шевченківського району і зараз спокійно собі відпочиває в Маямі. Або його синка оголосили в розшук, по якому військомат плаче. Бо щось мені підказує що цей мажор призивного віку на відміну від мене, який 24 лютого пішов в ЗСУ, виїхав з країни не зовсім законно… Вимагаю нарешті закрити цю дурнувату кримінальну справу й припинити заважати мені захищати Батьківщину! P. S. Очевидно, що влада зараз просто використовує покидька Пилипишина своїх інтересах, як і інших регіоналів, які спокійно собі сидять у стінах Парламенту та Київради чи відпочивають за кордоном. Реанімували цю справу про його "сміттєву люстрацію" бо сподіваються таким чином залякати мене та всю нашу команду Народовладдя, щоб ми не критикували владу і не висвітлювати її корупційні оборудки. Не дочекаєтеся! 🙂