Кабмин упростил подачу заявления на помощь в связи с гибелью или инвалидностью военных: теперь можно ее оформить через ЦПАУ. ИНФОГРАФИКА

Правительство упростило подачу заявления для назначения единовременного пособия (ЕДП) в случае гибели (смерти) или инвалидности защитников и защитниц Украины.

Об этом идет речь в сообщении Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

Согласно изменениям к постановлению КМУ №336, теперь подавать заявление в Министерство по делам ветеранов на назначение ЕДП можно через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Одноразовую денежную помощь могут получить лица с инвалидностью в результате войны и члены семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников и защитниц Украины.

С образцом заявления на получение ЕДП для лиц с инвалидностью можно ознакомиться по ссылке. Детальнее всю информацию можно узнать с инфографики. Заявление для членов семей погибших здесь.















