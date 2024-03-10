В ОСГВ "Таврия" объяснили, почему россияне штурмуют на квадроциклах и гольф-карах: Пытаются пройти минные поля

Российские военные во время своих атак стали использовать багги, квадроциклы и разные вездеходы.

Как рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, особенно активно оккупанты используют багги на Работинском направлении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, для такого массового использования оккупантами "гольфкаров" есть несколько причин.

"Во первых, враг пытается пройти минные поля, минные шлагбаумы и пройти по ним без подрыва, доставляя свой личный состав на Работинском направлении поближе к селу Работино, которое они хотят захватить уже очень давно", - отметил он.

С другой стороны, отметил Лыховий, использование багги о значительных потерях оккупантов в бронетехнике.

"Мы выбиваем их бронетехнику - танки, БТР, и они вынуждены пересаживаться на колымаги. Мы об этом говорим, что у них "колымажные мясные штурмы", - сказал Лыховий.

Он добавил, что количество такой уничтоженной техники – квадроциклов, багги и гольфарей – идет на десятки.