В ОСГВ "Таврия" объяснили, почему россияне штурмуют на квадроциклах и гольф-карах: Пытаются пройти минные поля

Росіяни воюють на гольфкарах

Российские военные во время своих атак стали использовать багги, квадроциклы и разные вездеходы.

Как рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, особенно активно оккупанты используют багги на Работинском направлении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, для такого массового использования оккупантами "гольфкаров" есть несколько причин.

"Во первых, враг пытается пройти минные поля, минные шлагбаумы и пройти по ним без подрыва, доставляя свой личный состав на Работинском направлении поближе к селу Работино, которое они хотят захватить уже очень давно", - отметил он.

С другой стороны, отметил Лыховий, использование багги о значительных потерях оккупантов в бронетехнике.

"Мы выбиваем их бронетехнику - танки, БТР, и они вынуждены пересаживаться на колымаги. Мы об этом говорим, что у них "колымажные мясные штурмы", - сказал Лыховий.

Он добавил, что количество такой уничтоженной техники – квадроциклов, багги и гольфарей – идет на десятки.

армия РФ (20363) Лыховий Дмитрий (76)
їм *****, бо коли ще кацап з чухломських глубєнєй зможе на шару поганяти на квадріку, а тим більше на китайському гольфкарі.
10.03.2024 01:14 Ответить
10.03.2024 00:55 Ответить
Ну это классная техника чтобы обеспечивать перемещение людей и грузов из тыла к передку, быстрый, малозаметный, маневренный. Но это не очень работает чтобы штурмовиков под огнем подвозить к укреплениям противника. Вряд ли это делается от хорошей жизни. Даже обычная "спираль Бруно" останавливает такую технику, просто обматывая колеса, тогда как та же МТЛБ проедет и даже не заметит. Та же история и с противопехотными минами. МТЛБ при наезде защитит экипаж и десант, а тут - все будут или убиты или ранены.
10.03.2024 01:03 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/*******/drone_pilot_of_ua_12th_special_purpose_brigade/ помер стомленим
10.03.2024 00:44 Ответить
10.03.2024 00:45 Ответить
Логічно. Але все ж згадується початок фільму "Бєзумний Макс-2" з такими ж Баггі і штанями з вирізаною задницею. Або "Бєзумний Макс-4"; особливо там круто виглядали десантники на жердинах, і гітаріст був приколькний
10.03.2024 00:53 Ответить
10.03.2024 00:59 Ответить
10.03.2024 01:00 Ответить
Логічно воно для речника міноборони. Дорослий чоловік, що закінчив середню школу, знає що міна танка не бачить і ваги його не знає. Мина вимірює тиск на грунт. У дорослого чоловіка 50 кПа, у ******** танків 110 кПа, у легкових автомобілів, джипів, пікапів 170-200 кПа. Тому на гольф-кар міна зреагує швидше ніж на танк.
10.03.2024 08:16 Ответить
Ні, не швидше. Трак танка має більшу площу касання, тому більше шансів наїхати і створити цей тиск саме над міною.
10.03.2024 10:57 Ответить
Площа торкання впливає на тиск. Вірогідність наїзду на міну залежить тільки від ширини. Вона в гусені не так щоб в рази більша за колесо.
10.03.2024 12:37 Ответить
10.03.2024 00:55 Ответить
Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Екклесиаст 2:12
10.03.2024 01:10 Ответить
хехе, кацапчик из условной Тувы получил возможность проехаться на квадроцикле, убьют конечно, но зато сколько впечатлений перед смертью
10.03.2024 02:36 Ответить
Підвезуть достатньо шмалі - і на велосипедах поїдуть.
10.03.2024 01:11 Ответить
там шмаль вже не допомагає, кладмени не встигають постачати "хімію".
10.03.2024 01:16 Ответить
Дуже потрібна, швидка,маневрена штука для війська,вивезти пораненого,чи бк якомога ближче підвезти,а вам хіхоньки...
10.03.2024 01:27 Ответить
Така смішна техніка- аж в 93ї бригади збір був відкритий місяць тому на 10 млн для закупівлі багі і квадроциклів.
10.03.2024 01:37 Ответить
да ты прав.но руские корчат из себя вяликих,вторая армия мира и все такое. а тут уже на гольфкарах воюют. вот и смеются люди.
10.03.2024 01:38 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/*******/ua_drone_team_wild_division_82nd_brigade_sent_fpv/ Для більшої ефективності їм треба квадроцикли бронювати.
10.03.2024 01:46 Ответить
Це не "хіхоньки" Американці ганяли в парі свій М113 та "баггі" (з однаковими кулеметами) на полігоні За рахунок швидкості та маневреності "баггі" проходив полігон за 13 хв А М113 - за 30! Саме тому "баггі" менше часу перебувало під вогнем противника Але відсутність бронювання створювало більше проблем для екіпажу Тобто, виходить, позиція 50Х50 Там, де нема великої щільності вогню - зручніше використовувать саме "баггі" Це - для стрімких рейдів по тилах, після прориву оборони противника Кацапня ж їх ганяє в лобові атаки на організовану оборону
10.03.2024 04:30 Ответить
https://www.reddit.com/r/UADroneArchive2/comments/*******/new_channel_ua_group_hydra_137th_marine_battalion/ група "Hydra", 137-й батальйон морпіхів
10.03.2024 01:41 Ответить
Ну да, снова войска рф тупые и недалекие. Вот когда ЗСУ на багги харьковскую область освобождали -- вот это был такой гениальный стремительный маневр. А то что теперь русские делают снова преподносится как недалёкость. Может хватит недооценивать врага?
"Линия Суровикина" была объектом смеха. Кровью захлебнулись на ней, зато как ржали. А теперь свою линию не можем построить.
Пора уже в реальность и трезвость.
10.03.2024 01:58 Ответить
читай вище
10.03.2024 07:10 Ответить
Не буде воно читати. Бо кирзове кацапидло.
10.03.2024 07:47 Ответить
його проблеми
10.03.2024 07:52 Ответить
Не варто насміхатись. Ворог хитрий і підступний.
10.03.2024 01:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=79bSYYa0Mkw 65 ОМБР під Роботине. Лютий 2024 року.
10.03.2024 02:06 Ответить
А можно відео чи фото гольф-карів? Ви взагалі хоть знаете для чого він потрібен. Там кацапи Петріот знищили а у вас все хіхіхаха.
10.03.2024 03:51 Ответить
Путін сказав, що знищив 5 шт. комплексів Петріот ще в середині 23-го (хоча ми отримали від союзників тільки 2 шт.)... А взагалі-то ти часто палишся на кацапських ІПСО
10.03.2024 08:46 Ответить
Так типу є відео і експерти признали.
10.03.2024 11:55 Ответить
гольф-кари-це хіба не попадає під статтю діскрєдітация скрєпной арміі?Дєди так не воювали,вони би на конях і в "будьоновках" йшли в м'ясні штурми на Роботіно.
10.03.2024 05:15 Ответить
https://twitter.com/i/status/1765737934966096124 "Коля, заходьте в жопу йому..."
10.03.2024 05:55 Ответить
Треба різати усі металоконструкції у прифронтовій зоні і створювати загорожі прото маленької техніки. Їхаки з рельсів - проти танків, малі їжаки і труб та різних металопрокатів - проти дрібної техніки. Техніку треба зупинити чи загальмувати на полі, щоб вистачило часу її знищити
10.03.2024 07:49 Ответить
Виходить, використовують цю легку техніку, щоб пройти наші мінні поля? нам місяць на марафоні впарювли, що немає вже чим кацапам воювти. Брехуни.
10.03.2024 07:58 Ответить
Когда выбьют всю эту "технику", включая обычные велосипеды, пересядут на трехколесные велосипеды и самокаты (самокат - хорошее слово, сам себе палач)
10.03.2024 08:34 Ответить
Що, хрєнерал тарнавський вже не сміється з "колимажних м'ясних штурмів"?
10.03.2024 10:59 Ответить
Міномети ******* баги....
10.03.2024 11:00 Ответить
..КПВТ,НСВТ,ДШК,ПКТ,ПК,СГМТ,"МАКСИМ",РПГ,СПГ,Ф-1,РГ-42 ...теж
10.03.2024 12:29 Ответить
 
 