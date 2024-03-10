РУС
В Ватикане разъяснили слова Папы Римского Франциска: Понтифик имел в виду переговоры, а не капитуляцию

Папа Римський Франциск

В Ватикане объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни в комментарии итальянскому агентству ANSA заявил, что понтифик не имел в виду капитуляцию Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Папа использует термин "белый флаг", предложенный его интервьюером из швейцарской телерадиокомпании RSI, чтобы указать им на прекращение военных действий, перемирие, достигнутое посредством смелости переговоров. В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но, ссылаясь на каждую военную ситуацию вообще, Папа четко заявил: "переговоры никогда не являются капитуляцией", — подчеркнул он.

Читайте: Папа Римский Франциск посоветовал Украине иметь "отвагу белого флага"

Он добавил, что мнение Франциска остается неизменным на протяжении последних лет и он поддерживает Украину.

Бруни напомнил о заявлении Франциска по случаю второй годовщины войны, где он "подтвердил свою глубокую привязанность к измученному украинскому народу и молится за всех, в том числе за многочисленные невинные жертвы и молит о том, чтобы нашлась та доля человечности, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и продолжительного мира".

Слова Папы Франциска об "отваге белого флага" для Украины

Напомним, в интервью, о котором идет речь, интервьюер Лоренцо Буккелла спрашивает Папу: "В Украине есть те, кто призывает к мужеству сдаться, показать белое знамя. Но другие говорят, что это легитимирует сильнейших. Что вы думаете?".

И Франциск отвечает: "Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет отвагу белого флага, чтобы вести переговоры. И сегодня можно вести переговоры с помощью международных сил. Слово "переговоры" - это смелое слово.Когда вы видите, что вы побеждены, что дела не идут хорошо, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите какую-нибудь страну для посредничества. Сегодня, например, в войне в Украине есть много тех, кто хочет быть посредником. Турция, она предложила себя для этого. И другие. Не стесняйтесь вести переговоры, пока не стало хуже.

Автор: 

+54
Виправдовується потвора. Хай з білим прапором до сатани валить.
10.03.2024 01:27 Ответить
+43
10.03.2024 06:41 Ответить
+42
І у цього "вирвали з контексту". Чи вони по одним методичкам працюють? Кремлівським.
10.03.2024 01:28 Ответить
Важливо вчити історію і не буде таких розачарувань.... співпраця з фашистами, відмивання грошей італійської мафії, часи інквизиції коли жінок та вчених спалювали живцем....

Ну і не забути що реально творили папи в часи середньовіччя

https://history.znaj.ua/194051-5-nayrozpustnishih-katolickih-pap-v-istoriji-vbivstva-zaradi-vladi-incest-i-krivavi-orgiji
10.03.2024 13:29 Ответить
папа Іван VIII
11.03.2024 08:29 Ответить
Якщо Україна паде, то білий прапор піднімуть європейці - католики
10.03.2024 13:42 Ответить
Фраза "религия - опиум для народа" происходит от Карла Маркса, немецкого философа и экономиста. Он использовал эту фразу в своем произведении "Сочинения о религии", где он высказывал свою точку зрения на религию как на средство, которое приглушает болезни и страдания общества, подобно тому, как опиум подавляет физическую боль. Маркс считал, что

религия может служить для удержания людей в угнетении и подавлении, отвлекая их внимание от реальных проблем и призывая принимать текущее положение вещей как нечто неизбежное и божественно установленное.
10.03.2024 13:43 Ответить
А ти, комуністичний баране, знаєш, що поширення комуністичної та нацистської пропаганди є кримінальним злочином?
10.03.2024 15:24 Ответить
​«Если вас насилуют, пытают, обкрадывают и убивают - имейте смелость поднять белый флаг! И хватит молить о помощи!

Ваш конченный папа, *****, римский»
10.03.2024 13:49 Ответить
"Мій недільний ранковий висновок:
не можна капітулювати перед злом, потрібно боротися з ним і перемагати його,
щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", - наголосив президент Латвії.👍🏼👍🏼👍🏼❤️
10.03.2024 13:55 Ответить
Так і має бути.
10.03.2024 16:53 Ответить
пилесмок куйла.
10.03.2024 14:04 Ответить
Ваш тезіс почули про перемовини, а не про закінчення війни, о такі католики зараз.
10.03.2024 14:12 Ответить
покайся пАпа, ти позор церкви.....
10.03.2024 14:28 Ответить
очередная булла.
10.03.2024 14:38 Ответить
Этот Папа протух. Несите следующего.
.
10.03.2024 14:55 Ответить
10.03.2024 15:16 Ответить
римский поп - пнх в след за кораблём. у меня всё
10.03.2024 15:54 Ответить
Дивина, спочатку ляпне, а за тим виправдовується - може спочатку думати треба...
10.03.2024 16:03 Ответить
Так ось якою повинна виглядати мужність - це своєчасно підставити сраку маніяку, якщо в нього ножик більший... Куди поділась свята інквізиція? Цей папа в 16-му столітті вже давно горів би на стовбурі за таку єресь!
10.03.2024 16:07 Ответить
.
10.03.2024 16:28 Ответить
Человек такого ранга ,не может иметь что-то другое кроме того о чём конкретно говорит, может он тайно изучает православие в мпц?
10.03.2024 16:55 Ответить
Скажу так, - папа *****.
10.03.2024 17:25 Ответить
Pater Patriæ
PaPa - отец народов, елбасы.
Например: PaPa наш рожден был хватом: Слуга царю, отец солдатам!
11.03.2024 20:57 Ответить
чорт
10.03.2024 17:31 Ответить
Та немає там ніякого іншого контексту як то капітуляції України перед ******. Це ганьба католицької церкви, мати такого очільника, який на 3 році війни все ще робить вигляд, що «надо просто перестати стрелять.
10.03.2024 17:34 Ответить
викручуется як гадюка на вилах. такій як він і с Гітлером співпрацював.
10.03.2024 17:40 Ответить
папік дав зад, ой, задню тобто ))
10.03.2024 17:42 Ответить
Ага на півшишечки як цей педофіл з дітьми ********((🤬
10.03.2024 18:30 Ответить
Це не перша позиція людини, чиї вчинки та висловлювання коментуються у світі два роки впродовж російсько-української війни. Словесні хитромудрощі папи - справді дивні, не християнські та навіть непристойні.. Мені зрозуміло як ніколи, чому попередній папа німець Бенедикт ХVІ поступив як поступив і відмежувався, а натомість прийшов цей... Зберігаючи традиції своїх батьків, ходила у греко-католицьку церкву. Сьогодні, 10 березня я пішла до одного з храмів ПЦУ. Мені було там дуже комфортно. Все Богослужіння пронизано українським духом на 100 відсотків. Там єпископом говорилося все те, що дороге серцю українців крізь вчення Ісуса Христа.
Саме сьогодні вперше зрозуміла зміст фрази: Рим нам не батько, Росія - не мати.
10.03.2024 19:07 Ответить
10.03.2024 19:33 Ответить
*** твою Пать!
10.03.2024 19:59 Ответить
Це той самий випадок, коли треба мати СВОГО папу!!!
10.03.2024 20:11 Ответить
Боже, дарую тобi, що я атеiст!
10.03.2024 21:42 Ответить
Він теж мабуть атеїст, бо каже, що молиться але Бог очевидно не чує його. Треба звільняти за профнепридатність.
10.03.2024 22:31 Ответить
Точно, точно! Над ватиканом вже давно треба вивісити прапор лгбт.
10.03.2024 22:11 Ответить
Мав на увазі поїсти, а сам нас&рав. Буває.
10.03.2024 22:24 Ответить
Навіть якщо тебе неправильно зрозуміли, то не вмієш чітко висловитись. Значить розуму мало, то мовчи. Римо-католицька церква загниває.
10.03.2024 23:41 Ответить
Він напевно і сам не зрозумів що сказав. І сам не знає, що він сам думає.
10.03.2024 23:46 Ответить
Турция? Так там вроде другой Бог в процессе
11.03.2024 00:27 Ответить
интересно а переговоры о чем? Оставить лаптям захваченные ими земли, дать им легитимацию?
если западу очень ну вот прям сильно хочется переговоров то условия просты как апельсин - немедленный вход Украины в НАТО и ЕС. ДО начала переговоров. А не как нить потом когда рак на горе свистнет.
Т.е. примерно так - завтра в 8 утра переговоры с питарашкой о мире? Сегодня в 9 вечера Украину принимают в НАТО и в ЕС, и на территории начинает развертыватся блок НАТО.
Передайте папе римскому коль ему хочется переговоров с агрессором о условиях их начала )
11.03.2024 01:10 Ответить
Так папе нужно выглядеть миротворцем. Не важно сколько миллионов погибнет. Остановить насилие любой ценой, даже ценой исчезновению Украины, подумаешь.
11.03.2024 01:48 Ответить
Страница 3 из 3
 
 