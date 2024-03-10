В Ватикане разъяснили слова Папы Римского Франциска: Понтифик имел в виду переговоры, а не капитуляцию

В Ватикане объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни в комментарии итальянскому агентству ANSA заявил, что понтифик не имел в виду капитуляцию Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Папа использует термин "белый флаг", предложенный его интервьюером из швейцарской телерадиокомпании RSI, чтобы указать им на прекращение военных действий, перемирие, достигнутое посредством смелости переговоров. В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но, ссылаясь на каждую военную ситуацию вообще, Папа четко заявил: "переговоры никогда не являются капитуляцией", — подчеркнул он.

Он добавил, что мнение Франциска остается неизменным на протяжении последних лет и он поддерживает Украину.

Бруни напомнил о заявлении Франциска по случаю второй годовщины войны, где он "подтвердил свою глубокую привязанность к измученному украинскому народу и молится за всех, в том числе за многочисленные невинные жертвы и молит о том, чтобы нашлась та доля человечности, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и продолжительного мира".

Слова Папы Франциска об "отваге белого флага" для Украины

Напомним, в интервью, о котором идет речь, интервьюер Лоренцо Буккелла спрашивает Папу: "В Украине есть те, кто призывает к мужеству сдаться, показать белое знамя. Но другие говорят, что это легитимирует сильнейших. Что вы думаете?".

И Франциск отвечает: "Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет отвагу белого флага, чтобы вести переговоры. И сегодня можно вести переговоры с помощью международных сил. Слово "переговоры" - это смелое слово.Когда вы видите, что вы побеждены, что дела не идут хорошо, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите какую-нибудь страну для посредничества. Сегодня, например, в войне в Украине есть много тех, кто хочет быть посредником. Турция, она предложила себя для этого. И другие. Не стесняйтесь вести переговоры, пока не стало хуже.