Малюська о решении Международного уголовного суда в отношении РФ: "Более 90% вероятности, что они будут исполнены, но позже"

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что страна-агрессор Россия решение относительно ее Международного уголовного суда (МКС) выполнит, но не сразу.

Об этом он сказал 9 марта в эфире телеканалу "Ми – Україна", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы эмоционально, правильно, я тоже разделяю эти ощущения, хотим, чтобы справедливость и решение суда были имплементированы уже сейчас, во время войны. Этого никогда не происходило. В случае военных преступлений, геноцида, в случае агрессии одного государства на другое государство решение трибуналов, решения Международного уголовного суда, решения других судов происходили и были исполнены через 10–15 лет после того, как эти события закончились", – отметил министр.

Он подчеркнул, что сейчас в случае с РФ "есть констатация определенных юридических фактов, есть ордера на арест".

"По статистике, вероятность более 90%, что эти решения будут исполнены. Но они исполнены будут позже. Нужно немного подождать. Понимаю, что ждать сложно, хочется уже сейчас. Но правосудие ускорить можно только победой. [...] Сейчас Россия не на том этапе, чтобы выполнять или быть законопослушным членом международного сообщества", – объяснил Малюська.

По его словам, россияне "перешли в крайнюю позицию страны-агрессора, страны-преступника, самой санкционированной страны в мире".