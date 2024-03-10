РУС
Малюська о решении Международного уголовного суда в отношении РФ: "Более 90% вероятности, что они будут исполнены, но позже"

Міністр юстиції України Денис Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что страна-агрессор Россия решение относительно ее Международного уголовного суда (МКС) выполнит, но не сразу.

Об этом он сказал 9 марта в эфире телеканалу "Ми – Україна", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы эмоционально, правильно, я тоже разделяю эти ощущения, хотим, чтобы справедливость и решение суда были имплементированы уже сейчас, во время войны. Этого никогда не происходило. В случае военных преступлений, геноцида, в случае агрессии одного государства на другое государство решение трибуналов, решения Международного уголовного суда, решения других судов происходили и были исполнены через 10–15 лет после того, как эти события закончились", – отметил министр.

Читайте: МКС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом РФ Соколова и командующего дальней авиацией РФ Кобылаша

Он подчеркнул, что сейчас в случае с РФ "есть констатация определенных юридических фактов, есть ордера на арест".

"По статистике, вероятность более 90%, что эти решения будут исполнены. Но они исполнены будут позже. Нужно немного подождать. Понимаю, что ждать сложно, хочется уже сейчас. Но правосудие ускорить можно только победой. [...] Сейчас Россия не на том этапе, чтобы выполнять или быть законопослушным членом международного сообщества", – объяснил Малюська.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В законопроекте о мобилизации нет чего-либо, что прямо нарушает Конституцию, - Малюська

По его словам, россияне "перешли в крайнюю позицию страны-агрессора, страны-преступника, самой санкционированной страны в мире".

А чому Гордон не воює?
10.03.2024 02:05 Ответить
Йому веелка сказав що ніззя!
10.03.2024 07:19 Ответить
По тій самій причині, що і лисий -можуть вбити. Крім того і поважна причина-тричі жонатий і купа дітей...
10.03.2024 07:23 Ответить
Його призвище ( Малюска) точно його характеризує.
10.03.2024 02:32 Ответить
Людина "з особливостями", але юрист дійсно не поганий.
10.03.2024 03:11 Ответить
Скажіть це Пшонке Чи янику
10.03.2024 08:23 Ответить
рішення Міжнародного кримінального суду щодо раZZії будуть виконані, але пізніше, після 45-го...
10.03.2024 09:13 Ответить
 
 