Замороженные активы РФ не компенсируют полностью ущерб от войны, - советник Зеленского Устенко

Замороженные западными странами активы России не смогут полностью покрыть ущерб, нанесенный Украине.

Об этом сказал экономический советник президента Олег Устенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Здесь речь идет примерно о 750 миллиардах долларов, если говорить о прямом ущербе. Если добавить еще и косвенные – цифра увеличится до 1 триллиона", - добавил чиновник.

По словам Устенко, даже те активы, которые находятся в замороженном состоянии, не смогут покрыть все убытки, которые нанесла Россия Украине.