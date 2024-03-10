РУС
Новости
2 603 33

Замороженные активы РФ не компенсируют полностью ущерб от войны, - советник Зеленского Устенко

Російські рублі

Замороженные западными странами активы России не смогут полностью покрыть ущерб, нанесенный Украине.

Об этом сказал экономический советник президента Олег Устенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Здесь речь идет примерно о 750 миллиардах долларов, если говорить о прямом ущербе. Если добавить еще и косвенные – цифра увеличится до 1 триллиона", - добавил чиновник.

Также читайте: Парламент Швейцарии поддержал использование российских активов для финансирования Украины

По словам Устенко, даже те активы, которые находятся в замороженном состоянии, не смогут покрыть все убытки, которые нанесла Россия Украине.

Автор: 

Устенко Олег (51) репарации (34) замороженные активы (310)
+9
Дуже сумніваюсь що з цих заморожених активів ********** Україна взагалі щось отримає. Першими отримають компенсацію втрат фірми які понесли втрати в ********** та країни які надали нам допомогу. До нас не дійде нічого. Тому ми маємо перемогти і вимагати репарації з **********. Якщо ми не отримаємо репарацій , то до нас не прийдуть інвестори. Іншими словами, в випадку перемоги України життя тут таки буде мирним ... але дуже довго бідним і убогим...
10.03.2024 02:24 Ответить
+5
Якщо життя людини безцінне, то скільки грошей може її компенсувати? Всі скільки є! Решту - помісячно.
10.03.2024 04:28 Ответить
+5
Лише той матеріальний збиток який вони вже спричинили сягає далеко за трильйон. А є ще наслідки в усіх сферах життя України від екології до демографії та виплат за кожного постаждалого українця та членів їх родин, які кацапам доведеться відшкодовувати століття. Самими вуглеводнями не відбудуться...
10.03.2024 05:57 Ответить
Ти диви, такий розумний що аж страшно ...
10.03.2024 02:10 Ответить
10.03.2024 02:24 Ответить
Давайте посилання на джерела. Всі ті компанії мали страховки, а відшкодування фізичним особам (постраждалим українцям) завжди перше в переліку вимог кредиторів.
10.03.2024 03:07 Ответить
Guyi ,,там. вище написав вірно,але мріяти то таке
10.03.2024 03:35 Ответить
... в "безкоштовний сир" не вірю.
10.03.2024 03:38 Ответить
Які страховки. Воєнні дії, громадські заворушення виключеннями завжди були.
10.03.2024 10:00 Ответить
Які воєнні дії на території рф?
10.03.2024 14:46 Ответить
До чого тут мордор?
10.03.2024 16:45 Ответить
Ну, хоть хтось дав обьективну оцінку.

Звістно кацапи повинні платити репарацію Україні роками та поколіннями.

А цифри Шмигаля про збитки узяті з потолка…
10.03.2024 02:30 Ответить
У Вас опечатка: "зі стелі"
10.03.2024 03:10 Ответить
Якщо інших зауважень по темі нема це добре.

Кацвпи повинні платити репарацію Україні поколіннями.

Але Навідь у цему випадку вони будуть невзмозі змити з себе той брут, який вони отримали в ціеі війні.

Десятеріччя та сторіччя ця війна буде нагадувати усему світу хто е ху&ловці та що вони зробили.


Слава Вільній Україні!
10.03.2024 16:16 Ответить
цекаво
10.03.2024 06:34 Ответить
Будуть нафтою і газом віддавати років сто...
10.03.2024 03:04 Ответить
10.03.2024 05:57 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 11:49 Ответить
10.03.2024 04:28 Ответить
За загиблого скільки виплачують ? Ну от ця сума і буде закладатися репарацій. У т.ч., звичайно.
10.03.2024 11:51 Ответить
радникам Зелі і жОПи і 2-х трильйонів не вистачить - бочка бездонна....
10.03.2024 06:22 Ответить
Що ти мелеш ?
10.03.2024 11:50 Ответить
АЛИ ПНХ
10.03.2024 14:17 Ответить
І війна не закінчена, і невідомо воли закінчиться...
10.03.2024 06:25 Ответить
Значить знову сигарети подорожчають
10.03.2024 06:39 Ответить
Красти треба менше.
10.03.2024 07:20 Ответить
а хто компенсує збитки, які нанесені зеленими покидьками?
10.03.2024 09:13 Ответить
Ето другоє ... Це внутрішні розбірки. Пишуть тут, що вже Стефанчука милять у КС.
10.03.2024 11:52 Ответить
Основні кошти путіноїди, як й зелені тримають у банку Ватикану та на офшорах.
10.03.2024 10:03 Ответить
Навряд чи "основні". Проте Ватикан мовчить щодо цього.
10.03.2024 11:54 Ответить
Голобородько продаст свою недвижимость на Рублёвке в Британии Греции на Кипре и в Крыму...усе буде чьотко...
10.03.2024 10:28 Ответить
Звісно, якщо стільки красти, як крадуть зелені покидьки, то не компенсує, навіть, бюджет всього Заходу, а не те, що кацапські активи.
10.03.2024 11:46 Ответить
Здається під час ІІ СВ преценденти повної експроприації заморожених активів були, але то були інші часи.

Я так розумію, що не дивлячись на малу перспективу, треба продовжувати підтримувати це питання, щоб не застоялося і не забулося, випадково.
10.03.2024 12:01 Ответить
 
 