Замороженные активы РФ не компенсируют полностью ущерб от войны, - советник Зеленского Устенко
Замороженные западными странами активы России не смогут полностью покрыть ущерб, нанесенный Украине.
Об этом сказал экономический советник президента Олег Устенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Здесь речь идет примерно о 750 миллиардах долларов, если говорить о прямом ущербе. Если добавить еще и косвенные – цифра увеличится до 1 триллиона", - добавил чиновник.
По словам Устенко, даже те активы, которые находятся в замороженном состоянии, не смогут покрыть все убытки, которые нанесла Россия Украине.
Топ комментарии
+9 НБ
показать весь комментарий10.03.2024 02:24 Ответить Ссылка
+5 Pan Lipko
показать весь комментарий10.03.2024 04:28 Ответить Ссылка
+5 НБ
показать весь комментарий10.03.2024 05:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звістно кацапи повинні платити репарацію Україні роками та поколіннями.
А цифри Шмигаля про збитки узяті з потолка…
Кацвпи повинні платити репарацію Україні поколіннями.
Але Навідь у цему випадку вони будуть невзмозі змити з себе той брут, який вони отримали в ціеі війні.
Десятеріччя та сторіччя ця війна буде нагадувати усему світу хто е ху&ловці та що вони зробили.
Слава Вільній Україні!
жОПи і 2-х трильйонів не вистачить - бочка бездонна....
Я так розумію, що не дивлячись на малу перспективу, треба продовжувати підтримувати це питання, щоб не застоялося і не забулося, випадково.