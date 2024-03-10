РУС
9 086 30

Производство новых танков РФ – это модернизация старых танковых резервов, расконсервировано уже 40%, - ISW

Исследователи из открытых источников проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что Россия вывезла от 25 до 40 процентов своих танковых стратегических резервов, в зависимости от модели, из хранилищ под открытым небом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Институт исследования войны (ISW).

Аналитики отмечают, что такая ситуация может остаться на ближайшие несколько лет, ссылаясь на сообщения исследователей, проанализировавших спутниковые снимки из открытых источников.

По оценкам Дары Массикот, которая является старшей научной сотрудницей программы "Россия и Евразия" в Фонде Карнеги за международный мир, Москва, скорее всего, вывела свое лучшее оборудование из стратегического резерва. В то же время россияне все еще имеют на хранении "худшее" или "не восстановленное" оборудование.

Массикот также подсчитала, что "оставшиеся в России запасы оружия сократятся в ближайшие несколько лет", если ее армия сохранит нынешние темпы операций на украинском фронте.

По мнению ISW, сообщения о цифрах "производства" танков в России за последние годы в основном отражают восстановленные и модернизированные машины, взятые из складов, а не новое производство.

Также читайте: РФ до сих пор не отправила танк "Армата" в Украину из-за высокой стоимости производства и возможных репутационных потерь, - британская разведка

"Эти оценки позволяют предположить, что российские вооруженные силы в основном используют транспортные средства со склада для поддержки своих военных усилий, а не новое производство для компенсации потерь на поле боя", – отметили аналитики.

Они считают, что Россия может столкнуться с нехваткой оборудования в ближайшие несколько лет, если текущий уровень ее потерь в Украине останется прежним или ускорится, а текущий уровень производства новой техники в РФ останется неизменным.

+14
Великие аналитики не учитывают, что чем дольше идет процесс поднятия со складов старых машин, тем больший хлам там остается. Без двигателей, часто без пушек, полностью убитое ржавое говно.
Потому и достают Т54-55 и Т62, что более продвинутые уже одни каловые остаются.
До конца 2024го года еще кое-как хватит, а затем начнутся огромные проблемы со всех парком техники и танки и пушки и сау и бмп и бронемашины.
Полностью истощится раша, что кстати устраивает вообще весь мир.
Правда за это кровью платят украинцы, но тут уж шо уж, мозги по ленд-лизу не пришлешь. Продавали всё и выбирали не тех.
10.03.2024 09:20 Ответить
+8
Китайці загадково мружаться...
10.03.2024 07:28 Ответить
+8
закусувати треба
10.03.2024 08:32 Ответить
Китайці загадково мружаться...
10.03.2024 07:28 Ответить
Саме так- спихнуть рашці своє старе лайно, яке є локалізованими копіями совкової техніки.
А ще - Іран і КНДР. Як мінімум
10.03.2024 15:30 Ответить
Ну так -- сцарь сказав шо за 2р він діиде до Львова - нам би зо 500 танків хтось підкинув -- як просив Залужнии
10.03.2024 07:28 Ответить
Генерал маскарпоне їх із задоволенням пустить на мінні поля і під дрони
показать весь комментарий
А як што ната нападьот. Будуть на калінах і москвічах воювати.
показать весь комментарий
та там могут начать уже ядеркой пулять. от них всего ждать можно. тогда уже пофиг будет, сколько тех танков
показать весь комментарий
За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росія втратила 3000 бойових броньованих машин за останній рік і майже 8800 з початку війни.

Російські заводи стверджували, що цього року поставили 1500 основних бойових танків, з яких від 1180 до 1280 були відновлені зі зберігання, повідомляє IISS.
10.03.2024 07:47 Ответить
Т-80БВМ, Т-72Б3 танки, +- що дають країни НАТО
10.03.2024 07:51 Ответить
Ну хоч оцінили,більш менш адекватно,ISW
10.03.2024 07:53 Ответить
Ну то решту 60% краще знищити на консервації, а не в районі Авдіївки.
показать весь комментарий
Кремль ще не докумекав, що Україна може наносити тактичні ядерні удари
по віддалених об'єктах типу "Уралвагонзаводу", а от московія по Україні - ні,
бо її площа в рази менша, і постраждать приграничні області путіністану.
10.03.2024 08:10 Ответить
закусувати треба
показать весь комментарий
та ладно. тактические ядерные заряды есть мощностью по 0,5 килотонны. такими по складам, штабам, полигонам могут стрелять без вреда для приграничных областей.
показать весь комментарий
Легше повірити що з київськими гетьманами Україна скоріше буде окупована ніж поверне бомбу. "Занадто дрібні".
показать весь комментарий
Просто розмістити на своїй території, разом з носіями.
А самим виробляти не обов'язково.
показать весь комментарий
Тебе обмажемо у солідол- кращебудь-якої ядерної боєголовки е! Така пурга настане на Уралвагонзаводі
показать весь комментарий
Звідки в тебе солідол з такими мізками ?
показать весь комментарий
Придур, ти по яким карманам "тактичні ядерні удари" сховав? Кукуха зовсім злетіла ?
показать весь комментарий
Снова эти утешатели. А что будет когда в Украине закончатся совковые танки? Их тоже много, но боюсь закончатся скорее чем в рашке.
показать весь комментарий
Почнуться західні танки.
показать весь комментарий
А чому досі не почались? 31 Абрамс - то не початок.
показать весь комментарий
Чіфтен був непоганим хоч і застарілим, але краще за Лео-1. Але чогось його не згадують
показать весь комментарий
Великие аналитики не учитывают, что чем дольше идет процесс поднятия со складов старых машин, тем больший хлам там остается. Без двигателей, часто без пушек, полностью убитое ржавое говно.
Потому и достают Т54-55 и Т62, что более продвинутые уже одни каловые остаются.
До конца 2024го года еще кое-как хватит, а затем начнутся огромные проблемы со всех парком техники и танки и пушки и сау и бмп и бронемашины.
Полностью истощится раша, что кстати устраивает вообще весь мир.
Правда за это кровью платят украинцы, но тут уж шо уж, мозги по ленд-лизу не пришлешь. Продавали всё и выбирали не тех.
10.03.2024 09:20 Ответить
Да, хранение в российском климате - это вам не Калифорния (база "Сьерра").
показать весь комментарий
Я про це і кажу, що куйлу зараз дуже потрібна пауза з заморозкою війни для відновлення бойового потенціалу. Тому китайський гонєц побіг по світу домовлятися про зупинку війни. Тут же і ердоган, і папа зі своїми мирними ініціативами за рахунок України. Тобто питання колапсу росії на полі бою - це питання максимум декількох років. І не забуваємо, що майже кожну ніч у глибині росії бавовна, що ще потужніше б'є по російській економіці і впк, я вже не кажу про флот на чорному морі.
показать весь комментарий
А від нас що залишиться за ті "декілька років"? І хіба в нас бавовни нема? Звісно, по тєлємарахвону показують, що кацапи влучають виключно в чисте поле або в житлові будинки. Насправді це не зовсім так.
показать весь комментарий
І яка ваша пропозиція? Вивісити білий прапор?
показать весь комментарий
Варіант лише один: повноцінний Ленд-ліз без всіляких умов та обмежень. Інакше ніяк. Робити ставку на те, що в рашки ось-ось закінчаться ракети та танки і вона ось-ось виснажиться і розвалиться, може лише повний ідіот. Враховуючи стан економіки та ресурси, ми виснажимось набагато швидше.
показать весь комментарий
Русня почала втрачати танки в 2024 р. у 4 рази швидше, ніж у 2022-23 роках
показать весь комментарий
на isw была я помню статья , о том что у русских заканчиваются патроны и они ходят в атаку с топорами.. автор перепутал топор с лопаткой ... им просто невдомёк , что в рукопашной сапёрная лопатка - лучшее оружие .. вот такие вот диванные стратеги ... вообще говно сайт . просто посмотрите на коллектив .. да и я помню их летнюю аналитику , где они предвкушали разгром раши .. статья Залужного была для них шоком .. вся их аналитика переписывание чужих статей. сайт очень политизирован , ни слова об войне в Газе например. в общем то же ,что марафон зе.
показать весь комментарий
