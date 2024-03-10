Производство новых танков РФ – это модернизация старых танковых резервов, расконсервировано уже 40%, - ISW

Исследователи из открытых источников проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что Россия вывезла от 25 до 40 процентов своих танковых стратегических резервов, в зависимости от модели, из хранилищ под открытым небом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Институт исследования войны (ISW).

Аналитики отмечают, что такая ситуация может остаться на ближайшие несколько лет, ссылаясь на сообщения исследователей, проанализировавших спутниковые снимки из открытых источников.

По оценкам Дары Массикот, которая является старшей научной сотрудницей программы "Россия и Евразия" в Фонде Карнеги за международный мир, Москва, скорее всего, вывела свое лучшее оборудование из стратегического резерва. В то же время россияне все еще имеют на хранении "худшее" или "не восстановленное" оборудование.

Массикот также подсчитала, что "оставшиеся в России запасы оружия сократятся в ближайшие несколько лет", если ее армия сохранит нынешние темпы операций на украинском фронте.

По мнению ISW, сообщения о цифрах "производства" танков в России за последние годы в основном отражают восстановленные и модернизированные машины, взятые из складов, а не новое производство.

Также читайте: РФ до сих пор не отправила танк "Армата" в Украину из-за высокой стоимости производства и возможных репутационных потерь, - британская разведка

"Эти оценки позволяют предположить, что российские вооруженные силы в основном используют транспортные средства со склада для поддержки своих военных усилий, а не новое производство для компенсации потерь на поле боя", – отметили аналитики.

Они считают, что Россия может столкнуться с нехваткой оборудования в ближайшие несколько лет, если текущий уровень ее потерь в Украине останется прежним или ускорится, а текущий уровень производства новой техники в РФ останется неизменным.