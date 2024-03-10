На Новопавловском враг более 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск, за прошедшие сутки на фронте произошло 73 боестолкновения, - Генштаб

За прошедшие сутки по уточненной информации на фронте зафиксировано 73 боевых столкновения. Также враг нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, совершил 136 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Гранов, Синьковка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Новосадово, Терны, Ямполевка, Николаевка, Семеновка, Богдановка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Желанное, Александрополь, Новокалиново, Очеретино, Новоалександровка, Новобахмутовка, Красногоровка, Новомихайловка, Максимильяновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Работино, Новоданиловка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

Боевые действия на Востоке

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.

НаБахмутском направлении, силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение суток на фронте произошло 58 боевых столкновений, враг атакует на 5 направлениях, - Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении отражены 8 атак противника в районах восточнее Левадного, Работино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удерживать позиции.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 424 060 (+900 за сутки), 6 731 танк, 10 466 артсистем, 12 850 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средства противовоздушной обороны оккупантов.