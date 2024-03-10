На Новопавловском враг более 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск, за прошедшие сутки на фронте произошло 73 боестолкновения, - Генштаб
За прошедшие сутки по уточненной информации на фронте зафиксировано 73 боевых столкновения. Также враг нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, совершил 136 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Обстрелы Украины
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Гранов, Синьковка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Новосадово, Терны, Ямполевка, Николаевка, Семеновка, Богдановка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Желанное, Александрополь, Новокалиново, Очеретино, Новоалександровка, Новобахмутовка, Красногоровка, Новомихайловка, Максимильяновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Работино, Новоданиловка Запорожской области.
Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстановка на Севере
В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
Боевые действия на Востоке
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.
НаБахмутском направлении, силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Ситуация на Юге
На Ореховском направлении отражены 8 атак противника в районах восточнее Левадного, Работино и западнее Вербового Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удерживать позиции.
Удары по врагу
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средства противовоздушной обороны оккупантов.
