РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 424 060 (+900 за сутки), 6 731 танк, 10 466 артсистем, 12 850 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 424 060 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 424060 (+900) человек,

танков ‒ 6731 (+19) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12850 (+27) ед,

артиллерийских систем – 10466 (+38) ед,

РСЗО – 1015 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 709 (+2) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8082 (+41),

крылатые ракеты ‒ 1919 (+0),

корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13752 (+69) ед,

специальная техника‒ 1672 (+6)

Смотрите: Двое воинов 25-го штурмового батальона 47-й механизированной бригады ликвидировали девятерых российских штурмовиков под Авдеевкой. ВИДЕО

Втрати ворога за 9 березня

Автор: 

Минув 3668 день москальсько-української війни.
164!! одиниці техніки та 900!! чумардосів.
Арта 41!!, броня 46!, логістика 69!!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 424 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
10.03.2024 08:16 Ответить
10.03.2024 08:19 Ответить
І про два знищених Петріота всі кацапи пишуть і показують. Як кацапи стали різко знати точне розташування Абрамсів, Хаймарсів і от дорогоцінних Петріотів?! Якась зрада велика завелась у ЗСУ?
10.03.2024 08:09 Ответить
10.03.2024 08:05 Ответить
ты там находишься...?\тебе подсказать - наступать или отступать...?\
10.03.2024 08:26 Ответить
выдвигай-тесь из амстердамской области и двигай-тесь до ротердамской области..... там спокойно , нет обстрелов.
10.03.2024 10:39 Ответить
І про два знищених Петріота всі кацапи пишуть і показують. Як кацапи стали різко знати точне розташування Абрамсів, Хаймарсів і от дорогоцінних Петріотів?! Якась зрада велика завелась у ЗСУ?
10.03.2024 08:09 Ответить
Петріот це батарея. До складу батареї входить генератор, пункт керування, 3Д-радар і 8 пускових на 4 ракети кожна. Кацапи показують 2 пускових. Радар під питанням.
10.03.2024 08:22 Ответить
Це зрозуміло, але я більше про кротів у ЗСУ. У нас взагалі є якась контрозвідка? Хто наш Кальтербрунер?
10.03.2024 08:36 Ответить
хочеш цю посаду...?
10.03.2024 08:51 Ответить
Юра, щоб збивати су-34 з КАБами, доводиться підтягувати імпортну ППО до лінії фронту. А там постійно кацапські бпла висять. Все бачуть.

Є інший варіант - не збивати су-34, знову відтягнути імпортну ППО до великих міст.

Який варіант кращій для ЗСУ?
10.03.2024 09:18 Ответить
Отак прямо раптово усі кацапські розвідувальні бпла "прозріли"? І майже одночасно і в одному районі побачили і Абрамси і Хаймарси і Петріоти?
10.03.2024 09:41 Ответить
А ти не помітив, що погода змінилася?
10.03.2024 09:45 Ответить
Ага, ясно...
10.03.2024 10:25 Ответить
Кацапи показують машини які використовують не лише як пускові але як і транспортний засіб.
10.03.2024 10:41 Ответить
так почему ты шматько не прикрыл Петриоты зонтиком...? ты зрада...?
10.03.2024 08:27 Ответить
10.03.2024 08:16 Ответить
10.03.2024 08:18 Ответить
10.03.2024 08:19 Ответить
Свинособаки в перших рядах...
10.03.2024 08:23 Ответить
Цікаво автотехніка враховуючи баггі на яких кацапи пруть? Звідки такі рекорди останнім часом?
10.03.2024 08:48 Ответить
Погода сприятлива для дронів.
10.03.2024 10:37 Ответить
 
 