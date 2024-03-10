Общие боевые потери РФ с начала войны – около 424 060 (+900 за сутки), 6 731 танк, 10 466 артсистем, 12 850 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 424 060 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 424060 (+900) человек,

танков ‒ 6731 (+19) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12850 (+27) ед,

артиллерийских систем – 10466 (+38) ед,

РСЗО – 1015 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 709 (+2) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8082 (+41),

крылатые ракеты ‒ 1919 (+0),

корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13752 (+69) ед,

специальная техника‒ 1672 (+6)

