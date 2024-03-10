Общие боевые потери РФ с начала войны – около 424 060 (+900 за сутки), 6 731 танк, 10 466 артсистем, 12 850 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 424 060 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 424060 (+900) человек,
танков ‒ 6731 (+19) ед,
боевых бронированных машин ‒ 12850 (+27) ед,
артиллерийских систем – 10466 (+38) ед,
РСЗО – 1015 (+3) ед,
средства ПВО ‒ 709 (+2) ед,
самолетов – 347 (+0) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 8082 (+41),
крылатые ракеты ‒ 1919 (+0),
корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 13752 (+69) ед,
специальная техника‒ 1672 (+6)
Є інший варіант - не збивати су-34, знову відтягнути імпортну ППО до великих міст.
Який варіант кращій для ЗСУ?
164!! одиниці техніки та 900!! чумардосів.
Арта 41!!, броня 46!, логістика 69!!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 424 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі