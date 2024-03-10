Враг ночью раз атаковал юг, "шахеды" снова направлял через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, - Силы обороны

ПВО в операционной зоне Сил обороны юга Украины более 4,5 часов отражало массированную атаку дронов, заходивших и с акватории моря, и с временно оккупированной части Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

"20 БПЛА было уничтожено, из них 11 на Одесщине, 6 на Николаевщине, 2 на Херсонщине и еще 1 на Днепропетровщине. Враг еще раз коварно направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что усложняло работу силам ПВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за попадания вражеских дронов на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели.

В Николаевской области дрон-камикадзе повредил ЛЭП. Ведутся восстановительные работы.

