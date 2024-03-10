Экс-премьер-министр Великобритании Джонсон тайно обсудил войну в Украине с президентом Венесуэлы Мадуро

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в прошлом месяце тайно летал в Венесуэлу для неофициальных переговоров с ее лидером Николасом Мадуро. Одной из тем переговоров была война в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на своих осведомителей.

Согласно источникам, Джонсон прибыл в Каракас на частном самолете из Доминиканской Республики, где отдыхал вместе с семьей.

Джонсон обсуждал с Мадуро ситуацию в Украине на фоне беспокойства западных дипломатических и разведывательных кругов тем, что богатая нефтью социалистическая республика может поставлять оружие или другую военную помощь России. Кроме того, обсуждали условия улучшения отношений с Великобританией, не признающей правомерности Мадуро.

"Такие переговоры "неординарны" из-за состояния двусторонних отношений и всеобщей неопределенности в отношениях Запада с Венесуэлой, которая, в свою очередь, является крупнейшим мировым производителем нефти и стойким сторонником российского диктатора Владимира Путина", - отмечается в материале.