Экс-премьер-министр Великобритании Джонсон тайно обсудил войну в Украине с президентом Венесуэлы Мадуро

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в прошлом месяце тайно летал в Венесуэлу для неофициальных переговоров с ее лидером Николасом Мадуро. Одной из тем переговоров была война в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на своих осведомителей.

Согласно источникам, Джонсон прибыл в Каракас на частном самолете из Доминиканской Республики, где отдыхал вместе с семьей.

Джонсон обсуждал с Мадуро ситуацию в Украине на фоне беспокойства западных дипломатических и разведывательных кругов тем, что богатая нефтью социалистическая республика может поставлять оружие или другую военную помощь России. Кроме того, обсуждали условия улучшения отношений с Великобританией, не признающей правомерности Мадуро.

Читайте: Не стоит бояться возвращения Дональда Трампа в Белый дом, он не позволит победить Путину в Украине, - Джонсон

"Такие переговоры "неординарны" из-за состояния двусторонних отношений и всеобщей неопределенности в отношениях Запада с Венесуэлой, которая, в свою очередь, является крупнейшим мировым производителем нефти и стойким сторонником российского диктатора Владимира Путина", - отмечается в материале.

Джонсон_Борис (507) Мадуро Николас (41)
+10
Отака от вона - політика. Щоб боротись з одним диктатором, потрібно домовлятись з іншими. Завтра вилізе з нори Сі, або Кім, або..... і полетять "таємні" дипломати і до Путлєра. А той і чекає коли щось таке станеться. Питання лише, що буде перше - поява наступного, ще більш шизонутого диктатора, чи похорони кремлівських виродків. Але навіть в такому разі, до "демократичного" наступника вишикується черга для перемовин про торгівлю і т.п. Адже "як тільки Путлєр протягне ноги, так відразу в Рашкі зникнуть фашисти". Ну і звісно на зворотному шляху з Москви вони залітатимуть і до нас. Покласти квіти на могили вбитих, зробити селфі в Бучі та просити/вимагати відмовитись від вимог репарацій. Звісно ж, для допомоги "молодій російській демократі."
10.03.2024 09:13 Ответить
+6
10.03.2024 09:07 Ответить
+6
може так і було задумано, щоб написали. щоб кацапів ще більше підкидало. бо якщо Джонсон зможе навернути Мадуро до адекватності (а в тому що Джонсон хороший переговорник, сумнівів не викликає), то Венесуела спокійно може замістити кацапію на світовому ринку нафти і перевести потік нафтодоларів з кацапії до Венесуели. Джонсон напевно це і намагався донести до того недалекого водія автобуса Мадуро і окреслити перспективи для Венесуели: якщо Мадуро опам'ятається і пошле кацапів нах, то Венесуелу може чекати майбутнє Еміратів. якщо ні - то будуть і далі ходити за продуктами з мішком грошей за плечима. Вибір за Мадуро. Мадуро ж не розуміє, що кацапи використовують Венесуелу виключно у своїх геополітичних інтересах, по суті контролюючи чи знищуючи величезного конкурента на світовому нафтовому ринку. І їм взагалі покуй на венесуельський народ, який вагнера можуть там тисячами двухсотити просто задля розваги і своєї кровоненажерливості. Перед Венесуелою зараз відкриваються величезні перспективи, якими правильно скористатися - було би дуже добре як для самої Венесуели, так і для цілого світу. Та й питання Гайани там стоїть зараз теж дуже чутливо. Можливо, Джонсон ще й відмовляв Мадуро, що не варто йому лізти в Гайану з намірами анексувати їхню територію (бо референдум в Венесуелі вже провели, щоб "приєднати" частину Гайани до Венесуели). Тож подібні візити до Венесуели потрібні. І не тільки Джонсона, а також інших впливових світових політиків і чиновників.
10.03.2024 09:49 Ответить
Шось в нього тьорки з Трампом то Мадуро?
10.03.2024 08:51 Ответить
По перше нафту не виробляють а видобувають. По друге Венесуела має набільші запаси нафти, але рівень її видобутку десь у дугій десятці
10.03.2024 08:55 Ответить
12-та. https://www.worldometers.info/oil/oil-production-by-country/ Oil Production by Country
10.03.2024 10:28 Ответить
По друге не набільші, а найбільші
10.03.2024 11:55 Ответить
Ну ******* підловив, текст написаний на телефоні
10.03.2024 12:00 Ответить
з тим, хто має потрібний всім товар, або хто може створити великі проблеми, завжди знайдеться комусь і про що поговорити.
10.03.2024 08:56 Ответить
Боріс! Ти нє прав !
10.03.2024 09:01 Ответить
ще й як прав.
10.03.2024 09:32 Ответить
Тобто розмовляти з злочинцем мадуро це нормально?
10.03.2024 12:11 Ответить
нуу із злочинцем сраліним теж розмовляли колись. і угоди навіть підписували.
10.03.2024 13:06 Ответить
І що зробили тільки гірше
10.03.2024 21:36 Ответить
то що робити? ще більше ввести санкцій проти Мадуро і щоб він ще більше знюхувався з кацапами?
10.03.2024 21:49 Ответить
Ще раз те що совок після 2 світової не засудили а Сталіна не знищили це була фатальна помилка США і Британії нагадаю що вони віддали совку в окупацію всю центральної-східну Європу і не покарали СРСР за злочини яких було більше чим у німців. А що зробити з мадуро провести операцію військову бо знищенню цього персонажу чому так не можна ?
10.03.2024 21:59 Ответить
хто має проводити військову операцію по знищенню Мадуро і його режиму? це буде виглядати як агресія і вторгнення. На такі заходи адекватні люди не підуть. А от коли Мадуро вторгнеться в Гайану, то тоді може бути все можливо - Гайану не дадуть в образу британці та американці... стосовно сраліна... на кінець 2 світової війни у сраліна була величезна армія. тому ніхто не хотів з ним воювати.
10.03.2024 22:09 Ответить
Тобто агресія тобто знищення незаконного диктаторського режиму це агресія? А може це слабкість так званих демократичних держав? На рахунок Сталіна армії США і Британії були набагато сильніші і якісніше оснащені і краще вміли воювати чому не довели справу до кінця з совком ?
11.03.2024 11:04 Ответить
якщо той режим прийшли знищувати ззовні, то це і є агресія згідно норм міжнародного права. як совєти прийшли і знищили владний режим в Афганістані в грудні 79-го.
11.03.2024 13:39 Ответить
Тобто якщо режим злочинний і анти людський і вчиняє злочини проти власного народу то повалення такого режиму ззовні це погано так?
11.03.2024 21:26 Ответить
це не добре і не погано.
11.03.2024 21:44 Ответить
Це добре бо терпіти таке значить заохочувати диктаторів до злочинів
11.03.2024 22:00 Ответить
якщо місцевий народ не хоче скидати свого диктатора, то комусь ззовні теж вводити свої війська в цю країну для того, щоб скинути місцевого диктатора є недоречним. це буде трактуватись як агресія ззовні і вторгнення. а вже якщо той диктатор полізе в іншу країну, як поліз Садам в Кувейт, то тоді зовнішні сили можуть втрутитись, щоб наказати агресора. хоча у світової спільноти мають бути дієві механізми, щоб боротися з подібними диктаторами, бо таке зло необхідно завжди карати.
11.03.2024 22:44 Ответить
Борис скаже, як зав'яже.
показать весь комментарий
10.03.2024 09:02 Ответить
Венесуела це нафта - мадура там прокладка.
подивимося шо з цього випливе...
10.03.2024 09:05 Ответить
10.03.2024 09:07 Ответить
Якось так
Доброго ранку я про Україну
-вівсянку, сер?!
-мариновані яйця
-зрозуміло,сер. Хай буде Весна
-і Дніпро і кручі
10.03.2024 09:11 Ответить
так таємно, шо всі про це написали?
ну, і всім відомий, потужний політик мадуро, від рішення якого, залежить доля світу.
якась тупа інфа ні про що.
а от, арахамія сказав, що джонсонюк, відмінив всі турецькі капітуляції і примусив арахамію воювати.
10.03.2024 09:08 Ответить
Джонсонюк ще зніме ременя з великою пряжкою і буде Арахамія місяць не сідати.
10.03.2024 09:13 Ответить
може так і було задумано, щоб написали. щоб кацапів ще більше підкидало. бо якщо Джонсон зможе навернути Мадуро до адекватності (а в тому що Джонсон хороший переговорник, сумнівів не викликає), то Венесуела спокійно може замістити кацапію на світовому ринку нафти і перевести потік нафтодоларів з кацапії до Венесуели. Джонсон напевно це і намагався донести до того недалекого водія автобуса Мадуро і окреслити перспективи для Венесуели: якщо Мадуро опам'ятається і пошле кацапів нах, то Венесуелу може чекати майбутнє Еміратів. якщо ні - то будуть і далі ходити за продуктами з мішком грошей за плечима. Вибір за Мадуро. Мадуро ж не розуміє, що кацапи використовують Венесуелу виключно у своїх геополітичних інтересах, по суті контролюючи чи знищуючи величезного конкурента на світовому нафтовому ринку. І їм взагалі покуй на венесуельський народ, який вагнера можуть там тисячами двухсотити просто задля розваги і своєї кровоненажерливості. Перед Венесуелою зараз відкриваються величезні перспективи, якими правильно скористатися - було би дуже добре як для самої Венесуели, так і для цілого світу. Та й питання Гайани там стоїть зараз теж дуже чутливо. Можливо, Джонсон ще й відмовляв Мадуро, що не варто йому лізти в Гайану з намірами анексувати їхню територію (бо референдум в Венесуелі вже провели, щоб "приєднати" частину Гайани до Венесуели). Тож подібні візити до Венесуели потрібні. І не тільки Джонсона, а також інших впливових світових політиків і чиновників.
10.03.2024 09:49 Ответить
10.03.2024 09:13 Ответить
Очень тайная секретная встреча о которой все растрындели тут же...
10.03.2024 09:23 Ответить
А я думав, про секретні зустрічі ніхто нічого не повинен знати. Відстав від життя. Діти піару рулять світом.
10.03.2024 09:27 Ответить
Зараз такі часи, купа камер, засобів відстеження, і тому подібне.
Зазначено що видання дізналося від інформаторів, що також не є чимось вийняткови.
10.03.2024 09:39 Ответить
Та то, як у анекдоті. Бабка так боялась діда, як і дід хотів її догнати. Якби хотіли тайно зустрітись - миша не взнала б.
10.03.2024 11:10 Ответить
Тобто Джонсон частково продовжує працювати на своїй посаді
10.03.2024 09:42 Ответить
От якби Джонсон замінив в нас Єрмака... Краще б Зєбанько. Але хоч би так. Чому якийсь іноземець докладає стільки зусиль до нашої перемоги, а свої керманичі таких зусиль докладають тільки коли набивають кармани!
10.03.2024 10:03 Ответить
Хоч країна "соціалістична" та є союзником мордору,було б дуже добре щоб США зняли нафтові санкції з Венесуели,обваливши таким чином світову ціну нафти.США не хочуь цього зробити,але дозвлили своїм компаніям купувати нафту у Венесуелі.
10.03.2024 10:33 Ответить
Мадуро пропутинская шестерка и все равно они будут помогать москалям.
10.03.2024 13:12 Ответить
Надзвичайно цікава інформація...
11.03.2024 08:34 Ответить
 
 