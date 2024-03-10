Экс-премьер-министр Великобритании Джонсон тайно обсудил войну в Украине с президентом Венесуэлы Мадуро
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в прошлом месяце тайно летал в Венесуэлу для неофициальных переговоров с ее лидером Николасом Мадуро. Одной из тем переговоров была война в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на своих осведомителей.
Согласно источникам, Джонсон прибыл в Каракас на частном самолете из Доминиканской Республики, где отдыхал вместе с семьей.
Джонсон обсуждал с Мадуро ситуацию в Украине на фоне беспокойства западных дипломатических и разведывательных кругов тем, что богатая нефтью социалистическая республика может поставлять оружие или другую военную помощь России. Кроме того, обсуждали условия улучшения отношений с Великобританией, не признающей правомерности Мадуро.
"Такие переговоры "неординарны" из-за состояния двусторонних отношений и всеобщей неопределенности в отношениях Запада с Венесуэлой, которая, в свою очередь, является крупнейшим мировым производителем нефти и стойким сторонником российского диктатора Владимира Путина", - отмечается в материале.
(вєніков нє вяжет)
подивимося шо з цього випливе...
Джонсон ж НЕ клоун щоб таємно літати до Оману і отримувати там вказівки від терористів...
Він прилетів до Каракасу...дати аборигенам, можливо, останній шанс одуматися...і вирішити
"під чию дудку танцювати"...
щоб НЕ прийшлося пізніше мадурі та його кодлі "грати одним місцем на роялі"...по-тюрмах.
Доброго ранку я про Україну
-вівсянку, сер?!
-мариновані яйця
-зрозуміло,сер. Хай буде Весна
-і Дніпро і кручі
ну, і всім відомий, потужний політик мадуро, від рішення якого, залежить доля світу.
якась тупа інфа ні про що.
а от, арахамія сказав, що джонсонюк, відмінив всі турецькі капітуляції і примусив арахамію воювати.
Зазначено що видання дізналося від інформаторів, що також не є чимось вийняткови.