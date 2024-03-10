Страны Балтии победят в случае нападения РФ, но их города будут выглядеть как Бахмут или Авдеевка, - Кулеба

Страны Балтии победят в случае гипотетического нападения РФ, впрочем, их города будут выглядеть так, как сейчас выглядят украинские Бахмут или Авдеевка.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью литовскому информационному агентству ELTA, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Кулеба выразил уверенность: если российский диктатор Владимир Путин решится атаковать балтийские страны, НАТО победит.

"Но посмотрите на Бахмут, посмотриите на Авдеевку - так будут выглядеть страны Балтии после напряженных боевых действий. Вот так будут выглядеть ваши города", – сказал Кулеба.

Единственный способ избежать этого – поддерживать Украину, отметил глава украинского МИД.

"Литва, например, это понимает и поддерживает нас. Другие думают, что это минует их", - добавил министр.