Страны Балтии победят в случае нападения РФ, но их города будут выглядеть как Бахмут или Авдеевка, - Кулеба
Страны Балтии победят в случае гипотетического нападения РФ, впрочем, их города будут выглядеть так, как сейчас выглядят украинские Бахмут или Авдеевка.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью литовскому информационному агентству ELTA, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Кулеба выразил уверенность: если российский диктатор Владимир Путин решится атаковать балтийские страны, НАТО победит.
"Но посмотрите на Бахмут, посмотриите на Авдеевку - так будут выглядеть страны Балтии после напряженных боевых действий. Вот так будут выглядеть ваши города", – сказал Кулеба.
Единственный способ избежать этого – поддерживать Украину, отметил глава украинского МИД.
"Литва, например, это понимает и поддерживает нас. Другие думают, что это минует их", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
такі як німечина, франція і тд.
бо бояться того що ти написав
замість допомоги, стурбованість
Вони і так все нам повіддавали.
Може краще Шольца чи Фіцо? Чи Папаню Римського?
Замість Залужного...
Керувати в НАТО...
В якості "потужного"...
жаба на ОПі у турне, а сіністру кляп з рота хтось висмикнув???
то, як саме виграють країни балтії, як що будуть виглядати, як бахмут та авдіївка?
де саме буде перемога? знищена непридатна, для проживання, земля?
Щось його забагато стало.
При одноосібній владі Зеленського і монобільшості в парламенті, його уряді, бо депутатів "слуг" вистачило, щоб не створювати коаліцію, всі надбання попередників зариті в дороги, змародерено, покрадено, знищено парламентаризм і всі попередні реформи, введено новий орган ОП, якого немає в Конституції, закриті всі опозиційні телеканали, знищені ракетні програми, пройшло відведення військ і скорочення армії, а також розмінувння участків, через які пішли кацапи.. До влади разом зі "слугами" повернулися антимайданівці "риги", які разом знищують інтитути державності, які вміють тільки мародерити і красти і ці наслідки ми відчули зразу з 2022 року і по цей день.
дегенерате, ВІДЗВІТУЙ нам, скільки ти надав завдань своєї боді-позитивної послиці Макаровой
завдань на зустріч з трампістами
ми ж праві на сто відсотків, коли пропонуємо американцям просто відправляти нам їх застарілу зборою, замість її утілізації на місці
а також піднімати їх єкономіку, щоб оновлювати їх зброю, підвищувати іх рівень виробництва та зменьшувати безробіття
скільки, дебіле, ти зробив таких розрахунків
скільки було зустрічів з трампістами, скільки їм було передано золотих папочок з вигідою для США, з конкретними розрахунками?
ти ж дебіле недоразвинутий, у тебе все трампісти у чомусь винні?
а не ти, дебіле, що ти не зробив таких конкретних рознахунків
що не підписів наказів послиці
що не передав розрахунків лідерам трампістів, та взагалі всім трампістам
те ж твоя робота, дебіле, довести ЇМ ЇХНЮ вигіду у постачанні нам зброї та набоїв
це й є твоя робота, дебіле, а не дурні твої байки, що ми за все хороше, проти всього поганого
ЗВІТІВ конкретних
не гімно ваше у вуха, що трампісти не дають нам зброю, а конкретні звіти
трампісти нам не вороги, вони лише бажають добра своєї країні
тому ми бажаємо від вас ЗВІТІВ щоденних
скільки саме проведено зустрічів вами, зеленими дебілами, з трампістами - сьогоді, скільки було зустрічей вчора, скільки заплановано за завтра
скільки передано трампістам золотих папочок з розрахунками вигіди ДЛЯ НИХ від постачання зброї нам
звіти, чортові дебіли, от що від вас хочуть почути люди
а не ваше скиглення, що ви не з ким не зустрічалися та нікому з трампістів не доводили вигідність підримки нас
коли криворожського зеленого ватажка трампісти запросили виступити перед ними
від взагалі відмовився, замість того, щоб розповісти їм про їхню вигіду
а теперь ... ой яка несподіванка... трампісти блокують постачання зброї нам
подивившись на цю відмову виступу хріпатого дегенерата перед трампістами
у мене перша думка була - ой не даремно ***** не стріляє по хрипатому дегенерату
мабуть й охороняє його Лубянка
бо таке ж придумати треба - трампісти запросили його на розмову, а криворожський жидок з квартала 95 просто відмовився від розмови з трампістами !!!
https://www.youtube.com/watch?v=p9cUV-2UhJw&t=1s
30-і хвилини
інакше не було сенсу кудись йти
будет стоить России всей военной инфраструктуры, плюс удар по ******** Москве.
Россия проснётся пацифистской страной с оставшимися мирными тракторами.
з якої території стріляли.
Хіросіму від Америки відділяв Тихий океан.
То були два не дуже потужних, за ********* мірками, вибухи.
Ніхто не дозволить робити з Балтії Авдіівку.
Всі три країни члени НАТО.