Страны Балтии победят в случае нападения РФ, но их города будут выглядеть как Бахмут или Авдеевка, - Кулеба

Страны Балтии победят в случае гипотетического нападения РФ, впрочем, их города будут выглядеть так, как сейчас выглядят украинские Бахмут или Авдеевка.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью литовскому информационному агентству ELTA, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Кулеба выразил уверенность: если российский диктатор Владимир Путин решится атаковать балтийские страны, НАТО победит.

"Но посмотрите на Бахмут, посмотриите на Авдеевку - так будут выглядеть страны Балтии после напряженных боевых действий. Вот так будут выглядеть ваши города", – сказал Кулеба.

Единственный способ избежать этого – поддерживать Украину, отметил глава украинского МИД.

Также читайте: Дело не в непобедимой России, а в наличии у украинских солдат всего необходимого, - Кулеба

"Литва, например, это понимает и поддерживает нас. Другие думают, что это минует их", - добавил министр.

Балтия (367) россия (96939) Кулеба Дмитрий (2881)
Топ комментарии
+20
Краще б ти щось жував!
10.03.2024 09:55 Ответить
+16
Нахіба нам країни Балтії лякати?
Вони і так все нам повіддавали.

Може краще Шольца чи Фіцо? Чи Папаню Римського?
10.03.2024 09:55 Ответить
+13
рідкісний дегенерат!
то, як саме виграють країни балтії, як що будуть виглядати, як бахмут та авдіївка?
де саме буде перемога? знищена непридатна, для проживання, земля?
10.03.2024 10:01 Ответить
Краще б ти щось жував!
10.03.2024 09:55 Ответить
Он и жует эту страшилку
10.03.2024 10:04 Ответить
це реально не є страшилкою. і такі плани дійсно були чи навіть і досі є на столі у тої кремлівської гебні... проте Кулеба це міг би подавати набагато дипломатичніше, а то відразу лякає армагедоном..
10.03.2024 10:09 Ответить
Какие планы? Не смешите меня, в эфире достаточно *********** историй от Буданова . Страны Балтии члены НАТО, все точка, им не грозит никакое нападение. Даже идиот кремлевский понимает что все закончится одним ударом авиации натовской, все их угрозы для внутреннего употребления
10.03.2024 10:41 Ответить
не смеши нато пись пись воевать не будет просто будет озабоченность
10.03.2024 10:53 Ответить
Зачем воевать? Прилетят сотни самолётов расхерачат лапотников, если недостаточно нескольких раундов можно ещё повторить. Воевать с автоматами никто не будет, ты прав
10.03.2024 11:03 Ответить
А що зараз заважає розхерачити? Всім бо відомо, що, коли бійки не уникнути, бити треба на випередження.
10.03.2024 11:20 Ответить
А що, Україну вже прийняли в НАТУ?
10.03.2024 12:00 Ответить
Зараз з кожної праски кричать, що війна рашки з НАТО неминуча. Ще раз питаю: чому НАТО не вдарить на випередження? Чому чекає, поки країни Балтії перетворяться в суцільний Бахмут?
10.03.2024 12:03 Ответить
Тому що НАТО це альянс захисту, а не нападу.
10.03.2024 12:13 Ответить
Найкращий захист - це напад. Істина, відома ще з часів давнього Риму. Одним захистом війну виграти неможливо.
10.03.2024 12:52 Ответить
саме тому прибалти допомагають в % відношенні до бюджету більше ніж другі...
такі як німечина, франція і тд.
бо бояться того що ти написав
замість допомоги, стурбованість
10.03.2024 11:25 Ответить
это вы не смешите. ибо реально не смешно. планы развалить НАТО у ху йла всегда были, есть и будут. и вовсе не обязательно идти танковыми колоннами на сувалковский коридор...
10.03.2024 11:01 Ответить
та жодних шашликів.. і Європа хоче вона того чи не хоче, проте вона поступово приходить до тями і вже злазить з тих рожевих поні. правда ще не злізла, та вже процес пішов. і заяви Макрона про можливе введення військ НАТО в Україну в 22-му році навіть не обдумувались, а зараз вже обговорюються публічно на рівні глав держав. а це вже дуже багато що значить. В Європі вже багато хто усвідомив, що війни з кацапами не уникнути. звісно, що ще є дуже багато тих, хто все ще врить, що можна якось задобрити ху йла, віддавши йому якщо не всю, то хоча би ту частину України, яку ху йло вже захопило. проте вони помиляються, адже понісши вже такі втрати і захопивши тільки частину України, зруйнувавши її під час захоплення, ху йло (гебня) на цьому не зупиниться. в нього мета відновлення совка і повний економічний енергетичний контроль якщо не усієї Європи, то принаймні колишніх країн Варшавського блоку.
10.03.2024 13:18 Ответить
Народжені нюхати жувти не можуть!
10.03.2024 10:42 Ответить
Нахіба нам країни Балтії лякати?
Вони і так все нам повіддавали.

Може краще Шольца чи Фіцо? Чи Папаню Римського?
10.03.2024 09:55 Ответить
Кулебу - в генерали ...
Замість Залужного...

Керувати в НАТО...
В якості "потужного"...
10.03.2024 11:25 Ответить
заявив сіністр закордонних справ Дмитро Кулеба Джерело:

жаба на ОПі у турне, а сіністру кляп з рота хтось висмикнув???
10.03.2024 09:59 Ответить
«Синистер» (англ. Sinister - зловещий, кошмарный)
10.03.2024 10:03 Ответить
краще зеністр підОПозедента...
10.03.2024 10:05 Ответить
Правильно - "Сайністер", другий слог "закритий".
10.03.2024 10:36 Ответить
А по факту...Sinister/'sɪnɪstər/

10.03.2024 11:03 Ответить
рідкісний дегенерат!
то, як саме виграють країни балтії, як що будуть виглядати, як бахмут та авдіївка?
де саме буде перемога? знищена непридатна, для проживання, земля?
10.03.2024 10:01 Ответить
ще й підленький шантажист.
10.03.2024 12:20 Ответить
Це буде потім, коли авіація НАТО почне системно вилітати.
10.03.2024 12:20 Ответить
Поки рота не відкриє,наче і нормальний...
10.03.2024 10:08 Ответить
Кулеба..... головного мозга. Это про него?
10.03.2024 10:09 Ответить
Ну.., якщо це вважати перемогою....
10.03.2024 10:10 Ответить
Це його д'єрмак з ланцюга спустив?
Щось його забагато стало.
10.03.2024 10:12 Ответить
Ти диви які в нас величезні стратеги. А в Укрїні не бчив загрози з боку кацапів і ні разу не попереджав і говорив, щоб перестали будувати дороги, а будували ракети і фінансували армію. Краще херпідовський стртег помовчи, або дай пораду країнам Балтії почати велике будівництво, бо сила армії - це асфальт, а замість пускових ракет хаймерсів, "нептун", "Сапсан-грім 2" - це асфальтоукладчики!!!
10.03.2024 10:23 Ответить
Поїдь до країн Балтії і подивись на дороги.
10.03.2024 11:22 Ответить
Тут мається на увазі: велике будівництво це велике крадівництво. Гроші відмиваються не тільки на асфальті.
10.03.2024 12:11 Ответить
Фєдя, не пиши дурниць і не тикай наріду у вуха пропаганду про 30 років. Не всі 30 років відмиваються і не всі 30 років в нас війна з кацапами. До 2014 року ми з кацапами були братами і все танцювали під їх дудку. Володя Херпіду навіть допомагав своїм проросійським "кварталом" просовувати тут "русский мир" і обливати брудом Україну. 10 років йде війна з кацапами і за ці роки себе показали два президента, яким ми можемо дати оцінку їх дій - Порошенко і Зеленського. Почнемо з Порошенко, коли він прийшов до влади, то в казні було нуль золото-валютних резервів, всього106 тисяч гривень, вивезені всі цінності владою зека на росію і ембрго з боку кацапів, в той час, як 90% нашої економіки було завязано на їх ринок. А ще повзли по Україні "колордські" захоплення влади у великих містах, як Донецьку, Луганську, Криму, Запоріжжі, Харкові, Херсоні, Дніпрі, Одесі та інших містах. Кацапи вже залізли в Крим і на Донеччину та Луганщину. Армії було всього десь до 7 тисяч, вся міліція по східних і південних областях була деморалізована, бо виконувала злочинні накази зека. І в прламені у президентської франкції було менше 80 депуттів, а для прийняття рішення потрібно 226 голосів. Створивши коалцію з "Народним Фронтом", "Радикальною партією" і "Батьківщиною", дві останні політичні сили, отримавши портфелі в уряді, вийшли із коаліції. Тоді всеодно було багато зроблено -асоціація, безвіз, відродження армії, отриманий Томос, пройшли на славу реформи централізації, прозоро та інші. Прийнято "мовний закон". Закріплено в Конституцію рух в ЄС і НАТО. Створені нові ракети "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Верба" та інші. Створена нова САУ "Богдана" і снаряди до неї, модернізовані майже всі танки, створені нові бронемашини...
При одноосібній владі Зеленського і монобільшості в парламенті, його уряді, бо депутатів "слуг" вистачило, щоб не створювати коаліцію, всі надбання попередників зариті в дороги, змародерено, покрадено, знищено парламентаризм і всі попередні реформи, введено новий орган ОП, якого немає в Конституції, закриті всі опозиційні телеканали, знищені ракетні програми, пройшло відведення військ і скорочення армії, а також розмінувння участків, через які пішли кацапи.. До влади разом зі "слугами" повернулися антимайданівці "риги", які разом знищують інтитути державності, які вміють тільки мародерити і красти і ці наслідки ми відчули зразу з 2022 року і по цей день.
10.03.2024 14:02 Ответить
Федюня, я написав багато, щоб пан врешті зрозумів. Я марафони не дивлюся і вмію відрізняти брехню від правди. Наша влада всі 30 років була дуже різною і не потрібно їх робити однаковими і серед них виділити Херпіду, як найкращого, що всі крали, а він ось такий хороший побудував дороги. Не побудував він дороги, він зарив під асфальт всі наші надії, мрії, гроші, які злишили "бариги", ракети і час. А президенти і їх оточення, були дуже різними. Крвчук комуняка і звичайно продовжував свої комуняцькі справи, але частково був за відокремлення від совка. Кучма чисто "чорвоний директор", який більше тяготів до московії, хоч і розпочав рух до ЄС. Ющенко чисто проєвропейський і проукраїнський політик, але нарід, тодішні 73%, дали його політичній силі мало голосів і його тягали і обливали брудом, то Юля, то Вітя-зек. Звичайно Вітя - зек тягнув нас із своїм російським оточенням до Цапії. Порошенко перенаправив нашу продукцію і економіку в бік ЄС і треті країни. І як показав час, то він зробив це правильно, він серед перших, хто розумів, що таке московія-орда. Його рух в ЄС і НАТО закріплені в Конституції, а безвіз і асоціація з ЄС, показали його наміри. Також відродження армії, її озброєння, прийняття "мовного закону" і реформи показали його чисті проукраїнські і проєвропейські наміри. А вже Зеленський "какая разніца", повернув до керівництва країни всіх антимайданівців, бувших слуг зека Віті: татарова, єрмка, подоляка, шурми, смірнова, демченко, аристовича та інших. Жодного проукрїнського політика не було і немає в комнді Зе. Був один Залужний зі своєю командою генералів і офіцерав і він його звільнив і відправляє подалі, не заради перемоги України, а виключно заради свого рейтингу. Найгірші, на мій погляд, були янукович і його комнда і Херпіду і команда того ж януковича, яка сьогодні служить Херпіду.
10.03.2024 19:45 Ответить
А лопата в тебе навішо? Бездарне чмо рота відкрило. Мабуть дЕрьмака нема у Києві ось він цім і користується, поц лопатний.
10.03.2024 10:23 Ответить
Остнні дні ця кулеба якусь муйню кожен день несе! Це до чого? До дощу?
10.03.2024 10:24 Ответить
Iq просто низенький, на что его мозг способен то и вылетает изо рта
10.03.2024 11:06 Ответить
кулєба це клінічний дєгєнєрат як і всі хто дотичний до єрмака і його зєлупи зєлєнського.Дєгєнєрат зєлєнський нікого не підпускає а агегт фсб єрмак контролює
10.03.2024 10:25 Ответить
Кулеба,Малюська,Мілованов...Таке враження що ці люди грають ролі міністрів,орієнтуючись лише на одного глядача,який і пише їм ролі...
10.03.2024 10:50 Ответить
А я вам сейчас покажу карту,откуда будєт нападєніє..
10.03.2024 10:28 Ответить
от Кулеба виглядає як один з найбільшіх дегенератів у всієї нашої владі
дегенерате, ВІДЗВІТУЙ нам, скільки ти надав завдань своєї боді-позитивної послиці Макаровой
завдань на зустріч з трампістами

ми ж праві на сто відсотків, коли пропонуємо американцям просто відправляти нам їх застарілу зборою, замість її утілізації на місці
а також піднімати їх єкономіку, щоб оновлювати їх зброю, підвищувати іх рівень виробництва та зменьшувати безробіття

скільки, дебіле, ти зробив таких розрахунків
скільки було зустрічів з трампістами, скільки їм було передано золотих папочок з вигідою для США, з конкретними розрахунками?

ти ж дебіле недоразвинутий, у тебе все трампісти у чомусь винні?
а не ти, дебіле, що ти не зробив таких конкретних рознахунків
що не підписів наказів послиці
що не передав розрахунків лідерам трампістів, та взагалі всім трампістам

те ж твоя робота, дебіле, довести ЇМ ЇХНЮ вигіду у постачанні нам зброї та набоїв
це й є твоя робота, дебіле, а не дурні твої байки, що ми за все хороше, проти всього поганого
10.03.2024 10:43 Ответить
ми що чекаємо від вас, зелених дебілів?
ЗВІТІВ конкретних
не гімно ваше у вуха, що трампісти не дають нам зброю, а конкретні звіти
трампісти нам не вороги, вони лише бажають добра своєї країні
тому ми бажаємо від вас ЗВІТІВ щоденних

скільки саме проведено зустрічів вами, зеленими дебілами, з трампістами - сьогоді, скільки було зустрічей вчора, скільки заплановано за завтра

скільки передано трампістам золотих папочок з розрахунками вигіди ДЛЯ НИХ від постачання зброї нам

звіти, чортові дебіли, от що від вас хочуть почути люди
а не ваше скиглення, що ви не з ким не зустрічалися та нікому з трампістів не доводили вигідність підримки нас

коли криворожського зеленого ватажка трампісти запросили виступити перед ними
від взагалі відмовився, замість того, щоб розповісти їм про їхню вигіду

а теперь ... ой яка несподіванка... трампісти блокують постачання зброї нам
подивившись на цю відмову виступу хріпатого дегенерата перед трампістами
у мене перша думка була - ой не даремно ***** не стріляє по хрипатому дегенерату
мабуть й охороняє його Лубянка

бо таке ж придумати треба - трампісти запросили його на розмову, а криворожський жидок з квартала 95 просто відмовився від розмови з трампістами !!!
10.03.2024 10:59 Ответить
Якщо в країнах Балтії будуть при владі прорашистські слуги на подобу українським "зеленим" і зокрема цього міністра- рашистського манкурта,тоді без сумніву, що буде теж саме багатотисячні жертви, руйнування і здача територій
10.03.2024 10:44 Ответить
Netu Litve proruskix partiji.Byli levyje,pravyje ,centristi vse protiv ruskix i za Ukrainu s 2014 goda.Kto bolse zdelal dlia armiji teper u nix jest spori mezdu saboj.Po mojemu levyje bolsije zdelali dlia armiji jesli smotret na zakubki .Netu tut balsoj raznici kto pridut levyje ili pravyje
10.03.2024 10:52 Ответить
Вибачайте, навряд чи "Netu tut balsoj raznici".

https://www.youtube.com/watch?v=p9cUV-2UhJw&t=1s

30-і хвилини
10.03.2024 12:38 Ответить
вся політика Балтії бути проти
інакше не було сенсу кудись йти
10.03.2024 10:56 Ответить
Мы не победим,у нас гб стов штабеля..Пытаться будем...
10.03.2024 10:56 Ответить
U nas jest NATO vojska,oni budet vojevat,tak sto pobeda budet za nami
10.03.2024 10:58 Ответить
nereik juokint pasauli...NATO invalidu armija aciu STASY merkelienei uz diversija...Bundeswer as negali atsikelti po tos padlos
10.03.2024 11:17 Ответить
Dabar sustiprintas musu flangas suomiais ir svedais,nereikia turbut sakyti jog suomiai nors ir siandien gali surinnkti 1mln ar daugiau kariuomene,pas juos jau dabar yra tiek paruostu kariu,svedai labai stiprus laivynas,kariuomene gal nera didele,bet tai labai auksto lygio kariai,ten papulti pas juos gali 1 is 100,ta prasme kruopciai atrinkti,panaisiai kai musu Aitvaras.Suomiai pades broliams estams,**** ir svedai jau dabar siuncia karius i Latvija.Lietuva ***** vokiecius,mano nuomone tai geriausia kariai is NATO.Rusai tai patranku mesa ir nieko daugiau
10.03.2024 11:37 Ответить
Есть F-35, есть ракеты нужной дальности - удар по любой стране Балтии
будет стоить России всей военной инфраструктуры, плюс удар по ******** Москве.
Россия проснётся пацифистской страной с оставшимися мирными тракторами.
10.03.2024 11:57 Ответить
F-35 i drugyje tut jest,korabli u nix tomogavki i PVO AEgis takze jest takix.Vot fini vstupili nATO,tam oni za 1 den soberut armiju 1mln i bolse.U finov vse prosli sluzbu s 18 let,zavisismosti gde sluzili 6 mesiacev ili 1 god.Fini i estonci oni kak odin narod.Svedi vstupili NATO srazu Latviji pojavitsia ix vojska,tam u svedov profesionali v armiji iz 100 odnogo otbyrajet,uroven poniatni i oruzyje toze u nix otlycnoje.Litve nemci uze zdes,eti toakze umejet vojevat istorija dokazala ne raz
10.03.2024 12:07 Ответить
Ф-35 і томогавки це добре. Про ядерку з Білорусі усі мовчать. Вже пишуть, що сябри можуть підставитися, а по РФ відповіді не буде.
10.03.2024 12:41 Ответить
Коли на Московії випадуть раіоактивні дощі, то хмари не спитають,
з якої території стріляли.
Хіросіму від Америки відділяв Тихий океан.
10.03.2024 18:25 Ответить
Це припущення. Залежить від масштабів взаємних ударів, циклонів і рози вітрів.

То були два не дуже потужних, за ********* мірками, вибухи.
10.03.2024 19:40 Ответить
І цього дебіла називають дипломатом?
10.03.2024 11:05 Ответить
Головне Перемога.Міста нащадкі відбудують.Колись.
10.03.2024 11:09 Ответить
S Minska tam nicego neostanitisia,kak i s Kalingrada malo sto tut tolko nekomu budet otstrojit
10.03.2024 11:22 Ответить
Не пербільшуйте і не замозаспокоюйтесь. Це великі міста. Щоб "нічого не залишилось" потрібне застосування регулярного килимового бомбардування, або ЯЗ.
10.03.2024 12:43 Ответить
Зніміть з Кулебі краватку, бо вона перкрила доступ кисню у мозок.
Ніхто не дозволить робити з Балтії Авдіівку.
Всі три країни члени НАТО.
10.03.2024 11:52 Ответить
Такого непрофесійного уряду який є тепер, не було за все існування незалежної України,сором.
10.03.2024 13:27 Ответить
Ще б сказав про "ядерний попіл".. Це дурень чи дипломат?
10.03.2024 13:28 Ответить
 
 