Рашисты нанесли ракетные удары по Мирнограду, 10 человек ранено, разрушен подъезд, повреждены многоэтажки

В ночь на 10 марта армия РФ тремя ракетами ударила по Мирнограду Донецкой области, десять человек ранены, из них трое госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию "Суспільне Донбас" рассказал исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк.

"Три ракетных попадания. Три воронки в одном месте в радиусе 20 метров. Сильно повреждены десять жилых многоэтажных домов. Один подъезд девятиэтажки имеет повреждения, которые для жилья непригодны, требует капитального восстановления", - рассказал Третяк.

Также по его информации, из-за ракетного удара была отключена котельная. Без отопления осталось 2 088 абонентов. Ремонтные бригады уже частично возобновили подачу тепла.

Читайте: Один человек погиб и четыре получили ранения вследствие атак российской армии на Донетчину 9 марта

Кроме того, как отмечается, повреждениям подверглась теплотрасса и коллектор. Специалисты устанавливают степень повреждений и необходимые ремонтные работы.

"Ранения получили десять человек из гражданского населения - это жители домов. Госпитализировали трех человек, одного из них в Покровск. Другим оказали медицинскую помощь, лечиться будут амбулаторно", - рассказал он.