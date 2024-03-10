РУС
Кулеба об идее Макрона относительно отправки западных войск в Украину: Если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе

Идея президента Франции Эмманюэля Макрона о размещении западных войск в Украине вызвала оживленную дискуссию, это сэкономит Европе время.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью литовскому информационному агентству ELTA, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Кулеба отметил, что заявление Макрона не стало неожиданностью для Украины. По мнению главы МИД, создается впечатление, что Париж – первая европейская столица, публично признающая очевидное, другие страны обеспокоены этим фактом.

"Но дискуссия, спровоцированная этим сообщением из Парижа, сэкономит много времени Европе на осознание того, что нужно сделать больше. Не только для Украины, но и Европы", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что во многих европейских столицах до сих пор нет понимания, что помощь Украине - это не благотворительность, а спасение жизней собственных граждан, экономия больших средств, которые пошли бы иначе на собственную защиту.

Читайте: Макрон о западных войсках в Украине: Не исключать чего-либо не значит это делать

"Этот месседж от Макрона - это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что, на мой взгляд, должен понимать каждый умный человек в Европе. Если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе", - заявил глава МИД.

Направление западных войск в Украину

Президент Франции на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Макрон нічого не провокує, а діє згідно реалій.
Макрон єдиний лідер , який може нормально думати ? Це треба було робити ще позавчора - рано чи пізно , а воювати їм прийдеться . То чому б не покінчити з орками на території України якщо ті вже сюди полізли ? Наші військові по всьому світу приймали участь в військових конфліктах , то чому нам не можуть допомогти ? Може дипломати так гарно працюють ? А скептиків можу запевнити - охочих мочити орків вистачить . І озброєння буде набагато краще , і *********** буде скільки потрібно . А головне - одна справа коли кацапня вбиває громадян України , а інша - коли перед ними будуть громадяни , наприклад , Франції або Канади . P.S. - Помітили , скільки русоботів поналазило сюди ? Значить ідея прекрасна !
Надіюсь ідея Макрона все таки підтримають в інших країнах а не буде *****... як з міліоном снарядів

це вивільнить багато техніки і особового складу... навіть якщо вони закриють небо як миротворці над частиною України і прикриють північний кордон з Білорусією та зону від придністров'я
Підлякуи іх Кулеба - з рашки медведєв ядеркою підлякує
За пів року до війни.цей зрадник би розказував українському народові.що на Україну рашист не буде нападати.а Макром нагнітає ситуацію .щоб спровокувати в Українського народу незадоволення діями "зелених зрадників"
Цей підєрмачник більше ні на що нездатний, окрім залякувааня?
А якщо не зупинити те що витворяє зеопа в Україні, то тут і допомога заходу не допоможе!
Макрон завзятий-
Але направити солдатів?-

Фермери французські - не дадуть-

Скажуть - не треба...
Хай лопаьою воює Кулеба...
Солдати літаком французьких фермерів облітять, недадулка не доросла.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:34 Ответить
По поводу ввода западных войск в Украину. Один ескперт высказал одну мысль. Что ето может сыграть с Украиной злую шутку. Если западные солдаты погибнут в Украине то на Западе могут пойти массовые протесты и требования прекращения войны, не без помощи агентов кремля конечно. Так что может лучше пока Запад нам поставляет оружие а мы уже как то сами будем уничтожать им рашистов. Тем более я очень сомневаюсь что с французов сильные вояки которые будут в сырых окопах зубами рваться с рашистами за нашу землю. Скорее наоборот нам еще придется на них постоянно отвлекаться и защищать.
якщо орків не зупинити в Україні, то буде війна.. де? В Еуропі??? а зараз вона де???
хоча я не про це, а про те що у війні проти Еуропи на боці орків воюватимуть підкорені ельфи (українці)
показать весь комментарий
10.03.2024 12:02 Ответить
Узеленськи намагаються налякати Захід. А щось зробити самим, почати виробляти зброю, чи боротися з корупцією? Можуть тільки генералів під час війни звільняти.
