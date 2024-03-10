Кулеба об идее Макрона относительно отправки западных войск в Украину: Если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе

Идея президента Франции Эмманюэля Макрона о размещении западных войск в Украине вызвала оживленную дискуссию, это сэкономит Европе время.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью литовскому информационному агентству ELTA, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Кулеба отметил, что заявление Макрона не стало неожиданностью для Украины. По мнению главы МИД, создается впечатление, что Париж – первая европейская столица, публично признающая очевидное, другие страны обеспокоены этим фактом.

"Но дискуссия, спровоцированная этим сообщением из Парижа, сэкономит много времени Европе на осознание того, что нужно сделать больше. Не только для Украины, но и Европы", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что во многих европейских столицах до сих пор нет понимания, что помощь Украине - это не благотворительность, а спасение жизней собственных граждан, экономия больших средств, которые пошли бы иначе на собственную защиту.

Читайте: Макрон о западных войсках в Украине: Не исключать чего-либо не значит это делать

"Этот месседж от Макрона - это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что, на мой взгляд, должен понимать каждый умный человек в Европе. Если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе", - заявил глава МИД.

Направление западных войск в Украину

Президент Франции на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.