РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4241 посетитель онлайн
Новости
4 940 55

Стратегия помощи Украине по каплям больше не работает, для борьбы с российскими войсками требуются неограниченные поставки оружия и боеприпасов, - Кулеба

озброєння

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает на поставках в Украину оружия и боеприпасов без ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом в интервью Elta заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Стратегия помощи Украине по каплям больше не работает. Если все продлится так, как сейчас, то это добром не закончится ни для кого. Неограниченные и своевременные поставки всех видов оружия и боеприпасов необходимы Украине для победы над Россией", - сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что в Европе закончилась эпоха мира.

"Слабые решения – больше войны, сильные решения – конец войны. Это очень просто", - сказал министр иностранных дел Украины.

Также читайте: Страны Балтии победят в случае нападения РФ, но их города будут выглядеть как Бахмут или Авдеевка, - Кулеба

Автор: 

оружие (10405) поставки (228) Кулеба Дмитрий (2881)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
А що асфальт закінчився?
показать весь комментарий
10.03.2024 11:28 Ответить
+16
Ні, ще 17 мільярдів виділено, так що асфальту - бути.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:30 Ответить
+11
Кулеба, а постачання лопат входить у першу п'ятірку найнеобхідного?
******** цеж ВАШ вибір, оці лопатні бездарі та крадії.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно -- та де ж іі взяти - може шось закуплять
показать весь комментарий
10.03.2024 11:28 Ответить
скажу так як думаю
я на місці партнерів, побачивши як мусарня купила крузак 300
для свого чиновника, недавби взагалі *****...
як би мені не було вигідно щось давати
а за для своїх інтересів вони мусять щось надавати
і це ніяк не пов"язани з турботою про українців, про україну, про нас з Вами
знаючи що през, кабмін, ВР і вся гілка влади моральні підари,
вони всеж допомагають
питання лиш, чому???
тому що їм це дуже вигідно
зламати хребет параші за 5-10% від свого воєнного бюджету не втративши ніодного свого солдата
це дуже, дуже вигідна справа.
показать весь комментарий
10.03.2024 12:44 Ответить
А що асфальт закінчився?
показать весь комментарий
10.03.2024 11:28 Ответить
Ні, ще 17 мільярдів виділено, так що асфальту - бути.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=30dZkj1cSVY .......кто остановил ленд-лиз и 500 самолетов Украине в начале войны .....
показать весь комментарий
10.03.2024 11:30 Ответить
И кто же?
показать весь комментарий
10.03.2024 14:48 Ответить
щоб скінчилися поставки "краплями" і пішло безперебійне постачання зброї Україні-"зезрадникам" варто іти з України.Світ не буде озброювати прорашистських "зелених слуг " в Україні лише для того ,щоб ця зброя могла бути в майбутньому використана проти них самих.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:32 Ответить
А це стратегія така була? Як на мене, то це просто імітація допомоги. Підігравання русні, щоб вона оговталася після поразок у перші місяці війни і змогла наростити свій військовий потенціал.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:38 Ответить
Петер Павел...
Не знав дипломатичних фраз-

Але справу поставив-
Розробив план дій...
Без вихідних днів-

Фінансування...
Без викраданння...

Генерал просто зробив...
Снаряди знайшов-
І купив для нас...
показать весь комментарий
10.03.2024 11:38 Ответить
Эти "капли" представляют собой тысячи поставленных ед. техники.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:39 Ответить
І де там тисячі? Може сотні?
показать весь комментарий
10.03.2024 11:51 Ответить
Гугл поможет посчитать. Список постачання зброї та обладнання в Україну під час російського вторгнення. Найти.
показать весь комментарий
10.03.2024 12:26 Ответить
Ну якщо рахувати гвинтівки чи грузовики, тоді звісно. Ще можна палатки прибавити - теж техніка.
показать весь комментарий
10.03.2024 12:34 Ответить
Может все таки прочитаете список ? Там больше 500 танков, 1000+ БТР, 1000+ MRAP, 2000+ хамви, несколько сотен артсистем и т.д.
показать весь комментарий
10.03.2024 12:42 Ответить
671 танк поставлено, 495 - трофеї - Це ж не тисячі танків поставлено? Кількість поставлених майже дорівнює кількості трофейних, при цьому кількість танків західного зразку -150 . Це тисячі? MRAP - це грузовик з противоминным захистом. Хамві - це взагалі джип. 1000+ БТР - це не тисячі, а 10 сотен+. Кілька сотен артсистем - це також не тисячі. Пропоную подивитись на сводку ГШ ЗСУ. От там - тисячі.
показать весь комментарий
10.03.2024 13:07 Ответить
Якби там тисячі були, то ми б вже вийшли на кордони 1991 року.

Завжди дратують коментарі типу "нам багато і так всього надали". Такі горе-коментатори свого часу і про лендліз те ж саме казали. "Навіщо він нам потрібен? Нам і так всього багато дають".
показать весь комментарий
10.03.2024 15:39 Ответить
це не одномоментна поставка, котра могла щось зробити
це потроху за 2 роки набралось 500 танків
в перерахунку на місяці, це по 20 танків в місяць
те що росія втрачає за 1 день

перші танки Т72 поставила Польша та Чехія в липні 2022, в кількості 240 та 44 одиниці
за півтора року деякі могли бути знищені, або вийти з ладу
невідомо скільки залишилось з поставлених танків

якщо взяти коефіціент втрат 1 до 30, тоді самі можете порахувати скільки залишилось
показать весь комментарий
10.03.2024 18:16 Ответить
Можеш ще порахувати 60% бюджету України, безкоштовно, щомісяці, протягом 2 років
показать весь комментарий
10.03.2024 20:47 Ответить
Кулеба, а постачання лопат входить у першу п'ятірку найнеобхідного?
******** цеж ВАШ вибір, оці лопатні бездарі та крадії.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:45 Ответить
Если бы это Макрон сказал, или Шольц, а то - Кулеба ....
показать весь комментарий
10.03.2024 11:46 Ответить
Це чітко показав, на своїх діях «найвеличніший👹» СРАТЬєх з асфальту, Зеленський з КВНщиками …
Украінці, отримали від нього кривавий приклад.
Жодного, з призначенців Зеленського, на посади в сиситемі державного управління, так і бачили в ТЦК!!

Але ж їх ХТОСЬ з кадровиків ЦОВВ, ставив на облік та знімав з обліку у ТЦК… Це ж сотні військовозобов'язаних ….
Невже🫢, отой САБОТАЖ, роблять ЖДУНИ ??‼️‼️😡😡
показать весь комментарий
10.03.2024 11:49 Ответить
Если бы вы 4 года не крали как не в себя и нахально не выпрашивали прежде всего деньги для разворовывания, а в 100-ю очередь оружие и боеприпасы вместо асфальта и миллиарда деревьев, то и с вами бы разговаривали как с людьми, а не как с последним дерьмом.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:52 Ответить
Лопатний яструб на мінімалочках...
показать весь комментарий
10.03.2024 11:53 Ответить
А своє щось виробляти? Чи окрім асфальту і відосиків нічого не можете? Аа, ще ********** криворагульські а-ля 95кібуц вмієте.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:54 Ответить
а зетуза поцьомкати тодi не вийде
показать весь комментарий
10.03.2024 11:57 Ответить
Нагадало Монте Крісто("В нашому банку в нього необмежений кредит"(Як у ***** необмежені ресурси?((
показать весь комментарий
10.03.2024 11:55 Ответить
Всі ці крапельні постачання допомоги вже давно нагадують якийсь пекельний експеримент . Таке враження що наші союзники взялися випробовувати Україну на міцність . От дають потроху і дивляться - ага , значить - при таких - невеличких дозах , Україна тримається , а якщо ще трішки зменшити - що буде . ? Знову тримається . А якщо зменшити ще ? А тепер подивимось - що буде якщо її взагалі припинити , і тд.
Це дорога - в нікуди .! Або вже давайте допомогу - як слід , або скажіть чесно - ми її надавати відмовляємось . Бо реально вже - набридли усі ці гойдалки , туди сюди .
Так війна ніколи не закінчиться .
показать весь комментарий
10.03.2024 12:04 Ответить
А як тобі хочецця, щоб вона скінчилася? Хочеться сховатися під віник, а там, хоч перемога, хоч окупація- тобі " набридло"
показать весь комментарий
10.03.2024 12:09 Ответить
Хворий ? То йди підлікуйся ,, а потім і відкриватимеш тут рота .
показать весь комментарий
10.03.2024 12:12 Ответить
От і ти не відкривай, перечитай краще що ти нашкрябав, Спіноза, блін..
показать весь комментарий
10.03.2024 12:16 Ответить
Читай своє шкрябання , і не лізь в моє . ферштейн ?
Це пишеться не для баранів - таких як ти . Ти дуже тупий щоб тут щось розуміти . Проходь мимо
показать весь комментарий
10.03.2024 12:21 Ответить
Не для баранів, а для шизоідів типу тебе ?
показать весь комментарий
10.03.2024 12:29 Ответить
Гуляй кажу , сопель! Іди краще - в танчики пограйся .
показать весь комментарий
10.03.2024 12:39 Ответить
Лікуйся електрикою, шиз .
показать весь комментарий
10.03.2024 12:40 Ответить
Тому що мети "перемога України через розгром московії" в них нема А з такою установкою ще десять років може продовжуватися кривавий тягни-штовхай
показать весь комментарий
10.03.2024 21:14 Ответить
Вже непишуть, хто промову виголосив. Бо якщо припишуть, що це Бонявтік, чи Кулеба із Шмигалем глашатаї- новину ніхто і відкривати нестане...
показать весь комментарий
10.03.2024 12:06 Ответить
Ця стратегія ще спочатку була хибна!
показать весь комментарий
10.03.2024 12:07 Ответить
То це два роки була така стратегія? Он воно що...
А чия ж це така була стратегія? Мабуть того телепня, у котрого "наша стратегія - це тактика"?
показать весь комментарий
10.03.2024 12:09 Ответить
А кому цей куліба це говорить ? твоя робота --вирішувати це питання ..
показать весь комментарий
10.03.2024 13:14 Ответить
и неограниченное бабло
показать весь комментарий
10.03.2024 13:14 Ответить
Та ми зовсім не проти, щоб нам постачали зброю і **********, але де ж все наше? У владі вже 5 років найкращий мальчік від наріду і монобільшість скрізь виключно його, то де результат? Він же дуже критикував минулу владу, розігнав парламент і показував наміри на покращення. Чи будемо і далі брехати на Порошенко, щоб відволікти увагу від мародерств і провалів ідіотів?
показать весь комментарий
10.03.2024 13:17 Ответить
І саме для того щоб і ті краплинки перекрити гнида призначає автокрадія у мо України. Зрадницька влада все робить щоб України не було на мапі світу.
показать весь комментарий
10.03.2024 13:26 Ответить
"необмежені та своєчасні постачання".
Припинить красти необмежено та кожного часу.
показать весь комментарий
10.03.2024 13:36 Ответить
Необмежені постачання?
Скоріше за все це питання до чарівника, так як на сьогодні виробничі потужності партнерів не мають можливості задовільнити ці потреби.
показать весь комментарий
10.03.2024 14:15 Ответить
Що це трапилось з кулебою.
З наркоти зліз і почав бачити?
Чи все ж таки песик вкусив і кулеба прозрів?
показать весь комментарий
10.03.2024 15:42 Ответить
Щодо того, як Байден нібито хоче допомогти Україні:
https://youtu.be/8Baj-DTn8Js?t=469
показать весь комментарий
10.03.2024 17:00 Ответить
Я вибачаюсь,я не дипломат,а тільки один із представників влади і демократії ,по Конституції,так от, прошу пана кулебу закрити свій рот,він не дипломат!
показать весь комментарий
10.03.2024 17:37 Ответить
Стратегія корупції, кумівства, підігрівання ворогу, узурпації влади більше не діє!!
Україні потрібна нова влада!
показать весь комментарий
10.03.2024 17:50 Ответить
Ти краще відзвітуй, як твій МЗС ефективно працює, і контингент твоїх дипломатів і особисто свою роботу. Ти перетворився на єрмаківську шавку!
показать весь комментарий
10.03.2024 20:52 Ответить
Шановний! Одне питання: "А що там з Лендлізом для України?"
показать весь комментарий
11.03.2024 08:23 Ответить
Можливо неправий, але здається світовим лідерам набридло мати справи з єрмаками
показать весь комментарий
11.03.2024 08:31 Ответить
 
 