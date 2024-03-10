Стратегия помощи Украине по каплям больше не работает, для борьбы с российскими войсками требуются неограниченные поставки оружия и боеприпасов, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает на поставках в Украину оружия и боеприпасов без ограничений.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом в интервью Elta заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Стратегия помощи Украине по каплям больше не работает. Если все продлится так, как сейчас, то это добром не закончится ни для кого. Неограниченные и своевременные поставки всех видов оружия и боеприпасов необходимы Украине для победы над Россией", - сказал Кулеба.
Он также подчеркнул, что в Европе закончилась эпоха мира.
"Слабые решения – больше войны, сильные решения – конец войны. Это очень просто", - сказал министр иностранных дел Украины.
я на місці партнерів, побачивши як мусарня купила крузак 300
для свого чиновника, недавби взагалі *****...
як би мені не було вигідно щось давати
а за для своїх інтересів вони мусять щось надавати
і це ніяк не пов"язани з турботою про українців, про україну, про нас з Вами
знаючи що през, кабмін, ВР і вся гілка влади моральні підари,
вони всеж допомагають
питання лиш, чому???
тому що їм це дуже вигідно
зламати хребет параші за 5-10% від свого воєнного бюджету не втративши ніодного свого солдата
це дуже, дуже вигідна справа.
Не знав дипломатичних фраз-
Але справу поставив-
Розробив план дій...
Без вихідних днів-
Фінансування...
Без викраданння...
Генерал просто зробив...
Снаряди знайшов-
І купив для нас...
Завжди дратують коментарі типу "нам багато і так всього надали". Такі горе-коментатори свого часу і про лендліз те ж саме казали. "Навіщо він нам потрібен? Нам і так всього багато дають".
це потроху за 2 роки набралось 500 танків
в перерахунку на місяці, це по 20 танків в місяць
те що росія втрачає за 1 день
перші танки Т72 поставила Польша та Чехія в липні 2022, в кількості 240 та 44 одиниці
за півтора року деякі могли бути знищені, або вийти з ладу
невідомо скільки залишилось з поставлених танків
якщо взяти коефіціент втрат 1 до 30, тоді самі можете порахувати скільки залишилось
******** цеж ВАШ вибір, оці лопатні бездарі та крадії.
Украінці, отримали від нього кривавий приклад.
Жодного, з призначенців Зеленського, на посади в сиситемі державного управління, так і бачили в ТЦК!!
Але ж їх ХТОСЬ з кадровиків ЦОВВ, ставив на облік та знімав з обліку у ТЦК… Це ж сотні військовозобов'язаних ….
Невже🫢, отой САБОТАЖ, роблять ЖДУНИ ??‼️‼️😡😡
Це дорога - в нікуди .! Або вже давайте допомогу - як слід , або скажіть чесно - ми її надавати відмовляємось . Бо реально вже - набридли усі ці гойдалки , туди сюди .
Так війна ніколи не закінчиться .
Це пишеться не для баранів - таких як ти . Ти дуже тупий щоб тут щось розуміти . Проходь мимо
А чия ж це така була стратегія? Мабуть того телепня, у котрого "наша стратегія - це тактика"?
Припинить красти необмежено та кожного часу.
Скоріше за все це питання до чарівника, так як на сьогодні виробничі потужності партнерів не мають можливості задовільнити ці потреби.
З наркоти зліз і почав бачити?
Чи все ж таки песик вкусив і кулеба прозрів?
https://youtu.be/8Baj-DTn8Js?t=469
Україні потрібна нова влада!