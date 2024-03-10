Стратегия помощи Украине по каплям больше не работает, для борьбы с российскими войсками требуются неограниченные поставки оружия и боеприпасов, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает на поставках в Украину оружия и боеприпасов без ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом в интервью Elta заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Стратегия помощи Украине по каплям больше не работает. Если все продлится так, как сейчас, то это добром не закончится ни для кого. Неограниченные и своевременные поставки всех видов оружия и боеприпасов необходимы Украине для победы над Россией", - сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что в Европе закончилась эпоха мира.

"Слабые решения – больше войны, сильные решения – конец войны. Это очень просто", - сказал министр иностранных дел Украины.

Также читайте: Страны Балтии победят в случае нападения РФ, но их города будут выглядеть как Бахмут или Авдеевка, - Кулеба