Трамп обвинил Байдена в том, что Путин угрожает ядерным оружием: Президент США – идиот
Экс-президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена "идиотом". Якобы российский диктатор Владимир Путин испытывает слабость американского лидера и потому угрожает миру ядерным оружием.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом бывший президент Трамп заявил во время обращения к своим сторонникам в штате Джорджия.
"Если бы у вас был действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности. Теперь Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться", - заявил Трамп.
Также в своей речи Трамп обвинил Байдена в том, что он не может гарантировать США безопасность.
Топ комментарии
+28 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий10.03.2024 11:59 Ответить Ссылка
+21 Anatoly KANEVSKY #433903
показать весь комментарий10.03.2024 11:54 Ответить Ссылка
+16 Анатолий Воробей #585495
показать весь комментарий10.03.2024 11:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все- таки он представитель такой партии!!!
А потом я поняла .
Путин ,если у него получилась многоходовочка,
Использует ее непременно снова .
Тактику невероятной наглости и грязной лжи
Путин опробовал в Украине со своим кандидатом ЗЕЛЕНСКИМ
Вспомните - даже Янукович в свое время пошёл на телевизионные дебаты .
А путин положил на дебаты,
Понимая,что его кандидат зеленский проиграет в пух!
И путин придумал СТАДИОН!
В итоге - у путина все получилось !
Украинскому народу понравилась НАГЛОСТЬ кандидата зеленского
Украинскому народу легко зашла ЛОЖЬ кандидата зеленского про
Порошенко.
И сегодня - один в один -украинскую компанию по выборам - путин повторяет с кандидатом Трампом в США
Работает на Ура!
Смотреть на это противно.
Успокаивает одно - в Америке ********* также много, как и в Украине.
21 век ,видимо ,станет ВЕКОМ ********* .
Трамп не керується ху..лом забудьте ці казки він повністю керований лідерами республіканців... в мережі є злите відео де він сидів і хвалився лідерам республіканців як він дав всім на виступі і радився що далі йому говорити....
Просто в штати заїхало багато латиноамериканців індусів і інших любителів популізму... тому і республіканці тримають його як основного кандидати для любителів мексиканських серіалів і і індійських фільмів... але якщо взяти попередні вибори то багато чого що він говорив до виборів потім робив по іншому...
Те що він озвучує це така політика на наступні роки політичної еліти штатів... і з цим треба рахуватись... якби нам не було прикро
"Трампістів" краще шукати десь в США, там їх під 100 мільйонів.
Нехрен тут его портрети разтавляти.
такі часи такі принципи
поки зрозуміти хто що хоче невідомо а іронія в тому що прямо зараз нищиться Україна під корінь
достатньо мати ядерну зброю і все! весь світ на колінах. навіть сша.
раніше, був скептиком відновлювати свій ядерний потенціал. тепер, безкінечно, вимагаю відновлювання ядерної зброї в україні!
ми були, самою страшною країною, на той час, по кількості ракет.
фізики є! атомні станції є! шахти є! ракети є!
треба, справжнього українця, на чолі держави!
Молодих людей в цій царині, звісно, немає.
є фізики ядерники, і старі і молоді. є обладнання. є дослідження і відкриття.
зібрати бомбу, при політичній волі, пару місяців. навіть нема проблеми в випробуванні. достатньо заявити про наміри, і всі, кацапи першими, обісруться!
До бімби потрібен ще носій.
Як давно ви чули про наші "Нептуни"?
отих старих, 70 - 80 року випуску. до 2014 року україна обслуговувала весь ядерний потенціал кацапстана. потім відмовилась. так що, не відомо в якому стані, оті заржавілі болванки, якими лякає плєшивий.
так що, що, а цих розробок, у нас достатньо.
україна лідер в ракетобудуванні.
навіть, родючі чорноземи почали засіювати рапсом.
але ж, нас чотириста років, знищували. ніхера не вийшло. як з'ясовується, вмиємо битися. і у погребі, все що треба, зберігається.
як що, болото не розвалиться остаточно, через тридцять років, вони знову полізуть.
До розвалу болота ще дуже далеко.
І звісно можна було б посміятись з того, що в США приблизно половина виборців така, але нагадаю - як показав 2019, у нас їх аж 73%! Тому США отримують переконливу перемогу в перегонах розуму над безглуздим популізмом.
P.S. Уточню, мова йде саме про Трампа, не про республіканців та демократів.
І взагалі, свого часу Беніто з Рінатом "продали" через своїх журнашлюх народу версію про офшори Порошенка, йог ліпецьку фабрику і т.п. Аналогічно зараз робить Трамп - "продає" фантазії про старого Байдена і його ледь не деменцію. Тільки от адекватності в діях Байдена значно більше ніж в багатьох інших.
P.S. І до речі, уже були випадки коли і сам Трамп "зависав" на мітингах. Що поробиш, не витримує 77 річний молодик, передвиборчого ажіотажу.
Якщо ви так в курсі про "деменцію" Байдена (чого до речі не підтвердив лікар Білого Дому), то ви ж в курсі про діяльність Трампа на посту президента?
А за Байдена,то там і без лікарів було в видно,як він загубився,що підбігали люди,і вели в потрібному напрямку.Так просто,люди себе не поводять.
після правління лєваків соціалистів популістів, світ виснажений. світу потрібно збадьоритися, та повернути віру в людяність.
на жаль, в сша, лідером цих надій, чомусь став, тупий самозакоханий нарцис, ще більший популіст.
і його прибічник, аутист ілона маск.
людство на переході на новий рівень технологічного розвитку, і звісно, соціального співіснування.
тупой, альтернативно мыслящий, коронавирус, опять же, толерантность к террористам, и т.д. и т.п. так что есть очень большой шанс что все станет еще хуже и намного веселее.
Мудрий нарід штатів деградував, як і український нарід у 2019-ому?
Як почуєте від блазня трумпа про шашлички,тікайте до ЄС,бо потім виїзд буде коштувати 10 тисяч
Трамп не правий, Байден не ідіот, а злочинець, який має змову з хуьлом ще з 16 червня 2021 року в Женеві. Там він домовився з хуьлом про угоду "порятунок клімату" через спеціальні податки на СО2 в обмін на капітуляцію України згідно з мінськими домовленостями. І Байден здав би Україну, якби не Джонсон, який зламав у грудні 2021 року всю гру.
Щодо того, як Байден нібито хоче допомогти Україні:
https://youtu.be/8Baj-DTn8Js?t=469
Байден сам ініціював зустріч у Женеві у 2021, перед цим він задобрював хуьло дозволом добудовувати Північний потік.
So what kind of profit are you talking about? If Trump will think only about profit, then democracy will cease to exist and then a global crisis cannot be avoided.