Трамп обвинил Байдена в том, что Путин угрожает ядерным оружием: Президент США – идиот

Экс-президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена "идиотом". Якобы российский диктатор Владимир Путин испытывает слабость американского лидера и потому угрожает миру ядерным оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом бывший президент Трамп заявил во время обращения к своим сторонникам в штате Джорджия.

"Если бы у вас был действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности. Теперь Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться", - заявил Трамп.

Также в своей речи Трамп обвинил Байдена в том, что он не может гарантировать США безопасность.

