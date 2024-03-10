РУС
Трамп обвинил Байдена в том, что Путин угрожает ядерным оружием: Президент США – идиот

трамп

Экс-президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена "идиотом". Якобы российский диктатор Владимир Путин испытывает слабость американского лидера и потому угрожает миру ядерным оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом бывший президент Трамп заявил во время обращения к своим сторонникам в штате Джорджия.

"Если бы у вас был действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности. Теперь Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться", - заявил Трамп.

Также в своей речи Трамп обвинил Байдена в том, что он не может гарантировать США безопасность.

Также читайте: Орбан после встречи с Трампом: Мир стал бы лучше, если бы он вернулся

Байден Джо (2800) путин владимир (32048) Трамп Дональд (6452)
+28
Трамп схоже ти крім того що ідіот ще й дебіл.
10.03.2024 11:59 Ответить
+21
а *****, буцім, маладєц
10.03.2024 11:54 Ответить
+16
Чого цей рижий ************ до цих пір на волі, і не сидить на шконці за участь у масових безпорядках?
10.03.2024 11:59 Ответить
Орбан напевно бабло та методичку від х*йла передав
10.03.2024 12:16 Ответить
трампу-ідіота ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало бо саме ото він і є...
10.03.2024 12:25 Ответить
Сначала мне было непонятно - почему так ведет себя Трамп .
Все- таки он представитель такой партии!!!
А потом я поняла .
Путин ,если у него получилась многоходовочка,
Использует ее непременно снова .
Тактику невероятной наглости и грязной лжи
Путин опробовал в Украине со своим кандидатом ЗЕЛЕНСКИМ
Вспомните - даже Янукович в свое время пошёл на телевизионные дебаты .
А путин положил на дебаты,
Понимая,что его кандидат зеленский проиграет в пух!
И путин придумал СТАДИОН!
В итоге - у путина все получилось !
Украинскому народу понравилась НАГЛОСТЬ кандидата зеленского
Украинскому народу легко зашла ЛОЖЬ кандидата зеленского про
Порошенко.
И сегодня - один в один -украинскую компанию по выборам - путин повторяет с кандидатом Трампом в США
Работает на Ура!
Смотреть на это противно.
Успокаивает одно - в Америке ********* также много, как и в Украине.
21 век ,видимо ,станет ВЕКОМ ********* .
10.03.2024 12:26 Ответить
Так вам буде краще як прийде байден та буде давати по три снаряда в день та 30 танків на п'ять років. Чи прийде Трамп та обвалить світову ціну на нафту, яку роздули американські демократи с москалями. Та у московії не буде грошей воювати , та бюджету підтримувати своїх васалів на росії та по всьому світу.
10.03.2024 12:37 Ответить
А хто вам сказав, що він обвалить? Чим пагані для сша високі ціни?
показать весь комментарий
Вони для москалів хороші,навіть дуже.Заробляють космічні гроші.Зараз рекорд взагалі заробили і за нафту і за газ.
показать весь комментарий
Янек пошел на дебаты с Ющенко, но Юлю испугался.
показать весь комментарий
Вам нагадаю що під час голодомору, штати дружили із совком купляли звідти ресурси та закривали очі на політику Сталіна... совок взагалі екпортовував всю нафту свою не напряму а через єдину компанію що входила в склад амер компанії Стандарт ойл

Трамп не керується ху..лом забудьте ці казки він повністю керований лідерами республіканців... в мережі є злите відео де він сидів і хвалився лідерам республіканців як він дав всім на виступі і радився що далі йому говорити....

Просто в штати заїхало багато латиноамериканців індусів і інших любителів популізму... тому і республіканці тримають його як основного кандидати для любителів мексиканських серіалів і і індійських фільмів... але якщо взяти попередні вибори то багато чого що він говорив до виборів потім робив по іншому...

Те що він озвучує це така політика на наступні роки політичної еліти штатів... і з цим треба рахуватись... якби нам не було прикро
10.03.2024 13:05 Ответить
Лапті смердять по всьому світу і саме погано, що лапоть Трамп невдовзі може стати президентом держави, котра протягом багатьох років стримувала лапотний оркостан, була дієвою противагою для лапотного зла.
показать весь комментарий
10.03.2024 12:30 Ответить
Yes.
10.03.2024 12:30 Ответить
У мене питання до всіх трампістів: суди завалені ісками проти Трампуші зі звинувачуваннями в шахрайстві, брехні etc. Але ж вони свято вірять, що Трампуша банки дурив, але ж зі своїми виборцями буде чесними і все зробить, що обіцяє. Якщо людина звикла до брехні і шахрайства, то вона так і буде продовжувати
показать весь комментарий
Політика здебільшого - це і є брехня та шахрайство, порожні обіцянки та передвиборчій срач - то є брехня та шахрайство.
"Трампістів" краще шукати десь в США, там їх під 100 мільйонів.
показать весь комментарий
Ми такому схожому в 2019 повірили...а він привів в країну війська парашки...😢
показать весь комментарий
Трамп - монстр 🧛🏿‍♂️
показать весь комментарий
Старий пердун зовсім з'їхав з глузду. Ботоксу перекачали і він відчув себе правителем Миру. В дурку!
показать весь комментарий
10.03.2024 12:33 Ответить
10.03.2024 12:36 Ответить
ПТН ПНХ !

Нехрен тут его портрети разтавляти.
10.03.2024 15:53 Ответить
давно пора этого рашистского ублюдка ликвидировать ну как когда то кенеди застрелили.кенеди кстати был намного лучше этой мрази!
показать весь комментарий
пока Гугл в поиске показывает что Трамп идиот
показать весь комментарий
10.03.2024 12:46 Ответить
10.03.2024 12:47 Ответить
показать весь комментарий
Трамп -ідіот...думає що порішає з пуйлом ..ага- порішає,віддавши йому пів-Європи...*****- які хворі часи настали ...кретини - маньяки впливають на світову політику...це крінжатіна...реально...☹️
показать весь комментарий
Це все роблять з людьми старі ідіоти які одною ногою вже стоять в могилі. Куди вони можуть привести людство? Які мрії, про що?
показать весь комментарий
10.03.2024 12:51 Ответить
Ну наш лідор молодий і що ?

такі часи такі принципи
поки зрозуміти хто що хоче невідомо а іронія в тому що прямо зараз нищиться Україна під корінь
показать весь комментарий
Трампуля - це ГАНЬБИЩЕ для USA .... поки не розвалять Америку з кремлівським виродком - не заспокоїться ....
показать весь комментарий
10.03.2024 12:49 Ответить
А про Свинарчуків та ліпецьку хфабрику вже було?
показать весь комментарий
ви зрозуміли хід подій?
достатньо мати ядерну зброю і все! весь світ на колінах. навіть сша.
раніше, був скептиком відновлювати свій ядерний потенціал. тепер, безкінечно, вимагаю відновлювання ядерної зброї в україні!
ми були, самою страшною країною, на той час, по кількості ракет.
фізики є! атомні станції є! шахти є! ракети є!
треба, справжнього українця, на чолі держави!
10.03.2024 12:52 Ответить
Прокиньтеся, які ракети. Один з головних конструкторів "Сатани" дев'ятнадцять років тому намагався вивчати бухгалтерію, бо інакше ракетчику-предпенсіонеру не вижити було в Україні. Тепер вже або в маразмі, або помер.
Молодих людей в цій царині, звісно, немає.
показать весь комментарий
в тебе не вірна інфа з фсбешних методичьок.
є фізики ядерники, і старі і молоді. є обладнання. є дослідження і відкриття.
зібрати бомбу, при політичній волі, пару місяців. навіть нема проблеми в випробуванні. достатньо заявити про наміри, і всі, кацапи першими, обісруться!
показать весь комментарий
У мене інфа з особистого спілкування. Можете не вірити, право ваше.
До бімби потрібен ще носій.
Як давно ви чули про наші "Нептуни"?
показать весь комментарий
україна, як раз, саме та країна, яка виробляла всі носії сов'єтських атомних бомб.
отих старих, 70 - 80 року випуску. до 2014 року україна обслуговувала весь ядерний потенціал кацапстана. потім відмовилась. так що, не відомо в якому стані, оті заржавілі болванки, якими лякає плєшивий.
так що, що, а цих розробок, у нас достатньо.
україна лідер в ракетобудуванні.
показать весь комментарий
"Лідер ракетобудування" навіть свій єдиний супутник грамотно на орбіту вивести не зміг.
показать весь комментарий
після того, як кравчук здав нашу силу, після того, як запад здав нас кацапам, звісно методично в україни знищувалось, все конкурентне.
навіть, родючі чорноземи почали засіювати рапсом.
але ж, нас чотириста років, знищували. ніхера не вийшло. як з'ясовується, вмиємо битися. і у погребі, все що треба, зберігається.
показать весь комментарий
Цей раз - останній. Ми добре бачимо, як швидко русня вибиває з голів місцевого населення все українство на захоплених землях.
показать весь комментарий
ні, не останній. але, нажаль, все переходить нашим нащадкам.
як що, болото не розвалиться остаточно, через тридцять років, вони знову полізуть.
показать весь комментарий
Нащадкам... Тут велике питання, чи витримає Україна цей рік і наступний.
До розвалу болота ще дуже далеко.
показать весь комментарий
10.03.2024 13:31 Ответить
Ой д#бил))) Это реально янык для США)
показать весь комментарий
Гірше: зєля.
показать весь комментарий
два в одному: і тупий і прикольний.
показать весь комментарий
Він не тупий. Характер у нього такий. Нуль моралі, впертість, самодурство та самолюбство. Те, що треба для розвалу демократичних інституцій.
показать весь комментарий
Для Вас кто-то хуже диктатора?О_о
показать весь комментарий
Гірше диктатора - недалекий диктатор.
показать весь комментарий
Вибачте, не янек, скоріше він Зе нагадує
показать весь комментарий
До осені подібна передвиборна риторика ще більше загостриться.
показать весь комментарий
Трамп за Карибську кризу шось чув - тоді вже сходились атомні підлодки - так шо нічого нового
показать весь комментарий
Я схильний вважати (на основі власних спостережень, та прочитаного), що за Трампа голосують здебільшого, як би це мовити, не дуже освідчені та гострі розумом американці. І чим менше там освіти, грамотності та розуму, тим більша ймовірність, що перед нами трамполюб.
І звісно можна було б посміятись з того, що в США приблизно половина виборців така, але нагадаю - як показав 2019, у нас їх аж 73%! Тому США отримують переконливу перемогу в перегонах розуму над безглуздим популізмом.
P.S. Уточню, мова йде саме про Трампа, не про республіканців та демократів.
показать весь комментарий
Демократи самі винні що їх лідер дід 90 річний , а не прогресивна особа що має жорсткі принципи і не боягуз. Старі повинні вмирати це нормально бо так би вони правили вічно
показать весь комментарий
Тільки от Байдену 81, а молодому Трампу, всього 77. Яка переконлива перемога молодості над старістю!
показать весь комментарий
Байден вже і речення довгі не може говорити і губиться в просторі.Хто такого буде в світі поважати? Ну от хто? З нього тільки насміхаються.
показать весь комментарий
Згадуючи візит Байдена в Київ, то на його фоні, це Зеля довгі речення не може говорити без папірця і губиться в просторі.
І взагалі, свого часу Беніто з Рінатом "продали" через своїх журнашлюх народу версію про офшори Порошенка, йог ліпецьку фабрику і т.п. Аналогічно зараз робить Трамп - "продає" фантазії про старого Байдена і його ледь не деменцію. Тільки от адекватності в діях Байдена значно більше ніж в багатьох інших.
P.S. І до речі, уже були випадки коли і сам Трамп "зависав" на мітингах. Що поробиш, не витримує 77 річний молодик, передвиборчого ажіотажу.
показать весь комментарий
Трамп вже був президентом і ніякої катастрофи не було,ні для США ні для України.А в Байдена вже всі ознаки деменції були і не раз.
показать весь комментарий
Почитайте про "геніальні" "миротворчі" ініціативи Трампа за часів його президентства і подумайте про те, які вони мали наслідки для України.
Якщо ви так в курсі про "деменцію" Байдена (чого до речі не підтвердив лікар Білого Дому), то ви ж в курсі про діяльність Трампа на посту президента?
показать весь комментарий
І які мали наслідки? Прилітали Б-52 в Україну.Зараз що? Бомби летять.

А за Байдена,то там і без лікарів було в видно,як він загубився,що підбігали люди,і вели в потрібному напрямку.Так просто,люди себе не поводять.
показать весь комментарий
Прогресивна це яка? Фрік якийсь? Так там в цій партії таких дофіга.Байден це краще.що демократи змогли виставити.Всі інші гірші.
показать весь комментарий
не зовсім так.
після правління лєваків соціалистів популістів, світ виснажений. світу потрібно збадьоритися, та повернути віру в людяність.
на жаль, в сша, лідером цих надій, чомусь став, тупий самозакоханий нарцис, ще більший популіст.
і його прибічник, аутист ілона маск.
людство на переході на новий рівень технологічного розвитку, і звісно, соціального співіснування.
показать весь комментарий
О ця казочка про 73% - це як раз казочка для розумо відсталих. Адже явка на вибори 2 туру була меньше 62%.
показать весь комментарий
А в США, явка була 100%? Чи будемо порівнювати якість списків?
показать весь комментарий
Отже згідно ваших спостережень распубліканці неосвідчені і не здатні мислити,якщо вибрали кандитатом Трампа "дурня і ідіота",і як "неосвідчений дурень і ідіот" Ілон Маск,наприклад,який підтримує Трампа примудрився стати найбагатшою людиною,запускати найкращі ракети в космос і тд...
показать весь комментарий
Перечитайте що я написав. Я чітко вказав що мова йде не про республіканців, як таких, лише про ту частку виборців, що топить за Трампа з навіженим виглядом.
показать весь комментарий
Ой, не треба про маска. Звичайний ділок хитровиїбаний та мутний. Розуму там нуль.
показать весь комментарий
Маск ніц не запускає і ніц не проектує і він не є найбагатшою людиною світу - Корольов і Вернер фон Браун як займалися інженерною роботою так і керівною , а Маск займається тіко керівною - і то не факт. А шодо його багатства то сьогодні акція коштує тисячу долярів а завтра - а завтра її можна буде використовувати хіба в якості папіру туалетного папіру.
показать весь комментарий
Форумний геній і фінансовий експерт.
показать весь комментарий
Мені не встидно зізнатися шо я геній ( тіко без однієї букви - надіюсь вам не тре пояснювать якої?) , і також мені не встидно зінатися шо я єксперд - я реально оцінюю свої можливості . Але навіть мені зрозуміло шо Маск не є тим ким уявляють його більшість людей - а якшо ви є більшістью то мені страшно за вас ( інші люди можуть чогось незнати - а ось ви це окремий випадок ,такшо не тіко ви можете шось там друкувать - інші також можуть це робить ).
показать весь комментарий
Маск реально геній,як і Гейц,як і Цекерберг і інші.Вам може не подобатись,що він каже,чи там пише.Але це не змінить нічого.Я не більшість.
показать весь комментарий
Звісно геній - тіко порівняйте його спочатку з Хюзом і тоді побачите який Маск геній ( до речі шо Джобс шо Гейтс не є винахідниками віконних ОС - вони скопіпастили ідеї Ксерокс ). І ви таки більшість - шоб ви там собі не думали але ви більшість ( до речі Цукенберг теж не геній - а ось Жюль Верн так тому шо він передбачив технології яких в природі ше не існувало а Цукенеберг використав вже існуючі технології незвичним способом так шо він хакер і все ).
показать весь комментарий
За Ксерокс я знаю.Жуль Верн це фантаст.Дуже багато чого фантасти передбачили І він також геній.Геніїв доволі багато,в різних сферах є.Перечислені мною це також генії.
показать весь комментарий
В лице Байдена , дурак оскорбил большую часть США.
показать весь комментарий
Це точно всякі BLM та LGBT спільнот, а також їх співчуваючих. Ну такий я расист.
показать весь комментарий
то так и есть
показать весь комментарий
Трамп конечно прав, но дело в том что народ в общем то сейчас тупой, альтернативно мыслящий, коронавирус, опять же, толерантность к террористам, и т.д. и т.п. так что есть очень большой шанс что все станет еще хуже и намного веселее.
показать весь комментарий
Не знаю как Трамп,но Байдену пора отдыхать.
показать весь комментарий
при тебе сильном лидере нарколыги капитолий захватили
показать весь комментарий
На Україну напало пуйло і його терористична армія, а не Байден. І в нас нарід привів до влади Херпіду, який замість оборони, клепав асфальт і виключно в тих місцях, звідки полізли кацапи. Херпіду і його команда - фламідія, смаглюк-василєвська, верещук, абдристович та інші брехали, що нападу не буде і всіх кликали на шашлики, які для народу стали смертю. А ще нова влада налагоджувала покупку електроенергії у бульбашів та російських вугілля і дорожного бітуму.
показать весь комментарий
А стара з динири вугілля не возила?
показать весь комментарий
Чому ж не возила, возила, бо всі підприємств були українськими і всі податки платилися в Україну і навіть військовий збір. Ви пропонуєте ще тоді відмовитися від тих територій? Після того, як семен семенченко, слуга Бені зброкував з такими самими дебілами шлях,то кацапи відрзу перереєстрували всі підприємства на росію. То це було правильно зроблено? А потім через Турцію і інші треті країни купували вже чисто дунбсько-російське вугілля. А ще пізніше Беня купував чисте російське вугілля.
показать весь комментарий
Дуже висока вірогідність перемоги у листопаді охлократії в США.
показать весь комментарий
хай американці вибирають самі ідіотів чи дебілів,ми вже навибиралися, годі сміятися,бо потім прийдеться у ідіотів та дебілів зброю та гроші просити,не плюйте в колодязь з якого п'єте
показать весь комментарий
Президент США - не ідіот! Він просто старий маразматик, який страдає деменцією, і яким керують його помічники.
показать весь комментарий
А оранжевий донні так нагадує п.......м бабушка української корупції. Просто жуть.
показать весь комментарий
Боже мій, яке ж воно опудало дурне...
Мудрий нарід штатів деградував, як і український нарід у 2019-ому?
показать весь комментарий
Якщо ще додасть про баригу та трохи еджизму,то 73% буде забезпечено
показать весь комментарий
Американці!
Як почуєте від блазня трумпа про шашлички,тікайте до ЄС,бо потім виїзд буде коштувати 10 тисяч
показать весь комментарий
Хто на США нападе? Іншопланитяни? Чи може США від ядерної зброї відмовляться,чи може ракети поріжуть?
показать весь комментарий
И за это чмо они там голосуют,
показать весь комментарий
Золотi слова! Саме так.
показать весь комментарий
Щось зовсім не хочеться казати "Боже, храни Америку" - голлівуд зробив свою справу...
показать весь комментарий
"Тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися"

Трамп не правий, Байден не ідіот, а злочинець, який має змову з хуьлом ще з 16 червня 2021 року в Женеві. Там він домовився з хуьлом про угоду "порятунок клімату" через спеціальні податки на СО2 в обмін на капітуляцію України згідно з мінськими домовленостями. І Байден здав би Україну, якби не Джонсон, який зламав у грудні 2021 року всю гру.

Щодо того, як Байден нібито хоче допомогти Україні:
https://youtu.be/8Baj-DTn8Js?t=469
показать весь комментарий
Думаю, щодо Женеви - то ваше *ку-ку*.
показать весь комментарий
У Женеві 16 червня хуьло і Байден домовилися звірити справи за пів року - рівно за пів року, 30 грудня 2021 р. він виступив і заявив, що Дума ухвалила закон про податки на викиди - точно, як хотів Байден. А Байден свою частину не виконав - тому що його в Києві послали нах. Незважаючи на погрози про те, що хуьло зібрав війська і нападе.

Байден сам ініціював зустріч у Женеві у 2021, перед цим він задобрював хуьло дозволом добудовувати Північний потік.
показать весь комментарий
Trump is a businessman, he wants the country to operate more like a corporation where the CEO has full control and actually gets things done. It looks very much like he is going to achieve it. After January 2025, the USA will be a different country. He will apply a business approach to international relations as well: if a competitor is weak, crush them without mercy. If they are strong, make a deal with them to share the profit, and do it quickly.
показать весь комментарий
Russia destroyed major production and oil refining in Ukraine, Poland blocked the sale of grain to us. Russia destroy any technology production with missiles. Ukraine already lost more than 50 % GDP.
So what kind of profit are you talking about? If Trump will think only about profit, then democracy will cease to exist and then a global crisis cannot be avoided.
показать весь комментарий
Почитав коменти. Трамп звичайно паскуда *************, але потрібно бути справедливими, в даному випадку він правий - Байден загрався в занепокоєння з попередженнями, чим напаскудив не тільки Україні, а й спаскудив імідж США, як сильного світового лідера і вірогідно також напакостив своїм демократам, бо в результаті має гарний шанс програти Трампу восени.
показать весь комментарий
Було майже 5 років нормального керівництва США для України. Але криворізько-квартальна дипломатія все висміювала не кацапів, а Байдена: "закрий небо", "дай зброю", "чому вбивають українців" і "чому ми не в НАТО". Але всі ці питання мали адресуватися нашому Херпіду, які він вдало переадресував на американців, визвавши невдоволення в наріду до них, а не до себе, винного у всьому.
показать весь комментарий
Чи маємо ми право обговорювати Трампа, обравши Зе під час війни?
показать весь комментарий
