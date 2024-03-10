РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4241 посетитель онлайн
Новости
773 2

Враг вторые сутки на юге не проводит штурмовых действий, концентрирует усилия на проведении аэроразведки, - Силы обороны

зсу

На юге идет контрбатарейная борьба. Враг концентрирует усилия на проведении аэроразведки, артиллерийских обстрелах, применении большого количества ударных дронов разных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"Уже вторые сутки враг не предпринимает штурмовых действий. Наши воины удерживают позиции, осуществляют меры по их укреплению и работают над расширением плацдарма на левобережье Днепра", - говорится в сообщении.

На боевом дежурстве снова остался 1 вражеский корабль в Азовском море. Ракетоносители три недели не покидают пункты базирования.

Читайте: В районе Бахмута россияне увеличили применение фугасных авиабомб, - ВСУ

В течение суток на левобережье Херсонщины Силы обороны ликвидировали 51 оккупанта, также уничтожили:

  • 1 реактивную систему залпового огня "Град";
  • 1 танк;
  • 1 самоходную артиллерийскую установку;
  • 9 орудий;
  • 2 миномета;
  • 19 единиц автобронетехники;
  • 1 лодку;
  • 1 комплект наблюдательного оборудования.

Кроме того, уничтожен склад противника.

Также читайте: На Новопавловском враг более 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск, за прошедшие сутки на фронте произошло 73 боестолкновения, - Генштаб

Автор: 

боевые действия (4758) ВСУ (6859)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Досить брехати, ніякого плацдарму ЗСУ на лівобережжі не існує з 01.03.2024.
Так стверджує Таймзє. А він не може брехати, адже в заголовку великими літерами написано "Правда, тільки правда. Правда переможе!".
показать весь комментарий
10.03.2024 12:39 Ответить
вже тварі щось міркують...
де їхні карти на нашому столі?
показать весь комментарий
10.03.2024 12:47 Ответить
 
 