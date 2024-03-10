Враг вторые сутки на юге не проводит штурмовых действий, концентрирует усилия на проведении аэроразведки, - Силы обороны

На юге идет контрбатарейная борьба. Враг концентрирует усилия на проведении аэроразведки, артиллерийских обстрелах, применении большого количества ударных дронов разных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"Уже вторые сутки враг не предпринимает штурмовых действий. Наши воины удерживают позиции, осуществляют меры по их укреплению и работают над расширением плацдарма на левобережье Днепра", - говорится в сообщении.

На боевом дежурстве снова остался 1 вражеский корабль в Азовском море. Ракетоносители три недели не покидают пункты базирования.

Читайте: В районе Бахмута россияне увеличили применение фугасных авиабомб, - ВСУ

В течение суток на левобережье Херсонщины Силы обороны ликвидировали 51 оккупанта, также уничтожили:

1 реактивную систему залпового огня "Град";

1 танк;

1 самоходную артиллерийскую установку;

9 орудий;

2 миномета;

19 единиц автобронетехники;

1 лодку;

1 комплект наблюдательного оборудования.

Кроме того, уничтожен склад противника.

Также читайте: На Новопавловском враг более 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск, за прошедшие сутки на фронте произошло 73 боестолкновения, - Генштаб