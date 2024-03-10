Враг вторые сутки на юге не проводит штурмовых действий, концентрирует усилия на проведении аэроразведки, - Силы обороны
На юге идет контрбатарейная борьба. Враг концентрирует усилия на проведении аэроразведки, артиллерийских обстрелах, применении большого количества ударных дронов разных типов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
"Уже вторые сутки враг не предпринимает штурмовых действий. Наши воины удерживают позиции, осуществляют меры по их укреплению и работают над расширением плацдарма на левобережье Днепра", - говорится в сообщении.
На боевом дежурстве снова остался 1 вражеский корабль в Азовском море. Ракетоносители три недели не покидают пункты базирования.
В течение суток на левобережье Херсонщины Силы обороны ликвидировали 51 оккупанта, также уничтожили:
- 1 реактивную систему залпового огня "Град";
- 1 танк;
- 1 самоходную артиллерийскую установку;
- 9 орудий;
- 2 миномета;
- 19 единиц автобронетехники;
- 1 лодку;
- 1 комплект наблюдательного оборудования.
Кроме того, уничтожен склад противника.
Так стверджує Таймзє. А він не може брехати, адже в заголовку великими літерами написано "Правда, тільки правда. Правда переможе!".
де їхні карти на нашому столі?