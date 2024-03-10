РУС
Морской гуманитарный коридор: более 1000 судов вышли из портов Украины, доставив почти 30 миллионов тонн груза, - Бринк

Из портов Черного моря Украины гуманитарным коридором отправлено 1005 кораблей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети X (Twitter) написала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Более 1000 судов вышли из украинских черноморских портов, доставив на мировые рынки почти 30 миллионов тонн груза, включая зерно", - говорится в сообщении.

По ее словам, несмотря на войну России Украина продолжает поддерживать рабочие места и бизнес, развивать свою экономику и поставлять миру жизненно необходимые товары.

Читайте: Посол США Бринк прокомментировала атаку РФ на Одессу: Мы должны продолжать поддержку Украины в ее борьбе против варварской войны

Напомним, 17 июля 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения" из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

1 октября 2023 года три балкера с агропродукцией и железной рудой вышли из портов Черноморск и Южный, а 5 новых судов направлялись в порты на загрузку новым гуманитарным коридором.

В феврале 2024 года украинским морским коридором экспортировано рекордный объем грузов – 8 млн тонн, общий объем экспорта с начала работы "зернового коридора" составил 28 млн тонн.

Бринк Бриджит (191) зерновой коридор (227)
Випий порошку, росуянин .
10.03.2024 13:50 Ответить
Вы прям ***** и Ердогана без ножа режите. Ето же с каждого корабля 20% они могли поиметь с *зернового коридора*
10.03.2024 12:54 Ответить
Понад 1000 суден вийшли з українських чорноморських портів, вивізши на світові ринки майже 30 мільйонів тонн вантажу, включаючи зерно"
10.03.2024 12:55 Ответить
так радісно салютують з цього приводу.
то, чому, у нас проблеми з польшею?
чому ми вперлися в польських фермерів? відправляйте на кораблях в обхід.
чи, хтось на цьому дико заробляє? (риторичне питання)
10.03.2024 13:02 Ответить
Дебіл, це не у вас проблеми з польщею, це у польської влади проблеми з неконтрольованими акціями протесту місцевих маргіналів
10.03.2024 14:37 Ответить
дебіл? рідкісне ім'я. приємно познайомитись, гриша.
10.03.2024 14:51 Ответить
 
 