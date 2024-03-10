Морской гуманитарный коридор: более 1000 судов вышли из портов Украины, доставив почти 30 миллионов тонн груза, - Бринк

Из портов Черного моря Украины гуманитарным коридором отправлено 1005 кораблей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети X (Twitter) написала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Более 1000 судов вышли из украинских черноморских портов, доставив на мировые рынки почти 30 миллионов тонн груза, включая зерно", - говорится в сообщении.

По ее словам, несмотря на войну России Украина продолжает поддерживать рабочие места и бизнес, развивать свою экономику и поставлять миру жизненно необходимые товары.

Напомним, 17 июля 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения" из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

1 октября 2023 года три балкера с агропродукцией и железной рудой вышли из портов Черноморск и Южный, а 5 новых судов направлялись в порты на загрузку новым гуманитарным коридором.

В феврале 2024 года украинским морским коридором экспортировано рекордный объем грузов – 8 млн тонн, общий объем экспорта с начала работы "зернового коридора" составил 28 млн тонн.