Войска РФ понесут существенные потери возле н.п. Крынки на Херсонщине, - ОК "Південь"

Вражеские войска понесут существенные потери вокруг н.п. Крынки на Херсонщине, только за минувшие сутки там уничтожено более 50 оккупантов.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока наблюдаем у них глубокую задумчивость, потому что в течение двух суток нет штурмовых действий, но все же у врага даже на тех позициях, которые неподалеку от наших плацдармов, очень мощные потери. Если говорить о прошедших сутках, то более 50 оккупантов уничтожено, около 40 именно вокруг н.п. Крынки", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, враг признает, что фортификационные сооружения правого берега мощные, укрепленность высока и продвинуться туда у них нет шансов.

У противника же, как заметила она, продолжается запрет использования бронетехники, поэтому они продолжают "мясные штурмы", и в результате вынуждены все чаще проводить ротации.

Гуменюк отметила, что у россиян были очень существенные потери в технике на начальном этапе, когда по классическим схемам пытались штурмовать плацдарм пехотой, которую поддерживала бронетехника. Тогда они потеряли более 200 единиц за две-три недели и остановили использование бронетехники.

"Логистика врага усложнена, потому что мы продолжаем расширять сектор своего влияния на вражеское перемещение. Мы говорили о необходимости зачистки полосы в 20-30 километров для того, чтобы облегчить жизнь правого берега, чтобы туда не могла достигать артиллерия вражеская. За минувшие сутки минус 10 артиллерий установок врага, мы продолжаем их отбрасывать. Но надо признать, что у них есть мощный ресурс для обновления на этих позициях, поэтому у нас еще много работы", - подчеркнула Гуменюк.

