Оккупанты, вероятно, использовали при обстреле Мирнограда на Донетчине улучшенные версии КАБов, - Силы обороны

мирноград

10 марта российские захватчики ударили по Мирнограду Донецкой области новыми авиационными бомбами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий.

"Начальная информация была, что враг применил ЗРК С-300, однако по уточненной информации, поступившей от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы планирующей авиабомбы УМПБ Д-30СН", - сказал он.

Спикер отметил, что применение этих бомб свидетельствует о новом этапе развития российских управляемых авиационных бомб. Он объяснил, что, вероятно, новые вражеские бомбы являются баражирующими.

"Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену этим классическим старым ФАБам, превращенным в КАБ, они имеют дополнительные функции планирования и дополнительные силовые установки. Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами ", - заявил спикер.

Смотрите также: Последствия ракетного удара войск РФ по Мирнограду: 11 раненых, повреждено 17 многоэтажек и 27 автомобилей. ФОТОрепортаж

Напомним, ночью 10 марта российские оккупационные войска тремя ракетами ударили по Мирнограду. 11 человек получили ранения, среди них подросток, повреждено 17 многоэтажек и 27 автомобилей.

обстрел (29119) Донецкая область (10560) Лыховий Дмитрий (76)
Топ комментарии
+6
Зато у нас еще к первой версии КАБов еще не дошли. Рашисты как видим развиваются вопреки нашей пропаганде. Дай рашистам время и они найдут решения против всей западной техники. Поетому рашку нужно добить сейчас пока еще не поздно.
10.03.2024 13:22 Ответить
+5
Американцы заняты шотдауном и дебатами верхней палатой с нижней иногда прерывающимися на каникулы. Мне кажется что американцы проснутся от того что их уже китайцы и мексиканцы душат. США надеются на свои авианосцы но уже весь мир увидел чего стоят корабли против роев беспилотников. А рашка, Китай и Иран с северной кореей не стоят на месте а навсю запустили свою военную промышленность. И им не требуются бюрократия и дебаты для принятия важных решений
10.03.2024 13:37 Ответить
+3
Пускати тепер будуть з відстані 100-150 км від ЛБЗ, гарантовано поза зоною ураження будь-якими ЗРК.
10.03.2024 13:17 Ответить
Пускати тепер будуть з відстані 100-150 км від ЛБЗ, гарантовано поза зоною ураження будь-якими ЗРК.
10.03.2024 13:17 Ответить
У американців бомба з силовими установками буде готова тільки в 2025 році. Росія за 1,5 роки зробили друге покоління бомб.

Ось вам натовські стандарти: довго, дорого,мало.
10.03.2024 13:23 Ответить
Тупі ваньки такі тупі.
10.03.2024 13:24 Ответить
Американцы заняты шотдауном и дебатами верхней палатой с нижней иногда прерывающимися на каникулы. Мне кажется что американцы проснутся от того что их уже китайцы и мексиканцы душат. США надеются на свои авианосцы но уже весь мир увидел чего стоят корабли против роев беспилотников. А рашка, Китай и Иран с северной кореей не стоят на месте а навсю запустили свою военную промышленность. И им не требуются бюрократия и дебаты для принятия важных решений
10.03.2024 13:37 Ответить
GLSDB існує з 2015 року.
10.03.2024 13:42 Ответить
вона з землі, також ракета.
10.03.2024 14:33 Ответить
Я в курсі.
10.03.2024 14:58 Ответить
Поки Кулеба-
Шукає лопати на заході-

По нам бтють КАБи...

Може Кулеба-
В зазваті?
10.03.2024 13:18 Ответить
Канада вроде бы как приняли решении передать ракеты Украине https://t.me/frontline_news_ua
10.03.2024 13:19 Ответить
Зато у нас еще к первой версии КАБов еще не дошли. Рашисты как видим развиваются вопреки нашей пропаганде. Дай рашистам время и они найдут решения против всей западной техники. Поетому рашку нужно добить сейчас пока еще не поздно.
10.03.2024 13:22 Ответить
-Кулеба?...
Де авіація?
-А там, де не треба...
Така міжнавродна ситуація...
10.03.2024 13:23 Ответить
хотілось би почути ігната, з переможними реляціями.
10.03.2024 13:27 Ответить
У Краматорську комунальники, 9 березня, ремонтували дороги. До лінії фронту 22 км ....!!!

Джерело: https://pro100media.com.ua/novyny-kramatorska/u-kramatorsku-komunalnyky-remontuyut-dorogy-fotofakt-3/ https://pro100media.com.ua/novyny-kramatorska/u-kramatorsku-komunalnyky-remontuyut-dorogy-fotofakt-3/


нам не на часі плануючи авіабомби УМПБ Д-30СН це ж тільки 1 500 кг а ні 2 000 кг.....

велике будівництво триває
10.03.2024 13:30 Ответить
УМПБ Д-30СН це ФАБ 250 с двигуном і крильцями. ФАБ 1500 поки ще не на часі.
10.03.2024 13:39 Ответить
До того ж маса вибухівки десь 100 кг, а не 1 500.
10.03.2024 14:01 Ответить
Війна війною, а дороги (водопровід, каналізацію, електрику) ремонтувати треба. Життя не зупиняється. У орків все те ж саме.
10.03.2024 13:44 Ответить
Да ну, на-фуй! Нам все время втирали, что они унитазы вывозят ради микрочипов, а тут такое......
10.03.2024 13:39 Ответить
Покращені мягко сказано.
10.03.2024 13:39 Ответить
Тут є навіть відео її застосування це дуже страшно..
https://expres.online/podrobitsi/rosiya-vikoristovue-na-fronti-novi-ruynivni-bombi-u-zsu-kazhut-shcho-tse-peklo
10.03.2024 14:04 Ответить
а де наші каби чи зелений пі---р тільки красти вміє
10.03.2024 15:14 Ответить
 
 