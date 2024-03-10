Оккупанты, вероятно, использовали при обстреле Мирнограда на Донетчине улучшенные версии КАБов, - Силы обороны
10 марта российские захватчики ударили по Мирнограду Донецкой области новыми авиационными бомбами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий.
"Начальная информация была, что враг применил ЗРК С-300, однако по уточненной информации, поступившей от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы планирующей авиабомбы УМПБ Д-30СН", - сказал он.
Спикер отметил, что применение этих бомб свидетельствует о новом этапе развития российских управляемых авиационных бомб. Он объяснил, что, вероятно, новые вражеские бомбы являются баражирующими.
"Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену этим классическим старым ФАБам, превращенным в КАБ, они имеют дополнительные функции планирования и дополнительные силовые установки. Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами ", - заявил спикер.
Напомним, ночью 10 марта российские оккупационные войска тремя ракетами ударили по Мирнограду. 11 человек получили ранения, среди них подросток, повреждено 17 многоэтажек и 27 автомобилей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось вам натовські стандарти: довго, дорого,мало.
Шукає лопати на заході-
По нам бтють КАБи...
Може Кулеба-
В зазваті?
Де авіація?
-А там, де не треба...
Така міжнавродна ситуація...
Джерело: https://pro100media.com.ua/novyny-kramatorska/u-kramatorsku-komunalnyky-remontuyut-dorogy-fotofakt-3/ https://pro100media.com.ua/novyny-kramatorska/u-kramatorsku-komunalnyky-remontuyut-dorogy-fotofakt-3/
нам не на часі плануючи авіабомби УМПБ Д-30СН це ж тільки 1 500 кг а ні 2 000 кг.....
велике будівництво триває
https://expres.online/podrobitsi/rosiya-vikoristovue-na-fronti-novi-ruynivni-bombi-u-zsu-kazhut-shcho-tse-peklo