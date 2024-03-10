Оккупанты, вероятно, использовали при обстреле Мирнограда на Донетчине улучшенные версии КАБов, - Силы обороны

10 марта российские захватчики ударили по Мирнограду Донецкой области новыми авиационными бомбами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий.

"Начальная информация была, что враг применил ЗРК С-300, однако по уточненной информации, поступившей от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы планирующей авиабомбы УМПБ Д-30СН", - сказал он.

Спикер отметил, что применение этих бомб свидетельствует о новом этапе развития российских управляемых авиационных бомб. Он объяснил, что, вероятно, новые вражеские бомбы являются баражирующими.

"Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену этим классическим старым ФАБам, превращенным в КАБ, они имеют дополнительные функции планирования и дополнительные силовые установки. Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами ", - заявил спикер.

Напомним, ночью 10 марта российские оккупационные войска тремя ракетами ударили по Мирнограду. 11 человек получили ранения, среди них подросток, повреждено 17 многоэтажек и 27 автомобилей.