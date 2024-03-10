9 марта на Таврическом направлении произошло более 50 боестолкновений, уничтожен вражеский ЗРК "Панцирь-С1", - Тарнавский
В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за минувшие сутки произошло 54 боевых столкновения. Враг нанес 27 авиаударов, 153 удара дронами-камикадзе, 1252 обстрела.
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, наши защитники и защитницы проводят оборонную операцию и наносят российским оккупантам значительные потери.
"За сутки общие потери врага составляют: в живой силе - 310 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике - 65 единиц, не считая БПЛА. В частности, это 12 танков, 17 боевых бронемашин, 5 артиллер РСЗО, 28 автомобилей, 1 единица спецтехники и т.д.", - информирует Тарнавский.
Нейтрализовано или сбито 312 БпЛА разных типов. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 4 склада боеприпасов и 1 блиндаж захватчиков.
Также отмечается, что среди уничтоженной и поврежденной вражеской техники - 1 самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 1 САУ "Гиацинт", 1 РСЗО БМ-21 "Град", 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М".
