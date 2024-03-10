Глава МИД Польши Сикорский - Папе Римскому: Можно призвать Путина вывести войска из Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к Папе Римскому Франциску после его заявления о переговорах в войне РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении польского министра в соцсети X (Twitter).

Сикорский отметил, что Папе теперь следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины.

"Как насчет того, чтобы для баланса призвать Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины?" - отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что если бы Путин вывел свои войска из Украины, "мир наступил бы сразу без переговоров".

Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.