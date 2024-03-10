РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5749 посетителей онлайн
Новости
7 741 30

Глава МИД Польши Сикорский - Папе Римскому: Можно призвать Путина вывести войска из Украины

сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к Папе Римскому Франциску после его заявления о переговорах в войне РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении польского министра в соцсети X (Twitter).

Сикорский отметил, что Папе теперь следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины.

"Как насчет того, чтобы для баланса призвать Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины?" - отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что если бы Путин вывел свои войска из Украины, "мир наступил бы сразу без переговоров".

Читайте: Ринкевичс отреагировал на скандальное заявление Папы Римского: Нельзя капитулировать перед злом

Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале  интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Автор: 

Папа Римский (456) Сикорский Радослав (456)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
На превеликий жаль, йому краще промовчати. Дуже шкода, що немає з нами зараз Великого Папи Івана Павла ІІ
показать весь комментарий
10.03.2024 13:59 Ответить
+14
Необхідно б було звернутись ,надзвичайно дипломатично-Франциск йди на***уй
показать весь комментарий
10.03.2024 14:00 Ответить
+14
Всі наші друзі відповіли на неправильні дії Папи на захист України, але чомусь тихо промовчав Найвєлічайший лідор світу.
показать весь комментарий
10.03.2024 14:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Иого можна заохотити тільки силою -- бо шо ж це за імперія без нових земель
показать весь комментарий
10.03.2024 13:58 Ответить
обміняти країну Ватикан на Маріуполь
показать весь комментарий
10.03.2024 14:18 Ответить
На превеликий жаль, йому краще промовчати. Дуже шкода, що немає з нами зараз Великого Папи Івана Павла ІІ
показать весь комментарий
10.03.2024 13:59 Ответить
ні, не можна мовчати. говорити про білий прапор він може собі дозволити, а хоча би раз звернутися до кацапів із закликом вивести окупаційні війська із України і припинити війну, то не може. чи не хоче. тому ха таке лицемірство і потрібно того Папу шпиняти. і не тільки Сікорський має це зробити. такі заяви на адресу Папи мають лунати кожен день від відомих людей, політиків.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:16 Ответить
Необхідно б було звернутись ,надзвичайно дипломатично-Франциск йди на***уй
показать весь комментарий
10.03.2024 14:00 Ответить
Саме так , по - хорошому не зрозуміє
показать весь комментарий
10.03.2024 14:07 Ответить
«Папа Гітлера». 100 років тому Пій ХІІ допоміг становленню нацизму в Німеччині і заохочував Гітлера; Пій ХІІ знав про звірства нацистів в Польщі, але не засудив їх. Сьогодні ******** Пій закликав Україну викинути білий прапор і прийняти рашизм.
показать весь комментарий
10.03.2024 14:26 Ответить
це, однояйцевий брат кулєби?
ядерний удар по кремлю, вирішить всі проблеми, на планеті земля.
показать весь комментарий
10.03.2024 14:02 Ответить
Всі наші друзі відповіли на неправильні дії Папи на захист України, але чомусь тихо промовчав Найвєлічайший лідор світу.
показать весь комментарий
10.03.2024 14:07 Ответить
Які ваші друзі? Ті що купують в парашиї агропродукції на мільярди по демпінговим цінам обвалюючи власний ринок, при цьому звинувачують Україну у "демпінгу" і тотально забороняють ввезення до себе в країну української агропродукції, а також транзит у тре і країни? Чи це не ці друзі вже півроку заблокували кордон?..
Дякую, хоч не назвав поляків "братами", а тільки друзями.
показать весь комментарий
10.03.2024 14:34 Ответить
А у вас кацапов друзів немає,одні вороги.
показать весь комментарий
10.03.2024 14:50 Ответить
Якби Сікорський був на місці туска або дуди, зовсім інша історія з зерном була б. Сікорський - доказ тому, що поляки дуже різними бувають. Як і українці: одні жертвують собою і усім заради свободи інших, а інші - крадуть аптечки у тих, хто їх захищає.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:19 Ответить
Так, поляки і народ країн Балтії є нашими братами і друзями. У нас багато спільної історії і ми разом воювали проти московії. Були і інші сторінки історії, коли ми воювли проти поляк, але то було давно. А коли на нас напала московська орда, то поляки першими відкрили свій кордон та прийняли мільйони наших біженців. Поляки першими віддали нам свої танки, свої літаки, САУ "Краб", бронемашини, снаряди та інше. А що стосується зерна, то там тирчать роги наших бариг і дуже великі роги. Час все розставить на свої місця, але ми втратимо довіру сусідів ЄС. До фермерів, які мають право виходити на простести і захищати свої права, примкнули проросійські сили і почали розкачувати ситуцію. Наш президент і уряд, замість того, щоб розібратися і вирішити цю проблему в зародиші, нічого іншого не придумали, як покликати їх на "стадіон".
А скільки пане там Вашого зерна? Чи Ви воюєте з нших бариг, як ображених простих українців? Вони за вивезене зерно мільярди повернули в Україну?
показать весь комментарий
10.03.2024 18:58 Ответить
Відповідь у вашому ж запитанні -''відповіли наші друзі''-
показать весь комментарий
10.03.2024 14:38 Ответить
В Німеччині засудили папу, зокрема, https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/03/10/7181447/ в Бундестазі обурились заявою Папи про "білий прапор" :
Депутати від німецької урядової коаліції Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн від "Вільних демокртів" та Катрін Герінг-Екардт від "Зелених" розкритикували заяву Папи Римського Франциска, що Україні слід мати "відвагу білого прапора" і вести переговори.
"Перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський повинен голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор - символ смерті й сатани", - заявила інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.
Голова комітету з питань оборони Бундестагу також риторично зазначила, що Папа не критикував патріарха РПЦ Кирила.
"І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, по відношенню до українського народу?", - запитала вона.
Водночас Катрін Герінг-Екардт в інтерв'ю RND зауважила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, додавши, що саме російський диктатор Владімір Путін може допомогти досягти миру.
"Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна. Той, хто вимагає, щоб Україна просто здалася, віддає агресору те, що він незаконно відібрав, і таким чином погоджується на знищення України", - резюмувала вона.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:50 Ответить
У 1905 Російська імперія закінчила війну, віддавши половину Сахаліну японцям. У 1940 фіни віддали Сталіну Виборг. Поляки в 1945 (навіть не програвши війну!) віддали Львів Совку.
показать весь комментарий
10.03.2024 14:08 Ответить
Як щодо того, щоб для балансу перестати блокувати кордон?
показать весь комментарий
10.03.2024 14:08 Ответить
Помню ета Римская Мама уже призывала ***** выпустить из окруженного Мариуполя гражданских людей. ***** ему в ответ х***ем по губам поводил.
показать весь комментарий
10.03.2024 14:08 Ответить
Ви що! Путєнбох, і вивести війська путєнбоха - це богохульство!
показать весь комментарий
10.03.2024 14:09 Ответить
Прошли времена, когда папа созывал крестовый поход против нечисти, теперь это седой бесполезный старик в дорогих шмотках
показать весь комментарий
10.03.2024 14:09 Ответить
Або набратися сміливості і скасувати державність Ватикану, зробивши його одним з районів Риму і почати виплачувати податки зі своїх надприбутків до бюджету Італії. Уряд та громадяни Італії стануть багатшими та щасливішими від такого фінансового вливання! Стопудово!
Іноді краще жувати, ніж говорити! (с)
показать весь комментарий
10.03.2024 14:10 Ответить
Релігійного фанатика вчергове втопили у лайні.
показать весь комментарий
10.03.2024 14:13 Ответить
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/pro-bilij-prapor-chomu-pontifiki-zaklikayut-do-porozuminnya-z-vbivtsyami.htm Про білий прапор: чому понтифіки закликають до порозуміння з вбивцями .
...Історія розвивається по спіралі й всі події, які відбуваються зараз - це повторення, але вже в іншій якості. І ці повторення даються людству саме для того, щоб людство мало розум й не робило минулих помилок.
Це ж вже було, чи не так? Коли напередодні Другої світової війни, Ватикан закликав до поступок нацистській Німеччині. Другого березня 1939 року кардинал Еудженіо Марія Джузеппе Джованні Пачеллі став новим Папою Римським під іменем Пій XII.
А вже в квітні (як швидко!) новий понтифік запропонував мирні переговори з фашистами, сподіваючись виступити посередником між великими європейськими державами, що були на межі війни. Але спершу він зв'язався з лідером італійських фашистів Беніто Муссоліні (як неочікувано) І тільки після його схвалення, Ватикан направив пропозиції про переговори до Парижу, Берліну, Лондону і Варшави.
Ще з 1938 року Франція та Британія йшли на поступки Гітлеру. Спочатку погодились на окупацію Австрії, а потім фактично змусили Чехословаччину віддати Гітлеру Судетську область, щоб не допустити великої війни у Європі.
Стратегія Ватикану у тих нових мирних переговорах була приблизно такою ж - задовольнити чергову територіальну забаганку нацистів. І Папа спробував натиснути на Польщу, щоб та підтримала окупацію міста Данцига. Два роки Ватикан закликав світ до порозуміння з нацистами.
А в березні 1940 року фон Ріббентроп та його свита прибули до папської резиденції. І нікого тоді не здивувало, що фашистський міністр прибув з нацистським прапором, відмовився преклонити коліно, як це було прийнято при підході до Папи Римського, натомість скинув руку в нацистському привітанні.
Тобто, ще тоді Папу Римського вже вітали нацистським привітанням й для Ватикану все було гаразд.
Здавалося, потрібно запамʼятати на все життя, до чого призвела політика загравання з вбивцями й нацистське привітання у Ватикані. Але мабуть в поважному віці пап щось відбувається з памʼяттю.

А може справа в іншому?
В тридцяти срібниках, які сьогодні мають дуже помпезну назву: "Instituto per le Opere di Religione" Але за цією назвою ховається банк, в якому корпорації, які створені з релігійною метою, можуть інвестувати кошти анонімно, конфіденційно та без сплати податків. Дані про діяльність та фінансове становище банку не розголошуються. Фінансової поліції чи фінансової розвідки Італії, ЄС чи США банк не підпорядковується.
Банк підпорядковується безпосередньо Зборам кардиналів та Папі Римському.
Загальновідомо, що ще з часів Обами на рахунках банку Ватикану зависли кошти путіна. Вони були заблоковані на вимогу США й так там і залишилися. Добре, якби йшлося про мільярд доларів, але зависла там чверть трильйона, а це вже досить відчутна сума навіть для старого Кабаєва. Гроші туди перекинули за порадою особистого друга путіна, тоді ще прем'єр-міністра Італії - Сільвіо Берлусконі. Загалом, на "ничку путіна" американці вийшли випадково під приводом розслідування корупції в УЄФА. Саме тоді й з'явилися законні підстави заблокувати ці кошти. Саме тоді, по-гарячих слідах , путін терміново приїхав у Ватикан і намагався вплинути на Папу, щоб той допоміг розблокувати рахунки.
І тоді все стає на свої місця. І заклики до молоді росії нести російську спадщину у світ. І заклики до білого прапору перед вбивцями й терористами. І промова Папи Римського про "безневинно вбиту" Дарʼю Дугіну. І повне мовчання про тисячі безневинно вбитих із Бучі, Маріуполя, Бородянки, Ірпеня, Харкова, Мелітополя, Миколаєва, Києва, Одеси, Каховки, Запоріжжя. Тобто, чого про них згадувати? Адже їх родичі й поплічники не зберігають в твоєму банку трильйон доларів....
показать весь комментарий
10.03.2024 14:14 Ответить
Папи стали якимись чмошними...
показать весь комментарий
10.03.2024 14:17 Ответить
https://espreso.tv/poglyad-biliy-prapor-papi-rimskogo-shcho-nam-potribno-pro-tse-znati Білий прапор Папи Римського. Що нам потрібно про це знати !
Почати потрібно з того, що головний (якщо хочете, парасольковий) наратив російської пропаганди зводиться до однієї фрази: "Мирні росіяни хочуть переговорів, а маріонеткові українці не хочуть".
Власне це і є основною комунікаційною і дипломатичною лінією росіян . Я тут не відкриваю Америки, про це я пишу і говорю з жовтня-листопада.
На жаль, росіяни, проводячи політику єдиного голосу, починають поступово закладати цю рамку, як відносно зрозумілу не лише для частини світових еліт, а й для широких верств населення в різних частинках світу.
Нагадаю лише один момент: план-максимум Кремля на цьому етапі - заморожування конфлікту по лінії зіткнення, з офіційними обіцянками часткового зняття санкцій. Зараз спробуймо подивитися, як розшивається цей головний наратив РФ.
1. Все, що ми бачимо зараз - це спроба створення конкурентних майданчиків для переговорів . Росіяни грають у ризиковані ігри, бо, судячи з усього, різним гравцям пропонують одне й те саме. Але факт є фактом: Туреччина, Саудівська Аравія, ОАЕ і Швейцарія вже вступили в цю гру. Ватикан не у грі. Він чітко на російській стороні. І треба розуміти: ми з ним не у грі. У нас немає контактів на рівні других-третіх осіб Ватикану.
2. Єдина вимога росіян до майбутніх майданчиків - відкинути українську формулу і змусити сідати за стіл переговорів всіх учасників. І повторюся ще раз: на цьому етапі їм потрібна просто артикуляція відмови від цієї формули та збільшення кількості таких майданчиків.
3. Росіяни пробують донести меседж, що фронт ось-ось посиплеться і тому потрібні переговори (далі йдуть розгалуження, залежно від аудиторії) від того, що це стане поразкою Заходу (Байдена, Макрона тощо), до того, що це помста за Газу. Це головний допоміжний меседж. І тут варто звернути увагу, росіяни часто використовують абсолютно проукраїнські меседжі західних політиків про необхідність дати зброю Україні, як такий собі резонатор навиворіт. І на це потрібно особливо звертати увагу.
4. Одне з найважливіших посилань росіян - Україна найкорупційніша країна Європи (залишу без коментарів).
5. Російська економіка може вистояти ще роки, й тому, ця війна не вбʼє Росію, а підірве Захід (такі собі вивернуті віртуальні космічні перегони часів холодної війни). Треба розуміти, що Захід по-справжньому ще не включився в гонитву озброєнь. І для росіян, які вже пройшли свій пік, надважливо не допустити, щоб Захід прийняв остаточне рішення: поразка Росії - це перемога Заходу. Для Кремля - це архіважлива задача і тому, один з ключових наративів Москви - про безмежність можливостей російської економіки.
6. План Б (або паралельний план) росіян: пошук і створення точки напруги за сирійським сценарієм. Поки за два роки їм нічого не вдалося ні в громадянській війні в Нігері, ні спровокувати війну Хезболли проти Ізраїлю, ні спровокувати конфлікт Венесуели проти Гаяни. Але пошуки тривають безперервно і це одна з базових задач російської дипломатії.
7. І останнє. Щодо Ватикану, то Папа завжди був проросійським ліваком. Причини - не суть важливі. Для нас важливіше, що в зрозумілій для нас перспективі, будуть вибори нового Понтифіка . Зараз Папа провів низку кадрових змін, які посилюють, як мінімум, його рідний орден і єзуїтів. Я не спеціаліст з кухні Ватикану, але я точно розумію, що нам вже зараз потрібно будувати інший тип стосунків зі Святійшим престолом, щоб потім вдруге не сісти в калюжу.
Але вже зараз маємо розуміти: усе, що вище описано - це пунктирна лінія російської інформаційної атаки по всьому світу. І ми маємо мати свої відповіді та виконавців, відповідальних за донесення цих відповідей на ці та інші питання (бо це всього лише моє бачення ситуації).
Вадим Денисенко, політолог
показать весь комментарий
10.03.2024 14:24 Ответить
Хто би пояснив тому "миротворцю" з Риму що треба зробити Путіну до переговорів...
показать весь комментарий
10.03.2024 14:45 Ответить
Папа - ідіот!
Авторитет церкви валиться в цілому Світі, а воно бульки пускає..!)
показать весь комментарий
10.03.2024 15:26 Ответить
Пану Сікорському- респект...!
Вірно відмітив...але Папа римський побоїться таке пуйла сказати ..-"чтоб нє біло ескалации"...
показать весь комментарий
10.03.2024 15:51 Ответить
Папа римській, мама Рима, син мами Вова, пазл склався
показать весь комментарий
10.03.2024 15:53 Ответить
 
 